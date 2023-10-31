客座评论：习近平外交的新平衡术

(德国之声中文网）习近平最近亲自会面的美国众议院多数党领袖舒默，同时又会见了加利福尼亚州的州长纽森。中国国防部最近对美国的军方参加中国最高级别年度安全论坛"香山论坛"，发出了邀请。而不久，王毅又在华盛顿跟美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）会晤。拜登也跟他会了面。 据说下个月，"拜习会"即将进行。总之，尽管双方在技术上、外交上以及军事上的竞争依然激烈，但最近的一系列动作，也许给人不少安慰，以为中美关系进入了一个缓和期。其实不然。

习近平的考量

促进中美关系并非是习近平目前真正的考虑。只是，习近平在党内自从北戴河会议以来，确实感觉到来自党内比较开明的派别和人士对现有的外交政策的压力和批评，而且，这种压力随着习近平造成问题累积，逐渐加大。所以，他不得不作出一些姿态。譬如压低"战狼"的嗓门，作出一种不要太寻求冲突的姿态， 以换取党内对他国内外政策的支持。但这并不意味着，他已决定改变自己的意识形态。

他的意识形态从大一方面来说，就是要建立跟现有的不同的一个世界秩序。在这个新秩序中，普京的俄罗斯就是中国的重要的全面战略合作伙伴，这就是他鼓励普京跟他一起利用好这个"百年未有之大变局"的原因。而美国则是阻挠中国发展的破坏者，是旧秩序的代表。 换言之，习近平目前跟西方国家尤其是跟美国没有什么共同语言。同时他也知道，要让拜登政府收回对中国技术的限制，也是徒劳的。但即便这样，他还是跟美国人强调"没有任何理由把中美关系搞坏"。毕竟外交还是需要的嘛。

中国“战狼外交”走向何方？ 不再“韬光养晦” 北京近年来一改邓小平定下的韬光养晦外交基调。CNN曾报道指出，与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，“战狼外交”是一种完全不同的类型。这些中国外交官不会发表冗长的声明，而是在推特和其他社交媒体平台上，对任何针对中国或共产党的批评进行直接回击。

中国“战狼外交”走向何方？ 有狼才有战狼？ “战狼外交“的说法，取自中国2015年上映、票房大获成功的电影《战狼》，影片民族主义情绪相当浓厚。中国的外交官们最初并没有否认这种表述。根据中国官媒央视报道，2020年5月，时任中国驻英国大使刘晓明曾表示，中国坚持走和平路线，然而因为世界上有“狼”，因此中国需要“战狼”来捍卫国家尊严。图为《战狼2》剧照。

中国“战狼外交”走向何方？ 中国外交部不高兴 中国外交部并不认同“战狼外交”的说法。2020年12月，时任外交部副部长乐玉成在一次论坛发演讲时表示，贴“战狼外交”这个标签，至少是对中国外交的误解。他说，中国从来就是礼仪之邦，以和为贵，从没有主动挑衅别人；“战狼外交”实际上是“中国威胁论”的又一翻版，又一个“话语陷阱”，“目的就是要让我们打不还手，骂不还口，放弃抗争。我怀疑这些人还没有从100年前的旧梦里醒来”。

中国“战狼外交”走向何方？ 战狼发言人 “战狼外交”代表人物之一是前中国外交部发言人赵立坚，其言论多次引发争议。比如2020年3月，他在推特上称可能是美军把新冠疫情带到了武汉。 “五眼联盟”外长发出针对香港问题的声明后，他在例行发布会上回应，不管他们长“五只眼”还是“十只眼”，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。他还曾发布一则抨击澳大利亚军人在阿富汗所谓战争罪行的推文以及虚假图片。澳总理莫里森表示，中国政府应该为这条推文感到羞耻。

中国“战狼外交”走向何方？ 战狼大使们 中国驻澳大利亚大使成竞业2020年4月威胁说，如果澳州政府继续推动调查新冠病毒源头(图为冠状病毒结构示意图)，中国民众可能抵制澳大利亚的产品或者旅游。中国驻巴西大使杨万明则针对巴西总统博尔索纳罗的儿子指责中共“专制政权”的说法，在推特上称他去了一次迈阿密后“感染思想病毒”。

中国“战狼外交”走向何方？ 出使欧洲 美国媒体《政客》（POLITICO）2022年8月的一篇文章列举中国在欧洲的5位"战狼"外交官，包括中国政府欧洲事务特别代表吴红波、驻法国大使卢沙野、驻瑞典大使桂从友、驻英国大使郑泽光、驻德国大使吴恳(图)。

中国“战狼外交”走向何方？ 总领事打人事件 2022年10月16日，港人组织在中国驻曼彻斯特领事馆前举行抗议时与领馆人员发生肢体冲突，一名示威者被拖入领事馆院内，遭到殴打。英国政府对此提出严正交涉，警方也展开了调查。调查显示，参与暴力的人当中也包括中国驻曼彻斯特总领事郑曦原。12月，中方证实包括郑曦原在内的6名领馆工作人员被调离，但称之为正常人员调动，与打人事件无关。

中国“战狼外交”走向何方？ 告别“战狼”风格？ 2023年一月，50岁的赵立坚卸下外交部发言人的职务，调任外交部边界与海洋事务司副司长。几乎与此同时，原驻美大使秦刚（图）接替王毅出任外交部长。一些政治分析人士认为，这些人事变动意味着中国有意改变过去几年树立起的“战狼”外交形象。但新外长上任后，锋芒不输前任。发言人面对国际媒体的态度也丝毫不见缓和。

中国“战狼外交”走向何方？ 大使的“个人观点” 2023年4月21日，中国驻法国大使卢沙野接受法国媒体电视采访时，质疑乌克兰对克里米亚半岛的主权以及苏联解体后独立的前加盟共和国的主权国家地位，并对记者出言不逊，引起国际舆论哗然。有关言论招致乌克兰、波罗的海三国的强烈不满。法国总统马克龙也批评此言“不当”。中国外交部随即澄清中方"尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位"。中国驻法大使馆后来则声明称大使有关乌克兰问题的表态是个人观点，不代表官方立场。

中国“战狼外交”走向何方？ 节奏有点乱 路透社报道指出，中国的外交官在公开评论中越来越多地批评美国和西方国家的人权，传递的信息是，西方国家没有资格批评中国，而且中国受到西方国家更多的攻击。报道援引西方外交官说，中国的战狼外交"具有很强的防御性和应急性"，但效果适得其反，而且信息传递的受众并不明确，有点"乱了章法"。



支持普京，但按着习近平的需求行事

习近平处理对美关系，实际上是跟他处理中俄关系有着密切的关联。 在处理中俄关系中，习近平也有自己的盘算，因为随着乌克兰战争的拖延，俄罗斯对中国的依赖性也越来越大，这给习近平能亲自规定中俄关系的走向提供了一个很好的机会。

中国对乌克兰战争已有明确的态度，即亲俄的中立。也就是说，表面上声称是取中立的态度，但也毫不掩饰自己对俄罗斯的青睐和欣赏。 而且，正是因为习近平与普京在意识形态上的一致性，即反美反西方、对苏联时代的怀念（普京是从大帝国的角度出发，而习近平则是惋惜苏联共产党的消失）、对共同建立新秩序的追求，所以习近平领导的政府决定用经济、金融的形式对俄罗斯在乌克兰战争表示支持。

中国帮助俄罗斯逃避金融上的制裁，用各自的货币尤其是人民币来进行贸易。而同时，为了替代俄罗斯以往的从西方的进口，中国大大提高了出口到俄罗斯货物的份额。 今年迄今为止，中国对俄罗斯的出口猛增了57%。最后，中国也为保证俄罗斯军备费用，从俄罗斯进口了大量的石油、天然气和煤。中俄的贸易额将在今年突破 2,000 亿美元目标。

当然，俄罗斯也许还希望中国能大批地提供致命武器。但习近平深知，如果他这样做，将引起西方国家的反弹，而中国的经济相当一部分依赖着西方的资本、技术和市场。所以中方只能在这方面"小打小闹"，以免引起太大的关注。而面对着目前中国的经济的不景气，习近平不得不"善待"西方资本，以防过分流失。

峰会期间的"只做少说"

中俄关系的这种不对称，才出现了普京高调赞扬习近平，而习近平对普京则采用只做少说的态度。峰会之际，普京赞扬中国国家主席习近平是"世界公认的领导者之一"，并称习近平不是根据一时一势来作决定的领导人，他会对形势进行分析评估，着眼未来作出长远考虑。普京还说："这就是真正的世界领袖与我们称之为'临时工'的人之间的区别。'临时工'只来五分钟，在国际舞台上秀一番，然后消失得无影无踪。" 可谓拍马屁到了极致的地步。

习近平尽管邀请了普京参加的第三届一带一路的峰会，同时也提供了他在北京"外交活动"的方便，并跟他在官方会面后还进行了两小时的密谈。但在中国媒体，还是谨慎地报道有关普京在京的行动，以免外界对中国对一个被通缉的战犯的特别待遇的议论。

"世纪工程"的拖延

更有意思是，习近平最近几个月愈发体察到俄罗斯普京对中国的依赖性，而习近平也确实在利用这种依赖性，从某种程度上来说在羞辱普京。 最典型的是这次一带一路峰会，普京的本意是，带着一大批各个行业的大亨们，来显示一下，他跟习近平的密切关系。在很多他早先准备好的协议书中，有一份就是关于西伯利亚力量2号天然气管道的协议。俄罗斯已决定，用该项目来替代在欧洲已被判死刑的"北溪2号"。 这样，俄罗斯就能保证今后财政的收入了。 正是因为这样，俄方称之为"重要的世纪工程"。

“一带一路”峰会在北京登场 难得一见的普京 俄罗斯总统普京17日抵达北京，并与习近平会面。这是他在今年3月受到国际刑事法庭通缉后第一次出访前苏联加盟共和国以外的国家。此行凸显了中国在经济和外交上对俄罗斯的支持。俄官方数据显示，中俄贸易今年上半年飙升了30%，预计全年贸易额有望超过 2000亿美元。中俄合作基础设施项目的重点之一是 "西伯利亚力量"-2 号管道。该管道将穿越蒙古，从俄罗斯向中国输送更多的天然气。

“一带一路”峰会在北京登场 匈牙利——欧盟唯一与会国 匈牙利总理奥尔班是唯一参加峰会的欧盟国家领导人，他在北京受到中国总理李强的迎接。匈牙利媒体上个月报道称，由中国提供融资并部分承建的连接布达佩斯和贝尔格莱德的匈塞铁路项目遇到困难，中国将停止提供资金。中国外长王毅本月早些时候对匈牙利外长表示，该项目将按计划继续实施。该铁路全长352公里，计划于2025年完工。

“一带一路”峰会在北京登场 塞尔维亚总统胜似“回家” 另一位来自欧洲的与会者是塞尔维亚总统武契奇。据新华社报道，武契奇在会见中国全国政协主席王沪宁时（图）说，塞中高度互信、友谊真挚，“每次访华我都有回家的感觉”。峰会期间，中车集团与塞尔维亚交通部签署合约，向塞尔维亚出口20辆高速动车。据报道，这些动车为匈塞铁路“量身打造”。

“一带一路”峰会在北京登场 新入群的阿根廷 阿根廷总统费尔南德斯（Alberto Fernandez）17日抵达北京。阿根廷2022年才加入“一带一路”倡议，希望吸引中国投资该国的铁路、核能、太阳能和氢能源产业以及农业和数字化基础设施。中国对拉丁美洲的兴趣所在是绿色科技和采矿业。布宜诺斯艾利斯拉丁美洲社会科学学院的研究显示，中国企业已在阿根廷和智利投资数十个锂矿开采项目。

“一带一路”峰会在北京登场 媒体中心 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的新闻中心设在北京国家会议中心。这里向各国记者提供专业的办公、传输设备，以及信息资讯、交通餐饮等服务。图中的餐厅，空间装饰加入了“丝绸之路”的元素。

“一带一路”峰会在北京登场 印尼与东南亚第一高铁 中国在印尼建设的雅加达到万隆的雅万高铁，是“一带一路”在东南亚的示范项目。全长142公里的雅万高铁耗资73亿美元，主要资金来自中方提供的贷款。本月初，印尼总统佐科（图）为这条铁路通车剪彩。佐科在北京期间将会晤中国领导人习近平，预计他将与中方讨论将雅万高铁延申至印尼第二大城市苏腊巴亚的计划，以及投资可再生能源项目和贸易等议题。

“一带一路”峰会在北京登场 债务陷阱中的斯里兰卡 斯里兰卡利用中国资金建造了高速公路、一座港口、一座机场和一家火力发电厂，欠下了70亿美元的债务。作为偿债的一部分，该国将战略港口汉班托塔的控制权交给了北京。这被批评者视为中国 "债务陷阱 "外交的典型例证。上周，斯里兰卡与中国进出口银行达成协议，由后者偿还约42亿美元的债务。这是与包括印度和日本在内的其他国际债权人达成的更广泛重组计划的一部分。去年上任的斯里兰卡总统维克勒马辛哈 (Ranil Wickremesinghe，图中)在北京期间将与习近平举行双边会谈。

“一带一路”峰会在北京登场 肯尼亚与未完工的铁路 “一带一路”在非洲的一个重要项目是从肯尼亚首都内罗毕到最大港口蒙巴萨的铁路。2017年动工的该铁路被中国宣传为成功故事。这条铁路的第二段原计划通往邻国乌干达和其他内陆国家。在乌政府退出并选择与土耳其的一家公司合作后，第二期工程停工。肯尼亚欠中国60亿美元的债务。在论坛期间，该国总统鲁托（William Ruto）预计将与中方磋商为肯尼亚境内剩余路段再融资的可能性。

“一带一路”峰会在北京登场 纪念邮票 为纪念“一带一路”倡议提出十周年，中国邮政发行纪念邮票一枚。图案以花卉、和平鸽，以及代表基础设施合作和互联互通概念的公铁运输车辆、货轮、起重机等元素共同组成的数字“10”为主体，并结合“丝路金桥”元素。这枚邮票计划发行数量705万套。



普京以为，只要他说一些好话，习近平就会同意盼望已久的项目的签署。没想到，中方这次又给普京丢了面子。习近平的考量并非跟普京一致，尽管他表面上也说"希望中蒙俄天然气管道项目尽早取得实质性进展……把中蒙俄经济走廊打造成一条高质量联通发展之路"。

首先，中国已经汲取欧洲在乌克兰战争中的教训，已决定避免由于能源对俄罗斯的依赖而被其武器化。所以中国努力地在实施能源进口多元化。譬如，中国目前正在就一条新的管道--中亚-中国天然气管道 D---进行谈判，该管道将每年从土库曼斯坦经塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦输送 250 亿立方米天然气，为期 30 年。

其次，中国自己的天然气的进口需求已满足到2030年，所以中国并不急需增加进口量。 于是，中方决定利用这个时机逼着俄罗斯在价格谈判中要个好价。 而愚蠢的俄罗斯人对此还蒙在鼓里，以为中国急需天然气，所以愿意出高价买。

俄罗斯人并不清楚，习近平领导的政府对俄罗斯在此项目上的思维逻辑并不完全赞赏：中国并不喜欢把蒙古国拉进来作为管道的过道国家，因为中方知道蒙古国跟美国和其他西方国家也同样保持着很好的关系，这样，中方就担心今后这个天然气运送的可靠性。 还有，该管道真的要修建，也得8-10年，而习近平自己还在掂估，如果一旦北京要打台湾，西方又将实行制裁，这个管道项目还能如常进行？

总之，中国对美国人已经失去了信心，但为了回避国内的批评，不得不稍稍改变一下战狼风格，"外交"一些，而对俄罗斯人也并非"无止境的合作"，尽管双方在意识形态上一致，尽管习近平并不喜欢普京输掉这场战争。真可谓，台上握手微笑之余，台下各存有戒心。俄方媒体有时会发些牢骚，知道中国的小算盘，但最终还是只能忍气吞声。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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