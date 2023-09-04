客座评论：习近平为什么缺席G20新德里峰会？

（德国之声中文网）习近平不出席本月9日在印度首都新德里举办的G20领导人峰会，改由总理李强参加，得到中国外交部证实。此前媒体透露这个消息，可以说相当的突然，出乎大多数人的预料。因为中国政府向来重视G20会议。G20和APEC峰会是中美共同作为主角的两场国际会议，习近平以前必出席这两个会议，已形成惯例，除了2021年意大利峰会因疫情授权外长王毅代习参加外。

现在中国的角色在全球的重要性自不待言，以致但凡习的任何非正常举措都会引起外界的高度关注。因此，习此次缺席G20新德里峰会，人们自然要问，这背后基于何种考量，是中国内政出现了令习放心不下的问题，让他不愿出国门，还是不想在G20场合见拜登，又或像中国一些网民所说，没有自信，怕在新德里受到孤立和围攻？看起来都有几分道理，但又没有说服力。

习不去印度参加G20峰会，最可能的解释，应该还是和中印关系的紧张，习对莫迪不满，不想在G20这个场合为他捧场有关。中印近几年因边界纠纷一直处于僵持状态，美国的印太战略将印度作为一个遏制中国的支点，新德里也有意投奔华盛顿的怀抱加入四方安全对话以抗衡北京；另外，印度以查税为名故意刁难在印的中企，也令中国民众不悦。而北京持续强化同印度周边国家的关系，特别是几十年如一日支持印度的宿敌巴基斯坦，同样让新德里不满。中印紧张的远因早已埋下。

印度近期的一些动作则让北京认为新德里有意配合美国，削弱中国在上海合作组织和金砖国家的主导地位以及在全球南方国家的影响力。今年印度是上合组织元首理事会的主办国，它原本打算在7月举办线下峰会，已向包括习近平在内的与会国家领导人发出了邀请，但后来又改为线上举行，理由是一个多月后还要举办G20峰会，参加上合组织会议的多数国家领导人也都会受邀出席G20峰会，因此为节约资源改为线上举行，免得大家跑两趟。

金砖五国在多极世界中展现实力

印度让中国不爽的3个理由

印度的这个理由并非说不过去。但问题在于，莫迪同时跑到华盛顿，对美国进行国事访问，和拜登把酒言欢，打成一片。当时就有说法认为，莫迪将上合组织元首理事会从线下的实体峰会改为线上会议，是秉承美国的意思，不让中国出风头。因为线下会议和线上会议的气氛和效果是有很大不同的，而中国在上合组织又是绝对主角，7月的元首理事会决定伊朗加入上合组织，如果线下举行，会被舆论宣传为中国的胜利，作为主办国的印度会被看作配角。因此，这一改动的背后不管有没有美国的指使，印度本身确实有动机去杯葛中国的。

印度第二个让中国不爽的举错就是在刚结束不久的在南非举行的金砖峰会上，充当了某种程度的搅局者的角色。本次金砖约翰内斯堡峰会的一大议程是扩员，但会前西方媒体报道印度反对扩员，甚至莫迪不会出席会议，虽然莫迪后来出席了会议，但又传出印度为扩员设立了两个前提条件，一是不能被国际社会制裁，二是国家不能太穷。有消息说南亚的孟加拉国本来这次扩员有它的名字，但被印度挡下了。虽然这两个条件没有公开报道，然而印度媒体确实表达了对中国在金砖组织中的影响力的忧虑，担忧在中国的主导下，金砖国家会成为抗衡美国和西方的集团，印度当然不希望这种情况出现，因此它有动机反对扩员。而从被纳入的六个国家来看，证明了中国在金砖国家的影响力不是印度可比的。

2023年7月莫迪把原先线下的上合会改成了线上

印度第三个惹得中国不高兴的动作是莫迪和习近平在金砖国家的场内交谈以及随后印度匿名外交官的放话。莫迪和习近平的会见中国特意强调是习应约和前者见面，两人没有正式会谈，只是场内有一个短暂交流，莫迪表示印中关系由印中的边界谈判来决定，习表示中印关系包括方方面面。随后，印度一位不具名的外交官在接受采访时称，如果在G20会议前中方不在边界谈判中让步，印度会降低对习近平的接待规格。此话从外交礼仪上是很不得体的，中国听了一定会不高兴，与其让印度羞辱习近平，不如习不参会先羞辱莫迪。

尽管印中互相看不顺眼，但这次习近平不会去参加G20峰会，对莫迪可称作是一次外交的遇挫，考虑莫迪的另一重要朋友普京也不出席这次峰会--虽然普京的不出席是受国际刑事法院的逮捕令影响，但两位重要领导人的缺席也无形中降低了G20的重要性。对习近平来说，他或许认为，比起上合和金砖组织这两个中国能够主导的集团，以及和中国关系良好的东盟和海湾国家组织等非西方集团来，G20已不再那么重要，它的峰会可以不必亲自出席。

习缺席G20峰会也让外界关心起他会不会参加11月在美国旧金山举办的APEC峰会。倘若连接缺席这两场会议，拜习会在今年就泡汤了。而鉴于美国已经表态不让香港特首李家超参会，习不出席APEC会议的可能性不能排除。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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