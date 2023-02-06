客座评论：中美关系在气球事件后如何“漂流”？

（德国之声中文网）要使得中美关系按照最近设计的路线图走，即通过会面缓和紧张的关系，有两个方面的事情要谈清楚。一是所谓的气象气球事件本身。另一个是如何建立政治互信的问题。

中方在气球事件刚发生时，一开始装糊涂，好像这个气球不是中国发出去的。然后才开始反应，并说这是一个民用气象气球。应该说，这种说法本来也算是一般的外交应付手段。在60年代，苏联击落了一艘美国飞艇，当莫斯科指责美方间谍飞艇侵犯苏联领空时，德怀特·艾森豪威尔领导的美国政府当时就找了个借口，说这只是个气象飞艇。

所以，中国政府的说法并不算新异。只是现在对飞行物的了解肯定要比以前更有经验。一般能看出，该飞行物飞行方向和逗留时间是否可以遥控控制，该飞行的高度是否符合一个气象气球的特点。当然，最终是否是个间谍气球，我想美国很快会给出准确的数据和证据，因为被击落的飞行物已经被美方打捞上来。

美国发现疑似来自中国的侦察气球

北京何必“大发雷霆”

至于中国官方对美方击落气球一事大发雷霆，尤其是连国防部都出来对一个所谓的“民间的飞行物”被击落发表声明，实际上也确实有点演戏一般。因为该气球确实是进入了别人的领空，而且，确实有不同迹象表明其活动特点与一般气象气球不一样。

要知道，1974年冷战期间，美国发送了一个间谍气球到苏联，没想到它在西伯利亚转了一下，进入了中国的新疆，而最后又飘到了河北省，时任中国总理周恩来就下令击下该飞行物。顺便说一下，在今后几十年里，中方至少在90年代也击落过飞入中国领空的美国的气球。

至于中国的气球，在特朗普执政时期，就进入过美国领空三次，只是逗留的时间并没有像这次那么长。还有，美国在以往在夏威夷上空，在美国驻日本的军事基地关岛也看到过中国的气球。 这里，我们暂且不提其他的国家看到来自中国的飞行体了。 换言之，这种现象已不是第一次。

从这一点来说，中方的“激动”似乎也是在讽嘲自己。

雅努斯脸

在古罗马的宗教和神话中，有一个神名叫雅努斯。他通常被描绘为有两张脸。从此以后，一个人如果有两个不同的似乎是完全相反的态度，也被称为雅努斯脸。从某种程度上来说，习近平主席也属于这种类型。一方面，他要求军队以美国为假象敌，从而在军事力量竞争方面超过美国，从而必要时，征服在亚太地区的美军，顺利用武力解决台湾问题，另一方面，面对着当前中国经济、科技和贸易的困境，他又不想跟美国和其他西方国家彻底搞坏关系。这也就是为什么他让刘鹤跟美国财政部长耶伦在瑞士见面，并安排了布林肯来华的事宜。

但是，习在这里显然没有考虑到军事与外交的协调问题，所以才造成了如此的事故。 而一旦如果美方用实际的证据来证明中方气球是个间谍气球的话，又会给中国官方在政治信任方面予以打击。 所以，习近平尽快地必须调整他在外交与军事的统筹指挥，让各方更协调一些。

美国的难处

跟威权主义政权不同的是，美国现在由共和党占上风的国会，在中国政策方面，并不能跟拜登完全协调。如我上次的评论指出，现在不仅中方，而且美方对中国也有所期待。而目前紧要的一件事是，如何在习近平决定是否去莫斯科前跟中方有一个协调，使得习近平在军事方面至少不会更多地支持俄罗斯。否则，乌克兰战争今后的走向确实更复杂。而这个议题如果不通过双方面对面的洽谈是很难实现的。

现在共和党却利用这次中国“气球事件”，想在政治上削弱拜登的领导地位。这样，很可能使得原来安排好的、但由于“气球事件”而推迟的会面，变得遥遥无期。 所以，民主党和美国政府现在面临的不仅是如何应对来自中方由于气球事件上的摩擦，同时还对巧妙地应付共和党的责备，同时又能使本来双方安排好的会面不落空。

政治信赖

当然，共和党强调的就是中共不可信的问题。而拜登政府在跟中方双方商洽国际事务时，最重要的问题就是如何重建相互间的信任。 在这种情况下，就必须看中美双方是否有这样外交才能，把“气球事件”变成一件好事。而政治信任的前提是放弃战狼外交，使得国家间的活动透明化，同时，又不回避承担责任。 在这里，有时双方进行“静悄悄”的外交也是有必要的。但美国政府目前在在野党的压力下，进行“静悄悄的”外交显然很不方便。

最近中方就在拉美的另一颗气球的事情，作了公开的申明，表面它来自于中国，并表示歉意。这本身就是一种好的表现。至于是否是间谍气球，这就由今后的事实来说话了。而美国现在对打捞出来的设备的调查研究，肯定也会对该事件的透明作出贡献。

总之，这次中美双方能否进快地举行跟布林肯的会谈，对中美关系影响极大，而对于美国来说，是否能够通过这次访问来阻止习近平更靠近俄罗斯，避免其在军事上为普京的侵略战作贡献，则不仅涉及中美关系，而是全世界各国的福祉。

是的，飞艇事件确实造成了双方的尴尬，但是如果中方不在处理这个事情上表现出诚意，获得外界的起码的信任，同时，如果美国共和党硬要通过此事件把现有的美国政府设计的、本来可能操作的改善中美关系成为不可能，那后果将是不可想象。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 两次通话 线上峰会 2021年2月10日，拜登在上任3周后首次与中国国家主席习近平通电话，两人就新冠疫情丶气候变化及防止武器扩散等议题交换意见。拜登还谈及中国经济政策丶香港丶新疆人权丶对台施压等美方关切话题。习近平则表明，台湾丶涉港涉疆等问题，事关中国主权和领土完整，希望美方谨慎处理。9月初，两人再度通话，华盛顿方面称，拜登传达的信息是，美国希望确保“动态保持竞争”，在未来不会出现任何情况使双方转向“无意的冲突”。11月16日，习近平与拜登首次视频通话（图），从公开报道看，议题及相关表述并未超出之前两次通话的范畴。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 阿拉斯加会谈 中美官员3月18日在阿拉斯加举行拜登上任后两国首次高层会谈，参与者包括中国外长王毅、国务委员杨洁篪，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文。会谈明显带有对抗气氛，美方表示，如果中国希望重建双边关系，应该改变自己的行为；杨洁篪则批评华盛顿进行长臂管辖，王毅警告美国将无法“遏制”中国。会谈被媒体形容为“各说各话”、“针锋相对”，最终“不欢而散”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 涉港中国官员被制裁 2021年3月美中阿拉斯加高层会晤前夕，华盛顿宣布对包括中国人大常委会副委员长在内的24名中国大陆及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。美方称制裁原因是北京方面持续打压香港的政治自由。中国全国人大此前通过决议，对香港的选举制度进行改革，被认为使香港民主派参政参选空间进一步压缩。北京回应称会“采取必要反制措施”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 制裁公司名单扩大 拜登上任后，美国扩大了对中国公司的制裁名单。2021年6月4日，拜登签署一项行政令，自8月2日起禁止美国人交易首批包括华为，中海油等59家中国公司的证券。11月，美国延长对中国「涉军企业」投资禁令，延续特朗普时代的措施，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司，并对原有名单作了更新。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 美副国务卿赴天津 美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman，图）于7月25日至26日访问中国，在天津与中国外交部长王毅、外交部副部长谢锋等官员会谈。此次会晤气氛也并不融洽。谢锋指责美国应为两国关系陷入僵局负责，并敦促美方无条件撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止打压中国企业，撤销对孟晚舟的引渡等等。舍曼在会谈中强调，美方不希望让“激烈和持续的”美中竞争“转变为冲突”，美国希望确保通过“护栏和界限”，“负责任地管理两国关系”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 孟晚舟获释 9月底，滞留加拿大3年的华为前首席财务官孟晚舟与美国检方达成协议，将针对她涉嫌银行欺诈一事撤销起诉，孟随后获释回到中国。几乎与此同时，在孟晚舟被捕后不久在中国被逮捕并被押的两名加拿大人也得以获释回国。美国政府对此表示欢迎。这被称为中、美、加三国之间一项高风险的“换囚”活动。 有评论称这项进展有助於缓解中美紧张关系。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 新大使上任 2021年里，中美分别任命了驻对方国家的新大使。接替崔天凯任中国驻美大使的是秦刚。拜登则任命本已退役的伯恩斯（R. Nicholas Burns，图）任驻华大使。两人均为资深外交官，有丰富的政府工作经验。伯恩斯虽没有太多中国经历，但被视为稳健、务实。秦刚也被视为谨慎型丶而非“战狼式”的外交官。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 放宽对记者签证限制 11月16日习近平与拜登线上峰会后，中国官媒和美国国务院当天证实，中美将放宽对来自对方国家记者的签证限制。自2020年初特朗普政府将部分中国驻美媒体列为“外国使团”后，双方均对彼此驻地记者进行限制。华盛顿要求中国官方媒体驻美机构削减60名中国籍雇员，并限制中国籍记者签证，而北京则驱逐了《纽约时报》《华尔街日报》及《华盛顿邮报》的11名美籍驻华记者。之后，许多新申请中国签证的美国媒体工作者也无法顺利取得记者签证。中美两国现相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可以正常往返对方国家。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 禁止新疆产品进口 12月8日，美国国会众议院通过《防止强迫维吾尔劳动法》，禁止进口来自中国新疆的商品。未来不管是全部或者部分在新疆制造的商品，都会被预设为涉及强迫劳动丶不得进口，除非公司能够提出「明确和令人信服的证据」，证明其供应链中没有强迫劳动，则可有机会上诉。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 外交抵制北京冬奥 12月6日，美国政府正式宣布将对2022北京冬奥进行外交抵制，即美国官员将不会出席北京冬奥。理由是“中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为”。 中国大使馆发言人批评美国此举是将体育政治化，表示：“事实上，没有人关心这些人是否会来”。不过12月底有媒体报道，美方为数十位为奥运团队提供支持的中低阶官员向中国提出签证申请。中国外交部发言人1月19日证实，中方已经向美方由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。



本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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