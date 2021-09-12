客座评论：习近平的“干净社会”

（德国之声中文网）一种流行的说法认为，这是习近平在借用现代技术手段，通过打压资本，要在中国发动一场无所不至、绵密控制的新文革。该说法得到许多人尤其海外反共反习群体的认同。在他们看来，新文革的标识就是该网文，它吹响了新文革的号角，他们把该文作者比作姚文元，后者是被中共打倒的"四人帮"的一员，写了批判前北京市副市长、历史学家吴晗《海瑞罢官》的文章，掀起了中国文革的序幕。而"深刻革命"一文也用文革式的语言，批判了"为富不仁"的资本家、"娘炮"文化的演艺界、配合美国要在中国策化颜色革命的"第五纵队"等。

习近平不会搞新文革

"新"文革的说法并非第一次。习近平上台后，由于思想和意识形态的向左回归，推行党的全面控制以及在实际经济政策中重视国企抑制民企的做法，中国的自由派和海外反共群体常常将习的统治描述为新文革或二次文革。中国社会确实存在再来一次文革的土壤。传统的"均贫富"观念和现实的贫富差距两极化，时时牵引着大众再来一次"打土豪分田地"的幻觉，而中共也恰恰是经由"打土豪分田地"夺取江山的。毛左一派就经常敦促习近平发起第二场文革。习日前提出要在中国搞"共富"的主张，虽然承接的是邓小平的想法，但也确实感受到民间越来越大削平两级分化的压力。

客座评论：一场更全面、精细的文化大革命

然而，认为习近平正在搞新文革或者将来会搞新文革的看法，可能更多是一种情绪性的认识。有鉴于习本人及其家族是文革的受害者，更重要的是，他现在掌握着无可匹敌的权力，保持社会的稳定是他统治的前提，很难想象他要用一种文革的方式去破坏社会的秩序。

文革的标配有四点，一是最高当局存在两条路线的斗争，至少最高领导人认为存在两条路线斗争；二是由最高领导人发动的大规模群众政治运动；三是群众造领导的反，也即运动的目标指向党内走资本主义道路的当权派；四是鲜明的意识形态的压迫性。除非人们把习近平所做的一切都冠之以"新文革"的标签，否则，用这个标配来衡量习近平的当前做法，除了第四点外，有多少文革的因子在内？

中国官方重拳整治娱乐圈 张哲瀚 2021年8月，演员张哲瀚被曝曾到乃木神社参加过婚礼，并参观过靖国神社。尽管张哲瀚立即发文道歉，中国演出行业协会仍发出公告，对其进行道德申诉，并要求对其进行从业抵制。其相关音乐作品、主演的电视剧和参与的综艺均被下架，其代言的商家均宣布与其终止合同关系。

中国官方重拳整治娱乐圈 赵薇 2021年8月26日晚，中国著名影星赵薇突遭全面封杀，她主演、参演或指导的影视作品纷纷下架。其名字被从创作人员列表中删除。赵薇到底犯了什么事，官方迄今还没有给出说法。中国海内外媒体分析可能涉及金融违规以及与马云的蚂蚁金融集团的关系，也可能和其曾穿”日本军旗“方巾的历史有关。

中国官方重拳整治娱乐圈 高晓松 2021年8月28日，著名音乐制作人、导演、作家高晓松主持的节目被优酷紧急下架，其名下图书馆也被暂时关闭。“中国历史研究院”发文，直接点名批高晓松在网络上发表了一系列谬论，“脱口秀袍子里，藏着的尽是包藏祸心的私货——历史虚无主义”，“奇谈”怪论的结局就是被历史埋葬。中国国家网信办从2021年5月开展“清朗”行动，其中一项就是整治网上历史虚无主义。也有人猜测，高晓松被封杀还涉及和马云的跨界渊源。

中国官方重拳整治娱乐圈 霍尊 2021年8月，以一曲《卷珠帘》名声鹊起的歌手霍尊宣布退出演艺圈，其参演的相关综艺全部被下架。先前，霍尊前女友陈露发布微博长文爆料霍尊出轨多名女子，并曝光其在微信群聊中的大尺度聊天记录，令其国风美少年的形象崩塌。

中国官方重拳整治娱乐圈 吴亦凡 吴亦凡因为桃色丑闻被中国电视剧制作产业协会青年工作委员会点名為「劣迹艺人」。7月31日，北京市朝阳区警方发布公告，吴亦凡因涉嫌强奸罪被刑事拘留。8月，吴亦凡遭网上全面封杀，微博账号被禁、音乐平台下架其作品。

中国官方重拳整治娱乐圈 郑爽 中国女星郑爽2021年初代孕弃养一事闹得沸沸扬扬，其后国家广播电视总局主管的刊物《广电时评》发表文章，标题为《代孕弃养者，德不优法不容》。文章称，郑爽作为演员规避法律、在境外代孕，而且事后准备弃养，这样的行为于私德有亏。2021年8月 27日，上海税务局对郑爽做出追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计2.99亿元人民币的处罚决定。

中国官方重拳整治娱乐圈 范冰冰 早在2018年，中国著名女星范冰冰就遭到全面封杀。她被指透过阴阳合同逃漏税高达8.9亿元人民币，并一度消失近4个月，最后，范冰冰在补缴税后】免去牢狱之灾。她被人民日报海外版旗下专注时事政治评论的《侠客岛》点名为「劣迹艺人」，遭到各种封杀。



故与其说习近平对科技和教培行业的资本整顿，以及打击演艺行业的饭圈现象等，是在搞新文革，不如说他是要在中国打造一个"干净社会"，更能准确概括他发起这系列行动的真实目的。

或许在习看来，权力是不干净的，党政官员的腐败和官老爷作风败坏了社会，疏离了群众；思想和舆论领域是不干净的，还相当程度地控制在自由派手中，他们用各种方式鼓吹西方的自由民主；教培行业是不干净的，无序竞争加重了学生的课业负担，搞乱了教学秩序，影响了社会主义教育目的的实现，不利于培养一代新人；演艺圈是不干净的，演艺明星不把功夫放在演戏上，塑造符合社会主义理想的好角色，为社会传递正能量，而是追逐流量和吸金，用低级下流取悦观众，用娘炮文化污染青少年，让中国的下一代在这个伟大时代丧失斗志；资本更是不干净，权钱交易，官商勾结、腐蚀官员，把手伸进各行业，企图支配整个社会，上面提到的教培行业和演艺界，如今都被资本控制，所以才乱象频出，尤其其中的大资本，利用平台和数据优势，垄断某些产业，阻碍竞争，不利生产力的发展，并利用这种垄断地位，藐视当局的监管，挑战中共领导权，想把中国变成资本实际控制的国家。

德语媒体：中国式的共同富裕

既然社会"不干净"，那么在反腐之后，下一步对社会特别是资本进行重点清理，也就成为习近平的施政逻辑。因为他至少还要统治中国十多年，又是个使命感特强的领导人，不能把一个不干净的社会交给中共的下一代。事实上，当局把对演艺圈的整顿就命名为"清朗"行动。

打造"干净的社会"换个意识形态的说法，就是建设"纯粹的社会"，这本是宗教追求的目标，因为宗教才要求人类心灵的纯粹性，但它也符合共产主义的理念，共产主义的目标是要建设一个没有人剥削人、人压迫的人的社会，人人都以公为先，集体大于自我。只不过宗教通过宣扬爱和善来实现这点，而共产主义通过阶级斗争和阶级专政来达到这一目标。在这个意义上，习打造"干净的社会"实际也是向正统社会主义的回归。

资本和中共：蜜月结束

不过，要在中国打造一个"干净社会"，关键是如何处理资本。中国虽是个权力本位的社会，但习近平至少能用党的纪律和道德包括反腐去约束各级官员，尽管效果差强人意。然而对资本及其人格化代表资本家，则不能简单套用治理党的一套做法。现如今，资本的触角渗透社会的方方面面，在一些行业和地方，形成了垄断和控制性的力量。虽然资本追求利润最大化的逻辑和党追求控制权最大化的逻辑会导致两者的矛盾和冲突不可避免，不时出现紧张关系，但在过去，中共在一定程度上容忍资本以一种不正当的手段去实现利润最大化，允许和资本的矛盾存在。可现在习近平越来越难以容忍资本和党的领导的冲突，原因在于，在资本用不正当手段追求利润最大化过程中，不仅由此导致的后果日益严重，是社会不干净的重要推手，而且资本的壮大让一些资本家的"野心"膨胀到可以藐视监管当局的地步，被习认为已威胁到中共统治，因此必须对资本严加看管。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 妄议犯上？阿里遭劫？ 马云去年10月在上海外滩金融峰会发表演讲，公开批评中国的金融监管体制。11月初，阿里巴巴旗下的金融科技公司蚂蚁集团在上海和香港价值370亿美元的首次公开募股（IPO）在最后一刻被叫停。自此，马云一直没有公开露面或发言。监管机构多次约谈蚂蚁集团管理层，并宣布对阿里巴巴集团进行反垄断调查。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 被单蒙头 轮椅推走 据《纽约时报》报道，2018年1月27日凌晨，45岁的肖建华坐在轮椅上被人从香港四季酒店带走，他的头被像床单或毯子的东西蒙着。2月1日，肖建华名下最主要的“明天系”集团刊登头版广告，称肖“在国外养病”。报道称，肖可能与曾庆红的亲属有过生意往来。直到2020年7月，明天集团首次证实了肖建华在中国大陆，并说他在配合政府重组企业集团。与此同时中国两家监管机构宣布，已接管明天控股集团旗下几家价值数千亿美元的公司。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 “不能履职” 安邦不安 2017年6月14日，安邦集团在官网发表声明，称董事长吴小晖"因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务"。《纽约时报》引述知情人士称，吴小晖遭到拘留。2018年3月，吴小晖被检察院起诉，5月即因集资诈骗及以职务侵佔罪成，一审判囚18年。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 “私募一哥” 锒铛入狱 中国官方新华社报道，2015年11月1日，泽熙投资总经理徐翔“通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，被公安机关依法采取刑事强制措施”。身着白色阿玛尼西装的徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓。纽约时报报道，在2015年夏股灾时，泽熙旗下的基金收益仍逆市上涨。2016年4月，徐翔被正式批捕。2017年1月，徐翔以操纵证券市场一审被判五年半，罚金110亿元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 富商徐明 猝死狱中 2015年12月4日，大连实德集团、实德俱乐部前董事长徐明在服刑的武汉监狱中因突发心肌梗塞死亡。徐明曾在薄熙来案中出庭作证。薄熙来被指控收受其巨额贿赂。2012年3月，有多家媒体报道称，徐明涉嫌经济案件被相关部门控制。但此后有关其被捕、被起诉以及最后被判刑的过程不曾被公开。徐明的刑期也一度不为人知。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 “协助调查” 内容不明 金融时报报道，2015年12月，复星集团董事长郭广昌在失联四天后现身。报道称，失联期间他在协助中国当局进行一项调查。报道称，在中国政府的反腐运动中，郭广昌是受到波及的最知名的民营企业家。当他在公司内部会议上再度现身时，全场起立欢迎。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 失踪五周 现身履职 《金融时报》报道，2015年12月，国泰君安国际董事会主席阎峰在失踪5周后现身，并恢复履职。报道称，中国当局当时正在调查股市违规行为。《新京报》报道说，2015年A股跌宕起伏，下半年证券行业成为反腐重地，多名证监会官员、券商和私募的高管被调查。



看起来，中共和资本的蜜月已结束，但习近平是否如一些评论家认为的，要在中国"打土豪分田地"，消灭资本？也不是。习清楚，假如真把资本全消灭，把资本家全打倒，中共也就玩完。原因很简单，和大多数人想象的相反，资本不仅仅是党的"眼中钉"，亦是党的两大根基之一。另一根基就是共产党教义的劳工大众。今日中共早已不是经典意义上的共产党，它在改革开放中和资本形成了密切的相互依存的关系，党在教义上强调的是劳工群体的重要，但党的各级领导干部实际亲近的是资本和资本家。党从资本中获得的好处远远超过从劳工得来的，没有资本包括国有资本的支持，党可以说寸步难行，什么事都办不成。笨蛋才会打倒资本和资本家并踩上一只脚。

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因此，习要的只是资本的臣服，而不是不要资本，他要改造资本野蛮生长时期形成的"匪性"，做党的驯服工具，要资本家听党的话，配合党的工作，不要把手伸得太长，清楚知道自己的位置。做到了这些，资本也就干净了，而资本干净了，社会也就干净了大半。但如果某位资本家不听党的话，和党对着干，就会死得难看。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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