客座评论：习近平的“和统”就是“武统”

（德国之声中文网）中共对辛亥革命110周年的高调纪念，目的是为掌握对近代中国历史的叙述权。习近平在纪念会上的讲话像过去一样，通过把中共打扮成"孙中山先生革命事业最坚定的支持者、最忠诚的合作者、最忠实的继承者"，从而使他提出的实现中华民族的伟大复兴变成了包括台湾2300万人民在内的全体中华儿女的共同使命。

孙中山和中华民国的这块招牌，本来是可以为台湾夺得对历史诠释的正当性和正统性的，可惜民进党和蔡英文政府出于建立台湾共和国的需要，弃之如蔽履，同中华民国切割，将这个历史解释权，拱手白白送给中共。

习近平对台湾和美日喊话

在对辛亥革命和中国近代史的诠释中，当然离不开国家统一。习近平的讲话，也是要落脚此处，他要把统一台湾，说成是承续孙中山的精神。外界关注习的这次纪念讲话，看重的也是他如何表述这个问题。习用了三段话谈到如何解决台湾问题，比10年前胡锦涛的相关讲话篇幅多了一倍，后者对台湾问题的表述只有一段，可见对习而言，他这次讲话的重点就是台湾问题，意在引起外界特别是美台对中国解决台湾问题的重视。

从习讲话的台湾内容来看，它表达了四层含义：

第一，"台湾问题因民族弱乱而产生，必将随着民族复兴而解决。"在中共民族复兴的设想中，时限截止在2050年，这句话的意思就是台湾问题最晚要在2050年解决。但实际上，民族复兴是在习的领导下，他不可能把统一台湾这样的功劳让渡给他的接班人，而习的年龄注定他不可能2050年还在任，故而，这就暗示习任内要解决台湾问题，否则，他拿什么向中共和14亿国人交代，他还要连任10多年。

第二，"以和平方式实现祖国统一，最符合包括台湾同胞在内的中华民族整体利益。我们坚持'和平统一、一国两制'的基本方针，坚持一个中国原则和'九二共识'，推动两岸关系和平发展。"10年前胡锦涛的讲话也谈到和平统一和九二共识，但没提一国两制与一个中国原则。今次习加了后两者，表明和平统一是在一个中国的原则指导下，它的具体实现形式是"一国两制"。现在人们关注的是，在中国武统论甚嚣其上的当下，习为何重提和统，是不是说他要放弃武统思路？当然不是，只能说，习现阶段优先考虑的统一模式，是和统，因为和统对两岸造成的破坏最少，对大陆的成本最低。但凡有可能，都要追求和统而非武统，但这并非表明在必要时他不会选择武统。而且，他要的是以"一国两制"方案来实现两岸的和平统一。

第三，"凡是数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判。"这句话是对台湾各种独立势力发出的威吓，表明习会动用各种工具和手段阻止台湾独立，其中包括武力威慑，以及加大对那些主张台湾独立和推动台独的政治人物的打压，包括在台湾回归中国后对这些人的政治审判。北京现在手上很可能拟定了一张台独人物表，只等着统一台湾后对他们进行清算。

第四，"台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。"此话针对的是美日等试图干涉中国解决台湾问题的外部力量，在习看来，中国有决心、有意志和有能力不怕美日等国插手台海事务，干涉中国统一进程。换言之，在习近平解决台湾问题的方案中，不管和统还是武统，他已做好了美日介入的准备。习大概认为，中国现在不仅有决心和意志，而且有强大能力来阻吓美日等的干预。

和10年前胡锦涛的讲话比较，此次习的四点表述，除第二点胡曾提到但也是一笔带过，其他三点都是新内容。这当然是时势不同，彼一时，此一时，比如现在是蔡英文当政，蔡至今拒绝承认"九二共识"，在事实独立之路上走得更远，两岸关系更恶化。蔡今年的"双十讲话"，抛出"四个坚持"，强调中华民国和中华人民共和国互不隶属，中华民国台湾的前途由台湾人民决定，以回应习的和统论。这"四个坚持"，不仅颇有当年李登辉的"两国论"味道，而且事实朝向谋求台湾独立建国。另外，西方国家特别是美日对台湾的支持也更多，卷入的程度也更深，屡屡踩中共划定的红线。可以说，中共拒止台独的形势比10年前更困难。换言之，台湾接近法理独立在逻辑上越来越有可能，尽管跨出这步会引起两岸地动山摇的变化。

"以武促统，以武防独"

但是这四点反映的也是习近平的意思。接下来，习大概率会采取"和"、"武"两手策略，两手都会硬。"和"的一手是加强对台湾和平统一的攻势及施压力度，制定"一国两制"在台实施的具体方案，以分化台湾，尽可能争取台湾更多的政治人物和民众赞同和统。"武"的一手是强化武备，完善攻台力量，做好用武力解决台湾问题的各项准备，做到以武促统，以武防独，以应对台湾内部的独立冲动和外部对台独的鼓动和支持。

"和"、"武"两手的关系是"和"在前、"武"在后，以"武"配"和"，台面上做足和平统一的功夫和架势，台面下做好武力统一的准备，包括必要时的武力威吓。

有人会说，难道习近平不知道他的和平统一，一国两制在台湾没有市场、行不通吗？连刚当选国民党主席、习近平发贺电的朱立伦，在习的讲话发表后，都公然反对一国两制，不给他面子。习当然清楚台湾多数民众不会接受统一，更不可能接受一国两制方案的统一，但除非他自大到认为中国的力量强大到台湾政治人物即使不情愿也不得不接受和平统一，否则，习在此提出和平统一，一国两制，实际要表达的意思是，当台湾内部的各种独立势力以及外部对台独的支援更多地踩到中国底线，那时中国"迫不得已"武力攻台也就师出有名，具有正当性。换句话说，习近平虽不放弃和平统一台湾的渺茫希望（他可能认为，随着中国力量的继续增长，台湾政治人物会认清现实，从而和平统一的可能性也不是没有），尽可能争取两岸不发生战争，但他任内要统一台湾，恐怕最后不得不还是要通过战争或者准战争来解决。

从这个角度，习今番的辛亥革命纪念讲话，其实是在警告蔡英文和拜登政府，中国能做出的最大让步就是用"一国两制"来解决台湾问题，你们自己看着办，别逼得他对台湾动手，武力统一。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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