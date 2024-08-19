客座评论：习近平左右摇摆 但依然心向普京

机会主义的外交是不可能得到真正的朋友尊重的。但习近平似乎是更关心如何在不背离威权主义的原则下，获得更多利益。旅德华人政治学者张俊华认为，这就是最近北京外交变化的原因。

2024年5月习近平在北京会见普京 图像来源: Sergei Bobylov/AFP/Getty Images

（德国之声中文网）乌克兰几支部队自8月6日出乎意料地攻入俄罗斯防御薄弱的库尔斯克地区后，迅速扩大战线和控制区域，这一“以其人之道 还治其人之身”的行动目前已快两周了，乌方已控制超过一千平方公里的土地面积，80多个居住点。

库尔斯克攻势的效果

这是一次精心策划的行动，在很大程度上是基于乌克兰从去年夏天失败的反攻中吸取的教训。如同乌克兰方面一名已经离休的军队将领接受“战区”（The War Zone）网站采访 所述，入侵行动有四个关键目标。首先是 “减轻俄罗斯军队对乌克兰的作战压力，打乱俄罗斯在乌克兰东部和南部的进攻行动节奏”。

第二是 “在时机成熟时，以实力为基础，创造更舒适的谈判条件”，乌克兰将 “抢夺土地，以换取暂时被俄罗斯占领的乌克兰领土”。

第三个目标是 “展示俄罗斯在安全和国防领域的战略和行动脆弱性，包括由应征士兵组成的部队的低水平战备状态、边境安全的巨大问题以及无效的政治军事领导，包括普京在其中的作用”。

第四个目标是通过制造 “政治和经济不稳定 ”来削弱俄罗斯。

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目前库尔斯克州内有多达 1 万多名乌克兰军人。他们根据其他地区的安全局势轮流驻扎在俄罗斯。

应该说，现在来看上面的目标中，第一个目标只能说部分达到。普京目前还是死盯着顿巴斯地区。而且还有所斩获。但比较以往乌克兰战场上的被动情景，那突袭后的状况还是更有利于乌克兰。 第二个目标，何时能达到，是否能达到，要回答似乎时间还过早了点。但要知道，乌克兰仅仅占领了俄罗斯0.003%的领土，而普京则占领了乌克兰20%的国土。正是因为这样，普京不一定会随着泽连斯基的指挥棒走。这也就是普京为什么把这次库尔斯克被占，说成是恐怖活动，而且几乎当成“自然灾害事件”来处理的原因。他有意地不把此事件看成是战争的一部分。

至于其他几个目标，其效果已经显现。这次突袭，可谓对普京本人和俄军的最大侮辱。而且普京本以为侵略乌克兰，只要不让俄罗斯人尝到战争的苦头便可。而二年多的战争，他的如意算盘多少有点效果，但现在在欧洲大陆的俄罗斯人显然不得不同样感受到战争带来的灾难和累赘。这对普京并不利。

目前，战局到底会如何发展，仍然是个未知数。但有一点是肯定的：不久更多的F-16会加入抗俄战争的行列。这样，战局更有可能向有利于乌克兰的方向发展。总之，从现在开始的100天，是决定这场战争的关键时刻。

跨越边界 乌克兰突袭库尔斯克 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

基辅对北京并不满意

这里，北京的态度非常值得关注。而且共产党的机会主义外交，有时变化比翻手还快。我们还记得在今年的新加坡的香格里拉对话，中国的军方一个代表公开暗示，乌克兰应该向俄罗斯投降。而在今年7月，乌克兰外交部长访华。北京有意安排了乌克兰外长访华四天“过京不入”。显然是有意地降低其访华的格调，甚至是勉强对付， 为的是不让俄罗斯朋友起疑心。 反过来，在对待俄罗斯时，即便是一个副部长访华，也得在北京高规格接待。

王毅跟乌克兰外交部长库列巴的会谈，双方只是表面上作了交易，似乎满足了各自的需求，即库列巴强调了一下“一个中国的原则”， 而王毅则是重提了“尊重乌克兰主权和领土完整”，但本质上双方并没有谈成任何有实际效果、有利于对方的东西。正是因为这样，乌克兰在会谈后改变了其对中国的说法。原先，乌克兰多次强调中国能够担当这次战争的调解人。 但显然跟王毅会谈的结果并不像乌克兰期待的那样。于是，乌克兰政府在过后的没几天，便说“我们并不期待北京成为乌克兰战争谈判的中介，但我们很希望中国能向莫斯科在停止战争事宜上施加压力“。 实际上，乌方很清楚，习近平不会这样做。 乌克兰官方改口的原因，习近平应该也感受到了，即基辅对北京并不满意。 于是，为了“补偿”此行，特意在8月10日的北京安排了一个“乌克兰电影节”。

当然，电影节正值乌克兰突袭库尔斯克开始不久，这给北京的机会主义外交也算是提供了一个很好的机会。 机会主义的特点是愿意做墙头草，随风倒，看到谁可能占上风，便会主动去拉拢。当然，习近平的原则应该很清楚：不能合民主国家这个群。换言之，中国不想成为一个民主国家。 当然，北京的观察智商也不低：首先，要看到在俄罗斯的贸易红利，即推销中国产品，也差不多到了其极限——该卖给俄罗斯的汽车都卖了。而且，现在由于贸易支付问题的复杂性（包括“物物交换”的繁琐），俄罗斯这块肉可以继续吃（如购买廉价的能源和矿石），但毕竟西方国家特别是欧洲这块大肉更能对中国经济产生影响。 再加之，北京一直希望能在战争结束后，得到“重建乌克兰”的机会，这是一笔很大的生意。 为了达到上面这些目的，习近平的机会主义外交又出现了一些值得关注的变化。

北京风向的改变

首先，在非官方的社交媒体，允许有支持乌克兰，批评、讥讽俄罗斯的帖子出现。从金灿荣的“俄罗斯这场仗打的实在太拉垮“，到网上不少网民公开指责嘲笑俄罗斯侵略的言论，体现了官方有意放宽就此问题的讨论限度。北京如此做，目的就是为今后为变化莫测的乌克兰战争结局给中国的外交操作留有更多的余地。正是在这种理念的指导下，香港凤凰台才重新派记者踏上了乌克兰的土地。

记得去年三月起，北京觉得有必要在全世界面前摆出一个“公正的和平使者”的形象。于是，又是派特使访问基辅，习近平也打电话给泽连斯基。但是，这一切，被红了眼的普京看着耐不住了。于是，便密告习近平，说秦刚在美国的活动影响中国的安全。习一开始显然相信了这一切，所以，秦刚突然失踪，一切“公正“的穿梭外交嘎然而止，连凤凰台也即刻召回了在乌克兰的女记者。于是，北京高调在国内媒体恢复对俄罗斯和普京的正面宣传，官方媒体展示的只是驻俄罗斯记者的传播莫斯科理念的宣传。而乌克兰和支持乌克兰的西方则成了北京公开指责的对象。

而现在，显然是得到了上面的点头，凤凰台重新派记者到乌克兰。而且，不久还在那里拍了一个纪录片，详尽介绍了乌克兰的一个俄罗斯战俘营。该报道要传达给观众的一个信息就是，乌克兰确实按照国际法行事，公正地对待被俘的俄军士兵。甚至花在每个战俘身上的费用，都要超过乌克兰公民低收入的待遇。 在那里战俘有足够空间，工作、进俄罗斯教堂祈祷、和休闲。

显然，习近平开始向乌克兰放出善良的信号。但同时，他并没有因此改变对普京的俄罗斯那般“高级客人”的优待和合作。毕竟，他的心还是向着威权主义的、极权主义的。但从长远的观点来说，机会主义的外交不可能有真正的长期的朋友。这就是习近平的悲哀之处。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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