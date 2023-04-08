客座评论：习近平为什么要举行环岛军演

（德国之声中文网）为期三天的解放军环台岛战备警巡和“联合利剑”演习已经结束。虽然此次军演的规模和强度普遍认为不及去年佩洛西访台解放军发动的围台军演，但后果仍很严重。根据中国军事专家的解读，本次军演实战意味浓，东部战区曝光了电脑全面模拟攻台的演练，三日出动的飞机架次和机种都超去年，特别是山东舰首次参加军演，意味着解放军若攻台，将采取东西夹击方式。

中国是次军演，当然是冲着蔡麦会来的。不过，在中国宣布军演前，外界对北京可能采取的反制措施有些乐观，多数观察家认为，北京言辞会很严厉，但行动上会相对克制，不大可能再用军演来回应蔡英文和美国众议院议长麦卡锡的会见。这与北京在当下营造的两岸和缓气氛不合拍，且蔡英文的过境访美很低调，已经是顾忌北京的反应。

蔡英文与麦卡锡的会晤触怒北京

军演让“善意”打折

今年以来，北京释放出了改善两岸关系的“善意”，尤其是邀请马英九访陆，容忍马在大陆喊出“中华民国”，这在过去是禁忌。军演无疑会让北京极力营造的“善意”打折，使马英九这趟大陆行的意义下降。另外，蔡英文的过境访美本是为对冲麦卡锡的访台而采取的折中办法，本身是一种退让姿态，行程中又受拜登政府的压制，不但公开的活动被取消，联邦政府也未派官员与蔡见面。虽然蔡最后在加州见到了麦卡锡等一些跨党派议员，但两人简短的公开发言都很低调，没有触及北京的红线。如果北京用军演来报复蔡麦会，有点小题大做。

然而，习近平显然不用观察家们的逻辑去看待蔡麦会。对习来说，不论麦卡锡来台见蔡英文，还是蔡英文借过境美见麦卡锡，事实上给外界的印象都是台湾总统会见了美国众议院议长，因而是违反了中国的一中原则之举，是蔡的“倚美谋独”和麦的“以台制华”，都是不能容忍的，不能说，蔡去美国会见麦氏，对中国利益的危害程度好像就比麦氏去台湾要轻。两者都一样。这是北京对蔡麦会的判定。而且，一旦允许蔡英文在美国本土会见麦卡锡，以后台湾领导人过境美国，都会会见众议院议长，甚至见副总统、总统都有可能，形成一种所谓惯例。因此，北京绝对要杜绝这种情况发生，可北京目前所能诉诸的最有效的阻止手段，就是军演，加强对台湾的军事威慑。台湾不让麦卡锡访台，改采蔡亲自登门拜访，反会被习做出错误解读，认为正是佩洛西来台后解放军的军演发挥出了对台独的震慑效果，那么，今后要阻止此类事情出现，就必须再来一次军演。这乃是习的逻辑。

事实上，假如外界不是一厢情愿地认为北京会降低对蔡麦会的反应力度，在两人的会见尚未开始前的国台办第一次回应中，就应预感到北京可能会采取军事手段，因为国台办发言人对蔡麦会的性质进行了定调，且强硬表态中国会坚决回击。蔡麦会发生后，中国外交部、中台办、全国人大外委会以及国防部四部门发表声明或谈话，在北京眼里，麦卡锡是“高调”会见了蔡英文，不是外界认为的低调。四部门的这个反应规格，和去年针对佩洛西访台的表态是一样的。如果在四部门密集发声后，北京反而在军事上没有什么动静，以后就会被台湾轻看，不怕北京声色俱厉的批判。故既然已说重话，就要有和这些言辞相对应的反制措施出来，否则不如不讲。

台湾总统的过境外交 过境美国 会晤高层 台湾总统蔡英文2023年3月29日抵达美国纽约并将停留2日。在完成对拉美邦交国的访问后，她还计划在返程时过境美国洛杉矶。届时她很可能与美国众议长麦卡锡（Kevin McCarthy）会面。中国方面对此表示不满。

台湾总统的过境外交 路途遥远 必然经停 蔡英文总统并非首次利用过境美国的机遇与美国高层开展互动。台湾为数不多的邦交国中，许多都位于拉美，离东亚地区路途遥远，航程往往比经乃至突破普通民航飞机的极限。因此，台湾领导人出访拉美，通常都会经停美国。图为2017年蔡英文过境夏威夷珍珠港。

台湾总统的过境外交 三角关系风向标 台湾领导人在过境美国期间受到什么样的待遇、与谁会晤，自然也成为了台美、中美、两岸关系的风向标。图为2018年3月，蔡英文在加州里根总统图书馆与美国新墨西哥州长马丁内兹会面。

台湾总统的过境外交 足迹遍布全美 独缺首都 自2016年上任总统以来，蔡英文过境的美国城市包括纽约、迈阿密、休斯顿、丹佛、旧金山、洛杉矶等。不过，台湾领导人从来没有在任内到过美国首都华盛顿。图为2019年7月，蔡英文抵达纽约时与前来机场的台湾侨民合影。

台湾总统的过境外交 美国专门修法 台湾的过境外交始于1994年。时任总统李登辉借访问拉美之机，经停夏威夷，但是美国为了避免激怒中国，只允许机上人员上厕所、加油，但是不予“过境签证”。后来，美国专门为此修改法律，并且在1995年允许李登辉过境。图为李登辉总统1995年6月在纽约州雪城汉考克国际机场发表演讲，多名国会参议员出席。

台湾总统的过境外交 私人行程 官方礼遇 李登辉的这次过境，是以“私人访问”的名义，受邀前往其母校康奈尔大学进行演讲。不过美方全程予以礼遇，这也触怒了北京，间接引发了之后的台海飞弹危机。

台湾总统的过境外交 “麻烦制造者”不受欢迎 陈水扁总统的美国过境待遇则相对较低。当时，在反恐等多个议题上需要中方协助的小布什政府，视独立色彩鲜明的陈水扁为“麻烦制造者”，其过境地点也时常被迫选择在阿拉斯加等偏远地区。甚至还发生过专机起飞后美方通知不予过境的事件。

台湾总统的过境外交 马英九外交休兵 马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。



习近平的警告

假如到此还不能确定中国会不会军演，那么习近平在同欧盟执委会主席冯德莱恩的会谈中谈到台湾问题，就应该知道军演呼之欲出。习强调，台湾问题是中国核心利益中的核心。谁要是在一个中国问题上做文章，中国政府和中国人民绝不答应；谁要是指望中国在台湾问题上妥协退让，那是痴心妄想，只会搬起石头砸自己的脚。这话是习直接回怼冯德莱恩在会谈中对台湾问题的表态，不过，既然蔡麦会已发生，也可以看作是习针对蔡麦会发出的警告，从而预示着北京必然要采取行动。

去年解放军的围台军演，是在佩洛西落地台湾后即刻宣布的。蔡麦会的时间是在4月6日，而7日马英九才离开大陆返回台湾，马克龙也要7日从中国返航飞回法国。北京就是再不爽，也得等两人离开中国后才能宣布军演，这个外交礼仪它是要顾忌的。另外，在此同时，中国外交部宣布制裁哈德逊研究所和里根图书馆这两个为蔡英文提供场所的机构及其负责人，却没有制裁麦卡锡和其他参与蔡英文会见的议员，而去年中国是直接制裁了佩洛西本人，这个时间差以及制裁的差别，可能让一部分观察家误以后北京的反制不会很强。

笔者在中国的四部门发表声明或谈话后，对北京的反制做过一个判断。若将反制措施分为强、偏强、中等、偏弱、弱五个等级，要和已经释放的强硬信息相一致，这次应该是中等偏强。弱或偏弱不足以对台美产生吓阻效应，但太强也会破坏目前营造出的两岸和缓气氛，偏强在北京看来会是个合适的反应。我还假定北京决定搞军演，时间会在蔡、马回台，马克龙回法之后，规模和强度应该比不上去年，现在看来，和我的判断大致吻合。

外界在预判是否军演的问题上，首先一定要考虑独裁者的逻辑和想法。从去年的围台军演和此次环台军演来看，习近平是决意要阻断台湾领导人会见美国众议院议长成为一种惯例，不论会见是在台湾还是美国。中国人说事不过三，由此可以推断，若蔡英文有第三次或者台湾明年总统选举后其他领导人会见美众议院议长的举动，下次军演的规模一定很大，会发生什么不可测的事情很难说。

蔡英文會晤麥卡錫 兩岸民眾怎麼看?



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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