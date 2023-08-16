客座评论：中菲仁爱礁冲突或点燃美中南海危机

（德国之声中文网）今年年初小马科斯访问北京，同习近平相谈甚欢，但转眼间友谊的小船就搁浅了。这中间的促变因素是美国。中菲最近冲突缘起于菲律宾补给船在向仁爱礁"坐滩"军舰运送维修加固物资，遭中国海警船发射水炮阻拦。事情发生后，马尼拉发声明强烈抗议，召中国驻菲大使。美国务院也发声明声援菲律宾，指责中国的攻击行为，宣称中国海警对菲律宾政府船只的武装攻击适用美菲共同防御条约。中国外交部发言人则就菲、美各自声明两次发表答记者问，反驳菲、美说法，中国驻菲大使黄溪连8月7日在会见菲副外长拉扎罗时阐述了中方在仁爱礁问题上的一贯立场，另外，中国海警局和国防部发言人也就菲、美声明分别发表谈话。

假使情况得不到缓解，会对今年晚些时候可能通过的南海行为准则带来变数，拖延准则的签署，并很可能引爆中美两国在南海的武装冲突。

菲律宾这艘"坐滩"军舰是1999年菲趁着美国误炸中国驻南使馆北京无暇他顾之际，将一艘美国退役的军舰"搁浅"在仁爱礁附近的海滩，军舰上有少量菲律宾军人。此后中国一直要求菲方将军舰拖走，但马尼拉虚于委蛇，中方只得允许菲方给驻守人员运送生活物资，但不同意运送用于维修加固的建筑物资。这是20多年来双方对这艘"坐滩"军舰形成的互动模式。

此次菲方的补给船遭中方海警船水炮拦截，并不意外。从菲方来看，今年菲美加强了军事同盟关系，5月两国进行了联合巡航，年底还将在南海开展联合执法巡航，这大概让菲军方觉得维修加固这艘破旧军舰，强化菲律宾在仁爱礁的存在正是时候。中方也清楚马尼拉心里的小九九，加强了对仁爱礁的警戒。2021年，中国通过了新的海警法，允许海警在执法过程中使用必要的武力，6月15日《海警机构办理刑事案件程序规定》生效，该规定提到，外籍人士只要在中国领海犯罪，也会遭到中国海上执法力量的抓捕审判，从而为中方使用武力提供了法理依据。

中国今次动用发射水炮迫使菲补给船改道，根据海警局的说法，是菲方不顾中方一再劝阻和警告，执意派出2艘船只擅自闯入仁爱礁海域，企图向非法"坐滩"军舰运送用于维修加固的建筑物资，中国海警船不得不依法予以拦阻，使用水炮实施警示。但中方的真实目的，也应该是用这种方式警告菲律宾，不要因为有美国在背后撑腰，就不敢阻拦你；同时测试美国的反应。

马尼拉作为相对弱势的一方，其不依不饶让中方很是难受。这是中方此番密集表态的原因之一。在同周边国家的边界冲突和外交争执中，中方几个部门连接表态也是少见的，说明北京意识到这次事态具有一定的严峻性。表态内容可以概括为四个方面：（1）还原事态原委，指责是菲律宾挑衅在先，中国海警依法采取措施维护中方主权和海洋权益在后。（2）批评美国在背后煽风点火，明目张胆为菲律宾侵犯中国主权撑腰打气。（3）敦促菲律宾拖走搁浅军舰，表达中国依法维护自身领土主权和海洋权益的决心和意志。（4）希望菲律宾和中方相向而行，通过对话协商妥善处理海上问题，共同维护双边关系和海上局势稳定。

客观而言，中国虽然发射水炮驱赶菲律宾的补给船，但从中方公布的视频来看，水炮没有直接射到菲律宾的补给船上，还是不想让事态升级，演变成一场武装冲突，以避免美国的武力界入。对此，很多中国网民非常不满，批评中国的海警船太温柔，应该直接把水射到菲律宾的补给船上，甚至直接把菲律宾的"坐滩"军舰拖走。北京在水炮发射和事后的表态上之所以有所克制，主要是为顾忌和东盟的关系，但也软中带硬，对菲律宾有警告。

例如，中国驻菲大使黄溪连在被菲外交部召见时发表谈话称，"一段时间以来，菲方一再采取破坏既有共识、挑战管控现状的单方面行动。为预防海上意外事件，中方通过多渠道向菲方一再表达严正关切。菲方不顾中方的一再劝阻和警告，执意派出船只冲闯仁爱礁附近海域。在此情况下，中方不得不作出必要反应"。他奉劝菲方"停止一切单方面行动，避免局势升级甚至失控。采取炒作战术和引入第三方势力不仅于事无补，只会使事态更加复杂化。中方已多次向菲方建议就如何管控仁爱礁局势进行商谈……一直在等待菲方反馈"。

菲律宾总统马科斯今年1月4日访问北京

解读黄大使的话，其"潜台词"是，如果菲方对中国的忠告无动于衷，一直没有反馈，不排除中方接下来对菲律宾的"坐滩"军舰采取某种行动。一种看法认为，中国会利用台风的机会，以人道救援为借口，将菲律宾的军舰拖走。不过，这种可能性应该不大，因为万一在拖走的过程导致军舰解体，事态会非常严重，除非中国做好了同菲律宾打一仗的准备。自然解体对中国最好，毕竟这艘军舰已经老化得厉害，然而，即便自然解体也不是一天两天就能做到的。所以就像菲军方声称的，今后还是会想方设法突破中方阻拦去维修加固军舰。美国当然更不会放弃利用这艘军舰介入南海事务挑战中国主权的机会。

可以说，此次中菲仁爱礁冲突考验北京的耐心和意志力。如果马尼拉执意要给这艘军舰维修加固，下一次北京干脆将它拖走不是没有可能。在领土主权的争议上，双方都没有退让空间，马尼拉在美国的支持下，肯定不会放弃对"坐滩"军舰的维修加固，北京会认为它做到了仁至义尽，在国内民族主义的压力下，最后不得不走拖船这一步，即便因此招来美国的武力界入，相信北京已经做好了这个最坏打算。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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