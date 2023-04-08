客座评论：习近平为什么要举行环岛军演

台湾总统蔡英文访美会见美国众议院院长麦卡锡，北京以在台海大规模军演加以回应。政论家邓聿文认为，要考虑到独裁者的逻辑和想法，才能理解北京此举的目的所在。
（德国之声中文网）为期三天的解放军环台岛战备警巡和“联合利剑”演习已经结束。虽然此次军演的规模和强度普遍认为不及去年佩洛西访台解放军发动的围台军演，但后果仍很严重。根据中国军事专家的解读，本次军演实战意味浓，东部战区曝光了电脑全面模拟攻台的演练，三日出动的飞机架次和机种都超去年，特别是山东舰首次参加军演，意味着解放军若攻台，将采取东西夹击方式。
中国是次军演，当然是冲着蔡麦会来的。不过，在中国宣布军演前，外界对北京可能采取的反制措施有些乐观，多数观察家认为，北京言辞会很严厉，但行动上会相对克制，不大可能再用军演来回应蔡英文和美国众议院议长麦卡锡的会见。这与北京在当下营造的两岸和缓气氛不合拍，且蔡英文的过境访美很低调，已经是顾忌北京的反应。
今年以来，北京释放出了改善两岸关系的“善意”，尤其是邀请马英九访陆，容忍马在大陆喊出“中华民国”，这在过去是禁忌。军演无疑会让北京极力营造的“善意”打折，使马英九这趟大陆行的意义下降。另外，蔡英文的过境访美本是为对冲麦卡锡的访台而采取的折中办法，本身是一种退让姿态，行程中又受拜登政府的压制，不但公开的活动被取消，联邦政府也未派官员与蔡见面。虽然蔡最后在加州见到了麦卡锡等一些跨党派议员，但两人简短的公开发言都很低调，没有触及北京的红线。如果北京用军演来报复蔡麦会，有点小题大做。
然而，习近平显然不用观察家们的逻辑去看待蔡麦会。对习来说，不论麦卡锡来台见蔡英文，还是蔡英文借过境美见麦卡锡，事实上给外界的印象都是台湾总统会见了美国众议院议长，因而是违反了中国的一中原则之举，是蔡的“倚美谋独”和麦的“以台制华”，都是不能容忍的，不能说，蔡去美国会见麦氏，对中国利益的危害程度好像就比麦氏去台湾要轻。两者都一样。这是北京对蔡麦会的判定。而且，一旦允许蔡英文在美国本土会见麦卡锡，以后台湾领导人过境美国，都会会见众议院议长，甚至见副总统、总统都有可能，形成一种所谓惯例。因此，北京绝对要杜绝这种情况发生，可北京目前所能诉诸的最有效的阻止手段，就是军演，加强对台湾的军事威慑。台湾不让麦卡锡访台，改采蔡亲自登门拜访，反会被习做出错误解读，认为正是佩洛西来台后解放军的军演发挥出了对台独的震慑效果，那么，今后要阻止此类事情出现，就必须再来一次军演。这乃是习的逻辑。
事实上，假如外界不是一厢情愿地认为北京会降低对蔡麦会的反应力度，在两人的会见尚未开始前的国台办第一次回应中，就应预感到北京可能会采取军事手段，因为国台办发言人对蔡麦会的性质进行了定调，且强硬表态中国会坚决回击。蔡麦会发生后，中国外交部、中台办、全国人大外委会以及国防部四部门发表声明或谈话，在北京眼里，麦卡锡是“高调”会见了蔡英文，不是外界认为的低调。四部门的这个反应规格，和去年针对佩洛西访台的表态是一样的。如果在四部门密集发声后，北京反而在军事上没有什么动静，以后就会被台湾轻看，不怕北京声色俱厉的批判。故既然已说重话，就要有和这些言辞相对应的反制措施出来，否则不如不讲。
假如到此还不能确定中国会不会军演，那么习近平在同欧盟执委会主席冯德莱恩的会谈中谈到台湾问题，就应该知道军演呼之欲出。习强调，台湾问题是中国核心利益中的核心。谁要是在一个中国问题上做文章，中国政府和中国人民绝不答应；谁要是指望中国在台湾问题上妥协退让，那是痴心妄想，只会搬起石头砸自己的脚。这话是习直接回怼冯德莱恩在会谈中对台湾问题的表态，不过，既然蔡麦会已发生，也可以看作是习针对蔡麦会发出的警告，从而预示着北京必然要采取行动。
去年解放军的围台军演，是在佩洛西落地台湾后即刻宣布的。蔡麦会的时间是在4月6日，而7日马英九才离开大陆返回台湾，马克龙也要7日从中国返航飞回法国。北京就是再不爽，也得等两人离开中国后才能宣布军演，这个外交礼仪它是要顾忌的。另外，在此同时，中国外交部宣布制裁哈德逊研究所和里根图书馆这两个为蔡英文提供场所的机构及其负责人，却没有制裁麦卡锡和其他参与蔡英文会见的议员，而去年中国是直接制裁了佩洛西本人，这个时间差以及制裁的差别，可能让一部分观察家误以后北京的反制不会很强。
笔者在中国的四部门发表声明或谈话后，对北京的反制做过一个判断。若将反制措施分为强、偏强、中等、偏弱、弱五个等级，要和已经释放的强硬信息相一致，这次应该是中等偏强。弱或偏弱不足以对台美产生吓阻效应，但太强也会破坏目前营造出的两岸和缓气氛，偏强在北京看来会是个合适的反应。我还假定北京决定搞军演，时间会在蔡、马回台，马克龙回法之后，规模和强度应该比不上去年，现在看来，和我的判断大致吻合。
外界在预判是否军演的问题上，首先一定要考虑独裁者的逻辑和想法。从去年的围台军演和此次环台军演来看，习近平是决意要阻断台湾领导人会见美国众议院议长成为一种惯例，不论会见是在台湾还是美国。中国人说事不过三，由此可以推断，若蔡英文有第三次或者台湾明年总统选举后其他领导人会见美众议院议长的举动，下次军演的规模一定很大，会发生什么不可测的事情很难说。
邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。
德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。