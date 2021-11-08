客座评论：习近平为什么对蔡英文的“两国论”静默

（德国之声中文网）在分析习可能采取的惩罚措施前，不妨回顾李登辉当年提出"特殊两国论"后大陆官方的连串动作以作镜鉴。1999年7月9日，李接受德国之声采访，首将两岸关系定位在特殊的国与国的关系，简称"特殊两国论"。采访发表后，大陆怒不可竭，7月12日，国台办发言人批李登辉公然分裂中国，是在玩火。同一天，海协会长汪道涵、外交部发言人也分别发表谈话痛批李。本来汪随后有访台计划，被江泽民取消，被取消的赴台的还有国台办官员，海协、海基两会交流对话机制也在2000年3月台湾总统大选前停止。7月18日，江亲自上阵，同时任美国总统克林顿通话，指在台湾问题上，中国不承诺放弃使用武力，如果出现搞"台湾独立"和外国势力干涉中国统一的情况，绝不会坐视不管。

美国施压"特殊两国论"

北京的愤怒和行动让克林顿政府感受事态严峻性，美方同时对李登辉在发表此番言论前没有通报也表相当不满，施压台当局，要求其"全面澄清"立场。两月后的9月11日，克林顿终出面对"特殊两个论"表态，在与江泽民会谈时，明确表达较负面意见。美国舆论亦不支持李登辉此提法，例如纽时发表社论要李放弃"两国论"，以"缓和目前两岸爆炸易燃的局面"。美国的施压特别是克林顿的表态，加上台湾内部尤其是执政的国民党的反弹，李登辉原打算让"特殊两国论"入宪的想法不得不放弃，他本人也在随后辞去国民党主席。

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历史总有某种参考价值。尽管20年前的中国远不如现今强大，但北京采取的强硬举动，尤其是最高领导人的亲自交涉，迫使华盛顿不得不重视中方立场，从而由美国总统出面为事态降温，让台湾意识到按"两国论"剧本走下去，可能有不测后果。今天的中国，国力大增，整体民族主义的氛围也更强烈，官方的战狼外交早已蔓延民间。而对这两个时段的领导人江和习来说，无论他们在个人禀赋及治国理念和策略上有多少差异，有一点是相同的，即二人都是民族主义者，有着一般中国人的民族主义情节，在此情况下，只有国台办官员发一通严厉谴责"两国论"的谈话，而无进一步的动作，显得异常冷静，确实让外界特别是台湾社会产生习近平在酝酿一场风暴的感觉。

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当然，如今美中关系和20年前迥然有别。就美国当前的抗中气氛言，不论蔡英文在发表"两国论"前是否知会了华盛顿，拜登政府不大可能像当年克林顿政府那样来处理此事。人们看到，除了白宫发言人发表一番不痛不痒的言辞有所回应外，拜登政府并无其他官员再涉此事。白宫的表现也让人觉得有些不寻常。

北京不会无视"两国论"

北京最后什么事都不会做，就好像蔡的"两国论"没提出过吗？这种可能性应该是不存在的。因为在北京的研判里，蔡是比李登辉和陈水扁更顽固的"台独"领导人，不管蔡提出"两国论"的动机何在，通过几年的观察，北京已完全不寄望她会放弃台独建国的执着，这样来看，在蔡的"四个坚持"出来后，北京势必要阻吓，否则，会被蔡和民进党政府看成对台独的无可奈何，从而在北京看来，蔡会更加胆大妄为地在台独之路上走得更远，甚至公然宣布台湾建国。

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北京吓阻的第一步，还是同美方交涉，通过华盛顿去约束蔡英文，这是成本较低现阶段也是效果最好的方式。尽管中国如今是全球老二，但在国际环境于中国不利的状况下，习应该也不想在台湾问题上做得太出格，横生节枝。但于华盛顿言，中国今天的实力让北京更有底气向它提要求，让拜登政府好好管束台湾，毕竟蔡英文现在把台湾和美国紧紧地绑在一块，让华盛顿可以对台予取予求。因此如果不出意外，这些天也是中国驻美大使秦刚最忙碌的时候，他要同美方谈判。拜登也不会让习白提要求，他也要向习提条件，管束蔡英文可以，中方的出价是什么。所以，如果未来两月拜登像克林顿那样对蔡的"两国论"发表不友善讲话，表明中美双方谈成了一笔共同管理台湾的交易，否则，意味着拜登政府默许"两国论"，实质放弃了一中政策。

习近平六中全会后出手？

如果是，北京就必须独自管理蔡的"两国论"及台湾局势，接下来，习必然要下重手惩治台湾以作"两国论"的代价。因为拜登的"不作声"等于告诉蔡英文美国是支持台独的，习必须阻止蔡因此做出更冒险的举动出来，从而下手必然要狠。这个重手会是让大陆军机飞越台湾本岛宣示主权，还是在经济上"穷台"，如宣布废除和台湾签订、但已经到期的ECFA条约，或者采取别的什么手段，不得而知，但肯定不是小的惩罚，否则，习也没法向国内鹰派交代。当年江在中国国力尚不强大时，面对"特殊两国论"，都敢祭出一连串的反制动作，如今在强起来的新时代，习反而不敢行动，让人怀疑习到底对统一台湾有多大的决心和信心，这对他的绝对权威是不利的。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8远距离支援干扰机 运-8远距离支援干扰机简称“远干机”，是特种飞机， 它可实施远距离干扰，掩护航空兵突防和支援陆海军作战。2019年10月1日，由运-8、运-9等组成的支援保障机梯队曾参加中国国庆阅兵。自今年9月以来，中国军机频繁进入台湾西南防空识别区。9月28日，台湾军方首次曝光运-8远干机画面。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 空警-500 空警-500也称为高新10号，是全天候、带多传感器中型预警与指挥控制飞机。它有4台涡轮发动机，最大起飞重量可达77吨，飞行时速550公里，航程可达5700公里。空警-500是中国研制装备的第三代预警机。该机10月至少两次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8技术侦察机 它是运8系列军机中的技术侦察机，也是中国空军首型技术侦察机，其平台优势和侦察效能明显。今年9月以来，该机多次飞进台湾防空识别区“执行任务”。周四，台湾军方首次曝光该机照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8反潜机 运-8反潜机具备侦察和反潜能力。机身下部安装了磁性探测器；机首下方配有大型对海搜索雷达；机身上安装了许多刀状发射天线和接收天线。机载雷达可实现360度环视扫描，此外，可能设计了内置式武器舱，从而可搭载并发射空射反舰导弹。台湾国防部公布的资讯显示，运-8反潜机9月来多次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-9通信对抗机 运-9通信对抗飞机是特种飞机，它可实施远距离干扰，降低对方指挥控制效能、破坏对方战场态势。运-9通信对抗机属于中国空军航空电子对抗侦察装备。该机参加了2019年的天安门阅兵式。今年9月以来，运-9通信对抗飞机多次进入台湾西南防空识别区。台湾国防部在其推特上贴了运-9通信对抗机的照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 台湾防空识别区 这是中华民国1953年与美国协商制定的防空识别区，覆盖台湾岛以及中华人民共和国政府管辖的浙江、江西和福建3省以及广东省一小部分。理论上，解放军军机自机场起飞就已经进入台湾防空识别区。后来在美国的干预下，国军空军的实际活动范围退到海峡中线以东。2020年，解放军军机多次进入海峡中线以东的空域展开“训练”，此举被台湾视作挑衅。



过去10多日，习所以尚未为此事与拜登通话，一可能是因为现在两国关系不好，习不想给人留下他有求于拜登的印象，习会让他的外交团队去同拜登政府交涉，他本人肯定不会专门就此打电话给拜登，如果要通话，也是在双方谈妥后，两人再象征性地通话表态，而且这只是通话内容之一。二是习目前要处理的要务不是蔡英文的"两国论"问题，而是下月举行的六中全会。六全出台第三个历史决议，这是给习的历史定位，也是未来的新时代一系列大政方针的合法性所在。他非常看重这个历史决议，必须按照他的意思去做，马虎不得。

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因此，在六中全会前，习很可能不想其他问题干扰文件的讨论和会议的准备，要一心一意把这个事情做好，把会开好。在六全通过历史决议后，若中美双方就管理台独谈崩，拜登不肯出面管束蔡英文，习届时对台湾祭出重手也就是大概率了。

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邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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