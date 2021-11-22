客座评论：习近平的“台湾红线”在哪里？

（德国之声中文网）中国喜欢在台湾问题上为台湾和支持台湾的西方国家划红线，但从来不向外界清晰表达红线的具体内容，只是一味强调触碰红线会有多严重后果。由于往往把话说得很死，当台湾或者美国的某一动作被外界认为已经踩到中国的红线，比如美今年两次派参议员乘坐行政专机或者军方运输机访台，按说，这符合中国定义的触犯红线之举，但北京的反应除了言语抨击，以及例行的军机扰台，并无进一步的激烈行为，这就导致人们对所谓红线的强烈质疑和轻视，认为你究竟有没有红线，是不是在虚张声势，也诱使台湾和一些国家主要是美国想踩一踩中国的红线。今年以来美台在台湾问题上发出的一系列在北京看来是"挑衅"的举动，未必没有试探中国红线的用意。立陶宛在北京抗议下允许设立以台湾名义的驻立办事处，也应看作在这一背景下的同一动作。

台湾驻立陶宛代表处的名称引发中国与立陶宛的外交冲突

北京当然意识到在"台湾红线"问题上的言行不一给中国自身带来的麻烦和后果，其中之一是中国的民众对北京到底有多大决心在台湾问题上捍卫中国的利益是怀疑的，对北京"光说不练"失望与不满，将北京的行为拿来和莫斯科对比。后者在领土问题上很少像中国官方那样说狠话，但来真的，敢以保护俄罗斯人为借口直接派兵把属于乌克兰的领土夺过来，即使为此受到西方的制裁，而北京缺少这种魄力。即使这回对立陶宛的外交降级反制，北京看起来硬气，但很多民众依然不买账，认为应该直接断交，并通过支持俄罗斯和白俄罗斯，打击立国。

习近平的犹疑

客观来说，北京并不是不想在台湾问题上表现得和莫斯科一样强硬。既然中国宣称已经强起来，就该有强起来的姿态，对被认为触犯中国利益的踩红线行为，不仅态度而且行动上也要提升反制等级，这大概就是北京加强军机扰台的原因。然而，习近平确实没有像普京那样逞蛮勇之气，甚至也不像他的前前任江泽民用试射飞弹的方式对待李登辉的特殊两国论来对待蔡英文的两国论和美国不断打台湾牌，原因可能既有习性格上的犹疑一面，但主要是台湾问题的牵一发动全身的特性，使得他不敢轻举妄动，可以用武力去威吓，但真正行使武力就必须慎之又慎。

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作为中美、中西地缘政治和意识形态角力的焦点和关键，台湾不仅攸关中国的民族崛起，中共的政权安危，也和习个人的政治生命和历史地位切实相连。眼下，中国的整体国力虽然仍在增强（对这一点的判断其实有歧义），特别是军事实力有了长足进展，甚至某些方面超过了美国，比如超高音速武器和中程导弹，但中美毕竟还存在相当的差距，中国跟整个西方的差距就更大。假如中美、中西恶化到全面对抗的地步，必须生死一战，中国是没有胜算的，就算中国能够收复台湾，届时也会遭受西方的禁运与封锁，经济大概率会一落千丈，整体国力会倒退，即使能够挺过来，亦会元气大伤。现在至少还没到在台海和美国非打一仗的地步。这不是说北京面对外部的频踩红线的任何激烈反制都会引发战争，可万一不小心发生了擦枪走火呢？

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 尼加拉瓜 尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



拜登在和习近平会谈时，他说不担忧美中两国因台湾而有意发起军事冲突，他担忧的是意外失火，很多对抗都有意料不到的事情发生，这就是拜登要在两国设置常识性护栏的一个原因。在北京准备好能够承受最大的代价前，习无疑也不希望因要惩罚外部的挑衅而导致一些不测事件，特别是军事冲突。外部的挑衅中国无法做到完全掌控，但北京的反制他可以控制。这可以解释习在"台湾红线"的问题上不敢在行动上太过激进。

"断然措施"的含义

但是，习也不愿外界包括中国民众因此视他为软弱。对美台以及其他国家对中国红线的挑战，习的容忍也是有限度的，否则言无而信红线的威慑力就荡然无存。现在一定程度上有这种趋势。所以拜习会上谈及台湾问题，习强调美台不能玩火，玩火者必自焚，表示若"台独"分裂势力突破红线中方将不得不采取断然措施。什么是"断然措施"，让外界浮想联翩。这是习迄今为止对台湾问题发出的最具威胁的话语，联系到拜习会后，习近平在中共政治局最新会议上关于国家安全的表态--在国家核心利益和民族尊严问题上，中国决不退让，习意在提升红线的可信度，起到威慑效果。此时立陶宛恰好撞上枪口。

前已指出，北京将和立国的外交关系降为代办级并未满足一些民众期望的断交，在他们看来仍然偏弱了一点，按照他们的设想，中国应该学美国，对立国祭出长臂管辖，或者支持俄白等同立陶宛有矛盾的国家去打击它。但正如官方学者所言，北京不排除下一步同立国断交的可能，如果立陶宛将在台湾设立的办事处也以台湾命名。有鉴于中立经贸联系不密切，地理上又相距遥远，中国除了断交能够惩罚立国的手段确实有限，可北京既然已发这种威胁，也不是完全没有效果。立国可能不担心同北京断交，但它担心在亚太以及其它多边场合，包括联合国，在涉及立陶宛自身利益的议题上，得不到中国的支持，所以立国对北京的反制表遗憾，强调会坚持一个中国政策，虽然仍表示会发展同台湾的非正式关系。

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北京反制立国亦着眼于立国行为的衍生效应，不能让它对其他少数国家和政客构成示范作用，要防止这种事情在欧洲乃至全球范围扩散。中国官方学者甚至点出了捷克、匈牙利和斯洛伐克三国的名字。欧盟发言人在批评北京的胁迫外交，表态支持立陶宛的同时，也认为这是中立两国的问题，换言之，欧盟已意识到操作台湾问题会产生很大风险。

不论是习在拜习会上的涉台重话，还是北京对立陶宛的外交降级，两者均出于维护"台湾红线"，增强其威慑的可信度考虑。外界可从中分辨出踩到中国红线时北京会采取怎样的"断然措施"。但是，习的"台湾红线"依然不很清晰，它的解释标准只有习清楚，甚至习也未必有一个连贯一致的标准，可能也依什么国家什么事情以及中国与该国的关系而定，如此来看，它有很大的弹性解释空间。虽然这样表现出一定的灵活性，但也存在误判的危险。

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邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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