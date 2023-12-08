客座评论：习近平、拜登与美国的芯片资本

（德国之声中文网）根据中国官方统计，对华外国直接投资（FDI）总额在第三季录得负118亿美元，为1998年有记录以来的首次负值，显示流出中国的直接投资多于流入。另有统计显示，截至9月底，外企连续六个季度从中国撤走利润，金额总计超过1600亿美元。

中国当前面临的诸多结构性经济问题日趋凸显，政府地方债务居高不下、房地产市场景气低迷、外资撤走、民众消费信心不足以及年轻人失业率居高不下等等。而美国拜登政府则在今年8月公布，限制美国资本投资中国敏感技术领域。这标志着美中科技战从获取技术的管控扩展到投资管控。

鉴于目前中国经济下滑，地域政治的紧张，穆迪在本月5日将中国主权债券评级展望由稳定调降至负面，这是穆迪自1989年以来首次下调中国债信评级。 正是在这种背景下，中国外国企业纷纷撤出或缩小规模，于是，FDI下滑便不可避免。

习拜会登场并没有缓和中美间激烈的竞争

外资撤离的四大原因

对穆迪的评估，中国的财政部表示 "很失望"，"穆迪对中国经济增长和财政可持续性前景的担忧是毫无根据的"。它认为，房地产和财政问题的影响是 "可控的"，中国政府正在努力 "深化改革，应对风险和挑战"。

如果要仔细分析外资撤出中国、FDI下滑的现象，可有几个方面的理由。

上海美国商会主席肖恩·斯坦最近谈到了美国企业在中国经商的压力。他表示，尽管美国政界经常讨论与中国在军事、经济、科技、价值观等四个面向的战略竞争，但美国企业在华运营时所遭遇的最大压力，其实是第五个方面的问题 - 即外企与中国企业的竞争。

"中国的中小企业。这些中小企业的聪明员工云集、熬夜加班，随时有可能影响美国企业的生意。" "中国企业在回应市场时比美国的企业更快，它们更会使用数位策略，它们能快速适应并使用新兴技术，它们更会行销、也更会申请许可证照。"即便在中国新能源汽车方面，说不定不久的将来，特斯拉也难以招架。

外资撤离理由之二，就是今年7月生效的修订版《反间谍法》，扩大对间谍活动的定义范围，也未对禁止传输的"与国家安全和利益相关信息"作出明确定义。这令部分外企高管担心，在中国进行的商业活动和谈论的话题，都可能成为禁区。美国民调巨头盖洛普（Gallup）正是在中国这种反间谍法的实施下决定撤出的。

理由之三，当前中国利率远低于全球多数地区，外国企业并没有把在中国赚取的利润再投资于中国，而是汇到其他国家，那里可以获得更高收益。

理由之四， 企业为分散地缘政治风险，把部分在华投资转移到其他国家，都是投资下降的可能原因。

张军的不同视角

面对着目前的外资的撤离，中国经济学教授张军认为，用传统的FDI的流量来看一个国家的经济已经不合适。逻辑上应该看那些有竞争能力的在高科技领域的FDI。 他的说法似乎有一定的根据。惠誉评级预计，2023年中国的外国直接投资将在外国投资者情绪疲软的情况下继续下降，而高科技制造业的外国直接投资可能保持较强的韧性。自2021年以来，高科技制造业外国直接投资的增长速度一直高于外国直接投资总额和高科技外国直接投资总额的增长速度，并在2023年保持弹性--继2022年同比增长49.6%之后，23年上半年同比增长25.3%。但是，这种局面是否能持续，这里尚无结论。

3个演讲版本，习近平挑选了最友好的那个

张军说的问题，从某种程度上来说，直接反映了习近平对今后经济的设想。 中国FDI走下坡路的问题，北京在今年已经意识到。从今年开始，习近平和他领导的政府向外商重磅表态，承诺将改善外商投资权益保护机制。

习近平目光主要集中在是那些高、精、尖技术领域的FDI。 他提出的"高质量的发展"就是指要依仗自己的创新，但也要依靠外国的技术与资本，使得中国在第四个工业革命中取得领导地位。而这里，关键的关键，就是高级芯片。

习近平10月去美国，与其说是缓和与美国的关系，不如说是去跟拜登争夺美国的资本 ，尤其是跟芯片有关的资本。北京懂得，美国不是铁板一块，而是不同利益集团的组合体。北京希望利用美国商界、尤其是芯片公司跟美国政府的矛盾，来规避拜登的禁令。在安排习在美的日程时，中国官员最初要求先让习与企业高层会面的晚宴放在拜习会面之前举行，这就一语道破了习近平真正优先考虑的问题。当然，拜登政府并没同意这个设想。

习近平的手下为他当晚与商界高管晚宴的演讲准备了三个版本。在周三与拜登会面之后，习近平有意挑选了最友好的一个版本。在对企业家的30分钟演讲中，习近平表示，中国希望成为美国的 "伙伴和朋友"。

谁会是芯片大战的赢家？

拜登政府面临的挑战

全球五大芯片制造商上季营收超过40%来自中国客户，其中科林研发（Lam Research）将近一半营收由中国客户贡献。据日经亚洲报导，中国市场对这四家（高通、英特尔、特斯拉、蘋果）去年营收分别贡献了62%、27%、22%和18%。

上面的数据就足以说明，为什么美国的芯片公司极力要保持中国的市场。英伟达（Nvidia）执行长黄仁勋在本月6日在新加坡表示，英伟达正配合美国政府管制规定，提供三款特制AI晶片给中国市场。明年能上市。 实际上，"配合美国政府管制规定"是假的，继续赢得中国市场是真的。路透社报导，这家总部位于加州的人工智慧晶片设计公司，佔据了中国70亿美元人工智慧晶片市场90%以上的份额。 中国对英伟达的收入贡献传统上约为20%。

英特尔CEO帕特·基辛格则称，若拜登政府进一步限制英特尔在华业务，这将危及该政府"将芯片生产带回美国"的一项关键政策。他警告说，如果没有中国客户的订单，英特尔计划在俄亥俄州建设工厂等项目的必要性就会大大降低。而谷歌母公司Alphabet执行长皮柴（Sundar Pichai）指出，中国将走在人工智能的最前沿，美国与其合作非常重要。

实际上，不仅美国公司，其他国家的公司在突破禁令方面也有跃跃欲试的姿态。譬如， 日本的尼康正考虑逆势开拓中国大陆光刻机市场，扩大其目前全球7%、排名第三的市场份额。

可见，拜登对中国的高级芯片出口、以及投资的禁令，远非那么容易执行。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 华为突然发售“史上最强大的Mate手机” 8月29日，华为公司在未进行任何大型推介和广告的情况下，突然提前宣布销售最新的旗舰手机Mate 60 Pro，售价为每台6999元人民币。华为原本的计划是9月12日在上海发布Mate 60系列手机。华为称，这是“史上最强大的Mate手机”，采用鸿蒙4.0操作系统和盘古人工智能大模型，同时是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。华为虽然没有公布任何有关手机芯片的信息，但大量网络博主在社交媒体上分享的速度测试视频显示，Mate 60 Pro的下载速度超过了顶级5G手机，表明它至少是处在旗鼓相当的水平上。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 访问中国的美国“压轴官员”——雷蒙多 华为发布最新旗舰手机Mate 60 Pro的前一天，美国商务部长雷蒙多抵达北京，开始对中国展开为期四天的访问。雷蒙多在美国大使官邸举行的招待会上对美国商界代表说，“我想明确一点，在事关国家安全的问题上，我们不会妥协或谈判。但这次应该是一次对话，我们将在对话中增加透明度，明确我们在做什么。”雷蒙多和中国商务部长王文涛在长达4小时的会晤中，双方同意两国就经济和商业问题建立新的沟通渠道。《华尔街日报》指出，美中商务部长会晤达成的协议旨在“缓解华盛顿去年10月采取措施限制对华出口先进半导体和设备之后出现的紧张局势”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 美国全面封杀华为 美国从2019年开始对华为采取一轮轮限制措施，封堵其获得最先进机型所必需的芯片制造工具的渠道。2020年5月，美国商务部宣布，在全球范围内阻止向华为供应芯片。三个月后又加码封杀华为，要求半导体厂商凡包含美国技术和软件研发制造，都要获美国政府许可，才可以向华为及其供应商供货，此举目的在于阻止华为藉第三方取得美国芯片。去年年底曾一度有报道称，华为用于制造智能手机的高阶芯片库存已经用尽，在芯片遭美国断供下，华为恐被迫退出全球智能手机市场。根据Counterpoint Research的数据，在美国实施制裁时，华为在全球智能手机市场的份额为12%，但去年已降至2%。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 雷蒙多惨遭中国网民恶搞 2019年，美国对华为实施制裁、限制其获得先进制程芯片以来，华为基本上一直在销售4G手机。但是新推出的Mate 60 Pro拥有类似5G的速度和功能，令人大吃一惊。美国商务部长雷蒙多访华期间华为推出新款手机，《纽约时报》评论称，“它发布的时机可能不是巧合。美国遏制北京获取先进芯片能力的工作一直是由商务部主导的，雷蒙多此行相当一部分时间在向中国官员解释美国打压行动的理由”。大量中国网民更是在雷蒙多社交媒体官方账号下张贴处理过的图片。这些被恶搞的图片大多是雷蒙多拿着华为新手机，旁边写着“我是雷蒙多，这次我为华为代言”和“华为手机大使雷蒙多”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国离产业自主更近一步？ 专业调研机构TechInsights与彭博社拆解研判，华为新机除了韩国SK海力士的快闪内存之外，其余部件几乎全是“中国制造”，而且许多都来自鲜为人知的中国企业，例如射频前端模块用的是北京“昂瑞微电子”，卫星通讯解调器则来自北京“华力创通”，射频收发器则属于“广州润芯”信息技术公司。至于芯片，TechInsights认定是由海思设计，并由中芯以7纳米米制程生产出来。该机构分析师哈奇森（Dan Hutcheson）表示，中国半导体产业确实有进展，也显示中国芯片技术能力的韧性，使其得以不依靠最先进的EUV就达到7纳米制程。事实上，该机构去年的报告便曾指出，中芯已能借7纳米制程生产比特币“挖矿”用的芯片。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 沙利文：美国应继续实施“小院高墙”政策 9月5日，白宫国家安全事务助理沙利文在记者会上就华为推出Mate 60系列手机表示，在未获得关于其所搭载芯片的确切信息之前，不会发表评论，“无论如何，它告诉我们的是，美国应继续实行‘小院高墙’的技术限制措施，这些限制措施只侧重国家安全问题，而不是更广泛的商业脱钩问题。这就是我们的重点所在。无论结果如何，我们都会继续这样做”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 美国议员呼吁停止向华为和中芯出口所有技术 据路透社报道，9月6日，担任美国众议院“中国特别委员会”主席的共和党议员加拉格尔（Mike Gallagher）呼吁美国商务部停止向华为和中芯出口所有技术。他在一份声明中表示：“已经到了向华为和中芯国际停供所有美国技术出口的时候了，要清晰表明，任何藐视美国法律并危害我们国家安全的公司都不得获取我们的技术。”美国众院外交委员会主席麦考尔（Michael McCaul）也表达类似观点，称中芯“看起来的确”违反了美国制裁、一直试图取得美国的知识产权。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国外交部：制裁打压只会增强中国的决心和能力 9月8日中国外交部例行记者会上，有记者提问称，美国政府已经开始对用于华为最新手机的芯片展开调查。对此，中国外交部发言人毛宁表示：“我们一贯反对将经贸科技问题政治化，反对滥用和泛化国家安全概念。美国滥用国家力量，无理打压中国企业，违反自由贸易原则和国际经贸规则，扰乱全球产供链稳定，损人不利己。我想强调的是，制裁、遏制、打压阻止不了中国发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。”

华为重返5G手机市场，美国大意了？ ASML CEO：更多出口限制会逼迫中国人加强创新 荷兰光刻机巨头ASML的首席执行官温宁克（Peter Wennink）近日在接受荷兰电视节目“Nieuwsuur”采访时说，完全孤立中国将是“无望的”，这会“迫使”中国加强创新。他说：“中国有14亿人，而且聪明人很多，他们能想到我们未想到的解决方案。我们是在迫使他们提升创新能力。”荷兰政府最新芯片出口管制措施9月1日正式生效，按照美荷双方此前的说法，这项针对中国的限制措施，旨在防止技术被中国用于增强军事力量。温宁克表示，他担心荷兰政府会在美国的“坚持”下采取更多的出口管制措施。有传闻称，上海微电子正在致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国禁止政府工作人员在工作场所使用iPhone 美国《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中国中央政府机构工作人员被要求不得在工作中使用包括iPhone在内的外国品牌手机，也不得将这类手机带进办公场所。报道指出，禁止政府工作人员在工作场所使用外国品牌的手机是中国政府为减少对外国技术的依赖和加强网络安全而采取的最新措施，也是在限制敏感信息流出中国的背景下出台的。由于苹果公司将在9月13日举行iPhone 15系列手机发布会，因此也有看法认为，中国政府选择此一时机宣布禁止政府工作人员使用iPhone手机是向苹果“插刀”，表达对美国制裁的不满。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 苹果手机遭双重狙击 《华尔街日报》报道中国禁止政府工作人员使用苹果手机的消息后，苹果公司股价较上周三（9月6日）开盘水平已累计下跌超过6%，市值缩水约1,900亿美元。同期纳斯达克综合指数仅下跌2%。中国是苹果公司的第三大市场，在该公司2022年3940亿美元的总收入中占19%。中国也是苹果公司最大的增长引擎。2021年，苹果公司在华业务增长了近70%，远高于其前两大市场美洲和欧洲的增速。华为新款手机已经上市就被抢购一空，这也意味着华为有可能会夺回早先在中国市场被苹果公司抢走的用户。投资公司Oppenheimer的分析师Martin Yang表示，由于华为新手机的推出，苹果公司2024年的iPhone出货量可能减少1000万部。



由美国国会授权设立的美中经济与安全审查委员会（USCC）在最新公布的一份报告中承认，美国设置对中国出口先进芯片设备管制的禁令并未完全奏效。但拜登政府似乎还是坚信实施的措施能有效实施。客观上，他的有关禁令确实已给中国造成不少麻烦。

为了跟习近平抢夺美国的芯片资本，美国商务部长吉娜-雷蒙多（Gina Raimondo）多次以国家安全为名，警告美国公司特别是英伟达和英特尔，不要向中国销售人工智能赋能芯片。但到底谁的胳膊能扭过谁，是美国政府还是芯片资本，这看来还待等到明年下定论。

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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