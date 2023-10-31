客座评论：习近平外交的新平衡术

最近，中国官方在跟美国的关系上有不少“靠近”的动作，以致于引起不少人对中美关系“回暖”的臆想。不过，政治学者张俊华认为，实际上，这是仅仅是习近平在外交上一个新的平衡术的表现。而这种平衡的努力，并非出自他对自己的外交原则的根本修正，而是来自于对党内批评的一种反应。
(德国之声中文网）习近平最近亲自会面的美国众议院多数党领袖舒默，同时又会见了加利福尼亚州的州长纽森。中国国防部最近对美国的军方参加中国最高级别年度安全论坛"香山论坛"，发出了邀请。而不久，王毅又在华盛顿跟美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）会晤。拜登也跟他会了面。 据说下个月，"拜习会"即将进行。总之，尽管双方在技术上、外交上以及军事上的竞争依然激烈，但最近的一系列动作，也许给人不少安慰，以为中美关系进入了一个缓和期。其实不然。
促进中美关系并非是习近平目前真正的考虑。只是，习近平在党内自从北戴河会议以来，确实感觉到来自党内比较开明的派别和人士对现有的外交政策的压力和批评，而且，这种压力随着习近平造成问题累积，逐渐加大。所以，他不得不作出一些姿态。譬如压低"战狼"的嗓门，作出一种不要太寻求冲突的姿态， 以换取党内对他国内外政策的支持。但这并不意味着，他已决定改变自己的意识形态。
他的意识形态从大一方面来说，就是要建立跟现有的不同的一个世界秩序。在这个新秩序中，普京的俄罗斯就是中国的重要的全面战略合作伙伴，这就是他鼓励普京跟他一起利用好这个"百年未有之大变局"的原因。而美国则是阻挠中国发展的破坏者，是旧秩序的代表。 换言之，习近平目前跟西方国家尤其是跟美国没有什么共同语言。同时他也知道，要让拜登政府收回对中国技术的限制，也是徒劳的。但即便这样，他还是跟美国人强调"没有任何理由把中美关系搞坏"。毕竟外交还是需要的嘛。
习近平处理对美关系，实际上是跟他处理中俄关系有着密切的关联。 在处理中俄关系中，习近平也有自己的盘算，因为随着乌克兰战争的拖延，俄罗斯对中国的依赖性也越来越大，这给习近平能亲自规定中俄关系的走向提供了一个很好的机会。
中国对乌克兰战争已有明确的态度，即亲俄的中立。也就是说，表面上声称是取中立的态度，但也毫不掩饰自己对俄罗斯的青睐和欣赏。 而且，正是因为习近平与普京在意识形态上的一致性，即反美反西方、对苏联时代的怀念（普京是从大帝国的角度出发，而习近平则是惋惜苏联共产党的消失）、对共同建立新秩序的追求，所以习近平领导的政府决定用经济、金融的形式对俄罗斯在乌克兰战争表示支持。
中国帮助俄罗斯逃避金融上的制裁，用各自的货币尤其是人民币来进行贸易。而同时，为了替代俄罗斯以往的从西方的进口，中国大大提高了出口到俄罗斯货物的份额。 今年迄今为止，中国对俄罗斯的出口猛增了57%。最后，中国也为保证俄罗斯军备费用，从俄罗斯进口了大量的石油、天然气和煤。中俄的贸易额将在今年突破 2,000 亿美元目标。
当然，俄罗斯也许还希望中国能大批地提供致命武器。但习近平深知，如果他这样做，将引起西方国家的反弹，而中国的经济相当一部分依赖着西方的资本、技术和市场。所以中方只能在这方面"小打小闹"，以免引起太大的关注。而面对着目前中国的经济的不景气，习近平不得不"善待"西方资本，以防过分流失。
中俄关系的这种不对称，才出现了普京高调赞扬习近平，而习近平对普京则采用只做少说的态度。峰会之际，普京赞扬中国国家主席习近平是"世界公认的领导者之一"，并称习近平不是根据一时一势来作决定的领导人，他会对形势进行分析评估，着眼未来作出长远考虑。普京还说："这就是真正的世界领袖与我们称之为'临时工'的人之间的区别。'临时工'只来五分钟，在国际舞台上秀一番，然后消失得无影无踪。" 可谓拍马屁到了极致的地步。
习近平尽管邀请了普京参加的第三届一带一路的峰会，同时也提供了他在北京"外交活动"的方便，并跟他在官方会面后还进行了两小时的密谈。但在中国媒体，还是谨慎地报道有关普京在京的行动，以免外界对中国对一个被通缉的战犯的特别待遇的议论。
更有意思是，习近平最近几个月愈发体察到俄罗斯普京对中国的依赖性，而习近平也确实在利用这种依赖性，从某种程度上来说在羞辱普京。 最典型的是这次一带一路峰会，普京的本意是，带着一大批各个行业的大亨们，来显示一下，他跟习近平的密切关系。在很多他早先准备好的协议书中，有一份就是关于西伯利亚力量2号天然气管道的协议。俄罗斯已决定，用该项目来替代在欧洲已被判死刑的"北溪2号"。 这样，俄罗斯就能保证今后财政的收入了。 正是因为这样，俄方称之为"重要的世纪工程"。
普京以为，只要他说一些好话，习近平就会同意盼望已久的项目的签署。没想到，中方这次又给普京丢了面子。习近平的考量并非跟普京一致，尽管他表面上也说"希望中蒙俄天然气管道项目尽早取得实质性进展……把中蒙俄经济走廊打造成一条高质量联通发展之路"。
首先，中国已经汲取欧洲在乌克兰战争中的教训，已决定避免由于能源对俄罗斯的依赖而被其武器化。所以中国努力地在实施能源进口多元化。譬如，中国目前正在就一条新的管道--中亚-中国天然气管道 D---进行谈判，该管道将每年从土库曼斯坦经塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦输送 250 亿立方米天然气，为期 30 年。
其次，中国自己的天然气的进口需求已满足到2030年，所以中国并不急需增加进口量。 于是，中方决定利用这个时机逼着俄罗斯在价格谈判中要个好价。 而愚蠢的俄罗斯人对此还蒙在鼓里，以为中国急需天然气，所以愿意出高价买。
俄罗斯人并不清楚，习近平领导的政府对俄罗斯在此项目上的思维逻辑并不完全赞赏：中国并不喜欢把蒙古国拉进来作为管道的过道国家，因为中方知道蒙古国跟美国和其他西方国家也同样保持着很好的关系，这样，中方就担心今后这个天然气运送的可靠性。 还有，该管道真的要修建，也得8-10年，而习近平自己还在掂估，如果一旦北京要打台湾，西方又将实行制裁，这个管道项目还能如常进行？
总之，中国对美国人已经失去了信心，但为了回避国内的批评，不得不稍稍改变一下战狼风格，"外交"一些，而对俄罗斯人也并非"无止境的合作"，尽管双方在意识形态上一致，尽管习近平并不喜欢普京输掉这场战争。真可谓，台上握手微笑之余，台下各存有戒心。俄方媒体有时会发些牢骚，知道中国的小算盘，但最终还是只能忍气吞声。
本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。
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