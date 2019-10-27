客座评论：习近平会打碎“红色赌盘”吗？

（德国之声中文网）这些年来，许多人都在问同一个问题，中共什么时候会崩溃？有人乐观地预测，就在眼下或不久；有人悲观地说，可能需要很长。没有人能准确地回答这个问题，暂时可以把它视作司芬克斯之迷吧。

日前出版的《红色赌盘：当今中国财富、权力、腐败和复仇的内幕》一书让我想起了这个问题。该书的副标题表明这是一本揭秘的书。揭谁的密呢？中共权贵阶层的权力和财富的游戏秘闻。作者通过一个女商人段伟红侧身中共权力阶层，游猎权贵，将他们作为自己获取财富的"棋子"的一个个故事，向公众展示了这些被称为"红色权贵"的中共高层及其配偶和子弟，如何利用政权赋予他们的权力、内幕消息和监管审批权等而肆意攫取和占有财富的，剥去了在台面上满口国家利益和社会道德的"红色贵族"的伪装，从而让公众得以看清他们贪婪和腐朽的本质一面。

中共高层腐败的“样本”

尽管书中所写的女商人段伟红与温家宝家族和孙正才等中共高层的密切关系，由于纽约时报几年前的报道已广为人知，但很多第一手的材料尤其细节是第一次披露，这也是此书尚未面市就受到期待的原因，也是它的价值所在。作者沈栋是段伟红的前夫，据他说，他写此书的目的之一，是要引起舆论对段不知下落、生死不明状况的关注。自牵涉孙正才案而被中国有关部门带走后，这位"围猎"高手四年时间里就好像被人间蒸发一样，毫无音讯。不过也正因作者和段的这种关系以及沈本人也参与了和中共权贵的财富游戏，他在本书中披露的"红色权贵"内幕的真实性，外界无从验证。虽如此，公众对中共高层的"秘闻"一般宁信其有，不信其无，原因在于，除了好奇心外，这些年来通过各种爆料--特别是郭文贵的所谓"爆料"，尽管事后证明很多是子虚乌有的--以及中共官方自己披露的高官腐败的大量细节，还有相关的影视剧和人们的日常生活经验，让公众觉得"红色权贵"利用权力追逐财富的种种不堪丑闻，是真实存在的。

这本书的价值或在于，它用亲身的经历，为人们提供了一个关于中共高层腐败的样本，或者为中共高层的腐败提供了一个难以反驳的注脚，尽管对中共高层的腐败众所周知，但过去很少有当事人的这种活生生的描述，从而让人们得已一探究竟。那么这些内幕和爆料会像有些人期待的那样，重创中共的形象，甚至挑起习近平政权的内部斗争吗？可能不会有。首先是它传播的范围有限，中国国内大多数的民众是看不到它的，能够看到的，多数本来对中共就没好感，这本书最多也就增加这部分人对中共的恶感而已。其次，书中所写之事发生在多年前，虽然涉及温家宝家族、孙正才、王岐山等当时中共要员，但基本是已经过去的人和事，该退的已经退了，权力斗争失败者也得到惩处。习近平尽管在书中出现了，可着墨不多，而且没有成为段伟红的"猎物"，换言之，此时他的形象还是"清廉"的，现在他正在做的，也是反腐打贪，牢固掌控了权力，因此，书中的爆料不会对现有权力格局产生影响。需要指出的是，由于作者当事人的身份，他和段伟红是这个"红色赌盘"的操盘一方，属于公众强烈憎恨的猎食者阶层，虽然他们现在失败，但这也会减弱人们对这对前夫妻的同情。

不过，笔者在此不想探讨他们在猎取财富的棋局中和红色权贵的恩恩怨怨，谁是谁的"棋子"或"弃子"，也不想仅对中共的红色权贵做一种道德的批判和谴责。既然这些红色权贵能对国家财富进行肆意的收割，甚至这个国家的命脉事实上掌握在他们手上，那么我们不妨把眼界放得更宽一点，直击事物的本质：当习近平开始大力清理资本的时候，会打碎这个利益结构的"红色赌盘"吗？由此撬动的变局是否会成为中共的"切尔诺贝利时间"？

所谓"红色赌盘"，无非就是红色权贵利用权力来谋取不属于自己的超量资本收益。现如今，做官是为了什么？不单单是为权力，虽然在中国的体制下，权力本身确实会使一个人有服春药般的成就感和荣耀感，但是，拥有权力更主要的目的还是为了获取财富，假如做官不能轻易得到不义之财，相信许多人就不会削尖脑袋去官场钻营。这是很现实的考虑。

悉数中共建政70年历任国家领导人 毛泽东 毛泽东是中国现代史上最为重要的政治人物之一。中国官方将毛泽东定位为党和国家的缔造者以及第一代领导集体核心。毛泽东思想被列为中国共产党的主要指导思想之一。但是毛泽东从上世纪50年代起主导或发动的反右、大跃进、四清运动、文化大革命等运动造成中国社会千万人死亡、经济蒙受巨大损失、文化遗产遭严重破坏、社会结构出现深层断裂等危害后果，这也让他在官方之外得到的评价褒贬不一。尽管如此，1998年出版的《时代》杂志仍将毛泽东列入20世纪100名最重要的人物。

悉数中共建政70年历任国家领导人 刘少奇 刘少奇曾经被毛泽东视作接班人选之一。他曾先后任中共中央政治局常委、中共中央副主席、全国人大常委会委员长和中国国家主席。有看法认为，由于刘少奇反对毛泽东倡导的“三面红旗”并且在四清运动上与毛泽东产生激烈矛盾，最终导致二人关系破裂。文革开始后，刘少奇被迅速打成“走资本主义道路的当权派”并被冠以“叛徒、内奸、工贼”的头衔。1968年，刘少奇被永远开除出党、撤销党内外一切职务。次年，他在放逐、拘禁中于河南开封病死。1980年，中共十一届五中全会为刘少奇全面平反并恢复其作为党和国家领导人的一切名誉。

悉数中共建政70年历任国家领导人 周恩来 周恩来是中共开国元勋之一，建国后一直担任总理职务。中国史学界和很多国外史学家认为，周恩来顾全大局、相忍为国，尽力使用各种管渠道，以不同方法减少动乱之影响，也曾被江青等人称为“灭火队长”。邓小平曾在中共党内高层谈到周恩来在文化大革命中的作用时说过两句话。一句是：“如果没有总理，文化大革命的局面可能更糟。”另一句是：“没有总理，文化大革命也不会拖得那么久。”美国汉学家费正清这样比较周与毛的一生：“他是一位具有古典风格的总理，相比之下，毛泽东更像一位真龙天子，他可以在风云变幻的云雾中恣意纵横，时隐时现，而周恩来则不同，他仿佛一直在权衡时势，修补残局。”

悉数中共建政70年历任国家领导人 华国锋 毛泽东生前指定华国锋为自己的接班人，并留下遗言“你办事，我放心”。华国锋在毛泽东逝世后，与汪东兴、叶剑英等联手逮捕“四人帮”，结束文化大革命，成为党政军最高领导人。他被普遍认为是“两个凡是”（“凡是毛主席作出的决策，我们都坚决维护；凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循”）的提出人。因为与邓小平在政治路线上相左，1980年年底华国锋被迫退出中共核心领导集团。2008年8月20日，华国锋因病在北京逝世。

悉数中共建政70年历任国家领导人 邓小平 至今仍被中国官方称作“改革开放的总设计师”的邓小平一生未曾担任过中国国家元首、中国政府首脑或中共最高领导职务，但从1978年12月（中共十一届三中全会）至1989年11月辞去中共中央军委主席（中共十三届五中全会）一职前，外界普遍认为他是实际的最高领导人。2018年纽约时报中文网刊发的一篇客座评论中评价邓说：“从邓一生的革命经历看，虽然他是个务实派，但本质上，邓是共产主义的信徒，身上还带有传统中国遗留下来的专制DNA。……这是他作为改革者的历史局限性，也使得中国改革很大程度上是一个跛足的改革——只有经改，没有政改。”

悉数中共建政70年历任国家领导人 胡耀邦 上世纪80年代初，胡耀邦进入了中共最高领导人的行列，成为中共中央总书记。不过，力推改革的他引起了党内其他元老的不满。到了1986年前后，邓小平等元老认为胡耀邦纵容"资产阶级自由化"、纵容"全盘西化"。1987年初胡耀邦被迫辞去总书记职务。赋闲的他，依然受到党内改革派、知识分子、学生群体的欢迎。值得一提的是，胡耀邦被迫辞职时，党内高层人物中只有习近平的父亲习仲勋力挺他。

悉数中共建政70年历任国家领导人 胡耀邦 1989年4月15日，74岁的胡耀邦因突发心肌梗塞而去世。随后，民众对这名中共前总书记的悼念活动不断升级，最终演变成了大规模的天安门民主运动，最终遭致镇压，酿成“六四”惨案。在胡耀邦去世至今的30年间，这名推动平反"文化大革命"期间冤假错案、主导"真理标准大讨论"的中共前总书记，一直是“敏感词”。图为1986年，东德统一社会党中央委员会总书记昂纳克访华期间，在胡耀邦的陪同下参观南京长江大桥。

悉数中共建政70年历任国家领导人 赵紫阳 赵紫阳被视为中共领导集体中的开明派。70年代末他在四川主政时期进行了中国全国最早的人民公社改建乡政府的试点，揭开了中国农村改革的序幕，并取得很好效果。当时有顺口溜：“要吃米，找万里；要吃粮，找紫阳。”1987年，赵紫阳接任胡耀邦担任中共中央总书记。除大力发展市场经济外，他还积极提出并设计政治体制改革方案，推进改革开放的深化，曾一度被认为是邓小平的接班人。但在1989年的“六四”事件中，赵紫阳因公开表示同情学生和反对武力镇压，而招致邓小平、陈云、李先念和李鹏等人的不满，被免去党内外一切领导职务，最终在软禁中度过了生命中最后的16年，于2005年逝世。

悉数中共建政70年历任国家领导人 李鹏 在1949年中共建政以来出任总理的政治人物中，除了开国元勋周恩来之外，李鹏无疑是其中资历最深者。在其政治生涯中，李鹏担任了十年总理（1988年到1998年），十五年政治局常委（1987年到2002年），还曾担任五年名义上国家最高权力机关-全国人大的常委会委员长（1998年到2003年）。但是，李鹏在中国政坛及社会中的名望却几乎是历届总理中最低的。这一点直到其去世也没有改变，而其症结无疑是1989年的六四事件。北京学者章立凡对李鹏的评价是：“尽管在任内乏善可陈，且有六四事件的巨大阴影，但李鹏实确实忠实于中共信仰或其执政利益。所以我觉得他也就是一个比较符合中共标准的共产党人。”

悉数中共建政70年历任国家领导人 江泽民 八九民运爆发后，时任总书记赵紫阳因反对镇压学生而失去权力，在一些中共元老们的推荐下，邓小平最终决定用江泽民取而代之。当时仅担任了短短两年上海市委书记的江泽民从原来的政治局委员直接跃升为政治局常委、中共中央总书记。德国维尔茨堡大学的中国问题专家列维评价江泽民时说：“在大部分外国观察家眼中，他被视为一个机会主义者。”北京学者章立凡认为，江泽民是一个“比较张扬个性，有表现欲”的领导人，“善于弹奏乐器，时不时还唱首歌。他不断的用各种方式来表现他的才艺”。2000年，也就是上任十年之后，江泽民提出“三个代表”，并最终将这一理论与毛泽东思想、邓小平理论相提并论，写入中国宪法及中共党章。

悉数中共建政70年历任国家领导人 江泽民 除了初期经历了六四后的外交孤立和经济动荡之外，在江泽民随后的政治生涯之中，中国总体局势相对平稳，先后迎来加入世贸组织、香港回归和申办奥运和世博会成功等重大事件。2002年，江泽民辞去中共总书记职位，将权力交给被普遍视为邓小平隔代钦定接班人的胡锦涛。但是，江泽民并没有同时辞去中央军委主席职务，直到2005年才彻底完成“交班”。除此之外，退休之后的江泽民依然时常出现在媒体上，出席各种活动。历史学者章立凡分析说：“中国政要跟西方政要的不同。虽然邓小平废止了终身制，但实际上邓小平并没有废止老人干政。江延续了这种老人干政的传统，整个胡锦涛时代都处于老人干政的状态之下。”

悉数中共建政70年历任国家领导人 胡锦涛 胡锦涛是中共第四代领导集体的核心人物，其任内的政治体制也被一些媒体称作“胡温体制”。胡锦涛在执政期内延续了邓小平提出的“韬光养晦”政策，强调“不折腾”，以较为低调的姿态保证了中国经济十年的快速上升，中国一跃成为世界第二大经济体。但是反对者批评胡温政府在一些重大政治、经济、社会、环境问题上采取回避态度或者应对不力，给外界以十年不作为、击鼓传花的印象。有看法认为，“老人干政”之下，“胡温体制”实际上是“九龙治水，互不相让”的寡头体制，造成腐败横行、军中权力被架空、政法委变成独立王国的局面。2012年11月召开的中共十八大上，胡锦涛卸任中共中央总书记和中共中央军委主席的职务，由习近平接任。胡锦涛成为中华人民共和国成立后，首位一次交出所有权力的非终身制最高领导人。

悉数中共建政70年历任国家领导人 温家宝 温家宝于2003至2013年间担任国务院总理，是中共总书记胡锦涛主政下的重要领导成员。2013年3月，温家宝卸任前夕，德国《法兰克福汇报》发表的一篇文章评价他是“胡锦涛主政下最高领导层中唯一一个敢于提出政治改革的人。他曾间接表示，他可以想象，可以把中国村一级的选举制度提升至县和地区一级，可以允许更多民主。他也是将民主和自由称为普世价值的唯一最高级别官员。但是，温家宝在其10年任期中没有做出过努力，让设想成为现实”。《中国影帝温家宝》的作者余杰认为，温家宝任内“中国政治大幅退步，经济上更造成国进民退”。2012年10月25日，美国《纽约时报》大篇幅刊发关于温家宝的家族成员在温家宝担任领导岗位期间，借机贪污了至少27亿美元巨额财富的相关报道，引发各界轰动。

悉数中共建政70年历任国家领导人 习近平 出生于1953年的习近平是中共元老习仲勋之子，也是首位担任中国最高领导职务的“红二代”成员。习近平上任之后，尽显强人政治作风，与前两任形成较大反差。针对党内，习近平开展声势浩大的反腐运动，导致包括前政治局常委周永康在内的大批官员入狱。与此同时，政府对于社会的控制也变得更加严厉：媒体管束更为严格，民间维权运动遭到前所未有的打击，对于新疆西藏以及香港等自治地区的政策也显得更为强硬。与此同时，在对外政策方面，力推“一带一路倡议”，旨在中国产品开辟新市场，同时也被视为北京拓展政治影响力的尝试。

悉数中共建政70年历任国家领导人 习近平 2018年，中国全国人大投票通过取消国家主席任期制，使得习近平有可能长期执政。许多评论认为，习近平本人的强势风格以及围绕他个人的形象宣传，是毛泽东之后历代中共领导人中最为突出的。



腐败是改革润滑剂?

在"为何做官"这点上，现在和毛时代有很大不同。不是说毛时代没有腐败，但毛时代由于物质条件的匮乏，对官员群体的激励是通过等级制来实现的，所以那时有最严格的等级，各等级之间泾渭分明，超越等级是不允许的。这当然也是一种腐败，而且是一种制度性和系统性的腐败。然而，等级制的一个特点就是某个官员只能享受他所属的那个等级的特权和待遇，他不能有超越那个等级的格外福利。毛就用这套等级制，再加一套革命的意识形态话语，来维系官僚队伍对政权的忠诚，以及实行统治。

延伸阅读：习近平为何此时提出反腐取得"压倒性胜利"?

但是，改革后这套做法不行了。先是革命的意识形态破产，官员的等级制虽然大体还保留着，可主要体现在省部级及以上阶层，对广大的中低层干部来说，所享受的特殊待遇的范围和程度大大缩水。另外，官员的思想观念也发生了很大变化，大众对等级制的容忍度也越来越低。在这种情况下，中共激励官员和维系官员忠诚的办法，也就变成了物质刺激，允许官员用权去谋利。改革初期的物质刺激是相对稀缺的商品，随着物资的充裕和生活水平的提高，谋利的对象由稀缺商品变成了金钱本身。所以以权钱交易为形式的腐败在官场大行其道。不过，钱毕竟太扎眼，而且易受查处，随着各种要素市场和资本市场的发展，在权钱交易之外，其他的腐败形式也发展起来，各显神通，其中，金融和资本是每种腐败都离不开的交易工具或者渠道。这在一段时间里倒也推动了中国的改革，因为腐败往往打着改革的旗号或者确实在改革中腐败的机会也增多。有一阶段，中国理论界为此发生了腐败是改革润滑剂的争论。

为何官员"前腐后继"？

"红色赌盘"在江、胡时代已经成势，当时市场流行几大红色家族各霸某个行业和领域的说法。可到底吃相难看难免引起公愤包括其他既得利益群体的不满，在习上台后，不得不祭起反腐大旗。反腐满足了公众对建立一个公平干净社会的期待，也给了习集中权力的正当性。尽管习的反腐带有选择性，但不能说他的反腐是假。根据此书透露，温夫人就把通过段而获得的持股收入悉数上交中共，换得免于刑事处分。这说明反腐触及到了红色权贵。那么问题来了，如果中共高层特别是广大的官员群体不能获得腐败收益，长久而言，中共用什么去驱动他们为政权卖命？

习近平“打虎记” “老虎苍蝇一起打” 2012年年底中共十八大上，习近平接任中共总书记以来，曾多次强调腐败已威胁到中共的存亡，并发起“老虎苍蝇一起打”的反腐运动。有分析人士则认为，反腐运动的主要目的可能是祛除异己，巩固习近平的权力。

习近平“打虎记” “世纪宣判” 十八大召开前，中国全国人大常委会已宣布罢免薄熙来的十一届全国人大代表职务。近一年后，济南市中级人民法院公开开庭审理被告人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案。德国之声评论员冯海音认为，中国前政治之星被判终身监禁。这一判决比预期严厉，所传递的信息是：自立山头，不被容忍。

习近平“打虎记” “小老虎” 2013年5月，中纪委称，中国国家发改委副主任刘铁男因涉嫌严重违纪接受调查。新华社在短评中称其为“蛀虫”。政论学者陈子明认为刘铁男充其量算只“小老虎”。三个月后，中国最高人民检察院决定对刘铁男立案侦查并采取强制措施。

习近平“打虎记” 周永康"心腹大秘" 2013年6月，中共中央纪委证实四川省文联主席郭永祥涉嫌严重违纪，已接受组织调查。郭永祥曾长期担任周永康（图中）秘书。中国知名学者姚监复当时向德国之声分析表示，郭永祥充其量是只"大苍蝇"，当局拍向他时确有指向前中共中央政治局常委周永康之意。

习近平“打虎记” 首名被调查的中共第十八届中央委员 2013年9月，国务院国资委主任、党委副书记蒋洁敏被指涉嫌严重违纪，已接受调查。《新苏黎世报》就此指出，前中共中央政治局常委周永康是石油系统出身，根据中共行事惯例，曾主管政法系统的周常委有可能成为总书记习近平关于反腐斗争中的一头“老虎”。

习近平“打虎记” 媒体：周永康被调查 2013年12月，路透社援引多名和中共高层有联系的消息人士报道称，中国前政法委书记及中共中央政治局常委周永康（图最右）目前处于软禁状态，中共正在就其涉嫌腐败展开调查。“政法委沙皇”周永康被调查，也剥夺了退休常委的“免死金牌”。

习近平“打虎记” 首名落马的副国级官员 2014年6月，中共中央纪委宣布，中国政协副主席苏荣涉嫌严重违纪违法，已接受调查。苏荣成为十八大以来首名落马的副国级官员。中国媒体报道，苏荣的落马“引起江西官场地震”。

习近平“打虎记” 军中“大老虎” 2014年6月，去年卸任中央军委副主席、前年卸任中共中共政治局委员的徐才厚因严重违纪被共产党开除党籍。路透社指出，徐才厚是目前中国被指控涉嫌腐败的级别最高的军队官员，因为涉及解放军总后勤部前副部长谷俊山贪污案，徐才厚此前被软禁数月。新华网6月20日报道称，十八大以来，共计有30只“老虎”被打掉。

习近平“打虎记” 官方宣布周永康落马 据7月29日新华社消息，鉴于周永康（图左）涉嫌严重违纪，中共中央决定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。中共前总书记赵紫阳政治秘书鲍彤向德国之声表示，从目前的信息来看，只谈及周永康严重违纪，并未确定其是否触犯刑律，严重违纪只适用于中共家规，接下来有待观望未来周永康的命运走向。



习近平目前用党的政治纪律和共产主义的道德理想去约束和驱动官员，可这是难长久的。另一方面，尽管他在打击资本巨头，但显然他也不想对资本赶尽杀绝，我之前说过， 资本其实也是中共维持统治的支柱之一，没有资本，中共万事难办，这是中国改革40年带来的一个结果。既然不会消灭资本，对官员就始终存在一种诱惑，腐败就杜绝不了。这就是我们所看到的，一边是官员的动力不足，缺乏生气，不愿干事；一边是三令五申，可很多官员依然不收手，"前腐后继"。官员的精神分裂莫过于当下，这种现状能维持多久？未来存在两种可能：要么习近平将中共官场确实收拾干净了，但这样的中共也将是个了无生机、死气沉沉的中共；要么习的反腐最后宣告失败，腐败以一种更猛烈的形式卷土重来，但这很可能是个民不聊生的社会。不管哪种结局，未来都不会好。

只是现在不知道这两种状况中的一种何时到来。它也许很长，也许很短。即使它们来了，会延续多久也是个未知数。我在这里不去为中共算命，但有一点可以肯定，一旦它们来了，很可能是中共走向自己劫数的"切尔诺贝利时间"，想再出一个领袖来拯救中共几无可能。就此来看，若干年前持续到眼下的"红色赌盘"（不是指《红色赌盘》这部书，而是指书中描写的中共高层腐败状态），就只能算"切尔诺贝利时间"的前奏了。这是本书给我的一个启示。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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