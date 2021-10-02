客座评论：习或掀新一轮政治清洗小高潮

（德国之声中文网）前司法部长傅政华的落马，没有悬念地成为中国这个国庆人们广泛热议的话题。更恰当地说，傅让民众感兴趣的不是他的前司法部长身份，而是他的警察角色，他曾官居北京市公安局长和公安部副部长的高位，由于他以及早于他一天被通报"罪行"的前公安部副部长孙力军共同参与制造了臭名昭著的709人权律师案，这两人的落马尤其是傅，在很多人看来是大快人心。

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目前不知傅政华何以被抓，从中纪委"严重违纪违法"的通告看，想必问题的后果不亚于孙力军。中国历来不乏傅这样的酷吏，但多数最后都被皇帝抛弃，难有好下场。当这位京城"九门提督"权势熏天时，他可能压根不会去想自己有朝一日也会成阶下囚，现在等待他的是漫漫铁窗生涯，他有的时间去反思自己为虎作伥，为主子做打手的代价。

权力的垫脚石

对习近平而言，傅政华的倒下不过是他迈上绝对权力的又一个牺牲品而已，是为党清除渗透于身体的"流毒"，他是不会有对昔日打手半点怜悯的。因为这样的"牺牲品"和"流毒"太多了，数都数不过来。"一仗功成万骨枯"，习的不可挑战的权力权威和地位，是建立在他的"党内同志"进监狱的基础上的，他们是他的绝对权力的垫脚石，监狱的大门都为他们打开着。单单一个公安部，十九大后，就有三位副部长落马，还差一人就可凑一个牌局。而今年到现在为止被拿下的副部级干部，也有十几个，中管干部，则达20多人。

然而，这不意味着尾声或结束，恰恰相反，随着中共二十大明年下半年登场，这可能是新一轮对高级官员大规模清洗的开始。

德语媒体：习近平的毛式整风

习必须保证二十大按照他的意志如期举行。二十大之于他，比十八大和十九大这两届中共的代表大会更重要，因为后两次党代会在中共的制度惯例上是正当的，而二十大是破坏政治惯例后的一次党代会。尽管普遍预测他在二十大连任不会遇到像样的反对力量，甚至连反对力量都没有，但在二十大未召开前，谁也不能断定，不会有一些杂音或者变数。习当然不担心他不能控制住局势，对这点"自信"他应该还是有的，他要的是将二十大开成一个所谓"团结胜利"的大会，换言之，二十大对习近平的意义，不在于他能连任，而在于他在全党尤其党的高层无异议的连任，也即没有任何公开的反对声音，如果出现这样的异议，他会认为这是他的失败。

以“反腐”的名义

但要做到这点，最好的手段依然是以反腐的名义进行政治清洗。习建立起巩固的权力无非靠的是两手，一手是在政治建设的口号下的政治高压，一手就是反腐。政治高压虽然让官员也害怕，可倘若没有反腐与之配套，党内政治高压的成效就起不到现如今的作用。因为在经历文革之后，再严厉的政治高压也不能动用专政工具，对官员能够起到的阻吓就是靠边站，最多是免职。然反腐不同，它能把官员投入监狱，在多数官员都有腐败嫌疑的状况下，这始终是对他们的杀手锏。官员可能不怕丢乌纱帽，但绝对怕牢狱之灾，更不用讲项上人头。何况，现如今的反腐不但针对的是官员个人，还会连累家人乃至整个家族。因为当下的腐败一般也是全家齐上阵。

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十八大后，习在王岐山的支持下，发起了中共建政以来最猛烈的反腐运动，大大小小的落马官员有几十万。官方认为这场反腐运动取得了预期成效，腐败猖獗的势头被遏制住了，很多人也持这种看法。但实际上，被查处的官员只是中共官员队伍腐败的一少部分。几十年的腐败存量，不是5年疾风暴雨式的反腐能够清除的。"旧伤"未好，"新伤"又来。十八大后，虽然中共出台了很多预防腐败的制度和措施，但所谓道高一尺魔高一丈，这些反腐措施虽然增加了官员的腐败成本，可并不能成为中共不让官员腐败的"护栏"。十九大后多数落马的高官，官方在通报其罪行时，通常都会说"十八大特别是十九大后还不收手"这句话，可见面对习的严厉反腐，官员们照样敢前腐后继。事实上，十九大后的将近4年里，落马官员的数量依然很多，而在最近几月，官方"打虎"的速度也明显加快。这说明现有的反腐机制并不能像官方宣传的那样有效地遏制了腐败。

解放军将领——“高危职业”? 十人晋升上将 八月一日，是中国人民解放军建军周年的纪念日。依照惯例，“建军节“通常都会有一批军中将领被晋升军阶。7月31日，中共军委主席习近平出席授衔仪式，十名将领获得上将军衔，除海军司令沈金龙，空军司令丁来杭之外，比较受关注的还有受到美国制裁的装备部长李尚福。中国军方公开信息显示，今年以来，已有69人晋升少将，19人晋升中将。

解放军将领——“高危职业”? 习近平与“军队反腐” 2012年，习近平出任中国党政军最高领导人以来，发起了一场广泛而严酷的“反腐败”斗争，而军队首当其中，高层几乎被全面重组。中国官方数据显示，68名副军级以上军官受到严惩，其中副国级2人（上将），正大军区级4人（上将），副大军区级11人（中将9人，少将2人）。图为习近平同日后落马的参谋总长房峰辉上将在一起。

解放军将领——“高危职业”? 房峰辉 - 士兵、上将、阶下囚 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。2019月2月，一度官至中共中央军委联合参谋部参谋长的房峰辉因受贿被处以无期徒刑。

解放军将领——“高危职业”? 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

解放军将领——“高危职业”? 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

解放军将领——“高危职业”? 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

解放军将领——“高危职业”? 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

解放军将领——“高危职业”? 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人。中国网民戏称：这是中共建军以来，“牺牲”最大的一场“战役”。

解放军将领——“高危职业”? ”航天将军“也难免“落马” 钱卫平曾在中国的航空航天业扮演重要角色，曾担任中国“嫦娥一号”“嫦娥二号”月球探测任务测控系统总设计师，天宫/神八交会对接、天宫/神九载人交会对接的测控通信系统总设计师等。2019年4月，升任中央军委装备发展部副部长，三个月之后，因涉嫌严重违纪和职务违法犯罪，被中央军委纪委监委立案审查调查。此前，曾有传闻称，钱卫平涉嫌间谍行为。

解放军将领——“高危职业”? 胡锦涛 - 孤独的前军委主席 习近平的反腐大旗下，军中各路”老虎“纷纷落马。胡锦涛担任主席的十七届中央军委高层几乎全军覆没，军委两位副主席都是”重大犯罪分子“。中国网民戏称，原来胡锦涛总书记是常年战斗在敌人心脏里的”孤胆英雄“。



腐败不除对中共是一大威胁，但对习近平未必不是件好事，一方面他可以反腐的政治姿势来赢得众多不明就里的民众的喝彩和支持；另一方面他又能够对腐败官员形成一种威慑效应，办谁不办谁，习有很大的权衡空间，谁对习有用，利用价值大，习可能放他一马；谁对习有二心，不忠诚，甚至在背后搞小动作，习就很可能拿他开刀。从而，习可以很好地拿捏他们，让他们乖乖地受他摆布。

当然，在目前中共这样一个特殊时期，习也必须预防"猫捉老鼠"的反腐游戏里出现的某种风险。因为尽管官员们表面上对他敬畏有加，但他们内心到底是怎么想的，跟他是不是一条心，只有上帝才知道。他必须假定几十万官员、几千个省部级干部、几百个中央委员和几十个政治局委员里有两面人，如果这些两面人对当下环境做出了误判，或受某种引诱而做出什么不利习或中共的事情，很可能会导致一种不可知的后果。习不能让这种情况出现，他要尽可能扑灭一切能够引起火星的燃点。

公安成为整肃重点

而在中共的整个官僚队伍里，最使习放心不下的，可能就是政法系统特别是公安口。作为和平时期中共主要专政工具的警察，他们不但保卫中共的政权安全，也直接保护各级领导干部的个人安危。如果他们有二心，是两面人，他们是有手段、资源和能力危及领导人的安全的。对习来说，他会挑选最忠诚的卫士来保护自己，但即使他个人的安危不会受到警察队伍中的两面人的威胁，其他领导人包括地方领导人若出现意外，或者出现一些不可测的事件，无疑将对二十大的顺利召开造成阴影。所以在这一年时间里，必须确保对警察权的绝对控制，用绝对权力来保障绝对安全，否则，二十大很可能会有麻烦。

习近平的五年：中共更强还是更弱？

对孙力军"罪行"查处的通报透露出习对整个警察队伍还不能完全掌控在自己信得过人的手里的某种焦虑。通报指责孙"从未真正树立理想信念……政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣，权力观、政绩观极度扭曲"，"为实现个人政治目的，不择手段，操弄权术，在党内大搞团团伙伙、拉帮结派、培植个人势力，形成利益集团，成伙作势控制要害部门，严重破坏党的团结统一，严重危害政治安全；狂妄自大，恣意妄为，大搞特权，在抗击新冠肺炎疫情一线擅离职守，私藏私放大量涉密材料，长期搞迷信活动；使用公安侦查手段对抗组织审查"等。这些都是严重的政治指控，考虑到孙只是一个副部级官员，这种严重政治指控的目的只有一个，即预防全国的公安系统再出现像孙这种两面人，他们即使只有极少数，产生的破坏作用也绝不能等闲视之。

习近平“打虎记” “老虎苍蝇一起打” 2012年年底中共十八大上，习近平接任中共总书记以来，曾多次强调腐败已威胁到中共的存亡，并发起“老虎苍蝇一起打”的反腐运动。有分析人士则认为，反腐运动的主要目的可能是祛除异己，巩固习近平的权力。

习近平“打虎记” “世纪宣判” 十八大召开前，中国全国人大常委会已宣布罢免薄熙来的十一届全国人大代表职务。近一年后，济南市中级人民法院公开开庭审理被告人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案。德国之声评论员冯海音认为，中国前政治之星被判终身监禁。这一判决比预期严厉，所传递的信息是：自立山头，不被容忍。

习近平“打虎记” “小老虎” 2013年5月，中纪委称，中国国家发改委副主任刘铁男因涉嫌严重违纪接受调查。新华社在短评中称其为“蛀虫”。政论学者陈子明认为刘铁男充其量算只“小老虎”。三个月后，中国最高人民检察院决定对刘铁男立案侦查并采取强制措施。

习近平“打虎记” 周永康"心腹大秘" 2013年6月，中共中央纪委证实四川省文联主席郭永祥涉嫌严重违纪，已接受组织调查。郭永祥曾长期担任周永康（图中）秘书。中国知名学者姚监复当时向德国之声分析表示，郭永祥充其量是只"大苍蝇"，当局拍向他时确有指向前中共中央政治局常委周永康之意。

习近平“打虎记” 首名被调查的中共第十八届中央委员 2013年9月，国务院国资委主任、党委副书记蒋洁敏被指涉嫌严重违纪，已接受调查。《新苏黎世报》就此指出，前中共中央政治局常委周永康是石油系统出身，根据中共行事惯例，曾主管政法系统的周常委有可能成为总书记习近平关于反腐斗争中的一头“老虎”。

习近平“打虎记” 媒体：周永康被调查 2013年12月，路透社援引多名和中共高层有联系的消息人士报道称，中国前政法委书记及中共中央政治局常委周永康（图最右）目前处于软禁状态，中共正在就其涉嫌腐败展开调查。“政法委沙皇”周永康被调查，也剥夺了退休常委的“免死金牌”。

习近平“打虎记” 首名落马的副国级官员 2014年6月，中共中央纪委宣布，中国政协副主席苏荣涉嫌严重违纪违法，已接受调查。苏荣成为十八大以来首名落马的副国级官员。中国媒体报道，苏荣的落马“引起江西官场地震”。

习近平“打虎记” 军中“大老虎” 2014年6月，去年卸任中央军委副主席、前年卸任中共中共政治局委员的徐才厚因严重违纪被共产党开除党籍。路透社指出，徐才厚是目前中国被指控涉嫌腐败的级别最高的军队官员，因为涉及解放军总后勤部前副部长谷俊山贪污案，徐才厚此前被软禁数月。新华网6月20日报道称，十八大以来，共计有30只“老虎”被打掉。

习近平“打虎记” 官方宣布周永康落马 据7月29日新华社消息，鉴于周永康（图左）涉嫌严重违纪，中共中央决定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。中共前总书记赵紫阳政治秘书鲍彤向德国之声表示，从目前的信息来看，只谈及周永康严重违纪，并未确定其是否触犯刑律，严重违纪只适用于中共家规，接下来有待观望未来周永康的命运走向。



傅政华是不是一个犯有同孙类似罪行的两面人，只能等官方进一步的通报。十九大以来，公安系统有很多地方的一把手落马，而公安部包括傅在内，至今也有三名副部长成阶下囚，这在在表明，十九大后，习是将清洗的重点指向公安系统，这个情况在临近二十大前会更彰显。一个内心极度不安的领导人，在掌握了绝对权力后，会用不断的政治清洗来表现他的绝对权力，中共二十大前，习怕是要掀起一场政治清洗的小高潮为党代会鸣锣开道，虽然打着反腐的旗号。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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