客座评论：中美临近摊牌，两种情形习近平最有可能攻台

（德国之声中文网）5月初，美国务院在其官网更新了“美台关系事实清单”，将“台湾是中国的一部分”以及“不支持台独”等重要表述删除，并在“一中政策”的表述中增加了对台“六项保证”。要知道，即使对台湾最友好的特朗普政府，在对中国最为鹰派的蓬佩奥执掌的国务院，都依然维持上述表述。可见，拜登治下的华盛顿，对中国采取了更具进攻性的姿态。

有鉴于美国更改了一中政策的内涵，以及预防拜登的首次东亚之行会拿台湾做文章，在美国安顾问沙利文和中共外事办主任杨洁篪的通话中，后者警告美方执意打“台湾牌”，在错误道路上越走越远，必将把局势引向危险境地，杨还特意强调中方“说到做到”，现在这句也成了中国外交部发言人对美口头禅。

一中原则与一中政策

有理由认为拜登政府事实改变了一中政策，甚至是片面改变台海现状。习近平去年11月在和拜登首次视频通话时，曾向后者阐明台湾问题的真正现状和一个中国的核心内容，即世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府；而拜登今年3月同习二次视频通话也向后者承诺不支持台独。现在，美方更新事实清单，删除一个中国政策的核心表述，拜登又公开表态军事防卫台湾，等于是向中方表明美国不承认台湾属于中国。虽然美国仍说它坚持一中政策，可此一中非北京的彼一中，它实际要表达的是，美国视中华人民共和国为中国的唯一合法政府不假，可台湾不属于中国，这样华盛顿可以说，它没有违反一中政策。北京似乎还没有意识到这点，批评美国弱化掏空一中原则。掏空的前提是原本有这个东西，也即美国的一中政策至少框架还在，只是往里装的内容越来越不是中国乐见的。在国务院的指引更新前，可以这么认为，但如今美国的一中政策已与台湾无关。当然华盛顿出于现实考虑，不愿点破这点。

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不管北京是否意识到华盛顿的一中政策与中国的一中原则完全是两个东西，拜登政府的这两个举措只会进一步强化北京已有的认知和判断，即华盛顿处心积虑要利用俄乌危机，打台湾牌，将台湾乌克兰化，刺激和挑战中国，制造两岸紧张情势，达到牵制、围堵和消耗中国的目的。自特朗普时期起，华盛顿就在香港和新疆的问题上带领西方盟友持续向中国发难，还发动贸易战，虽也造成中国地缘环境的恶化和经济的受损，但效果有限，并没有给中国沉重打击，于是在北京看来，拜登政府改变战术，集中力量操作台湾问题。

俄乌战争增强美国信心

现在看来，拜登的对华政策确实比特朗普走得更远，对台湾的支持也同后者一样坚定，如果不是更坚定的话。拜登让一中政策完全沦为一个空壳，之所以在台湾问题上完全不顾忌中方的感受，原因在于俄乌战争让美国的鹰派主导了对华战略和决策。俄罗斯在俄乌战争中的表现蹩脚，迟迟不能打下乌克兰，以及美国和西方对它的超强制裁和禁运，让华盛顿遏制中国的信心大增。

华盛顿的鹰派一直有同时对中俄开辟两个战场的想法，他们当然坚信美国有实力可以同时打赢两场战争，但在俄乌战争前，这毕竟只是一种理论和沙盘推演。俄乌战争让俄罗斯的弱点得以暴露，世人看到俄军并非想象的那么能打仗。故而，华盛顿借助这场战争，试图制造中俄“邪恶轴心”，将两国捆绑，通过炒作台湾问题，警告中国不得施压台湾，同时卖给台湾更多武器，支援台湾发展不对称战力。在华盛顿的鹰派看来，俄乌战争不会改变北京最终用武力解决台湾问题的决心和既有部署，美中迟早要在台湾决一雌雄，晚打不如早打，早打对美更有利。

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而北京在统一台湾的问题上，也有鹰派。一般认为，北京存在和统和武统两种声音和主张。前者认为时间在中国一边，只要中国持续发展，国力持续壮大，台湾迟早要回归中国，两岸将和平统一，即使不得已动武，中国也有绝对优势打胜，因此，对待统一更要有耐心和定力。后者认为时间并非在中国一边，台湾内部早已完成了世代更替，多数人尤其年轻人不认同中国，赞同台独，无论中国发生什么变化，即使将来变成民主国家，两岸也只会越走越远，台湾不会回归中国。要完成国家统一，只能诉诸武力。武统论者并非都可称为鹰派，只有其中主张尽快武统的人，可视为鹰派，在这些人看来，台湾消耗中国太多的资源，在美国围堵中国压力增大以及不断强化对台湾的军事保护的情况下，武统宜早不宜迟，越晚武统对中国的牵制越多，成本越大。

和统派和武统派没有本质差别

目前北京在和统还是武统，晚统还是早统的争论上，前者暂占上峰，主导北京的对台决策和外交政策。这是因为，北京的决策层认为，外部环境并未完全堵死中国的发展空间，而中国社会的很多问题和矛盾还是要通过经济发展来解决；另外也是为统一而作的各项准备并不充足，包括对台湾和外部干预建立足够的武力威吓。和统派虽然不主张中国在有实力的条件下动用武力完成统一，但也不排斥以武力威吓加以配合，甚至认为这是前提条件之一。所谓台湾统一的北平模式，就是建立在强大的武力威吓基础上的，在这点上，和统武统没有本质差别。

俄乌战争给两岸和台海关系带来了新变数，然而，不管北京内部是如何评估这种变化的，华盛顿对北京的一个判断可能是准确的，即北京不会因为俄罗斯在这场战争中的糟糕表现而放弃统一台湾的野心和已有部署，它还会按既定规划去部署，而且只会加快部署。统一台湾不仅是习近平建立党内和中国历史地位的追求，也是中共继续统治的需要以及北京决策层的共识和2050年要实现的目标任务。即使习因某种原因不再连任，这个目标任务也不会改变。因为继任者要赢得民众支持，就必须继续打统一牌，好比美国政客打反中牌，或者台湾领导人打独立牌一样。如果习像多数人预估的那样还要执政10多年，那么这一任务很可能在他任期内完成，而非等到2050年。

此外，看待中国的统一问题，不能只从习的个人因素、党的执政需求和民众的情感要求出发，它也是一个地缘政治问题。现在中国的利益遍布全球，如果中美修好，中国可以在美国治下来保护自己的全球利益。然而现在美国把中国视为头号对手，围堵中国成为美国的政治正确和既有国策，这种情况下北京就不能仰仗美国来保护自己的航道安全，而必须发展自己的军力，从而它的海军必须走向深蓝，陆军和其他军种也必须具有全球打击能力。虽然中西制度的迥异也要求中国提高军事打击能力，但不利的地缘政治更是决定因素。中国天然处于一个不友好的地缘环境，被美国的第一岛链包围，其最富裕的沿海地带没有地理屏障，处在美国海外基地的打击范围内。这对北京的决策者而言，始终会是一个不安因素。所以，它要冲破第一岛链的包围，就必须统一台湾。

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习近平或放手一搏

北京意识到这点，华盛顿的鹰派同样明白北京的焦虑，所以才不断用台湾这个笔尖去戳中国这头大象。而华盛顿操弄台湾议题，频踩北京红线，进一步让北京的焦虑加重，双方的敌意螺旋快速上升。在习拜两次视频通话以及杨沙的阿拉斯加和罗马会谈，加上这次通话，台湾都是主要议题，习杨都放了狠话。从表述来讲，未来中国领导人不大可能比上几次更狠，故而剩下的就只有行动。华盛顿围堵中国的压力越大，北京相应的行动和部署也会越快。而在两种情形下，北京最有可能对台动武：一种是中国的经济实力超美，但不是超得很多，像一些经济学者说的那样，如果未来十几年中国的经济规模比美国大二到三倍，北京解决台湾问题就用不着武力，美国也会知难而退。但假如中国的经济规模刚超美，恰巧此时外部环境也非常严峻，北京决策层很可能倾向用武力解决问题，此时武统也更有把握。另一种是中国受到美国和西方非常严厉的围堵，其所造成的后果跟打一场台海战争差不多，那么这个时候北京决策层更会选择动武，因为这是唯一能打破美国围堵，冲出第一岛链的办法。

考量中美台的现实，中国经济在未来若干年超过美国的机会不大，而第二种或者接近第二种的情形最有可能出现。拜登政府如今在东亚部署新的印太战略，未来对中围堵只会更强，美中关系走向完全破裂是个大概率事件。虽然北京攻台的时间点难以预测，但假如二十大后还是习当政，为扭转中国的被动局面，他或放手一搏，发动攻台，因为只要拿下台湾，美国的印太战略就失败。可以说，从中美各自现状和未来趋势看，两只大象已进入摊牌时刻。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「玉山舰」下水 「玉山舰」是新型两栖运输舰，该舰于2021年4月13日在高雄港区下水。中央社援引台湾海军报道称，此军舰将担负两栖作战、外离岛物资支援、人道救援等任务。此运输舰以台湾最高峰为典故，命名「玉山舰」，预计2022年交舰。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「国舰国造」的里程碑 台湾总统蔡英文和国防部长邱国正等人出席了「玉山舰」的下水典礼。蔡英文表示，玉山舰除了是台湾海军首艘万吨级两栖运输舰外，「更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信有了这艘运输舰加入，能强化海军执行任务能力，让国防力量更加坚实」。

这些年，台湾自制的那些军事装备 沱江级巡逻舰 根据中华民国海军网站，台湾「國艦國造」计划对于沱江軍艦建造、磐石軍艦建造和光華六號後續艇建造给出详细说明。其中沱江軍艦係（图）為迅海計畫建置的多功能三級艦；具有雷达隐身功能和“強大的打擊火力以及高存活性設計”。第一艘原型舰2012年11月动工建造，2014年3月举行下水仪式，同年12月交付。

这些年，台湾自制的那些军事装备 磐石軍艦——台湾海军吨位最大的船舰 磐石舰的全名“磐石号快速战斗支援舰”，属于油弹补给舰。其名称典故来于台湾百岳之磐石山，在2015年1月交舰，是台湾排水量最大的船舰。据报道，磐石舰担负油弹补给与人道救援任务，舰上有野战医院，甲板与机库可以各停放一架33吨直升机。

这些年，台湾自制的那些军事装备 光华六号后续艇 光华六号后续艇是台湾国际造船（CSBC）为中华民国海军制造的导弹快艇，属于近岸作战打击兵力。这是依据中华民国海军“光华六号”计划案建造的导弹快艇，中华民国海军网站表示，“因应台海战备需求，海军需筹建性能较优、耐波性较佳之大型飞弹快艇”。“光华六号”计划共建造30艘导弹快艇，全案已于2011年12月2日完成。

这些年，台湾自制的那些军事装备 正在制造的防御潜舰 除了「國艦國造」外，也有「潜舰国造」，也就是自制防御潜舰。中华民国海军自行研究并设计建造的柴电潜舰在2014年时开始规划，并于2016年首度正项编列预算启动。该自制防御潜舰由台湾国家中山科学研究院负责规划并与美国企业洛克希德马丁共同研制，排水量大约2500吨到3000吨之间，由台湾国际造船公司负责建造。预计首艘原型潜舰最快2024年下水、 2025年正式成军。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雄风系列反舰飞弹 除了舰艇外，台湾在反舰飞弹和制海武器领域也进行自主研发，最有名的当属“雄风”系列。该类型的反舰飞弹普遍装备于大中小型作战舰艇上，其研制始于上世纪70年代末期，分I/II/III三个型号，其中图为III型（简称“雄三”）超音速反舰飞弹。台湾军方没有正式公布“雄三”的有效射程。

这些年，台湾自制的那些军事装备 经国号战斗机 经国号战斗机又称F-CK-1战斗机，这是台湾在美国技术协助下设计、开发的一种轻型超音速多用途喷气战斗机。在中华民国空军的规划下，此战斗机与台湾从法国采购的幻影2000-5战斗机以及从美国采购的F-16战斗机，一同构成台湾空军防卫的主力。这是1980年代在时任中华民国总统蒋经国指示下展开的“自制防御战机”，命名为“经国号”以纪念蒋经国。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “经国”配“天剑” 台湾自主制造战机的发展专案分四个部分，分别为“鹰扬”、“云汉”、“天雷”和“天剑”。其中“鹰扬”发展机身，“云汉”发展引擎及其相关系 统，“天雷”发展航电系统，“天剑”发展空对空导弹。图为天剑二型空对空导弹，此中程导弹是由中华民国中山科学研究院在美国协助下为经国号战机所研发生产的装备。

这些年，台湾自制的那些军事装备 自制的高教机“勇鹰” 蔡英文上台后力推 “国机国造”计划，图为被视为台湾本土制造代表之一的新式军用高级教练机 “勇鹰”，该原型机在2019年9月亮相。据媒体报道，勇鹰（T-5 Brave Eagle）属于第五代高级喷气教练机，也能在“平战转换”的需求下转换为攻击机的角色，执行防卫作战的任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 锐鸢无人机 锐鸢无人机，原名 “中翔二号”无人机，是台湾中科院研发的战术型无人飞机系统。据报道， 此系统具有快速部署、长时滞空巡侦、目标监侦定位、电子反干扰与即时影像传输等功能，目前在台湾岛地面部署，进行战场侦察、不对称作战与提供天然灾害救灾资讯等任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “天弓三型”地對空武器系統 除了“国机国造”计划外，台湾也在反战术弹道导弹方面推出 “层系计划”，由中华民国中山科学研究院研发天弓防空系列。其中，天弓三型（简称“弓三”）被专门编列为 “强弓专案”。据研发者介绍，弓三武器系統除了飛彈及箱之外，其射控系統包含相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架，可同時接戰高性能戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等多目標威脅。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雷霆2000多管火箭系统 雷霆2000多管火箭系统是高度整合的射击指挥系统，是台湾参考各国现代化设计后自力研制的多管火箭炮。该系统1997年正式公开，2012年9月1日移交台湾陆军。据报道，整套系统以射击指挥车、炮车、AT8X8弹药车和三种规格的炮兵火箭组成。这一射击指挥系统具有可自行判断弹种、自动依弹种计算射击诸元、自动调整发射器高低角度与射界等特点。

这些年，台湾自制的那些军事装备 云豹装甲车 云豹装甲车（CM-32/33/34）是中华民国陆军兵工整备发展中心研发的八轮传动装甲车，于2002年完成首辆原型车。图为CM-32指挥车型。而CM-33为榴弹机枪装步战斗车， CM-34 为30毫米机炮装步战斗车。据中央社援引台湾國防部資料，雲豹八輪甲車共可乘坐9人，巡航里程達800公里，轉向半徑11公尺，采用八輪全時傳動模式，具高度機動、越野與涉水能力。



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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