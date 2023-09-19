客座评论：习近平反腐的“三底线”是否会因李尚福而破

(德国之声中文网）到今天，中国官方对李尚福的动向依然没有任何消息，没有消息其实就是最大的消息，即李尚福确实在被调查。如果李尚福涉嫌贪腐，比秦刚应该更严重。因为后者很可能只是因婚外情而被免职的。

现在不确定的是，李尚福若贪腐发生在哪个阶段。从他的从军履历看，大概率发生在2013到2015年这个时间段。2013年9月，李尚福任总装备部司令部参谋长。2014年12月，任总装备部副部长，2016年1月转任战略支援部队副司令。习近平是在2012年10月上台的，严格来说，他发动的反腐起到效果是在2014年，在这之前，社会把他的反腐看成一种走形式做样子。如果李尚福因为在这个时间段出问题，属于从"存量腐败"到"增量腐败"的过渡阶段，当然在时间上属于"增量腐败"，即官方说的在18大后"仍不收敛，不收手"的，因此，从性质上来说比18大前的贪腐更严重（要看具体的贪腐数额）。

解放军的装备部门主管武器采购，所以腐败一定很严重。如果李尚福确实是在2013-2015年犯的事，不排除他的顶头上司、现任中央军委副主席张又侠也难逃腐败嫌疑。李尚福是在2017年接替张又侠任装备部部长。而张又侠在2012年已任装备部部长。既然李尚福在武器采购中有腐败行为，在中共这种腐败文化下，张又侠怎么能够干净？所以就看李尚福会不会把张又侠供出来，或者供出来后习会不会去查。

但不论张又侠有无问题，李尚福，还有火箭军高层，以及也处于隔离审查中的前国防部长魏凤和，这一连串弊案的出现，让习确实头疼。这不等于习不能掌控解放军。有美国智库学者认为李尚福事件表明习的权力不能在解放军得到有效行使，这个看法不准确。习再大的权力也不可能杜绝腐败，此乃中共的制度所决定。但习对解放军的控制是没有问题的。可这个事情也会引发习对解放军高级将领在个人廉洁方面以及对他本人是否真正忠诚的猜疑。

又一位国务委员“消失”？关于李尚福的已知与未知

反腐的副作用

不管人们对习的反腐有多少成见和批评，有一点估计是大家不会否认的，即习是真反腐而非假反腐，因为如果是假反腐，10年时间里，单高级官员，就不可能查办600多个（截止今年9月），至少占到中国高官总数的1/4吧。但也因此，让官员们惴惴不安。反腐不是目的，如果因为反腐导致官员们都不想干事，软抵制，甚至引发众怒，这个反腐是要检讨的。

习的反腐确实出现了这些副作用。对习来讲，官员们不干事，或许还可以通过其他办法去解决，但如果引起官场众怒，尤其是让高层特别是政治局成员和党内元老也整天提心吊胆，担忧进秦城，防着习，对习绝对不是什么好事。皇帝固然让人害怕，可真正成了孤家寡人，众叛亲离，握有再大的权力也干不了事，而习野心很大，还想用手中之权做点事。但是，他也在反腐的名义下，法办了周永康、孙正才、郭伯雄、徐才厚等前任和现任的中共要员，一时间造成的震动效应确实让党国元老和政治局委员人人自危。如果让这种情况发展下去，很有可能激起他们的联手反对。

习应该也意识到这点。所以在孙正才后，6年时间里，反腐再也没有到现任的政治局委员和退休的前常委身上，最高是到政协副主席和国务委员。虽然这两者也属于副国级，但权力含金量是不能和政治局委员相提并论的，后者属于中共权力核心圈。当然，政协副主席和国务委员也是个别，后者是原国务委员兼秘书长杨晶，可杨也只是从国务委员降为正部级。落马的高官以副省部级居多，省部级只是少数。这就带来一个问题，难道副省部级普遍觉悟低，贪，而一到省部级觉悟就提高，收敛了，正副国级更不贪？这是不符合常识的。既然腐败是权力的滥用，权力越大，越有可能滥用，因为权力越大监督越弱。所以，正常逻辑是官做得越大，贪腐越严重才对。故省部级官员被查的不多，应该是在高层形成了一种共识。

习反腐的三个底线

笔者曾说过，19大后，习在反腐上有三个底线，即党内元老不反，政治局成员不反，红二代不反。在过去几年，看不到这三个圈子有人落马。前两个不反的原因上面说了，他们都是权力集团中的一员，如果反腐反到他们头上，触犯的是大家共同的利益，而习近平必须依靠他们去管理这个党和国家。所以在他们表示出对习的服从后，如果不是政治上的问题，在腐败上可能就不动其奶酪，至于在反腐上放过红二代，也好理解，一是习出自这个圈子，在情感上认同他们，也是他权力的最初基础；二是红二代对党忠心耿耿，中共还得靠他们去维护。因此尽管习和红二代后来有疏远，但是能照顾就尽量照顾，不在反腐上找他们麻烦。这大概就是过去6年的反腐特点。

李尚福被查是否预示着习和中共高层达成的这三个底线破了？李尚福也是红二代，其父为老红军，解放军陆军铁道兵副司令员，虽然在红一代中不是重要角色。我认为还有待观察，原因在于，首先，李尚福是否会被定罪现在还不知道，也许最后像秦刚一样只是免职了事，甚至降职使用。其次，即便被定罪判刑，单个事例不足以说明习在此后也要拿红二代开刀。因为红二代少说有几百人，不像政治局委员24人，后者只有一个被查就可以说打破了这个规矩，但几百人若只有一人被查，要破这个规矩说服力不足，至少有二到三人被查才能说习不再袒护红二代了。而以后会不会有更多红二代高官落马，我是怀疑的。

李尚福的级别是国务委员，习在查了他之后，接着会不会查张又侠是个关键指标，若张也被查，无疑三条底线破了两条。但这种可能性很少。因为习查张又侠，现在的军委班子就损失了两个，占比1/3，引起的震撼太大，习不能为了"痛快"，他需要考虑这样做的后果。如果张又侠不会查，其他的政治局委员更不可能查。至于退休的元老们，习不会去碰他们的，要查早就查了。如此看来，反腐的这三个底线，在习的第三任期还可能继续保留。

假如习要破这三个底线，说明党内的反腐形势又变得严峻起来，或者党内军内起了某种不利习的变化。10年反腐抓了那么多贪官，腐败却越来越严重，说明这个反腐是失败了的。但是，从一般逻辑看，在反腐时刻处于高压下，腐败反变得越来越严峻，这种可能性也是不高的。所以从此一角度也可推断，习不大可能去破这三个底线。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。