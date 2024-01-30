客座评论：中美独创稳定两国关系的“秘密”沟通机制

（德国之声中文网）中方这边的参与者是中央外办主任王毅，美方这边的参与者是总统国家安全事务助理沙利文，两人自去年以来在第三地共举办了三次会晤，分别是2023年5月10日至11日于奥地利维也纳、9月16至17日于马耳他，以及刚刚在泰国曼谷，也是两天12个小时。

不过，最新的这次会晤在形式上和前两次又有差别。前两次事前外界一点都不知晓风声，两人会谈完双方各发表会谈纪要后国际舆论才恍然大悟。不事先预告也好理解，主要是怕会谈受到干扰。当然这个干扰是对美国而言，中国不存在这个问题。但这次事前预告了。另外，前两次选择的地点对北京和华盛顿而言，基本是等距，以示两国关系是平等的，然而这次北京距离曼谷近，华盛顿距离曼谷远。显然，沙利文大老远“屈尊”飞到曼谷来和王毅会谈，可能是以往事情紧急，有求于王毅，也就顾不得讲究外交仪式了。

我们看看双方谈了什么

从各自公布的会谈内容，这次王沙会谈，讨论了三个方面的议题，一是广义上的中美关系，二是台湾问题，三是区域和国际热点。外界更多注意到两国的新闻稿对会谈基调的表述，在措辞上有一些区别。中方的表述是双方围绕落实两国元首旧金山会晤共识、妥善处理中美关系重要敏感问题进行了“坦诚、实质性、富有成果”的战略沟通；美方的表述，两人的会谈是两国在拜登总统与习近平主席在旧金山峰会达成共识，维持两国高层沟通渠道畅通努力的一部分，会晤是“坦率、实质性和建设性的”。

一个是“坦诚、实质性、富有成果”的战略沟通，一个是“坦率、实质性和建设性”的高层沟通。如此看来，中方对此次会谈感到满意。比较前两次王沙会晤，中方用“富有成果”来描述这次会谈，也是第一次。去年5月的维也纳会晤，中方的表述是“双方就推动中美关系排除障碍、止跌企稳进行了坦诚、深入、实质性、建设性的讨论”，去年9月的马耳他会晤，中方的表述是“双方围绕稳定和改善中美关系进行了坦诚、实质性、建设性的战略沟通”。可见，“富有成果”一词表明在中国关切的台湾问题，或美国打压中国的其他方面的问题，或南海问题上，得到了沙利文的积极回应，甚至是某种承诺。

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



更多阅读：中美關係解凍？沙利文與王毅「坦率」長談8小時

台湾问题一如既往地是本次王沙曼谷会谈的重点。中国外交部新闻稿的说法是，王毅强调，台湾问题是中国内政，台湾地区选举改变不了台湾是中国一部分的基本事实。台海和平稳定的最大风险是“台独”，中美关系的最大挑战也是“台独”。美方必须恪守一个中国原则和中美三个联合公报，将不支持“台独”承诺落实到行动上，支持中国和平统一。这段话后面四句基本和去年11月习拜会习的说法一致，显示中国对美国在台湾问题上的要求已越来越具体。前面一句则是针对美国在台协会主席罗森伯格来讲的。台湾选举后瑙鲁和台断交转同中国建交，引述了联合国2758号决议文，罗森伯格在X发文表示，联合国2758号决议没有处理台湾问题，外界把她的话解读成美国行政官员公开炒作“台湾地位未定论”，这当然会引起中国不满，因此王毅说“台湾地区选举改变不了台湾是中国一部分的基本事实”，是对着罗森伯格而来。

台灣人不會接受「和平統一」？賴清德陣營發言人怎麼說

两人的会谈也讨论了当今全球几乎所有的热点问题，其中红海危机和朝鲜半岛是会谈的另两个重点。尤其是红海危机，对美国来说迫在眉睫。也门胡塞武装从对民用商船的攻击到对美国军舰的攻击，让美国很是棘手。鉴于胡塞武装所占据地方的高山地形以及复杂的中东局势，美国派兵打击胡塞武装不太现实，而如果用外交去解决，就必须找到一个有分量的、能够和伊朗说上话的中间人，通过伊朗约束和节制胡塞武装。目前来看，只有中国是个合适角色。所以，美国要解决红海危机，需要得到中国更多的理解和支持。美国近期就一再敦促中国利用对伊朗的影响力，要伊朗去约束胡塞武装在红海区域袭击商船的行为。对中国而言，虽然胡塞武装承诺不攻击中国的商船，但红海危机久拖不决也会扰乱全球供应链，冲击全球经济，对中国经济的复苏也很不利。所以中国并不能用旁观者的心态去看待这一问题。路透社日前的报道引述伊朗官员的话称，中国已经用中伊贸易关系开始施压伊朗。

虽然路透社的报道真实性值得怀疑，因为以中伊关系以及中国和中东国家的关系，再考虑中国的外交风格，北京是不会直接施压伊朗去约束胡塞武装的，但路透社的报道也并非空穴来风，中美双方有可能在这个问题形成一定程度的共识。中国可能更喜欢做中间传话者的角色，把美伊双方的要求转达给对方。至于朝鲜，中国亦不太可能直接下场对它施压不要挑衅。故从中美各自的会谈纪要看，在这两个地区热点问题上，双方更多还是各自表达自身的立场和主张。

三次会面形成美中战略沟通机制

中美关系是当今全球最重要的双边关系，两国走向直接牵动全球，因此，如何处理双边关系具有全球意义。如今，两国处于严重的竞争和对抗中，稍有差池，很可能发生军事冲突。这是最让世人担忧的。好在两国在拜登当政的时候，理性地认知到这种情况，这就是拜登所说设置护栏，负责任地管控两国的分歧和竞争。而王毅和沙利文这两位双方最高外交主管在第三地的秘密会见，是双方找到的一种在竞争中有效管控分歧，避免滑向军事冲突的沟通方式。去年年初的气球危机呈现的剑拔弩张，直接促成了双方采取这种形式进行沟通与对话，经过5月两人在维也纳的秘密会谈，9月在马耳他的会谈，以及这次在曼谷的会谈，这一战略沟通机制基本成形，两国关系实现了“止跌企稳”，为避免中美关系的大起大落，起到了重要的稳定锚的作用。

上述三次会谈，时间基本是4-5个月两人举行一次，由此看来，下一次两人的会谈很可能会在赖清德520就职后的5月底或6月初，届时双方讨论的重点除了赖执政下的台湾，会是美国大选对美中关系造成的可能冲击的防范，双方对此是需要沟通的。

中美關係震蕩如何傷及跨國業務

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。