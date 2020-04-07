客座评论：习近平能如期实现中国全面小康梦吗？

（德国之声中文网）尽管许多人对于全面小康的标准是什么，至今搞不清，但一般谈小康，主要以人均GDP或者人均收入来衡量的。这就涉及贫困问题。理论上，低于人均GDP或者人均收入的肯定属于贫困人口，但各国对于贫困线的划分标准也不一，富国的标准比较高，穷国标准就很低，低于人均GDP或者人均收入很多。然而不论贫困线是高还是低，全面小康，意味着国家所有的人口收入都要在这个贫困线之上，否则就称不上"全面"，从这个角度看，全面建成小康社会的前提是全面消灭贫困，可以把两者看作同一回事。

实际上，在中共的宣传字典里，两者同等重要，甚至后者更重要。因为这个指标是硬的，而且直接影响前者的实现。因此最近几年，减少贫困人口每年都成为中国政府攻坚的三大任务之一（另两项是环境改善和不发生系统性金融风险），2020年也是中共宣布的脱贫攻坚决战决胜之年。

虽然中国这几年经济增速不断下行，但根据经济学者的计算，只要今年GDP的增速达到5.6%，即可完成全面建成小康社会的任务。所以习近平在3个多月前发表的2020年新年贺词，谈到要坚决打赢脱贫攻坚战，如期实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽时，用诗一般的语言说，"冲锋号已经吹响"，全国人民"要万众一心加油干"，"把短板补得再扎实一些，把基础打得再牢靠一些"。在此时的习近平看来，无论全面建成小康社会，还是实现全面脱贫，虽不能手到擒来，但也不是太费力才能做成的。

相对抽象的中共，对习近平个人来说，做好这两件事的意义更重大。全因他是中共总书记，是全党的核心和全国人民的"英明领袖"，"大海航行靠舵手，万物生长靠太阳"，像毛一样，他大概在心里也自视"舵手"和"太阳"，带领中国进入了"新时代"，而新时代这条路怎么走，奋斗目标是什么，全靠他一人引领。

不过，说到"两个百年"的奋斗目标，它是自邓到胡中共几代领导人的接力赛，邓很早就提出两步走战略，后来的领导人在此基础上，在概念和具体目标的规划上，进行完善，所以它非习一人之"功"。但也要承认，习时代的中国，确实是中共建政后国力最强势的时候，第一个百年奋斗目标眼看着也要在他手上实现。只能说这个人运气太好，桃子轮到他摘。假如没有新冠疫情，到年底官方将开动宣传机器，把这一切成就都归功于他，面对党内反对派的挑战，他也就能理直气壮地讲，是他加强了中共执政合法性，把中国带向复兴之路，这样，他的"一尊"地位就更稳固了。

另一方面，从中共的阶级结构来说，能理解他为什么要把精准扶贫，消灭贫困看得那么重了。中共曾是一个以工农为阶级基础的政党。虽然江时代想把中共改造成全民党，但在改革后的大多数时间里，中共成了一个不折不扣的右派富人党，不是一个左派穷人党，无论在中国社会的实际地位还是在党员人数的占比，工农都越来越边缘化，人数不断减少。然而，它又不能扯下左派旗号的"遮羞布"，反而要把自己打扮成全心全意为穷人谋利益，虽然不待见穷人，但还需要得到穷人的支持，因为它觉得穷人好骗，给穷人一点甜头，他们就会感恩戴德，认为这是共产党赐予的。

到习近平时代，也许他真的有点穷人情怀，又或者他要高扬共产主义的使命，随着资本家和知识阶层因反腐和不忘初心的开展同中共离心离德的倾向加强，在这种情况下，他意识到要把中共的工农阶级基础打牢，以防有变得到他们的支持，于是重新强化了和工农的联系，不仅重点在工农中发展党员，更是要提高他们的生活水平，改善他们的生活状况。为此需要把消灭贫困作为一个硬性任务去完成。在3月6日召开的决战决胜脱贫攻坚座谈会上，习透露，他每年都要花很多时间去贫困地方考察和调研扶贫状况，2015年以来召开了7个专题会议研究脱贫攻坚。因为他觉得，农村的贫困问题不解决，会威胁到中共的统治，尽管事实未必如此。

但就在习近平信心满满地以为今年将如期实现定下的第一个百年奋斗目标，打赢脱贫攻坚战，为中共庆祝一百年有可吹的资本，未料新冠肺炎疫情来了，一切都成为未知数。

按照目前疫情在全球发展趋势，作为一个高度依赖外部市场的经济体，中国要想在今年取得5.6%的经济增速非常困难。从一季度的情况看，虽然统计数据尚未出来，但普遍预计经济会有较大幅度下降，二季度的情况也不会太好，三四季度会反弹，但若像一些流行病专家预测的那样，冬季这个病毒全球有可能再来第二波，那么，后两季的经济反弹力度也不会很大。总之，除非奇迹出现，5.6%的经济增长水平是很难的。

考虑到这点，我们看到习近平对复工复产有一种焦虑感，在中国疫情还未完全控制下就着急推动。自1月下旬中国正式打响新冠疫情的"人民战疫"后，到现在，中共召开了多次政治局常委会和政治局等会议，讨论复工复产、恢复经济秩序。如2月3日的政治局常委会、3月10日的湖北考察，习都谈到过这一问题。2月21日的政治局会议和23日的17万人大会，习更是围绕统筹新冠疫情防治和复工复产作了全面动员，进行全面部署。在最新（4月8日）召开的政治局常委会上，习听取新冠疫情防控工作和全国复工复产情况调研汇报，虽表示要做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备，但仍强调要坚持在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复，力争把疫情造成的损失降到最低限度，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

值得一提的还有中国政府百忙中于3月6日专门举行了一次决战决胜脱贫攻坚座谈会。此次座谈会用习的话说，目的就是动员全党全国全社会力量，以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚，确保取得最后胜利。因此所有省区市主要负责人都参加，中西部22个向中央签了脱贫攻坚责任书的省份一直开到县级，是十八大以来脱贫攻坚方面最大规模的会议。习强调，到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，是党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现，没有任何退路和弹性。这是一场硬仗，不能停顿、不能大意、不能放松。

根据习讲话中透露的信息，中国目前还有52个贫困县未摘帽、2707个贫困村未出列、建档立卡贫困人口未全部脱贫。此外，新冠疫情对脱贫攻坚带来的影响表现在外出务工受阻，全国有2729万建档立卡贫困劳动力在外务工，涉2/3左右建档立卡贫困人口，他们的工作很可能受疫情影响；贫困地区农畜牧产品卖不出去，农用物资运不进来，影响产业扶贫增收；扶贫项目停工，帮扶工作不能进行。在已脱贫人口中，有近200万人存在返贫风险，边缘人口中还有近300万存在致贫风险。这就是习近平为什么对疫情、复工复产焦虑的原因，如果脱贫攻坚任务不能完成，全面建成小康社会就只能悬空，中共对人民第一个百年奋斗目标的承诺无法实现，不但中共统治的合法性受损，习想借此把自己塑造成再造中共之父以及穷人恩人的形象也就泡汤。

中共制定"两个百年"奋斗目标当然不是说没有意义，但不像官方夸的这么大。而遇到新冠这样的疫情，推迟目标的实现其实也没有什么，相信人民也会理解。然中共出于对缺乏程序和意识形态的合法性的忧虑，急于把这作为政绩向人民证明其统治的正当性，于是人为拔高"两个百年"的价值，习更把它看作自己英明伟大的证明。但所谓人算不如天算，习近平很可能弄巧成拙，骑虎难下，无法向人民交出满意答卷。

2020年确实是"具有里程碑意义的一年"，不过它不会是对中共和习近平的，而是对人民来讲。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。