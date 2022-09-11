 客座评论：习近平的连任之路绝非坦途 | 评论分析 | DW | 14.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

评论分析

客座评论：习近平的连任之路绝非坦途

十月十六日，中国共产党第二十次党代会将在北京召开，习近平希望他能再度当选"最高领袖"。不过，德国之声特约评论员 Görlach认为，本次习近平保持权力的努力并不会一帆风顺。

习近平的连任之路绝非坦途

习近平的连任之路绝非坦途

（德国之声中文网）中共宣布举行二十大的具体日期后，很多观察家认为，这标志着党已经被习近平所牢牢掌控。然而，事实却是，习近平仍有一系列危机要应对，稍有不慎，他的绝对权势就有可能受到挑战。

旱情带来的经济隐患

这类危机中就包括中国北部的缺水问题。这里是中国的粮仓，但浇灌用水却完全依赖于源自南方的输水管道。但降雨量锐减和持续的创纪录高温却使许多河道干涸、船运停滞。在工业大省四川，由于其电力供给80%来自水利发电，很多工厂不得不暂停生产，以避免电网负荷过高。

今年八月，江西境内的鄱阳湖彻底干涸。

今年八月，江西境内的鄱阳湖彻底干涸。

封控阻遏了经济复苏

缺水问题导致了经济的滑坡，而习近平则应为此承担责任。他所推行的"清零政策"令大约七十多座城市的三亿人口陷入封控状态，经济生产也因此陷入停顿。政府原定的5.5%增长目标，已无望实现。各省想必只能靠借贷来弥补损失。北京给各省下达的命令是，既要发展经济，也要坚持"清零政策"。这令地方诸侯无所适从，毕竟发展经济和封控管理是相互矛盾的。借贷则是暂时掩饰矛盾的权宜之计。

网络成了抗议平台

现在各省官员都在一丝不苟地执行着北京的防疫措施，因为党的二十大期间，谁都负不起自己的辖区内爆发疫情的责任。 但网络上却是怨声载道，中央政府的防疫措施已经激起了民愤。同西方民主国家相比，中国网络上的抗议呼声充其量只是和风细雨。但在中国，任何对习近平及其施政方针的批评都会引来极其严厉的惩处。

失业率激增

习近平十年执政期内，中产阶级苦不堪言。不加管控的房地产市场以及管控极差的银行领域，令许多人丧失多年了积蓄，投资也打了水漂。政府只有用税款弥补房地产项目中被贪污的资金，民意也有望得到安抚。但与此同时，中产阶级的孩子刚刚从大学毕业，就迈入失业大军行列，也是一个无法回避的现实。青年失业率已经高达20%，这也是习近平2012年上台以来的最高记录

Görlach：中国十七个朝代中，有五个是因发生旱情饥荒而被推翻的。

Görlach：中国十七个朝代中，有五个是因发生旱情饥荒而被推翻的。

党内发生宫廷政变的可能性微乎其微，因为习近平实现了对9200万党员的牢牢掌控。但毕竟中国14亿的人口总数要远远多于党员人数，习近平也深知，他不能对民众的需求完全视而不见：中国十七个朝代中，有五个是因为旱灾引发饥荒而被推翻的。

Alexander Görlach是语言学和神学博士、卡内基国际事务伦理委员会高级研究员、牛津大学互联网研究所助理研究员、德国吕讷堡大学伦理学和神学荣誉教授，并曾在哈佛大学和剑桥大学担任过各种职务。他在台湾和香港呆过一段时间，这一地区，尤其是中国的崛起及其对自由世界的影响是他的一个核心话题。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

In this photo released by Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping delivers a keynote speech in virtual format for the opening ceremony of the BRICS Business Forum on Wednesday, June 22, 2022. The conflict in Ukraine has sounded an alarm for humanity, Chinese leader Xi Jinping said Wednesday, as China continues to assume a position of neutrality while backing its ally Russia. (Ju Peng/Xinhua via AP)

墙外文摘：习近平第三个任期尚未板上钉钉？ 11.09.2022

前中共中央党校教授蔡霞认为，与西方分析家的一般推测相反，习的第三个任期尚未板上钉钉。尽管最有可能习会连任，但是日益增多的反习人士仍然可能成功地将他赶下台，只要他们能够说服多数常委。

(220817) -- JINZHOU, Aug. 17, 2022 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee and chairman of the Central Military Commission, waves to citizens while visiting a forest park in Jinzhou, northeast China's Liaoning Province, Aug. 16, 2022. (Xinhua/Yan Yan)

德语媒体:习近平大权独揽导致中国形象受损 13.09.2022

《焦点杂志》认为，针对习近平的个人崇拜，将能让他把眼下中国面临的各种危机归罪于其他中共高官。《新闻报》则指出，正是习近平越发独裁的作风，导致中国陷入了内政外交的困境，导致中国国家形象一落千丈。

XI'AN, CHINA - JANUARY 16, 2022 - Workers disinfect colleagues at a gated community in Xi 'an, Shaanxi Province, China, Jan 16, 2022.

德语媒体：无休无止的疫情防控 08.09.2022

上海市历时两个月的"封控管理"曾引起广泛的批评呼声，但这似乎并没有引起中国政府对防疫政策的任何反思。恰恰相反，封控的力度有增无减，目前中国共有33座城市大约六千多万居民处在"封控管理"的状态之下。