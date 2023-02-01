客座评论：习近平与普京——逼上梁山还是走上梁山？

（德国之声中文网）俄罗斯在侵乌战争本来就理亏，并且打得不顺利的情况下，到处拉人来跑龙套、做出“朋友遍天下”的氛围，这自然可以理解。只是有时显得故意超时了一点。本周一（1月30日），俄罗斯外交部公开宣称，习近平将在乌克兰战争的一周年之际访问莫斯科。并称这将是一个中俄历史上“重要的事件”。与此同时，俄媒还报道称，俄罗斯政府公布了通过远东线路对华输送天然气的政府间协议草案，其中提到中俄两国鼓励在远东线路的天然气贸易中多使用本国货币。显然，这也是故意提前报道此协议的内容来强调中俄关系，而向世界显示俄罗斯不缺朋友的姿态。

上面两条消息在中国均没公开传播出来。 尤其是习近平访问俄罗斯的事，中方对此不置可否。俄罗斯的这种做法，从这个设计来说，颇有一种“逼习近平上梁山”的势态。

无独有偶，昨天德国总理肖尔茨在会见巴西总统卢拉的时候，巴西总统也把习近平拉进来对乌克兰战争作了一番表述。 他一方面拒绝了肖尔茨的提议，即给乌克兰提供武器， 另一方面公开表示，他将跟习近平一同作为调解人来促进俄罗斯和乌克兰的谈判。 而在这前一天，即在1月29日，卢拉访问乌拉圭时提议，“南方共同市场“可作为一个整体与中国签订自由贸易协定。

巴西总统呼吁中国：是时候出面调停俄乌战争了！

应该这么说，巴西总统这些说法实际上都还在“想法” 的层面，是否会实现，还有待时间验证。更不用说，巴西总统打算在3月才访问中国，他的所谓跟习近平一同当乌克兰战争调节人的说法，只是表述了他想在3月会面时要提出的议题。 但这些做法，也颇似俄罗斯来个“先宰后奏”，即把自己的打算先公布，使得对方不好意思拒绝。

应该说，让习近平或者中国官方来当调停人，巴西总统并不是第一人。乌克兰总统泽伦斯基本人就多次提出过这个建议，后来欧盟也提出过这个想法。 但并不能使习近平有所动心。

但现在的问题不是习近平是否会真的有当一下世界伟人的雄心，以公正、人的生命为最高原则，不偏袒任何一方，促使俄乌双方通过谈判，终结当代文明世界这场残酷的乌克兰战争。道理很简单，习近平自己面临着一个台湾问题。而这是一场尚未开始的战争。 只要他一天不放弃用武力解决台湾问题， 整个世界就很难期待他将以公正、人的生命为最高原则来扮演一个不偏袒的调停人角色。

笔者以为，应该让世界担心的是，这场乌克兰战争是否因为习近平的因素变得更复杂、其规模更庞大？

习近平对普京“不离不弃”

众所周知，尽管在中国的学界和智库有的是有识之士，并不赞成普京治下俄罗斯的做法，也不看好其军队在乌克兰的表现。但习近平却偏偏决定把普京作为一个亲密朋友来处理。尽管，中国官方出于实用主义的天然属性，违背了自己对俄罗斯下的诺言，即中俄的紧密关系“没有上限“，但这并没有改变习近平内心对普京的崇敬。《华尔街日报》去年年底报道中的一处细节正显示了这一点：清华大学智库给习近平送去一份关于对俄罗斯情况的评估报告，指出俄罗斯的经济没有未来，暗示中国与俄罗斯建立紧密的关系回报不大，习近平对该份报告的批示是“一派胡言”。

换言之，习近平个人已经很难在对普京的态度上有180度的转变。 问题在于，目前西方国家在台湾问题上一些做法，并不利于习近平保持迄今为止在军事上“轻微“支持俄罗斯姿态。 所谓”轻微“支持，是指中国对俄罗斯军方提供的民用的”无人机“（实际上也可作为侦察等目的所用）， 防弹衣， 芯片和有关军民两用的商品，当然，按照美国的说法，中国首家运营SAR遥感卫星的商业公司——长沙天仪空间科技研究院有限公司为俄罗斯雇佣军团体瓦格纳集团提供卫星图像，中方则否认。

专访：中国正从俄乌战争中吸取教训

而最近发生一系列事情，很可能激怒习近平使其抛弃对西方的幻想，从而决定用结盟的形式来实现自己的目的，尽管到目前为止，中国官方反对跟任何国家结盟。 这里，暂且不谈美国在菲律宾和日本的努力，利用那里的军事基地，加强美国在台海战争情况下的对中国军队的制衡能力。捷克最近新选出的总统帕维尔跟台湾的蔡英文总统的电话通话、美国国会众议院新任共和党籍议长凯文·麦卡锡（Kevin McCarthy）计划于今年春天访问台湾，美国国防部已经开始为这次出访进行安全和后勤方面的准备。

这些消息，实际上都在为习近平在超常规的第三任期内武力解决台湾问题制造各种障碍。 而习近平担心的是，如此下去，可能“解放台湾“的任务就完不成了。而如果真的如此，这很可能影响他的整个政治生涯。

用乌克兰“换”台湾？

让全世界担心的是，习近平是否会以上提及一些情况，为了他对台湾的雄心壮志而强化对俄罗斯的支持，从而换来今后俄罗斯对中国武力解决台湾问题的支持。理论上来说，这已不是纯粹的幻想。 近几年来，中俄双方已经在中国沿海进行过数次海军演习。去年12月在东海为期7天的中俄“海上联合-2022”联合军事演习，内容就包括了联合反潜、联合防空等项目。

如果习近平真的这么做的话，那他去莫斯科访问则是十拿九稳的事了。 而这么做，则对普京在乌克兰的战争肯定是一种鼓舞。可以想象，习近平去莫斯科，肯定不会空手，而莫斯科期待的礼物也就是能在乌克兰战场上直接起作用的东西。 如此下去，乌克兰战争在今年的走向将会变得复杂起来。

当然，西方国家尤其是美国还有机会阻止或推迟这种情况的发生。布林肯马上就要去北京。 这就看双方能否拿出诚心为地域安全、为早日结束乌克兰战争作出一点贡献。 不管如何，全世界应该承认，习近平在乌克兰战争的作用不可低估。

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