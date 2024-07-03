客座评论：习近平念政治紧箍咒能实现强军梦？

中国军事力量的跃升在最近几年广受国际社会特别是西方的关注，并在台海多次展示肌肉。然而，外界对解放军的了解还是不多，这支部队仍保持着很大的神秘性。就此而言，近期召开的中央军委政治工作会议，为外界了解解放军提供了一扇难得的观察窗口。

习近平2022年11月8日视察军委联合作战指挥中心 图像来源: Li Gang/Xinhua/IMAGO Images

（德国之声中文网）此次中央军委政治工作会议于6月中下旬在陕西延安举行，延安被称为中国革命的"圣地"，选择此地召开军队政治工作会议，其目的不言而喻，接续传统，不忘初心，让解放军的官兵明白从何而来，为何而战，处于谁的领导之下。这和10年前全军政治工作会议选在福建古田召开，意图是一样的。古田是解放军的前身红军建军原则的一个转折点，在那里确立了党指挥枪原则。

解放军政治工作会议是习近平上台后才有的，政治工作本来就是中国军队的特色，习上台后为此专门举行会议，可见他对军队政治工作的重视。这和他重视对中共的党建是一致的。习是个政治化的领导人，军队和国家大事，都要从政治的角度出发和处理，对党如此，对军队也如此。但军队相对又更特殊。强调军队的政治性，对习有着特定的含义。

政治治军：服从军队统帅习的领导和指挥

不妨来分析这两次会议，看看在这10年中，习是如何从政治上治军的­­--用官方的话说，政治建军。

解放军的政治工作会议，迄今只召开过两次。上次是在2014年10月底。相隔10年，会议的名称不完全一样。上次的名称是全军政治工作会议，这次叫中央军委政治工作会议，这个名称的变动，可能意味着更突出中央军委对军队的领导特别是军委主席负责制的重要。名称变了，会议参与者也有所不同。除了军委、解放军各部门、军种、战区和武警部队的领导参加外，上次会议出席者还有王沪宁、栗战书等党务官员以及基层和英模代表、公安部领导，但这次只限军队领导，说明习只想把政治工作作为军队内部的事情来处理，不想和党务行政部门及地方在这个问题上发生横向联系。

两次会议的地点选择也有讲究。古田和延安，都是革命老区，都和毛有关，在中共和解放军的历史上都有重要意义。按照中共的革命叙述，红军1929年召开的古田会议确立了党对军队绝对领导的原则，即党指挥枪原则，还有无产阶级建党和建军原则，纠正了当时中共和红军队伍中出现的极端民主化、非组织化等现象，强调了加强政治工作的重要性。毛在古田会议后，恢复了一度被剥夺的红军领导权。延安更不用讲了，以毛为首的中共领导机关在延安驻扎了13年，领导和指挥了中共的抗日战争和国共内战，也曾在延安发起了全党整风运动，为中共夺取全国政权奠定了思想、组织、路线基础。在这两地召开军队政治工作会议，习要传达的信号，就是政治建军，组织服从，尤其是服从军队统帅习的领导和指挥。

2022年10月27日，习近平参观位朱德住过的延安窑洞 图像来源: Yan Yan/Xinhua /picture alliance

这在会议内容上非常明显地表现出来。上次政治工作会议，习提出加强和改进解放军的政治工作，最紧要的是把"四个带根本性的东西"立起来，即把理想信念、党性原则、战斗力标准、政治工作威信在全军牢固立起来。本次政治工作会议，习又端出了新时代政治建军方略的所谓"十个明确"，即明确政治建军是军队立军之本，明确政治工作永远是解放军的生命线，明确政治整训要突出政治上的正本清源，明确掌握思想领导是掌握一切领导的基础，明确党的力量来自组织、部队凝聚力战斗力来自组织，明确枪杆子要始终掌握在对党忠诚可靠的人手中，明确严才能正纲纪、严才能肃军威、严才能出战斗力，明确军中绝不能有腐败分子藏身之地，明确作风优良才能塑造英雄部队，明确军政军民团结是解放军胜利法宝。

确保党永远指挥枪

从两次会议的内容表述看，不变的是，党对军队的绝对领导，但在2014年，习才上台两年，尚没有形成自己的建军思想，因此，更多地是从中共的传统话语--军队的思想政治工作来谈论政治建军；另外，那时他的政治权威也没有建立起来，他对部队的掌控还不牢，还没有所谓的军委主席负责制，解放军的很多高级将领包括军委成员是由他的前任任命的，不一定服从他的领导；同时军队腐败严重，解放军的战力不强，所以他要通过政治工作会议改造军队。

但是10年后军队的情况完全改观，军委主席负责制早已建立起来，高级将领效忠于他，并形成了所谓的新时代政治建军方略。现在不存在解放军高级将领不听他指挥的问题，他担心的是用10年时间改造部队，解放军的战力如何，是否有显著提高，在未来作战中，能否打赢的问题；换言之，解放军在建军百年，能不能成为一支世界一流军队，可以和美军媲美。在习看来，要做到这点，就得持续强化政治建军，发挥中共政治工作这个"灵丹妙药"的作用。

习如此在乎和依赖政治建军，说穿了，是要确保党永远指挥枪，而不是枪指挥党，也就是军队不能国家化，解放军永远是党军，而非"国军"，从而确保中共的永续统治。因此他在这次会议上特别强调解放军要增强思想改造的自觉性和彻底性，并把它作为推进政治建军要抓好个六方面重点工作之一。

思想说教能反腐？

然而，愿望虽好，困难也很多，其中一个难题，就是部队的腐败问题。两次政治工作会议都谈到了腐败，虽然从公开报道看，习这次不像上次提到徐才厚案，没点名某个具体案件，但其实他清楚，解放军的腐败已呈常态，而部队腐败的加重不但影响军队的战斗力，更影响他的政治建军成效，所以在政治建军中，必须要反腐败，反腐也成为两次会议提出的加强军队政治工作和政治建军的一项重点任务。

中国军队的腐败和党的腐败一样，最根本的是军队各级将领的权力不受同级约束，而且由于军队的特殊性，除了受上级监督外，几乎不受社会监督包括党的监督（中纪委不能管军方腐败案，只有业务上的联系），所以部队的腐败情况比党的腐败更严重。但习除了依赖军队系统的一套防腐机制查处腐败，没有有效办法，而火箭军的腐败窝案以及李尚福和魏凤和两位前防长的落马，证实了靠党内军内的反腐是没法解决腐败问题的。故而他不得不从政治建设、政治建军寻求反腐解方，强化解放军的政治学习、政治整训和政治建军。他在这次会议上，把解放军在政治、思想、组织、作风、纪律等方面存在的很多需要解决的深层次矛盾和问题，归咎于理想信念、党性修养、官德人品不够，号召高级干部要把自己摆进来，拿出抛开面子、揭短亮丑的勇气，以深挖根源、触动灵魂的态度，深刻反思，认真整改，解决好思想根子问题。

这就是习面临的困境。他持续不断地抓政治建军，一方面，是要军队绝对服从他的领导，绝对忠诚于他；另一方面，在不想也不能政治分权的情况下，要消除军队的腐败，从而实现他的强军梦，只能靠念政治紧箍咒，强调对官兵的思想说教和改造，以为这样就能锻造一支听他指挥的忠诚干净担当、堪当重任的高素质干部队伍。习在治军上的这种困境，也体现在他的治党上。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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