客座评论：中美独创稳定两国关系的“秘密”沟通机制

现在看来，中美这对竞争对手创造的两国外交最高主管官员的定期会晤形式，成了一种稳定双边关系的机制，它不同于以往包括冷战时期的两个主要竞争对手打交道的方式。比如美苏也会有秘密外交，但像中美这样双方最高外交官员在第三地进行定期会晤，则是以前没有的，是中美独创的，既有某种秘密外交的形式，可又不完全是秘密外交。
（德国之声中文网）中方这边的参与者是中央外办主任王毅，美方这边的参与者是总统国家安全事务助理沙利文，两人自去年以来在第三地共举办了三次会晤，分别是2023年5月10日至11日于奥地利维也纳、9月16至17日于马耳他，以及刚刚在泰国曼谷，也是两天12个小时。
不过，最新的这次会晤在形式上和前两次又有差别。前两次事前外界一点都不知晓风声，两人会谈完双方各发表会谈纪要后国际舆论才恍然大悟。不事先预告也好理解，主要是怕会谈受到干扰。当然这个干扰是对美国而言，中国不存在这个问题。但这次事前预告了。另外，前两次选择的地点对北京和华盛顿而言，基本是等距，以示两国关系是平等的，然而这次北京距离曼谷近，华盛顿距离曼谷远。显然，沙利文大老远“屈尊”飞到曼谷来和王毅会谈，可能是以往事情紧急，有求于王毅，也就顾不得讲究外交仪式了。
从各自公布的会谈内容，这次王沙会谈，讨论了三个方面的议题，一是广义上的中美关系，二是台湾问题，三是区域和国际热点。外界更多注意到两国的新闻稿对会谈基调的表述，在措辞上有一些区别。中方的表述是双方围绕落实两国元首旧金山会晤共识、妥善处理中美关系重要敏感问题进行了“坦诚、实质性、富有成果”的战略沟通；美方的表述，两人的会谈是两国在拜登总统与习近平主席在旧金山峰会达成共识，维持两国高层沟通渠道畅通努力的一部分，会晤是“坦率、实质性和建设性的”。
一个是“坦诚、实质性、富有成果”的战略沟通，一个是“坦率、实质性和建设性”的高层沟通。如此看来，中方对此次会谈感到满意。比较前两次王沙会晤，中方用“富有成果”来描述这次会谈，也是第一次。去年5月的维也纳会晤，中方的表述是“双方就推动中美关系排除障碍、止跌企稳进行了坦诚、深入、实质性、建设性的讨论”，去年9月的马耳他会晤，中方的表述是“双方围绕稳定和改善中美关系进行了坦诚、实质性、建设性的战略沟通”。可见，“富有成果”一词表明在中国关切的台湾问题，或美国打压中国的其他方面的问题，或南海问题上，得到了沙利文的积极回应，甚至是某种承诺。
台湾问题一如既往地是本次王沙曼谷会谈的重点。中国外交部新闻稿的说法是，王毅强调，台湾问题是中国内政，台湾地区选举改变不了台湾是中国一部分的基本事实。台海和平稳定的最大风险是“台独”，中美关系的最大挑战也是“台独”。美方必须恪守一个中国原则和中美三个联合公报，将不支持“台独”承诺落实到行动上，支持中国和平统一。这段话后面四句基本和去年11月习拜会习的说法一致，显示中国对美国在台湾问题上的要求已越来越具体。前面一句则是针对美国在台协会主席罗森伯格来讲的。台湾选举后瑙鲁和台断交转同中国建交，引述了联合国2758号决议文，罗森伯格在X发文表示，联合国2758号决议没有处理台湾问题，外界把她的话解读成美国行政官员公开炒作“台湾地位未定论”，这当然会引起中国不满，因此王毅说“台湾地区选举改变不了台湾是中国一部分的基本事实”，是对着罗森伯格而来。
两人的会谈也讨论了当今全球几乎所有的热点问题，其中红海危机和朝鲜半岛是会谈的另两个重点。尤其是红海危机，对美国来说迫在眉睫。也门胡塞武装从对民用商船的攻击到对美国军舰的攻击，让美国很是棘手。鉴于胡塞武装所占据地方的高山地形以及复杂的中东局势，美国派兵打击胡塞武装不太现实，而如果用外交去解决，就必须找到一个有分量的、能够和伊朗说上话的中间人，通过伊朗约束和节制胡塞武装。目前来看，只有中国是个合适角色。所以，美国要解决红海危机，需要得到中国更多的理解和支持。美国近期就一再敦促中国利用对伊朗的影响力，要伊朗去约束胡塞武装在红海区域袭击商船的行为。对中国而言，虽然胡塞武装承诺不攻击中国的商船，但红海危机久拖不决也会扰乱全球供应链，冲击全球经济，对中国经济的复苏也很不利。所以中国并不能用旁观者的心态去看待这一问题。路透社日前的报道引述伊朗官员的话称，中国已经用中伊贸易关系开始施压伊朗。
虽然路透社的报道真实性值得怀疑，因为以中伊关系以及中国和中东国家的关系，再考虑中国的外交风格，北京是不会直接施压伊朗去约束胡塞武装的，但路透社的报道也并非空穴来风，中美双方有可能在这个问题形成一定程度的共识。中国可能更喜欢做中间传话者的角色，把美伊双方的要求转达给对方。至于朝鲜，中国亦不太可能直接下场对它施压不要挑衅。故从中美各自的会谈纪要看，在这两个地区热点问题上，双方更多还是各自表达自身的立场和主张。
中美关系是当今全球最重要的双边关系，两国走向直接牵动全球，因此，如何处理双边关系具有全球意义。如今，两国处于严重的竞争和对抗中，稍有差池，很可能发生军事冲突。这是最让世人担忧的。好在两国在拜登当政的时候，理性地认知到这种情况，这就是拜登所说设置护栏，负责任地管控两国的分歧和竞争。而王毅和沙利文这两位双方最高外交主管在第三地的秘密会见，是双方找到的一种在竞争中有效管控分歧，避免滑向军事冲突的沟通方式。去年年初的气球危机呈现的剑拔弩张，直接促成了双方采取这种形式进行沟通与对话，经过5月两人在维也纳的秘密会谈，9月在马耳他的会谈，以及这次在曼谷的会谈，这一战略沟通机制基本成形，两国关系实现了“止跌企稳”，为避免中美关系的大起大落，起到了重要的稳定锚的作用。
上述三次会谈，时间基本是4-5个月两人举行一次，由此看来，下一次两人的会谈很可能会在赖清德520就职后的5月底或6月初，届时双方讨论的重点除了赖执政下的台湾，会是美国大选对美中关系造成的可能冲击的防范，双方对此是需要沟通的。
邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。
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