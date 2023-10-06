客座评论：中美竞争，前景如何？

（德国之声中文网）一年前，我在DW上发过一个文章探讨美国经济双收缩的可能性。今天，这个局面越来越清晰了。

那个时候，美国一年期的短期国债收益率刚刚脱离零利率，开始上升；今天已经在5%的位置徘徊了差不多半年，还没有看到下行的趋势。不仅是一年前的短期国债，而是从一年期到30年期的所有国债收益率都上升到了5%这个水平。这说明：美国政府在目前情况下借新债还旧债，在利率置换上不得不面对高利率的状况。

如果这个情况持续一段时间（概率还是蛮大的，因为通胀率并没有可预见地下降到美联储的期望值），那么美国政府的国债付息就会大大增加，现在它的国债规模已经达到34万亿美元，每年的利息支出就是1.7万亿美元。而在两年前，这个国债的平均付息才2%都不到。两相比较，这个上升的幅度差不多是2.5倍。所以，如果不能缩减财政开支，就需要有强劲的经济增长预期，否则财政赤字就会越滚越大，最后击破大家对美元的信心，就像其它财政破产经济体一样。

不太妙的是：美国财政入不敷出的状况是常态，想要在总统换届的当下缩减财政开支简直是天方夜谭。2022财年因为疫情管控的结束，本来已经下降的财政赤字，在2023财年再度暴涨，就是极好的例子。

而面对5%的高利率货币环境，未来的经济增长前景真的那么乐观吗？也许从短期的劳动力市场数据看，经济衰退还未到来。但是如果零利率是刺激经济复苏的货币政策，那么逻辑上讲，高利率一定是经济收缩的货币政策，不能对此视而不见，否则逻辑不能自洽。高通胀已经引起美国产业工人大罢工，说明物价螺旋式上升的趋势已经成立。高通胀下高利率是不是就是常态？

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ "中国芯" “中国芯”的提法在2000年代初就已开始传播。背景是中国在芯片方面长期依赖进口，缺乏自主研发能力的状况，令领导层对半导体领域的科技依赖性感到担忧，计划提升芯片设计、制造封测和装备材料产业链能级。在新的产业政策推动下，出现了一批集成电路研发创新机构。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 浮夸造假 2006年的“汉芯”造假丑闻，给这场轰轰烈烈的科技创新运动蒙上了一层阴影。上海交通大学微电子学院院长、汉芯科技有限公司总经理陈进被查出在负责研制“汉芯”系列芯片过程中存在严重的造假和欺骗行为。这一事件所凸显的急功近利的浮夸现象，始终伴随中国芯片产业的发展。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ “大基金”投入巨资 2014年，中国国务院公布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，成立扶持芯片产业的“大基金”。 第一期募资1387亿元，2019年二期募资2041.5亿元，2023年推出的第三期规模扩大至3000亿元。受资助的公司包括中芯国际和长江存储等龙头企业。但一些分析人士指该基金主要在幕后运作，投资标准不够透明；此外技术创新的进展可能被夸大，许多投资未能取得成果。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 为了不被“卡脖子” 2020年以来，美国逐步扩大对中国的芯片制裁，并联手日本、荷兰等国，更大范围封锁半导体制造设备输入中国，例如荷兰ASML公司生产的极紫外线（EUV）光刻机。中国欲实现半导体自给自足的意愿更加迫切。在响应习近平号召解决"卡脖子"技术问题的“造芯”运动中，一再出现资金使用不当和烂尾项目。2022年的芯片产业反腐风暴中，多名芯片大企业高管被调查。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 华为、中芯实现突破？ 2023年8月，被美国“断供”芯片的华为推出新款手机Mate 60 Pro (图)。专业机构拆解分析判断该手机使用的是华为海思设计、中芯国际（SMIC）制造的“麒麟9000s”7纳米芯片。虽然在去年就有报道称中芯“制造”出了7纳米芯片，但业界人士分析，这次仍是通过14纳米制程重复曝光生产出7纳米芯片，而这种工艺决定了其产量和良品率不高，但成本高，尚达不到批量生产的要求。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 改变游戏规则的新技术？ 2023年9月底，香港《南华早报》报道，中国科学家计划构建一个由粒子加速器驱动的巨型芯片工厂。这项新技术如果成功，将有可能使中国在半导体芯片行业中超越美国的制裁，走上芯片自产的道路。报道称，这一雄心勃勃的项目突显了中国在科技创新方面的决心，并预示着半导体行业可能出现的巨大转变。但中国整体经济面临的巨大下行压力，也将给芯片科研进行融资的过程带来了不小的阻碍。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 道阻且长 依靠自己的力量建立先进的芯片产业链需要巨大投入，但又非仅靠资金就能实现。财经专栏作家刘远举曾在FT中文网撰文指出，“芯片行业仅仅跟随性发展，就涉及巨大的投资。若要站在世界领先水平，更需要大量的研发投入，这些研发投入大、见效慢、周期长、且充满风险。这需要给企业家以长远而稳定的预期；建立完善的知识产权保护体系；透明、公开的科研体系，远非一蹴而就之事。”



美国在试图重构产业链

其次，美中竞争，美国政府试图重构产业链，在世界经济内去中化。但是经济学告诉我们：过去四十年内中国经济崛起成为世界工厂，正好是市场选择的结果，一定也是成本最低的选择。如果未来真的能够建立一个去中化的新产业链，一定也是成本高于原来的市场选择结果的。而这个结果需要由美国消费者来承担。这意味着从真实经济角度看：美国消费者价格在未来也有一个上升的趋势。

只要美国高通胀的局面继续维持，高利率的货币收缩和高利息下的财政收缩，都不会导致美国经济强劲增长。除非有什么出乎预料的外部冲击，比如高科技的突破或者竞争对手的突然垮台。前者我们真的无法预料，后者确实值得注意和分析。

中国经济本来在疫情中一枝独秀，可惜最后一年画蛇添足，反受其累。而过去一段时间，整顿吏治导致地方政府激励下降，和对民营经济的不恰当处置导致舆情悲观，也产生了对经济前景的不利影响。多重因素叠加，使得今年的中国经济出现了明显的下降态势。这既导致资本市场的悲观，也被政府高层认识到，从而在政策上出现了纠偏。未来能不能从制度上重构社会信心，再拾起高增长（5-6%）的趋势，其实不光对中国经济自身非常重要，综上所述，对美国经济也一样重要。

我曾经对中美经济脱钩的前景做过预判。美国脱钩中国的代价是上面说的消费者承担更高的成本，而中国脱钩美国的代价是高科技产品的生产越发困难。所以中国的对策是吸引高科技人才回归，鼓励民营企业创新。目前比较令人乐观的信息是：无论华为为代表的高科技民营企业，还是过去十几年长足发展的新能源汽车产业，都预示着中国经济未来中短期内的产业升级，可能无惧于美国的封锁和打压。当然，更长期的技术进步来自于本国内的科研激励机制，需要有更加深化的改革措施，否则还很难言乐观。

谁会是芯片大战的赢家？

沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

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