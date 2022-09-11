客座评论：习近平的连任之路绝非坦途

（德国之声中文网）中共宣布举行二十大的具体日期后，很多观察家认为，这标志着党已经被习近平所牢牢掌控。然而，事实却是，习近平仍有一系列危机要应对，稍有不慎，他的绝对权势就有可能受到挑战。

旱情带来的经济隐患

这类危机中就包括中国北部的缺水问题。这里是中国的粮仓，但浇灌用水却完全依赖于源自南方的输水管道。但降雨量锐减和持续的创纪录高温却使许多河道干涸、船运停滞。在工业大省四川，由于其电力供给80%来自水利发电，很多工厂不得不暂停生产，以避免电网负荷过高。

封控阻遏了经济复苏

缺水问题导致了经济的滑坡，而习近平则应为此承担责任。他所推行的"清零政策"令大约七十多座城市的三亿人口陷入封控状态，经济生产也因此陷入停顿。政府原定的5.5%增长目标，已无望实现。各省想必只能靠借贷来弥补损失。北京给各省下达的命令是，既要发展经济，也要坚持"清零政策"。这令地方诸侯无所适从，毕竟发展经济和封控管理是相互矛盾的。借贷则是暂时掩饰矛盾的权宜之计。

网络成了抗议平台

现在各省官员都在一丝不苟地执行着北京的防疫措施，因为党的二十大期间，谁都负不起自己的辖区内爆发疫情的责任。 但网络上却是怨声载道，中央政府的防疫措施已经激起了民愤。同西方民主国家相比，中国网络上的抗议呼声充其量只是和风细雨。但在中国，任何对习近平及其施政方针的批评都会引来极其严厉的惩处。

失业率激增

习近平十年执政期内，中产阶级苦不堪言。不加管控的房地产市场以及管控极差的银行领域，令许多人丧失多年了积蓄，投资也打了水漂。政府只有用税款弥补房地产项目中被贪污的资金，民意也有望得到安抚。但与此同时，中产阶级的孩子刚刚从大学毕业，就迈入失业大军行列，也是一个无法回避的现实。青年失业率已经高达20%，这也是习近平2012年上台以来的最高记录。

党内发生宫廷政变的可能性微乎其微，因为习近平实现了对9200万党员的牢牢掌控。但毕竟中国14亿的人口总数要远远多于党员人数，习近平也深知，他不能对民众的需求完全视而不见：中国十七个朝代中，有五个是因为旱灾引发饥荒而被推翻的。

Alexander Görlach是语言学和神学博士、卡内基国际事务伦理委员会高级研究员、牛津大学互联网研究所助理研究员、德国吕讷堡大学伦理学和神学荣誉教授，并曾在哈佛大学和剑桥大学担任过各种职务。他在台湾和香港呆过一段时间，这一地区，尤其是中国的崛起及其对自由世界的影响是他的一个核心话题。

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