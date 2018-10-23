客座评论：习近平南巡失语 改革开放的终结

（德国之声中文网）在一个关键的历史时刻，习近平结束了南巡。虽然他在此行说了很多次坚持改革开放、深化改革开放，但是，似乎除了重复这些口号，几无新意，与公众对他此行的期待存在一个巨大的落差，习近平仿佛陷入了某种失语状态。种种迹象显示，这种失语要么意味着十九届四中全会前夕北京形势微妙，习近平似乎陷入了空前复杂的权力挑战格局，要么意味着习氏执政活力趋近穷尽，未来的长期政治停滞正在到来。

与历次出访、调查有很大不同，习的此次南巡行程覆盖深港澳和珠三角，也深入到粤北的清远，但是媒体每天跟踪报道只有一些语录式的零星片语，连一篇完整的讲话都没有，这和习过去六年动辄长篇大论的作风大相径庭。在改革开放四十周年之际，也是北京宣传部门大力鼓噪宣传的年份，他如此错失一个公开讲话的良机，阐述他不断重复的改革开放，实在令人百生疑窦。

即使在港珠澳大桥通车典礼上， 习也只是匆匆宣布通车，而没有预期中的对大桥通车意义特别是香港公众所期待的大湾区一体化做一个政策说明。大桥通车原本就在香港引发不少疑虑，公众还没有从稍早的高铁通车带来的一地两检冲击中回复过来，对大湾区一体化进程存在各种担心，对习近平的南巡充满期待。

毕竟，香港在未来的发展，不仅有关香港在大湾区一体化、以及与内地的经济关联，也涉及这个东方之珠在南海经济圈和"一带一路"中的定位，已非香港自身能够决定，而需中央政府的定义。值中国改革开放四十周年之际，习近平的历史性南巡却未较邓小平1992年南巡至深圳更向南延伸、甚至影响香港。不但对香港未来不置一词，更无香港公众期待中的蓝图规划。

同样诡异的，习近平访深期间，还避开了招商局和招商局内的改革开放纪念馆，而且，全程未提邓小平 ；也未参观深圳的高科技、互联网企业，这些大湾区一体化的创新龙头企业，颇令人寻味。或者只是为了有意避开中美贸易战中的争议性企业？

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 水上休息区 在香港的这个人工岛屿上，车辆可以进入海下。此外，汽车和卡车司机也可以在岛上停下来休息。估计这里每天的汽车流量可达到6万，人员流量可高达25万。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 水上和水下 这条55公里长的跨海大桥横跨两个人工岛屿之间，包括蜿蜒海面的桥梁和6.7公里长的水下隧道。中国政府斥资1200亿元人民币，约合150亿欧元。建设耗时近十年。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 期待经济繁荣 位于珠江三角洲的跨海大桥将金融和经济大都市香港与中国南方广东省蓬勃发展的地区相连接，从而在澳门和珠海周边建立起一个大型经济区。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 时间就是金钱 如果以每小时100公里的最高速度计算，从香港到澳门的车程将从乘坐渡轮的3小时减少到不到30分钟。自1997年以来香港不再是英国直属殖民地，自1999年以来澳门也不再由葡萄牙人掌管。它们都回归中国，并享有特别行政区的地位。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 比计划的时间更长 这座跨海大桥原计划于2016年底通车。后改为2018年。10月23日，中国党和国家领导人习近平主持大桥落成典礼。香港政府宣布从周三早上起正式通车。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 钢铁混凝土巨物 庞大的建桥工程总共耗用了大约40万吨钢材，是旧金山金门大桥所用钢材的4.5倍。这座钢铁和混凝土建筑可抗时速200公里的飓风和8级地震。即使遭到30万吨位巨轮的碰撞也可安然无恙。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 左行还是右行？ 香港、澳门和中国大陆之间仍保持着严格的边境检查。因此，设计师们在人工岛屿安排了过境检查站。中国大陆车辆规定靠右行驶，但是在香港和澳门却是靠左行。因此驾驶员必须拥有两个有效的驾驶执照才能顺利过桥。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 最佳前景？ 施工延误，建筑成本增加，致命的工伤事故和腐败嫌疑等等，该项目存在很多的争议。 虽然跨海大桥的建成增强了相互之间的人际和文化联络。 然而，七百多万香港居民中有许多人担心与中国的捆绑会更紧密。 他们宁愿基于“一国两制”的原则保持自己的特殊地位。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 打破记录 港澳珠大桥全长42公里，总共使用45万吨钢材，约230万吨水泥，从而打破了胶州湾大桥或者也叫做青岛湾大桥迄今保持的吉尼斯世界纪录。 位于山东半岛的胶州湾大桥连接着青岛和黄岛两座城市。



类似的，他在广东其他地方的视察中，虽然只言片语间都有应对时下民营经济的恐慌等等，但是除了坚持、推进、深化改革开放等等简单口号，再无进一步阐述，毫无新意，陷入了一种失语状态。显然，这和1992年邓小平南巡时借用左右意识形态争论制造的突破情势不同，对今天自命"定于一尊"的国家领袖来说，如此简单敷衍的应对不足以满足公众的巨大期待，也与一位领袖必须承担的政治责任很不相称。

这就让外界不得不怀疑习近平在北京是否陷入了某种权力斗争的胶着状态。迟迟不宣布召开四中全会本身，就已经表明中央并未形成共识，习近平或许正在承受各种潜在的压力，上述表态甚至南巡本身都有些身不由衷。也就是说，他虽然说了很多次继续、坚持改革开放，但是并未对如何深化和坚持改革开放做清晰构想，此次南巡很大程度上只是一个姿态性的举动。

换言之，从习近平对改革开放的口号式、机械式重复而缺乏内涵与展开的话语模式中，似乎可以看出他的心态封闭。过去六年的新毛主义话语似乎在当前错综复杂的历史性挑战面前陷入了内卷化的贫困，难以产出有新意、有创意、有信心的话语和政策，而话语和理论内卷化往往是内心封闭的结果，在一年来党内外的批评和来自美国的现实压力下，他似乎感受到了严重挫折，正在回归福建执政期间所显露的羞于社交的自闭心理。而若此种情形长期持续下去，中美贸易战的僵局恐怕也要持续，而这并不是最危险的。如果高层政治话语和心态陷入如此内卷化和封闭，那几乎就意味着苏联帝国勃涅日列夫时代的重现，也就是一个长期停滞的僵化政治时代。当然，这就是改革开放的终结。

白信为政治学博士、北京独立政治观察家。

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