客座评论：习近平的“反腐新信号”该如何解读？

（德国之声中文网）习上台后以反腐开道，立威揽权，屡试不爽。反腐这招所以管用、好用，原因当然是中共的腐败太严重，官员特别是高级官员的屁股几乎人人都不干净，不管办哪个，一抓一个准，没有冤枉的。迄今为止，被处理的中管干部包括中央委员、政治局委员和常委多达300多名，单今年上半年遭查处的副省部级和省部级高官就有20多个。

以习的反腐之严，制度规定之繁缛，无论和其他国家包括民主国家与专制国家比，还是同中共过去及中国历代王朝比，都是罕见的，然而，从落马官员的数量及贪腐金额看，腐败又可谓绵绵无绝期。所以如此的根子就在于，一个没有反对党、不受社会特别是舆论监督的政权，本身就是腐败的滋生地，指望执政党的“自我监督”来遏制腐败，从来是不现实的。其实习也意识到这点，他多次宣称反腐永远在路上，这意味着现行制度下的腐败是杜绝不了的，但他就像一只鸵鸟，假装看不见，认为有他的英明领导，靠党的自我革命，是能够找到一条克服腐败之路的。他在这次集体学习的讲话中就指出，进入新时代后，党就推进反腐败斗争提出一系列新理念新思想新战略，探索出依靠自我革命跳出历史周期率的有效途径。可这只能是自欺欺人。

中共的腐败是无法根治的腐败。不过对习来说，或许这并非坏事，因为容忍一定程度的腐败存在，他可以在政治斗争的时候，随时用反腐这根大棒，对付他的党内政敌或者他不喜欢的官员，而他们在腐败的指控下，乖乖束手就擒，没有半点反抗力。有鉴于此，海外有专研中共的政治学者预测，今夏最迟七八月份以前，会发生习对政治局委员层级的高层人物的政治清洗。做出这一判断的理由是，习要在二十大前，借此来进一步威慑党内精英，使各种可能挑战他的力量不敢有所动作，甚至不敢发出声音；同时借之清除他不喜欢的人，空出位子来，提拔他想要的人。该学者还以孙立军案表示，习之所以七八月动手，是有战略上的考量，届时把孙案拿出来，二十大代表都已经选出来了，在这个阴影下，代表们战战兢兢走进二十大会场，效果就好多了。

政治局此次集体学习反腐，似乎印证了这位学者的预测。不过笔者不赞同这种看法。习之在二十大前的微妙时刻发出反腐新信号，从今年落马高官的情况看，可能他之前对反腐取得的所谓成就有些过于乐观，于是二十大前重新收紧反腐口袋，对试图扰乱二十大反对他的政敌进行恐吓，而不是真有一个具体目标，要拿某位在任或退休的政治局委员开刀问斩。

中共18大以来落马的军中“老虎” 国庆六十年大阅兵总指挥房峰辉 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。

中共18大以来落马的军中“老虎” 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

中共18大以来落马的军中“老虎” 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

中共18大以来落马的军中“老虎” 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

中共18大以来落马的军中“老虎” 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

中共18大以来落马的军中“老虎” 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人，落马的副军级以上“老虎”就超过五十人。



反腐取得压倒性胜利？

习曾多次在中共会议上宣称反腐取得了压倒性的重大胜利，可现在我们知道情况远非这样。反腐如取得压倒性胜利，落马的官员只会越来越少，而不是比过去还多。在近年官方通报的腐败官员案件中，每个人都有十八大后不收敛不收手，十九大仍不知止、胆大妄为的表述。此表述表明，腐败情形即使不比过去更严峻，也是一样严峻。所以早早宣称反腐取得压倒性胜利，乐观了点。但习也正好可以用它来敲打、震慑党内不满的势力。他当然清楚前段时间动态清零引发的天怒人怨和经济萧条，会在党内给他带来麻烦，让被他压制的政敌以为这是个反对他的机会，要使这种情况不出现，最好还是对他们进行反腐威胁。如有必要，抛出一两条大鱼，但问题就在于，七、八月是否这种必要的时刻。我认为习只是表示一种威慑的姿态，而不会真这么做，发出如此威吓就足以达到让其政敌不敢轻举妄动的目的，无须对他们政治清洗。如果事情真到这个地步，无论对其政敌还是他本人抑或中共，代价都太大。

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以习目前对权力的掌控程度，相信是没有党内政敌能够撼动得了的。日前一个事例很好地说明了这点。习把他的亲信王小洪转正为公安部部长并提拔为政法委副书记。王于此时接替国务委员赵克志做公安部长一点都不奇怪，因为公安部早就在他的实控下，转正只是让他实至名归。让人有些惊讶的是习同时让他兼任权力更大的政法委副书记，排在书记郭声坤和副书记赵克志之后，而在最高两院首长之前，后两者只是政法委委员，要知道，他们在中共的官衔序列里，属副国级领导人。王则是中委、部级干部。习这个不按常理出牌的举动，政治局竟无人敢反对，或虽有人阻拦过但不起作用。此案例表明，习对党内的控制，已达到不须要用反腐方式通过惩办某位高层政治人物，就可让党内政敌不敢去杯葛或破坏他对二十大的部署地步。

再就他的党内政敌来说，每个高级领导干部都受严密监控，这种情况下，还搞小团体的串联密谋，无异于飞蛾扑火，若被习发现，下场恐比单纯的腐败更惨，因此在当下这个敏感时期，尤其对那些已自感被习列入清除目标的政治反对派，更会小心谨慎以求自保，免被他抓着把柄。

习近平：从红二代到权力巅峰 革命世家 习近平（左）1953年生于北京，父亲习仲勋（右）是中共元老之一，当时任中共中央宣传部部长。本图摄于1958年。

习近平：从红二代到权力巅峰 从插队知青到工农兵大学生 1968年，习近平与成千上万的知识青年一样到农村插队，落户在陕北延安。1975年，习近平作为工农兵学员进入清华大学化工系就读。

习近平：从红二代到权力巅峰 河北正定县 1979年毕业后，习近平被分配到中央军委，成为国防部长耿飚秘书团队的一员。1982年，习近平出任中共河北省正定县县委副书记，次年升任书记。1985年到2002年间，习近平先后任厦门副市长、福州市委书记、福建省委副书记、省长。2002年调任浙江省副省长、省委书记。

习近平：从红二代到权力巅峰 地方到中央 2007年陈良宇落马后，习近平调任上海市委书记。图为2007年6月习近平出席上海特奥会的倒计时活动。此时的习近平，已为进入中央权力领导核心做好了准备。

习近平：从红二代到权力巅峰 第一夫人 习近平的夫人彭丽媛是著名歌唱演员，两人有一个女儿。

习近平：从红二代到权力巅峰 习李搭档 2007年习近平、李克强入选中共中央政治局常委，构成下一届领导核心。2012年秋的18大上，习近平当选中共中央总书记，次年人大会议上当选国家主席。

习近平：从红二代到权力巅峰 他有一个梦 习近平提出的“中国梦”的理想目标，逐渐成为中国官方政策和媒体宣传的一面旗帜。在中国部分民众为这一远景所鼓舞的同时，西方世界却为中国的政治、经济各方面影响力的增加感到担忧。

习近平：从红二代到权力巅峰 沙场点兵 习近平向来强调军队的重要性和对党的忠诚。2017年7月30日，为纪念解放军建军90周年，习近平在内蒙古朱日和基地主持阅兵。

习近平：从红二代到权力巅峰 谁将引领世界 在美国总统特朗普推行“美国优先”、从国际事务中抽身的政策之际，中国则愈发频繁地以积极姿态出现在世界舞台上。习近平治下的中国在大力整治腐败的同时，压制言论自由和公民社会。

习近平：从红二代到权力巅峰 习核心、习思想 2017年10月中共19大上，习近平新时代中国特色社会主义思想、“四个自信”、“中国梦”被写入党章。普遍认为，习近平巩固了在党内的核心领导地位。



习近平反腐的三个底线

习统治中国十年，在反腐中落马的政协副主席、国务委员、政治局委员乃至常委，以及军委副主席等所谓的党和国家领导人，已有十位以上，但都发生于十八大后的前五年，孙政才是习在十九大前夕最后清除的一位现职政治局委员，这个案子对中共的冲击力，恐怕仅次于薄熙来案和周永康案。十九大后，虽然遭查处的省部级干部一大堆，可副国级只有一个杨晶。杨是十八大的书记处书记，严格来说，他是十八大反腐遗留到十九大的，但最后也只是把他降为正部级，而没有让他进秦城。这个处理相当轻，也许杨犯案不重，但也许是习考量到频繁查处副国级以上领导干部不利党内团结，对党的形象伤害严重，调整了反腐策略。总之，我们看到，习之后的反腐，有明显的三个底线，即红二代不反，现任党内要员不反，退休的元老不反。我几年前就撰文强调习的这三个底线，截止目前，它们没有被突破，未来几月是不是会因为二十大党内斗争趋向激烈而遭破防，可能性不大。

先看红二代，虽然整体分化，很多红二代已和习分道扬镳，但从阶级情感来说，习和他们还是同一集团，有着千丝万缕的联系，习也许在政治上会把反对他的红二代边缘化，但不会对他们下重手，因为这会引起整个红二代的不满，而红二代仍是习的统治基础，毕竟红色江山是他们的父辈打下的，在这个最大的公约数面前，习会保持克制，任志强是个例外，但习对他是言论治罪。因为任在反习路上走得太远，已公然站在习的对立面，成为政治反对派。另外，任也不是官员。

解放军将领——“高危职业”? 十人晋升上将 八月一日，是中国人民解放军建军周年的纪念日。依照惯例，“建军节“通常都会有一批军中将领被晋升军阶。7月31日，中共军委主席习近平出席授衔仪式，十名将领获得上将军衔，除海军司令沈金龙，空军司令丁来杭之外，比较受关注的还有受到美国制裁的装备部长李尚福。中国军方公开信息显示，今年以来，已有69人晋升少将，19人晋升中将。

解放军将领——“高危职业”? 习近平与“军队反腐” 2012年，习近平出任中国党政军最高领导人以来，发起了一场广泛而严酷的“反腐败”斗争，而军队首当其中，高层几乎被全面重组。中国官方数据显示，68名副军级以上军官受到严惩，其中副国级2人（上将），正大军区级4人（上将），副大军区级11人（中将9人，少将2人）。图为习近平同日后落马的参谋总长房峰辉上将在一起。

解放军将领——“高危职业”? 房峰辉 - 士兵、上将、阶下囚 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。2019月2月，一度官至中共中央军委联合参谋部参谋长的房峰辉因受贿被处以无期徒刑。

解放军将领——“高危职业”? 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

解放军将领——“高危职业”? 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

解放军将领——“高危职业”? 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

解放军将领——“高危职业”? 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

解放军将领——“高危职业”? 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人。中国网民戏称：这是中共建军以来，“牺牲”最大的一场“战役”。

解放军将领——“高危职业”? ”航天将军“也难免“落马” 钱卫平曾在中国的航空航天业扮演重要角色，曾担任中国“嫦娥一号”“嫦娥二号”月球探测任务测控系统总设计师，天宫/神八交会对接、天宫/神九载人交会对接的测控通信系统总设计师等。2019年4月，升任中央军委装备发展部副部长，三个月之后，因涉嫌严重违纪和职务违法犯罪，被中央军委纪委监委立案审查调查。此前，曾有传闻称，钱卫平涉嫌间谍行为。

解放军将领——“高危职业”? 胡锦涛 - 孤独的前军委主席 习近平的反腐大旗下，军中各路”老虎“纷纷落马。胡锦涛担任主席的十七届中央军委高层几乎全军覆没，军委两位副主席都是”重大犯罪分子“。中国网民戏称，原来胡锦涛总书记是常年战斗在敌人心脏里的”孤胆英雄“。



周永康、徐才厚、郭伯雄等党内军内大员都是在退休后被抓的，尤其是周，打破了反腐不向常委的默契，对退休元老震动很大。过去认为，退休就代表着平安落地，现在也不保险了。但也是到此为止，尽管仍然有很多退休多年的高官被查，可是再无政治局成员这一层级。现职官员落马的，孙政才是习时代职务最高的一个。习之所以对现任党内要员和退休元老不再下重手，除了他们已表示臣服，主要是这样做对中共伤害太大。不管官方把反腐意义说得如何天花乱坠，在民众和外界看来，这个党已经腐败透顶，不然何以有这么多官员被抓。被处理的官员层级越高，意味着党的腐败程度越严重。如果被抓的官员限定在地方，最多在省部级，虽然人数很多，人们也许会认为，至少中共高层还是相对清廉的。而如果政治局成员因腐败被抓，中共连这个解释的空间都没有。特别是被抓的政治局委员不是一个，而是两个、三个或者更多，习如何向大众交代他的这个领导集团不是一个腐败集团，他统治的这个党不是一个腐败党？这是一方面。

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另一方面，不论在职还是退休，官职越大，受牵连的官员也越多，一个政治局委员或常委倒下，他手下的一帮人都要跟着倒霉，这往往是一场残酷的权力斗争。如果在这个过程中，失败的一方孤注一掷，捅出什么更大的篓子，如何收场？现在被抓的政治局委员和军委副主席，看起来没怎么进行反抗，可假如出一个王立军那样的狠角色，恐怕就不好对付了。习必须考虑到这种情况，每抓一个政治局成员，对他对党就多一份威胁，容易造成党的分裂，让更多的官员对中共离心离德。

对习而言，反腐既是目的也是手段，但归根结底还是手段。在用反腐成功建立起权威后，考虑上面所说的情况，习保持已有的反腐力度，用更多省部级官员的落马就足以对官僚队伍形成强大的震慑力。故即便有二十大这个因素，习也完全用不着拿政治局委员的政治生命去威胁他的政敌维持自己的权力，除非某位习的政敌愿意牺牲自己和家族的利益，誓要和他作殊死一搏。若中共内部出了这样一个人物，倒也值得钦佩。

习近平“打虎记” “老虎苍蝇一起打” 2012年年底中共十八大上，习近平接任中共总书记以来，曾多次强调腐败已威胁到中共的存亡，并发起“老虎苍蝇一起打”的反腐运动。有分析人士则认为，反腐运动的主要目的可能是祛除异己，巩固习近平的权力。

习近平“打虎记” “世纪宣判” 十八大召开前，中国全国人大常委会已宣布罢免薄熙来的十一届全国人大代表职务。近一年后，济南市中级人民法院公开开庭审理被告人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案。德国之声评论员冯海音认为，中国前政治之星被判终身监禁。这一判决比预期严厉，所传递的信息是：自立山头，不被容忍。

习近平“打虎记” “小老虎” 2013年5月，中纪委称，中国国家发改委副主任刘铁男因涉嫌严重违纪接受调查。新华社在短评中称其为“蛀虫”。政论学者陈子明认为刘铁男充其量算只“小老虎”。三个月后，中国最高人民检察院决定对刘铁男立案侦查并采取强制措施。

习近平“打虎记” 周永康"心腹大秘" 2013年6月，中共中央纪委证实四川省文联主席郭永祥涉嫌严重违纪，已接受组织调查。郭永祥曾长期担任周永康（图中）秘书。中国知名学者姚监复当时向德国之声分析表示，郭永祥充其量是只"大苍蝇"，当局拍向他时确有指向前中共中央政治局常委周永康之意。

习近平“打虎记” 首名被调查的中共第十八届中央委员 2013年9月，国务院国资委主任、党委副书记蒋洁敏被指涉嫌严重违纪，已接受调查。《新苏黎世报》就此指出，前中共中央政治局常委周永康是石油系统出身，根据中共行事惯例，曾主管政法系统的周常委有可能成为总书记习近平关于反腐斗争中的一头“老虎”。

习近平“打虎记” 媒体：周永康被调查 2013年12月，路透社援引多名和中共高层有联系的消息人士报道称，中国前政法委书记及中共中央政治局常委周永康（图最右）目前处于软禁状态，中共正在就其涉嫌腐败展开调查。“政法委沙皇”周永康被调查，也剥夺了退休常委的“免死金牌”。

习近平“打虎记” 首名落马的副国级官员 2014年6月，中共中央纪委宣布，中国政协副主席苏荣涉嫌严重违纪违法，已接受调查。苏荣成为十八大以来首名落马的副国级官员。中国媒体报道，苏荣的落马“引起江西官场地震”。

习近平“打虎记” 军中“大老虎” 2014年6月，去年卸任中央军委副主席、前年卸任中共中共政治局委员的徐才厚因严重违纪被共产党开除党籍。路透社指出，徐才厚是目前中国被指控涉嫌腐败的级别最高的军队官员，因为涉及解放军总后勤部前副部长谷俊山贪污案，徐才厚此前被软禁数月。新华网6月20日报道称，十八大以来，共计有30只“老虎”被打掉。

习近平“打虎记” 官方宣布周永康落马 据7月29日新华社消息，鉴于周永康（图左）涉嫌严重违纪，中共中央决定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。中共前总书记赵紫阳政治秘书鲍彤向德国之声表示，从目前的信息来看，只谈及周永康严重违纪，并未确定其是否触犯刑律，严重违纪只适用于中共家规，接下来有待观望未来周永康的命运走向。



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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