客座评论:习近平的政治“帽子戏法”

（德国之声中文网）日前召开的中共政治局民主生活会——此乃习上台后搞的体现其权威的一种形式化会议，在每年年末举行——对今年的形势用了三个词描绘：风高浪急，泰山压顶，极不寻常，应该说并不夸张，站在习的角度，可以想象他今年1月在疫情爆发初期做出武汉封城命令所面对的惊涛骇浪般的压力。还原整个过程，在3月之前，中共高层和中国社会是暗流涌动，危机四伏的，他几乎成了孤家寡人和人类公敌，称得上上台以来最糟糕的时候，若疫情再晚点控制，中共政治是否会出现什么变化，也未可知。

然而，得益于较早控制疫情，特别是随后疫情在西方和全球传播救了他，中国经济率先复苏并成为全球主要经济体唯一正增长的国家，进一步助力其地位的巩固，“在这极不寻常的年份创造了极不寻常的辉煌”，这是政治局民主生活会对习的“颂扬”。用一个体育用语“帽子戏法”来说，3月之后，习不但渡过了从政以来的最大政治危机，而且经过了权力恢复、稳固、强化三个阶段，分别是5月迟开的“两会”、10月的中共十九届五中全会以及年底的中央经济工作会议和政治局民主生活会。

前三次会议就不提了。政治局民主生活会的突出特色是对政治的强调到了一个无以复加的程度。讲政治讲大局非习时代才有，但在全党推行所谓的“政治建设”，用“政治建设”来包装个人私心，成为揽权和独断的工具，却是他的一大“发明”。

吹捧升级

习的“政治”说穿了是大搞个人崇拜，此即官方“两个维护”是也。这次政治局民主生活会在“政治建设”和独断专行上又上了一个新高度，变成了毛泽东文革时代政治挂帅的习近平版本。2019年的政治局民主生活会，对习的谄媚是“面对错综复杂的国内外风险挑战，（习）高瞻远瞩、统揽全局、运筹帷幄、指挥若定，作出一系列重大科学判断，提出一系列重大战略策略，推动一系列重大工作，展现了共产党人坚定的理想信念、人民领袖深切的为民情怀、马克思主义政治家高超的政治领导艺术”；今年的用词变成了“在重大历史关头，重大考验面前，（习）的领导力是最关键的条件，（习）的判断力、决策力、行动力具有决定性作用。维护习的全党和中央双核心地位，是决胜全面建成小康社会、夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利的根本保证”。类似的话也在经济工作会议上出现，如“（习）的权威是危难时刻全党全国各族人民迎难而上的根本依靠”，是做好经济工作的“规律性认识”。

之所以对习的吹捧又拔高，甚至要从“规律性认识”的角度去看待习的领导和权威，原因当然是前面提及的今年形势的异常严峻，但在这种环境下中国居然取得抗疫和经济“双丰收”，于是习近平似乎大有自傲的“资本”——不服，你来试试？香港前特首董建华前不久在一个视讯会议上就指称，在动荡不安的国际形势中，中国出现了习近平这样高瞻远瞩的领导人，是中国人的福气。董前特首可能还真不是只拍马屁，很多人，包括一些高级领导人和知识分子，也是发自内心地这么认为的。

不过，习尽可以为中国取得的成绩自夸，然而他也应该感受了一把疫情初期党内政治斗争平静外表下的血雨腥风，要不他也不会在民主生活会上用“泰山压顶”一词，切不可以为该词只是来指称外部的压力，来自社会的群情激愤和党内巴不得出事的心态才让他真正害怕，这就不难理解习在此次生活会上为何大谈特谈“政治”，他要用“政治”的魔咒，进一步死死地控制住这些党的高级干部，在他的魔力中不得挣脱。

习的意图

去年的民主生活会对政治局成员的要求只是一般地提要有理想信念和政治担当，今年则从政治判断力、政治领悟力、政治执行力，要求他们必须增强政治意识，善于从政治上看问题和把握政治大局。在习看来，政治上的主动是最有利的主动，政治上的被动是最危险的被动，24名政治局委员需要“做到在重大问题和关键环节上头脑特别清醒、眼睛特别明亮，善于从一般事务中发现政治问题，善于从倾向性、苗头性问题中发现政治端倪，善于从错综复杂的矛盾关系中把握政治逻辑，坚持政治立场不移、政治方向不偏”。显然，他的指向很清楚，别以为不知道你们那时想做什么。

但习的意图并非只警告党内高级干部，他还要借此向全党乃至在中国发出政治挂帅的信号。一切问题都是政治问题，都要从政治的高度去看待和解决，政治是纲，纲举目张，统领一切，这不仅仅是权力斗争的策略，更是习大搞“政治建设”的内在逻辑和必然归宿。因为若一个领导人要用讲政治，把政治作为紧箍咒来确保权力，那么他内心必然是不安的，在他的意识世界里，四面皆敌，稍放松政治这根弦，权力就会不稳，因此没有敌人也要制造内外敌人。何况现在的实际情形是习在四面树敌，这样，要保障自身政治地位和政治权力的安全，就只能进一步强化政治，讲政治的极端状态，就是文革。目前的习近平，已经走到了毛式文革的边缘，也即他的这套政治话语术，已经到了文革时的“政治挂帅”地步。

当然，习的“政治挂帅”，不是说他要在中国发动新文革，而是确保中共在中国的牢牢统治，确保他自己的权力和地位至高无上，确保带有习式鲜明特点的中国特色社会主义道路和方向不改变，对中共官员来说，做到了这三点，就是讲政治，有大局观，就是和习站在一起，就是好干部好领导。

他要的无非是这个结果。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。



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