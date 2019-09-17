客座评论：习近平十一阅兵要达到什么目的？

（德国之声中文网）北京大阅兵即将到来。根据阅兵领导小组办公室副主任、军委联合参谋部作战局副局长蔡志军此前介绍，此次阅兵规模要比前三次，即庆祝新中国成立50周年、60周年阅兵和纪念抗战胜利70周年阅兵都大。

北京当局所以要隆重举行大阅兵，一个显著目语言的是要向每个人灌输和传达中共的极权主义美学。

对极权政治而言，整齐划一的团体行为会产生一种秩序和力量之美，如果再赋予这种团体行为格外的含义，即配以一个民族复兴和国家崛起的故事，对巩固极权统治或领导人的个人权威是有好处的。故极权国家或者有类似极权情节的领导人，都喜欢搞阅兵式。

中国在改革开放后共举行了五次大阅兵，还有其他的单兵种和海洋阅兵。五次大阅兵前四场都是在天安门广场这个中国的政治舞台中心举行的。这本身就显示了阅兵的极权美学性质，它是一种广场政治，与民众的庆祝和狂欢无关。

当然，仅仅用彰显极权统治之美来概括这次大阅兵是不够的，此乃历次阅兵的固有主题，具体到本次阅兵，还有其他动机与目的。前述蔡志军在有关阅兵安排的新闻发布会的讲话揭示了这点。

蔡说，考虑到这次阅兵是新时代的首次国庆阅兵，承载着全面展示70年来国防和军队建设伟大成就、突出反映人民军队改革重塑时代风采、汇聚推进民族复兴磅礴力量的内涵意蕴，适度设计阅兵规模，安排部分先进武器装备首次亮相。并通过阅兵，展示人民军队在新的历史起点上重整行装再出发，阔步迈向世界一流军队的崭新风貌，展示人民军队开放自信良好形象。他还特别指出，这次阅兵是庆祝新中国成立70周年活动的重要组成部分，不针对任何国家和地区，不针对任何特定事态。中国军队始终是维护世界和平和地区稳定的坚定力量，致力于维护世界和平、服务构建人类命运共同体的崇高事业。同时，有决心、有能力坚决维护国家主权、安全和发展利益，捍卫和促进世界和平稳定。

从中我们至少可以看出两个直接目的，一是通过阅兵，展现中共建政以来70年发展取得的所谓伟大成就，尤其是进入习近平领导的新时代后中国在国家发展和国防与军队建设上取得的辉煌业绩，以此振奋民心，团结在习近平的旗帜下实现民族复兴的使命；二是通过大阅兵特别是新式武器的亮相，展现解放军的战斗意志和战斗力，震慑中国的地缘战略对手与敌人，以实现不战而屈人之兵。

阅兵是对武装力量进行检阅的军事仪式。外界最为关注的，是解放军的武器装备，特别是新式武器的亮相；此外，军队的编制体制和精神风貌，关注度虽不及前者，但也很重要。前几次大阅兵尤其是2015年的抗战70周年阅兵以及2017解放军建军90周年的阅兵，展示了一些新式武器，如99A型主战坦克、04A型步兵战车、东风16、东风21D、东风26和歼-20、歼-16、东风-31AG等武器。而据透露，本次阅兵将会展示东风-17中近程地地战术弹道导弹、东风-41洲际弹道导弹以及新型超音速远程巡航导弹等装备。

北京当局阅兵除了振奋民族精神外，还具有震慑和警告对手与敌人的含义。这就需要先进新式武器亮相阅兵式。虽然目前解放军的武器装备已初露峥嵘，但习近平对政权的危机意识以及使命感比起其前任来得尤其强烈，自掌握军政大权后，一刻不忘打仗，他的军改目标，就是以能打仗，打胜仗为最大要务。大阅兵要向外界展现中国军队在围绕区域拒止/反介入作战领域形成的强大能力。

阅兵的上述两目的属于北京当局，但习近平对大阅兵也有个人算盘，考量当下环境，他亟需通过大阅兵，展示其对军队的绝对领导，向他的党内政敌和反对派发出信号：不要借着目前的困难挑战其领导权，否则只能失败。

习自成为核心特别在去年废除国家主席任期后，社会关于其权力含金量的传言一直不断。中美贸易战加上近期的香港事态，让外界怀疑其地位实际上并不像官方宣传的那么"一尊"。中共的高层权力斗争从来是个黑箱，在公开决裂前，外界难窥真相，这就为流言的传布提供了极大空间。即使习的权力在经历贸易战和香港事态后没有削弱，但传言的流布对其权威是有损害的，容易为党内不明其权力基础的"野心家"误判，以为机会来临，跃跃欲试挑战其权力。不管这种挑战最后能否成功，挑战出现本身意味着权力基础的松动，所以习不能让这种情况出现，必须掐灭它们。阅兵在他看来能够起到如此功效。

总之，十一阅兵凸显了习近平政权的极权性，特别考虑他已在天安门广场阅过一次兵的事实。但与其咎责于他，不如讲是极权制度所然，因为逢十大庆举行阅兵是北京当局的制度安排。习近平自然不愿放过这个让自己全球瞩目的机会。但人类已进入后极权时代，尽管还存在中共这样的极权政权统治着14亿人口，尽管在无数的灌输下，多数民众接受了中共的极权美学，然而，由于极权者已经失去了他们的前辈所拥有的原创力与严酷性，抛弃了极权之初的理想，违背了对民众的许诺，有的只是对民众赤裸裸的剥夺，因此，也不是所有的民众，都期待阅兵，对这部分民众来说，大阅兵的劳民伤财，让他们对国家主义的极权美学嗤之以鼻。另一方面，大阅兵企图通过展示新式武器来震慑战略敌手也有可能适得其反，反使它们对中国戒心更重，加强遏制。至于习近平党内斗争的对手，虽然一时会臣服于其个人独裁的淫威，但终不能弥合分歧，随时准备取而待之。

邓聿文为政治评论员，独立学者，“中国战略分析”智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。