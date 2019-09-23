客座评论：习近平的政策是在给谁续命？

（德国之声中文网）中华人民共和国建立70年，一党执政70年。中共的骄人业绩之一就是保持了自己的权力。再过四年，她的执政年头将超过苏联共产党。后者从1917年到1991年统治苏联70余年。

中国共产党是个小小的奇迹。从核心上，中共始终未离其宗，是一个列宁主义独裁政党，在面对利益冲突的情况下，保障自身的权力统治始终比国家的福祉更重要。但从表象上，这个党却表现出令人叹为观止的蜕变能力。为了继续存在下去，中共多次脱胎换骨。

在开国元勋、专权统治者毛泽东死后，其继任邓小平打造了一个改革和开放的中国。邓实行了权力分散，摒弃了领袖崇拜，让党至少部分地放开了经济和社会生活。他激发了各个地区的试验积极性，将意识形态束之高阁。这才最终让中国的经济腾飞和崛起成为可能。

现在在中国，人们说，毛泽东让中国获得了独立、解放，邓小平让中国富裕起来，现在习近平让中国变得强大。但他们没有说的是：毛让中国跌入深渊、数千万人死于非命；邓在1989年让坦克碾压民众运动，对呼唤自由的孩子们亮出刺刀；习近平则将极权主义又搬了出来，披上数字化的外衣。习近平重新发明了信息时代的独裁，其基础是互联网、人工智能和大数据。这样能奏效吗？不得不承认，在向着完美的高技术监控国家迈进的过程中，中共取得了出人意料的成就，但这场博弈的结果仍是个未知数。

中国共产党和人民共和国最大的成就是中国过去几十年的经济奇迹、重返世界经济强国之列的惊人进程。而现在最大的问题是，过去多年的发展是否真的能够持续。不仅要应付来自外部的挑战（同美国的贸易战），更要面对内部的社会矛盾：仍号称共产主义的中国目前是世界上最不公平、最不公正的国家之一。

而最突出的是一种新的政治偏执主义。中国经济腾飞的前提是近40年前邓小平的改革，而习近平现在全线反其道而行：他将权力再度集中到极少数人手里，让意识形态和领袖崇拜再度大行其道，扼杀社会自由空间，打击各地探索求新的积极性，媒体、高校和智库重又万马齐喑，党又要全面控制一切。

10月1日，中华人民共和国将庆祝70岁生日。但真正的大庆--对此习近平已多次表明--将是2049年的10月1日。作为一个强盛的大国，届时共和国将迎来庆祝百年庆典。可是，对这一目标的"破坏"行动早已开始，而破坏者就是习近平本人。他的政策或许能延长共产党的统治，但却有损于这个国家，会让中国的地位被削弱。

马凯（Kai Strittmatter），《南德意志报》资深记者，曾长年任该报驻中国通讯员。其有关中国数字化监控社会的新书《重新发明独裁》（Die Neuerfindung der Diktatur） 2018年10月在德国出版。

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