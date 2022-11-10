客座评论：习近平拿什么去激励企业家

（德国之声中文网）信心比黄金还重要，这是人们在危机时刻常说的一句话，此话也表明，此时此刻信心或者信任的极度稀缺。去年底召开的中央经济工作会议发出了今年中国重以经济为中心的信号，习近平在会上还特意强调要搞好今年的经济工作，关键是提振信心，其中关键之关键，又是恢复民营经济、民营企业家的信心，因为正是民营经济的衰败才导致今日的经济衰退。然而问题在于，中国当局拿什么去激励民营企业家，提振民营经济的信心？

官方当然亦意识到这点，经济工作会议提出坚持“两个毫不动摇”，恪守契约精神，要求“从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，依法保护民营企业产权和企业家权益”，并一改前期对资本以规范之名行打压之实，设置红绿灯，防止野蛮生长的做法，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。然后人们看到，浙江省委书记闻风先动，到阿里巴巴集团调研，各地长官开始重新拥抱民企和民资，官媒和学者更是大造舆论，司马南等几个早先大批特批私营经济，肆意围剿知名民企，让企业家胆战心惊的“左棍”，面对当局的转向，这段时间也偃旗息鼓，不敢造次。

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不过，仅仅会议喊几句漂亮话，舆论造势或者官员表现出一种和民企和解的姿态，就以为能够打动企业家，让他们相信政府的诚意，响应号召为当局解围，是不可能的。信任一旦被破坏，要重建就须加倍付出努力，官方现在所做的远远不够。

中国加强整顿科技公司 高额罚款 10月8日,中国市场监管总局对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。今年4月，阿里巴巴也因实施“二选一”垄断行被处以罚款182亿元，占该企业2019年国内销售额的4%，这张罚单也破了中国反垄断罚款迄今为止的记录。

中国加强整顿科技公司 美团《焚书坑》坑了自己 美团股价自2月份达到历史最高点以来，迄今已经下跌超过1万亿元（1542.8亿美元）。它尤其在对待其送货员和侵犯消费者权益方面受到批评，多次被法庭裁定赔偿合计数百万元。今年4月，美团成为反垄断调查的目标，一个月后，其创始人兼首席执行官王兴发布了唐诗《焚书坑》，被人认为是借古讽今，批评政府和习近平，其股票遭到抛售。

中国加强整顿科技公司 英媒：支付宝将被拆分 据《金融时报》9月消息，中国计划拆分支付宝，并为蚂蚁集团旗下的“花呗”和“借呗”贷款业务另设应用程序。早在今年4月的约谈中，因垄断遭批的蚂蚁集团被要求断开支付宝与“花呗”“借呗”的连接。据悉，蚂蚁集团答应将能影响到借贷决定的用户数据，交给国家拥有部分控制权的一家全新信用评分合资企业。

中国加强整顿科技公司 支付宝的“厄运”去年底开始 2020年11月，拥有中国最大数字支付平台支付宝的蚂蚁金服集团的港沪IPO计划被叫停。蚂蚁金服的创始人马云、也是电子商务巨头阿里巴巴的联合创始人，此前公开批评金融管制规定。后来数月之久马云没有出现在公众视野。这是支付宝“厄运”的开始。

中国加强整顿科技公司 腾讯半年内市值蒸发2.24亿 中国最大的游戏和社交媒体公司腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。今年4月,腾讯因未向反垄断监管机构报告过去的交易而被罚款50万元，7月,该公司合并虎牙和斗鱼的计划被官方叫停。8月，新规禁止青少年每周玩电子游戏超过3小时，冲击公司游戏业务。

中国加强整顿科技公司 滴滴上市刚刚几天 中国打车叫车公司滴滴今年6月30日在纽约首次公开募股后仅数天，便成为当局网络安全调查的目标，其应用程序从应用程序商店被删除，并禁止注册新用户。这一打击令滴滴蒸发市值约370亿美元，或超过募股40%的价值。此外，滴滴处理其数据管理和监测活动手段也受到诟病。据悉，该公司正在与国有西通信息公司进行相关的谈判。

中国加强整顿科技公司 监管部门进驻滴滴出行 今年7月，中国国家网信办宣布，监管部门进驻滴滴出行等7家公司，对其进行网络安全审查。根据网信办最新发布《网络安全审查办法》修订草案，拥有百万以上用户个人信息的科技企业在境外上市前，必须接受官方部门的安全审查。中国网信办还出台了《网络安全三年行动计划》。

中国加强整顿科技公司 海外上市前将数据移交给国家控制的公司 有滴滴的前车之鉴，Keep、喜马拉雅等数家中企取消了赴美IPO的计划。8月，中国监管机构考虑一项新的计划：如果握有丰富数据的公司想在美国上市，就得将其数据管理和监督权移交给第三方最好是国家控制的公司，这样可以有效限制它们将中国国内数据转移到海外的能力。



习近平不可能请回马云

民间没有被当局的喊话蒙蔽，一种颇有代表性的看法认为，当局真要提振民企信心，说太多了都没用，去东京把马云请回来，让他重掌阿里，并将罚款还给阿里，马上能起到立竿见影的效果。

所以这么说，是因为马云和他的阿里集团是过去几年受当局打压最重的代表性企业家和企业。当局担忧阿里挟数据平台优势，发展成一个金融帝国，扰乱官方控制的金融秩序，冲击中共统治。在蚂蚁金服上市前一刻，无限期叫停了这家当时全球最大IPO，让马云想将企业触角伸入金融的梦想完全破灭。他本人也受官方严厉的监视和行动限制，淡出公众视野，随时有可能被官方投入监狱。也许仅仅是因为他身上太强的标杆作用和国际影响力，当局顾忌这样做很可能适得其反，才未下此重手。但马云已经身不由己了。

除马云外，被当局收拾的服服帖帖的私企还有滴滴和新东方。前者因为没有听从当局的劝告执意去美国上市受罚，去年已从纽交所退市。后者是老牌教培企业，在当局这几年对教培行业的摧残下，也差不多奄奄一息。习当政的十年，中国一批知名私企，或在当局的反腐名义下轰然倒塌，财富被政府洗劫，掌舵人成为阶下囚，如明天系和肖建华、安邦和吴小晖；或至今在死亡的边缘挣扎，如恒大和许家印。一些企业虽然好不容易活下来，财富也大缩水，如王健林的万达。更不用说倒在“动态清零”下的无数中小微企业。

可以讲，在习的“新时代”，中国民营企业、民营经济和企业家们遍体鳞伤，活得非常艰辛。固然有中国经济的内在结构以及经济周期问题，但更多是当局为了某种政治目的而对民营企业和民间资本肆意妄为的打压所致。这种情形下，要挽回企业家的信心，重振经济，非得打破常规，有一些不寻常的举措和重磅政策才行，小恩小惠式的做法，会比民众看作无诚意或诚意不足。

那么，当局会去东京“三顾茅庐”把马云请回来吗？在一些观察者看来，若经济持续不见好转，不排除会这样做，问题是马云是否愿意重回阿里。不过我认为，浙江地方政府也许可以去请马云，但此事涉及今上的面子和权威，浙江是不敢擅做主张的，否则就犯了政治大忌。作为当局防范的标杆人物，由政府出面邀请马云再回阿里，今上的面子往哪儿搁？习即使内心认错，可面子不能难看，而请马云回来，等于是对他公开的羞辱。何况，习未必认为他管制资本的做法是错的。从维护中共统治以及打击党内高层政治对手出发，像马云这种和权贵走得很近的资本家以及阿里这样的商业巨兽，是要有所约束、有所敲打的。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 指控高官 彭帅在哪 今年11月初，中国网球明星彭帅在微博上发布长文，对中国国务院前副总理张高丽做出性侵指控。她这篇帖文在短时间内被删，微博账号也被封，而她本人一时间也从公众视野中销声匿迹，从而引发广泛关注。11月21日，国际奥会发布声明，称其主席巴赫与其他代表与彭帅进行视频通话，引述彭帅说自己安全且希望隐私受到尊重。不过，国际奥会的视频却引发各界的质疑。人权观察的中国研究员王亚秋在推特上指出，国际奥会与彭帅进行通话的举动，俨然让该组织开始扮演散播中国外宣的角色。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 妄议犯上？阿里遭劫？ 马云去年10月在上海外滩金融峰会发表演讲，公开批评中国的金融监管体制。11月初，阿里巴巴旗下的金融科技公司蚂蚁集团在上海和香港价值370亿美元的首次公开募股（IPO）在最后一刻被叫停。自此，马云一直没有公开露面或发言。监管机构多次约谈蚂蚁集团管理层，并宣布对阿里巴巴集团进行反垄断调查。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 昔日“大炮” 重判18年 2020年2月，绰号“任大炮”的前国企高管兼自由派人士任志强发文批评中国当局应对疫情严重失职，并暗示习近平是“剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”。3月12日他被中共北京市纪委带走，其长子、秘书亦被纪委控制。此后“任志强”三个字成为网络敏感词。4月7日，中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会发布消息，任志强涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律审查和监察调查。7月23日任志强被开除出党。9月22日，任志强因"贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪"被中国司法部门判处有期徒刑18年，并处罚金人民币420万元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 探访武汉 消失一年 去年1月，律师、公民记者陈秋实在武汉封城之际赶往当地，表示与武汉同胞共同进退，要将武汉的声音传递出去。他曾前往武汉中心医院实地探访。2月7日，陈秋实户籍地青岛的警方通知陈秋实的家人，指其已于2月6日下午被国保带走并接受医学隔离。去年10月初，香港媒体称陈在青岛，但尚处于被取保候审的限制状态，无法对外联络。今年9月30日，陈秋实重新在推特发文，并客串好友徐晓冬在YouTube的节目，直播中他的神态愉悦，但身形明显略瘦，提到这段经历时已淡出政论圈，仅简单表示有的能说，有的不能说，懂得都懂。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 新疆旅游 警方逮捕 2018年年底，长期旅美的中国摄影师卢广到新疆旅游时，与家人失去联系，而在他消失一个多月后，家人接到消息证实卢广已被喀什警方逮捕。当时警方并未提供家属任何书面通知，也没有告知卢广被捕的原因。卢广长期透过摄影纪录中国社会底层人民及环保议题，致力借着摄影聚焦跟关注各种议题。2019年9月9日，卢广的妻子透过推特表示，卢广已于几个月前获释返家，一切平安。但有熟悉卢案的人士表示，卢妻受到了警方的压力。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 部长失踪 妻子报案 2018年10月初，居住在国际刑警组织总部所在地法国里昂的前国际刑警组织主席孟宏伟的妻子向法国警方报案，称孟宏伟9月底去北京出差后就失踪了。10月7日，孟的妻子在里昂举行新闻发布会向国际社会求救。同一天，中共中央纪委国家监委网站发布消息，"公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查"。次年3月，孟宏伟被开除出党。去年1月，孟宏伟以受贿罪被天津市第一中级人民法院一审判处有期徒刑13年6个月，并处罚金人民币200万元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 被单蒙头 轮椅推走 据《纽约时报》报道，2018年1月27日凌晨，45岁的肖建华坐在轮椅上被人从香港四季酒店带走，他的头被像床单或毯子的东西蒙着。2月1日，肖建华名下最主要的“明天系”集团刊登头版广告，称肖“在国外养病”。报道称，肖可能与曾庆红的亲属有过生意往来。直到2020年7月，明天集团首次证实了肖建华在中国大陆，并说他在配合政府重组企业集团。与此同时中国两家监管机构宣布，已接管明天控股集团旗下几家价值数千亿美元的公司。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 “不能履职” 安邦不安 2017年6月14日，安邦集团在官网发表声明，称董事长吴小晖"因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务"。《纽约时报》引述知情人士称，吴小晖遭到拘留。2018年3月，吴小晖被检察院起诉，5月即因集资诈骗及以职务侵佔罪成，一审判囚18年。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 “私募一哥” 锒铛入狱 中国官方新华社报道，2015年11月1日，泽熙投资总经理徐翔“通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，被公安机关依法采取刑事强制措施”。身着白色阿玛尼西装的徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓。纽约时报报道，在2015年夏股灾时，泽熙旗下的基金收益仍逆市上涨。2016年4月，徐翔被正式批捕。2017年1月，徐翔以操纵证券市场一审被判五年半，罚金110亿元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 富商徐明 猝死狱中 2015年12月4日，大连实德集团、实德俱乐部前董事长徐明在服刑的武汉监狱中因突发心肌梗塞死亡。徐明曾在薄熙来案中出庭作证。薄熙来被指控收受其巨额贿赂。2012年3月，有多家媒体报道称，徐明涉嫌经济案件被相关部门控制。但此后有关其被捕、被起诉以及最后被判刑的过程不曾被公开。徐明的刑期也一度不为人知。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 “协助调查” 内容不明 金融时报报道，2015年12月，复星集团董事长郭广昌在失联四天后现身。报道称，失联期间他在协助中国当局进行一项调查。报道称，在中国政府的反腐运动中，郭广昌是受到波及的最知名的民营企业家。当他在公司内部会议上再度现身时，全场起立欢迎。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 失踪五周 现身履职 《金融时报》报道，2015年12月，国泰君安国际董事会主席阎峰在失踪5周后现身，并恢复履职。报道称，中国当局当时正在调查股市违规行为。《新京报》报道说，2015年A股跌宕起伏，下半年证券行业成为反腐重地，多名证监会官员、券商和私募的高管被调查。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 严厉封杀 秘密关押 2011年4月3日，中国艺术家艾未未准备经由香港至台湾筹备他的个人艺术展，但在北京首都国际机杨被北京警方带走。这之后他被秘密关押81天并接受警方调查。后来中国官方称，由于艾未未认罪态度良好、积极配合警方调查，加之身患慢性疾病，最后以“取保候审”名义将其释放，宣布艾“实际控制”的发课文化发展公司需补交1522万元税款和罚金。《纽约时报》报道称，从2011年4月3日至2015年7月，中国大陆当局无理由、无手续扣押艾未未护照。



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人们看到，由前政协委员、隶属财政部的财科所前所长贾康领衔的五名经济学者最近写的一份给当局的“奏折”，建议政府出台实质性举措提振民营经济信心，落实中央经济工作会议文件精神，所提七条具体意见没有请回马云或类似为受冤案的企业家进行平反的内容，虽然也谈到要为民营经济、企业家精神正名，确立企业“去出身论”、获得平等市场地位，以及依法切实保护民营企业产权和企业家权益等。是他们没想到这一点？当然不，大概率是他们认为，要当局去请马云回来，或者为孙大午这类已判重刑、财产被没收的企业家再审平反，基本不可能，提此类建议只能自讨没趣。

请回马云不行，是否可以让他的蚂蚁金服在经过整改之后重上市？去年下半年曾一度传出监管部门可能放行的消息。从对企业家的信心激励看，真这样做效果也会很不错。如果当局有足够智慧并且足够自信的话，事实上理应如此，而且越快越好。

我之说监管当局要有智慧和自信，是考虑到之前如果不让蚂蚁金服上市来自习的旨意，他们可能担忧允许马云的企业再上市，不好向习交代，怕被问责。但其实这事对习的面子冲击不大。因为当初只是暂时叫停蚂蚁金服的IPO，不是取消上市，更不是永久不让它上市。如今经过一年多的整改，那些有可能引起金融市场隐患的因素应该清除得差不多，监管当局完全可以大大方方地回应外界质疑，在整改之后，它符合上市条件，不用担心此举会损害习的面子。说不定习也希望蚂蚁金服能够尽快上市以重振市场信心，只是他不好向监管部门再发这种指示。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2013年：淘宝网十周年庆 1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2014年：阿里巴巴纽约上市 2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服 2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 蚂蚁集团上市被叫停 不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产 据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 消失近三月的前首富 自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。 作者: 乐然



修宪提高民企地位

假如监管当局谨小慎微，不敢让蚂蚁金服重启IPO，官方还有第三张牌可用，即在今年两会修改宪法有关非公经济的表述，提高民营企业和民营经济的法律地位。这一做法在恢复企业家信心方面虽然可能不如前面两做法那样能够直接带来效果，但从长远看，为民营企业和民营经济的发展奠定更为坚实的法律基础。虽说法律实际上经常不如长官意志来得管用，可当局毕竟一直在倡导所谓的法治建设、依法治国，官员和百姓的法律意识比过去还是有大大提高，长官意志有时也要披上一件法的外衣，而不再像过去那么赤裸裸。

宪法是根本大法，要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落实下来，首先得从宪法做起。现行宪法对国企和民企的规定主要在总纲的第七、十一、十二、十三条，两者的法律地位确有很大落差，与民营经济的实际作用严重不符。比如规定国有经济是国民经济中的主导力量，非公经济只是社会主义市场经济的重要组成部分；社会主义的公共财产神圣不可侵犯，国家保护社会主义的公共财产，“公民的合法的私有财产”则只是“不受侵犯”，也未见要“保护”。修改宪法，把对非公经济和公民个人的私有财产的表述，提到和国有经济与公共财产同等程度，消除两者之间的法律落差。

非常时期需要非常之举和非常之勇。要想恢复民众尤其企业家的信心和信任，中国当局必须在上面三个选项中锚定两个，然而，当局可能没有这样的胆识和远见，三件事情一件都不去做，白白流失信任，那就等着继续沉沦。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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