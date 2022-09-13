客座评论：习近平的中亚之行是否能达到其目的？

（德国之声中文网）为了回答这个问题，我们首先要看一下，他这次中亚之行的具体计划。

习近平这次去的目的是参加上海合作组织元首峰会第二十二次会议。上海合作组织尽管在2001年就建立了，但长期来中俄本身关系的不顺，以及俄罗斯对中国在中亚的扩张不满，该组织成了大家每过一段时间一起聊天的地方。但是，这个情况在最近几年尤其是乌克兰战争后有所变化。

上合组织对抗西方

2017年，上合组织首度扩容，印度和巴基斯坦加入。今年又批准了白俄罗斯的申请。当前，上合组织8个会员国地区面积覆盖超过地球陆地面积的四分之一，人口总数占到全世界的三分之一以上。上合组织第二次扩展是今年撒马尔罕峰会最为核心的议题之一。除伊朗正式加入外，包括阿联酋、叙利亚、卡塔尔和沙特阿拉伯在内的10个国家也表达希望加入上合组织。其他候选国还包括缅甸、柬埔寨和尼泊尔。当然，这个组织的核心国家中国和俄罗斯本身的情况也在变化。所以，很难想象在成员国扩展后，会有什么实质性的进展。但是，不管是北京还是莫斯科，抱团取暖的需求很大，至于俄罗斯更是想利用这个机会表现出自己并不孤立。而此次峰会以及扩展成员国至少在表面上能带来这个效应。

尽管印度在该组织中有自己的打算，而中亚的几个原苏联共和国特别是哈萨克斯坦各自有自己的外交思路，但总体来说，上海合作组织似乎能为全球的威权主义对抗西方国家的民主阵营，起着一定的作用。而习近平当然也很希望通过此峰会来证明其"东升西降"的全球格局判断。

象征性的习普会面

习近平以及他手下的外交部是力挺跟普京为首的俄罗斯结盟的主要力量。从这一点上来说，利用这次峰会跟普京见面也就显得十分重要。 而客观上，前几天中共政治局常委栗战书访问俄罗斯，已经为此会面铺好了路。

从中方来说，习普峰会是建立在以下几个前提之上的。首先，中方对俄乌战争押宝押在俄罗斯身上，尽管表面上中方自称在这场冲突中采取"中立"态度，但不管是战争前还是战争发生后，习对普京的"心有灵犀一点通"是不言而喻的。这次乌克兰战争，又使得中国成了一个很大的得利者。

中国第三号人物栗战书9月7日在莫斯科与普京会面

不巧的是，这次上海组织元首峰会的时间口正好是俄罗斯在乌克兰侵略战争中受挫最大的时期。当然，普京是一个死不认输的人。相反，他依然装得很有信心充分利用自己手中的能源牌、粮食牌，让"友好国家"跟着自己走。 而问题是，他的那些友好国家在关键问题上往往都是一些骑墙派。 最近，白俄罗斯的卢卡申科看到乌克兰军队在东部的神速进展，已经开始向乌克兰抛出橄榄枝，说了一套好话，并准备恢复跟基辅的正常外交关系。而尽管栗战书在莫斯科时对普京满嘴讨好，但这几天一看到乌克兰军队的成功的大反攻，知道情况不妙，于是突然在习普会面事上，不做太多的宣传。并通过有关渠道，释放出如下言论："栗战书访俄展现了中国对巩固与俄罗斯关系的重视，但不代表中国会在乌克兰局势上加码支持俄罗斯。"

当然，习近平知道，自己弄不好对普京还是有所求的。譬如说，一旦台海发生战事，如果有俄罗斯的太平洋舰队帮一手，岂不是一件好事？而普京在前段台海紧张阶段，似乎也发出了类似的暗示。 在这种情况下， 习近平在跟普京的会面中就会采取"战略模糊"的策略，即一方面做出"体面"的许诺和口头支持，另一方面又给自己在普京乌克兰战争彻底失败的时候留下一条后路。

一带一路的标本项目

习近平这次去中亚有一个重要议程就是，届时将会签署中吉乌铁路修建协议。这也就是他中亚之行的第三件要做的事。 毕竟，一带一路是习近平的"大作"，而且，中吉乌铁路项目可以说成功率相当大。这条铁路走廊与外高加索走廊相连，将建成统一的扩大中国大陆对欧贸易的交通运输网络。此铁路建成后将是从中国大陆运输货物到欧洲和中东的最短路线，货运路程将缩短900公里，时程节省7至8天。习当然想通过此事来强调自己的一带一路战略的成功，而并非"大撒币"。 这在他重推的"中巴经济走廊"不走俏的时刻，是场"及时雨"。

连接中国与乌兹别克斯坦之间的铁路尚缺吉尔吉斯斯坦境内的铁路路线

要知道，延宕多年的中吉乌铁路项目，也是在获得普京点头后，才能正常准备进行。 从这一点来说，习近平似乎也欠着普京的情面。而客观情况是，俄罗斯由于乌克兰的战争，已无法再好好照顾它的"后院"，而中国正好利用这个时机，加强其经济扩张。

总之，习近平这次中亚之行除了中吉乌铁路项目，其他均是表面文章。也就是说，表面上来说，习近平完全可以在中共二十大利用他的出访来表明其外交政策的伟大正确。但实际上，北京心里更担心的是，一旦目前的乌克兰的大反攻影响到俄罗斯国内政治、从而动摇普京的执政根基，上海合作组织的前景也就很难再有乐观的发展。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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