客座评论：习近平打破越南平衡的努力

（德国之声中文网）习近平在国内放弃了第二天的年度经济工作会议，访问越南。可见他对越南问题的重视。而越南对他间隔了六年后的访问，也以21响礼炮迎，要知道，这是接待国家元首的最高规格。拜登访越时还没有得到这个待遇。

从情感上来说，一开始并不是很自然。习近平将他的“人类命运共同体”的标签挂在中越关系上，越南则似乎用不同的翻译来抵消他的努力。但是最后，在16页长的联合声明，越南为了照顾他的面子，还是把“人类命运共同体”的术语放上去了。 然而，很多细节在官方的字面上虽然没有记载，这里值得观察。

应该这么说，在北京自己备受美国的打压，尤其是在尖端技术、高级芯片的打压的情况下，在自己的经济不景气的状态中，特别需要寻找像越南这样的国家，作为今后一个重要伙伴。中国政府发言人毛宁甚至乐观地表示，中越构建具有战略意义的命运共同体，具有天时地利人和的独特优势。

越南的平衡术

然而，中国要把越南这个邻国当成自己的真正的“好朋友、好邻居、好同志”，远非那么容易 。这里，就看北京有没有能力打破越南十几年来成功使用的平衡术。

习近平抵达河内开始正式访问

越南这十几年来是一个东南亚发展相当成功的国家。而这种成功就在于越南采用了一种平衡术，在西方（特别是美国）和中国之间获取最大的利益，而客观上这种平衡不仅体现在经济、军事上，也体现在价值观上。 越南似乎并没有像习近平那样每时每刻想着“社会主义”的伟大事业。河内在与北京的外交互动上，既努力地坚持自身立场，又尽力做到不撕破脸。而在有关政策陈述时，尽力使其保存弹性。

从地缘政治的角度来看，东盟始终是中国做工作的重点，而越南作为中国在东盟的最大贸易国， 中越在1979年爆发过一场战争，近年来，两国在中国称为南海、越南称为东海的南中国海海域多次出现激烈争端。2014年，中国将石油钻井平台搬到越南认为是其领海的地方，这引发了暴力冲突。这使得越南跟中国在近二十年内始终保持着距离。

越南无疑是美中冲突的得利者。美国正越来越多地努力为制造商，尤其是高科技产品制造商，提供将工厂迁出中国的选择，越南正是企业转向的目的地之一。2022年，美国与越南的贸易额达到1,400亿美元，是2010年的七倍多。电子产品和鞋类等越南出口产品推动了这一增长。而中国有些企业为了躲避西方对“中国制造”产品的限制，把工厂开到越南去。

作为东盟中中国最大的贸易伙伴越南，已经感受到自己对中国的一定的依赖程度。 越南为美国及其盟国生产的许多产品都依赖于从中国运来的原材料。越南一些为苹果设备生产零部件的公司本身就是中国公司。为此，越南也在思考如何摆脱这种依赖性，并保持跟西方各国跟中国之间的平衡。



总体来说，越南迄今为止的平衡是成功的，以致于西方和中国的企业都有一种感觉“如果你不加入这个盛会，你就会失去一个机会”。

中美贸易战的隐秘大赢家

北京在构思如何打破平衡

但习近平的努力，恰恰是为了打破这种平衡。目的是把越南拉到自己的一边。北京打破这种平衡采用的是两种不同的途径。

一是从意识形态出发，即利用越南执政的越南共产党，提醒其“伟大任务”，“确保社会主义红旗颜色不变”， 同时跟中国一起，建立一个中越命运共同体。有媒体报道称，河内实际上不愿使用习近平喜欢的“命运共同体”这个词汇，两国外交官对此已经争论了几个月。不过，本周三越通社发布中越联合声明中，还是加上了“命运共同体”。长达16页的联合声明中提到， “加强双方情报交流及反干涉、反分裂、就防范反动敌对势力“和平演变”“颜色革命”、分裂等问题加强经验分享与合作。加强打击违反宗教、外国非政府组织管理法律行为的合作 …… “，这显然说明北京在卖给越南其“治国本领”。

北京打破越南的平衡术另一个重要途径，就是迎合越南共产党的十三大通过的决议，到2045年将越南建设成为一个发达的高收入国家之愿望，试图用自己的技术、产品换取越南向北京的倾斜。

高铁 – 中国拿手好戏，但还需耐心

众所周知，越南也跟20年前的中国一样，有一个高铁的梦，即建立一条穿越南北的高铁线。计划中的越南南北高铁全长达1500多公里并且穿越20多个地区，总投资额估计超过616亿美元。越共政治局已将南北高铁确立为连接城市铁路、主要经济中心、海港、机场和国际边境的轴心骨干。该高铁项目将连接80%以上的城市，这样可加速二三线城市的发展，提高城市化水平。

北京的计划是从帮助越南更新铁路开始，然后力争获得即将到来的高铁国际招标的中标机会。 中国献议“无偿援助”为越南建设跨境铁路，这本身就体现着北京在努力用各种诱饵争取获得今后的南北高铁项目。对北京而言，可以透过这条铁路运送生产原料和机械设备到越南，加深越南对其经济高度依赖；对河内而言，可藉此更新老旧铁路基础建设，更能让越南北部第一大港海防港吞吐量翻倍。

中国港湾工程有限责任公司（CHEC）总经理白银战第三届一带一路峰会和越南计划投资部部长阮志勇（Nguyen Chi Dung）在北京见面时，已经表态有意投资越南的南北高速铁路建设。该公司是中国交通建设股份有限公司（中国交建，CCCC）的全资子公司。中国交建自1996年起就在越南展开业务。截至目前，中国交建已经在越南成功进行超过20项基础建设与能源计划。

当然，越南更想从高铁项目中获得一定的自主性。所以，阮志勇对中方说，中国交建如能成为越南主要承包商及战略投资者，那就更期待着，中方能够与越南分享专业知识，提供培训及技术转移，帮助越南有效、永续开发与管理基础建设。

越南的高铁梦2013年就开始做了。原先是想让日本来主持该项目，可由于各种原因，日本并没有接受。 这无疑给中国增添了希望。当然，前提条件是，北京将提出一个使得双方接受的支助该项目的融资方式。要知道，目前越南整个国家的外汇储备也只有900亿美元。而河内肯定不愿意因为这个项目而掉入北京的“债务陷阱”。

图为习近平夫妇同越共中央总书记阮富仲夫妇合影

其他待摘的果实

作为一个正进入现代化的国家，越南可做的事情还很多。 电信基础设施、卫星地面追踪站和数据中心都是关键的投资领域。不少具体的重要项目却没有在这次中越双方协议中被提及。但这并不等于没有动作，中越的数字经济协议实际上已为中国支持越南建设5G网络和投资海底基础设施铺平了道路。实际上北京有着更长远的计划。习近平知道，必须先把开头的几个项目做好，来赢得今后更多的项目。

更值得一提的是，越南是世界上稀土储量最大的国家之一。 面对着中国主导着稀土市场，许多西方公司正在努力建立不依赖于中国的供应链， 并把希望部分地寄托在越南。中国曾仗着自己在稀土加工的技术，提出跟越南合作，越南回绝了中国在这方面的提议。那么， 这次一旦中国的高铁项目拿到手，那途径的稀土矿区很可能又成为双方提及的议题。

越南是否会按照北京的布局走

现在很难想象河内在双方的合作中会完全按照北京的指挥棒走。但随着项目规模的扩大、项目的数量增加，即便要保持自主，对越南来说也许不会像以前那么容易。

今后的发展有几种可能。

第一种是最坏的可能，即由于南海的局势，中国对待越南如同现在的菲律宾，这样，尽管中国帮助了越南做了一些项目，但由于双方 一直未能化解在南中国海有争议领土问题上的紧张势态， 使得越南一如既往保持距离。

第二种是对北京来说最好的可能，即中国在出资方面让河内尝到甜头，帮助实现高铁理想，获得稀土加工合作项目，并让华为等数字经济企业的产品横扫越南。

第三种情景是，勉强把高铁做完，但并无其他收获。更无稀土项目。华为有限度的介入。 但北京至少也觉得幸运，因为通过拿下越南的高铁，整个东盟的铁路网已几乎落入北京的手中。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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