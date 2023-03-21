客座评论：习近平访俄后的世界格局

（德国之声中文网）这次不少观察家把习近平描述成舞台上的主演，而普京则是一个舞台上唯唯诺诺的配角。从力量对比来说，这个比喻也许能理解。但客观上，习去莫斯科访问，也是要摆脱中国自己所处的困境：一方面，他要在极端时间内恢复经济，这样便宜的大量能源就成了一个很重要的因素，而在西方目前经济不太景气、购买力不强的情况下，俄罗斯开放市场，多少能帮中国解决一些自己的商品的出路，再则，北京如果能得到更多的俄罗斯军事技术，而且，假如今后普京的海军能在武力“解放台湾”时帮上一手，这岂不是一件好事。

所以，普京和习近平的会面，不仅是因为普京对中国有所求，而且习近平对俄罗斯也是如此。这次会面后， "形成了价值1650亿美元的80个投资项目包"，就是这种相互取暖一种表现。

中俄联盟全球化

北京坚定地站在俄罗斯一边，这个原则已经通过习近平的莫斯科之行得到了明确。在气球事件之前，中国的态度似乎还是黏黏糊糊的，但现在习近平已经斩钉截铁地决定了。 当然，北京跟莫斯科的联盟永远是所谓的不公开结盟的联盟，即没有书面签约，但能操作就行。

令西方各国更担忧的是，不仅两国间的关系在巩固，北京保证向俄罗斯继续输血，而且，双方的合作正在超出中俄国土之外，中俄联盟开始有全球化的趋势，即在全球培养一个跟西方民主对垒的阵营。 普京这次为了在非洲获得更多的支持者，同时也能抵抗西方的制裁，决定强化对亚洲、非洲和拉丁美洲的贸易。这样，他决定今后动员各洲国家一起参与这种抵制，共同使用人民币。这样，一方面为自己间接地提供了资金，另一方面也帮了北京圆了“人民币国际化”的中国梦。当然，实际效果是否会如此，那是另一码事。 但更令西方受到挑战的是，中俄两国通过这种做法，在世界各洲培养了反对西方、对抗西方、支持俄罗斯侵略的力量。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 最初的盟友 1949年10月1日中华人民共和国宣布成立的第二天，苏联成为第一个与中国建立外交关系的国家。年底，毛泽东赴莫斯科访问，并在苏联停留两个多月，参加了斯大林70岁生日庆生活动（图）。事后毛泽东抱怨受到斯大林的冷遇，以及签约会谈进展不顺利。1950年2月14日，毛泽东在莫斯科签署《中苏友好同盟互助条约》，中苏两国结为盟友。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 苏联“老大哥” 1950年代至1960年代初，被外界视为中苏关系的“蜜月期”，双方签署了一系列协定，苏联从贸易、高等教育、核技术、工业等一系列方面向中国提供资金、物资和人员的援助，以帮助中国建立完整的工业体系。中国政府1953年针对经济发展制定的第一个“五年计划”，就是在苏联的帮助和策划下出台的。毛泽东强调要在各方面向苏联学习， “苏联共产党就是我们最好的先生”。图为1956年出版的纪念中苏友好条约6周年的报道图册。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 朝鲜战争 1950年6月朝鲜战争爆发，中国于10月出兵参战（图为志愿军跨过冰封的鸭绿江），直接与美国主导的联合国部队对抗，中国称之为“抗美援朝”。苏联没有直接参战，但提供了大量武器装备和资金援助。1953年6月南北双方签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界停火，这固化了朝鲜半岛的分裂格局。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从反目到决裂 1959年9月苏联领导人赫鲁晓夫访华（图），参加中华人民共和国建国十周年活动。当时中苏领导人在政治理念和上的分歧和战略利益方面的矛盾就已显现。1960年莫斯科召回援华的全部苏联专家，废除两国经济技术合作的各项协议。北京则对苏联的“修正主义”以及苏共的对外对内政策展开了长期的尖锐批评。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 边境冲突 中国和苏联是世界上拥有最长陆地边界的两个邻国。1964年中苏第一轮边界谈判失败。 1969年6月3月，中、苏两国军队在界河乌苏里江的珍宝岛爆发冲突（图为珍宝岛中国守军），双方均有伤亡。同年，两国又在黑龙江八岔岛和新疆铁列克提再次发生武装冲突。9月，苏联部长会议主席柯西金取道北京，在机场与中国总理周恩来紧急会晤3小时，达成共识维持边界现状，避免武装冲突。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 中苏交恶 勃列日涅夫任苏共领导人后，中苏关系依然处于对峙势态。1966年中国文化大革命开始之后，两国间几乎停止了所有交往。1967年，红卫兵曾冲击苏联驻北京大使馆。图为1969年中苏边境冲突后，包头钢铁厂工人抗议“苏修社会帝国主义”的示威。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 抵制莫斯科奥运 进入70年代后，中国开始同美国为首的西方国家改善关系，1972年尼克松访华开启了中国向国际社会开放的大门。1980年代的苏联，则因入侵阿富汗遭到西方国家更严厉的制裁和对抗。1980年莫斯科举办奥运会，中国加入了以美国为首的西方国家的抵制阵营。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 关系正常化 在苏联末期，中苏关系有所缓和。从1982年10月至1988年6月，中苏两国政府特使就实现两国关系正常化问题进行了12轮的磋商。1989年5月，苏共中央总书记戈尔巴乔夫访问中国，同邓小平会晤。双方在北京发表了《联合公报》，标志两国关系正常化。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从睦邻到战略伙伴 1991年苏联解体后，中国宣布承认俄罗斯为苏联的继承者。两国最高层之间开始恢复往来。1999年，《关于中俄国界线东西两段的叙述议定书》签订，遗留已久的边境划界问题基本得到解决。2001年普京上台后，俄罗斯与中国签署了《中俄睦邻友好合作条约》，确定平等信任的战略协作伙伴关系。2010年，两国确认"全面战略协作伙伴关系"。图为普京、布什和江泽民在2001年的上海亚太经合组织峰会上。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 共赴国际舞台 进入新千年后，随着经济实力的增强，北京和莫斯科都有意在国际舞台上扮演更积极的角色。“金砖国家”（BRICS）峰会、上海合作组织（2002年成立）这样的多边平台为此提供了机会。图为2016年10月在印度举行的金砖国家首脑峰会。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 政治强人的友谊 习近平和普京这两位威权专制领导人，有着相似的大国政治信念。在坚定巩固自身权力的同时，也都希望打破美国主导的现有国际秩序。2022年2月普京访问北京、出席冬奥会期间，中方强调中俄“友谊无上限、合作无止境”。图为2018年习近平在俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克与普京品尝鱼子酱煎饼。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 不是盟友，胜似盟友 2022年2月乌克兰战争爆发以来，俄罗斯在国际上备受制裁和孤立。但中国始终拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，而指责美国和北约应为冲突负责，反对制裁，呼吁重视俄方的“安全关切”。同时中国大幅扩大从俄罗斯的进口，特别是能源进口。2023年3月，习近平访问莫斯科，成为乌克兰战争爆发以来首位访俄的大国元首。



“和平使者”的剧终

习近平的莫斯科之行结束了，他的一整套“和平使者”的戏码也快演完了。人们现在才明白，为什么他突然公开表示要在这个时候去莫斯科。记得巴西总统卢拉前段时间说过，他认为巴西应该和中国一起在乌克兰战争中作为调停人，为和平做出贡献。但习近平对巴西一起参与这场“和平使者”的演出显然不感兴趣。鬼知道巴西到时候会把什么理念塞进来，打乱习近平的计划。于是，在巴西总统去中国之前，习近平先把这场戏演完了。

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应该说，莫斯科在这场戏中很配合。普京本来并不在乎北京的所谓“中国立场”，但在习去莫斯科之前，却表示要认真研究中国的提议。后来，普京装模作样地表示尊重“国家主权“，同时，在会谈和联合声明中也强调莫斯科是愿意和谈的，而不愿意到谈判桌的是以美国为首的西方以及基辅。俄中重申，双方反对任何未经联合国安理会授权的单边制裁。 显然，中俄都知道如何自己利用在联合国的地位，违反联合国的章程 。 习近平自己也知道，俄方根本不会按照“尊重国家主权”去行事，但非要在其“中国立场”里写进这一条。

专家：习近平出访是“舒适区里的多边主义”

台下活动照旧

表明上，只有愚蠢的西方观察家才会对北京没有公开表示用致死武器支持俄罗斯感到特别幸运。 如笔者在前一次评论中指出的，即便在战争的头一年，中国官方声称并没有对俄罗斯军事上有任何支持，但实际上已经为俄罗斯的军事做了不少事。 而这种援助都是通过秘密的渠道、用“民用”的名义、借助第三者进行的。跟以往一样，中国确实还没有决定大规模地向俄罗斯运送大型武器，但暗自肯定将继续会做以前已经做的交易。中国与俄罗斯接壤的边界这么长，暗自运送一些俄需要的军事用品，只要不是大规模的武器，不会有什么问题。

当然北京也不是笨蛋，不会只送不拿。作为回报，俄罗斯肯定会向中方提供一些自己武器的“秘方”，这样也有利于中国的提升自己的军事力量。

值得一提的是，中俄双方在会谈期间，决定将成立专门委员会， 发展两国卫星导航系统兼容互补。就如笔者上次的评论中提到的，中国的卫星实际上已经为在乌克兰的俄军提供了很重要的帮助。而这次决定将通过这个委员会将把这些努力更系统化、制度化。

尴尬的马屁

最有趣的是这次习近平过早地拍了普京一个的马屁。 他在莫斯科对普京说，“我知道俄罗斯明年举行总统大选。在您的坚定领导下，俄罗斯的发展有了显著增进。我相信俄国人民会继续强力支持您。” 殊不知，普京自己都不知道过几个月他还会不会依然是俄罗斯的领导人，说不上一场政变把他赶下台了。而这个完全取决于战争的发展。俄乌之间的大决战即乌克兰的大反攻还没有开始，更不用说定局！ 正是因为这样，普京至今对明年的总统大选还没有表态，或者说不敢表态。

习近平说这些奉承的话表明他对今后俄罗斯换人有着极大的担忧。但如果习聪明一点，似乎等到决战之后再说这话也不晚。而现在这么一说，弄得普京自己异常尴尬。

蔑视国际法庭

在莫斯科，习近平邀请普京在“今年方便的时候”访问中国大陆，出席“一带一路”高峰论坛。显然，习近平尽管知道普京已犯下战争罪，并受国际法庭通缉，但习已经下定决心，跟国际法庭对着干。而且，这种对着干已经大大超出中俄两国的范围。他的一带一路项目，本意是要把西方国家拉进自己的阵营，毕竟一带也好，一路也好，最后通向的都是富裕的西方，因为那里才是中国货出口的对象。但是，他如此对普京的邀请，等于把本来也许还会参会的个别西方国家（如意大利、希腊）吓住了。难道要让他们公开与一个战争罪犯在高峰论坛上同座吗？

抛弃乌克兰

中国本来似乎还买一下乌克兰的帐，所以强调在俄乌战争采取中立的立场，尽管习近平没有跟泽伦斯基通过一次话，而跟普京却在战争期间见面了。在莫斯科会谈之前，乌克兰确实也一直对中国给予了期望，希望习近平能说服普京撤军。但现在北京对基辅的态度已经一目了然。即便习近平可能跟泽伦斯基通话，那顶多也是言不由衷的客套而已。 中国和乌克兰的关系显然通过这次会谈写上了一个句号。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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