客座评论：中美临近摊牌，两种情形习近平最有可能攻台

拜登访日期间关于美国“愿军事介入防卫台湾”的最新表态，打破了华盛顿在台湾问题上长期坚守的战略模糊，是迄今为止美国总统对中国发出的最明确信号。尽管白宫表示美国仍然坚持一个中国政策，但政论家邓聿文认为，拜登此次讲话，不能再以口误失言待之，它实际反映了拜登或者眼下华盛顿决策层的真实想法。
（德国之声中文网）5月初，美国务院在其官网更新了“美台关系事实清单”，将“台湾是中国的一部分”以及“不支持台独”等重要表述删除，并在“一中政策”的表述中增加了对台“六项保证”。要知道，即使对台湾最友好的特朗普政府，在对中国最为鹰派的蓬佩奥执掌的国务院，都依然维持上述表述。可见，拜登治下的华盛顿，对中国采取了更具进攻性的姿态。
有鉴于美国更改了一中政策的内涵，以及预防拜登的首次东亚之行会拿台湾做文章，在美国安顾问沙利文和中共外事办主任杨洁篪的通话中，后者警告美方执意打“台湾牌”，在错误道路上越走越远，必将把局势引向危险境地，杨还特意强调中方“说到做到”，现在这句也成了中国外交部发言人对美口头禅。
有理由认为拜登政府事实改变了一中政策，甚至是片面改变台海现状。习近平去年11月在和拜登首次视频通话时，曾向后者阐明台湾问题的真正现状和一个中国的核心内容，即世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府；而拜登今年3月同习二次视频通话也向后者承诺不支持台独。现在，美方更新事实清单，删除一个中国政策的核心表述，拜登又公开表态军事防卫台湾，等于是向中方表明美国不承认台湾属于中国。虽然美国仍说它坚持一中政策，可此一中非北京的彼一中，它实际要表达的是，美国视中华人民共和国为中国的唯一合法政府不假，可台湾不属于中国，这样华盛顿可以说，它没有违反一中政策。北京似乎还没有意识到这点，批评美国弱化掏空一中原则。掏空的前提是原本有这个东西，也即美国的一中政策至少框架还在，只是往里装的内容越来越不是中国乐见的。在国务院的指引更新前，可以这么认为，但如今美国的一中政策已与台湾无关。当然华盛顿出于现实考虑，不愿点破这点。
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不管北京是否意识到华盛顿的一中政策与中国的一中原则完全是两个东西，拜登政府的这两个举措只会进一步强化北京已有的认知和判断，即华盛顿处心积虑要利用俄乌危机，打台湾牌，将台湾乌克兰化，刺激和挑战中国，制造两岸紧张情势，达到牵制、围堵和消耗中国的目的。自特朗普时期起，华盛顿就在香港和新疆的问题上带领西方盟友持续向中国发难，还发动贸易战，虽也造成中国地缘环境的恶化和经济的受损，但效果有限，并没有给中国沉重打击，于是在北京看来，拜登政府改变战术，集中力量操作台湾问题。
现在看来，拜登的对华政策确实比特朗普走得更远，对台湾的支持也同后者一样坚定，如果不是更坚定的话。拜登让一中政策完全沦为一个空壳，之所以在台湾问题上完全不顾忌中方的感受，原因在于俄乌战争让美国的鹰派主导了对华战略和决策。俄罗斯在俄乌战争中的表现蹩脚，迟迟不能打下乌克兰，以及美国和西方对它的超强制裁和禁运，让华盛顿遏制中国的信心大增。
华盛顿的鹰派一直有同时对中俄开辟两个战场的想法，他们当然坚信美国有实力可以同时打赢两场战争，但在俄乌战争前，这毕竟只是一种理论和沙盘推演。俄乌战争让俄罗斯的弱点得以暴露，世人看到俄军并非想象的那么能打仗。故而，华盛顿借助这场战争，试图制造中俄“邪恶轴心”，将两国捆绑，通过炒作台湾问题，警告中国不得施压台湾，同时卖给台湾更多武器，支援台湾发展不对称战力。在华盛顿的鹰派看来，俄乌战争不会改变北京最终用武力解决台湾问题的决心和既有部署，美中迟早要在台湾决一雌雄，晚打不如早打，早打对美更有利。
而北京在统一台湾的问题上，也有鹰派。一般认为，北京存在和统和武统两种声音和主张。前者认为时间在中国一边，只要中国持续发展，国力持续壮大，台湾迟早要回归中国，两岸将和平统一，即使不得已动武，中国也有绝对优势打胜，因此，对待统一更要有耐心和定力。后者认为时间并非在中国一边，台湾内部早已完成了世代更替，多数人尤其年轻人不认同中国，赞同台独，无论中国发生什么变化，即使将来变成民主国家，两岸也只会越走越远，台湾不会回归中国。要完成国家统一，只能诉诸武力。武统论者并非都可称为鹰派，只有其中主张尽快武统的人，可视为鹰派，在这些人看来，台湾消耗中国太多的资源，在美国围堵中国压力增大以及不断强化对台湾的军事保护的情况下，武统宜早不宜迟，越晚武统对中国的牵制越多，成本越大。
目前北京在和统还是武统，晚统还是早统的争论上，前者暂占上峰，主导北京的对台决策和外交政策。这是因为，北京的决策层认为，外部环境并未完全堵死中国的发展空间，而中国社会的很多问题和矛盾还是要通过经济发展来解决；另外也是为统一而作的各项准备并不充足，包括对台湾和外部干预建立足够的武力威吓。和统派虽然不主张中国在有实力的条件下动用武力完成统一，但也不排斥以武力威吓加以配合，甚至认为这是前提条件之一。所谓台湾统一的北平模式，就是建立在强大的武力威吓基础上的，在这点上，和统武统没有本质差别。
俄乌战争给两岸和台海关系带来了新变数，然而，不管北京内部是如何评估这种变化的，华盛顿对北京的一个判断可能是准确的，即北京不会因为俄罗斯在这场战争中的糟糕表现而放弃统一台湾的野心和已有部署，它还会按既定规划去部署，而且只会加快部署。统一台湾不仅是习近平建立党内和中国历史地位的追求，也是中共继续统治的需要以及北京决策层的共识和2050年要实现的目标任务。即使习因某种原因不再连任，这个目标任务也不会改变。因为继任者要赢得民众支持，就必须继续打统一牌，好比美国政客打反中牌，或者台湾领导人打独立牌一样。如果习像多数人预估的那样还要执政10多年，那么这一任务很可能在他任期内完成，而非等到2050年。
此外，看待中国的统一问题，不能只从习的个人因素、党的执政需求和民众的情感要求出发，它也是一个地缘政治问题。现在中国的利益遍布全球，如果中美修好，中国可以在美国治下来保护自己的全球利益。然而现在美国把中国视为头号对手，围堵中国成为美国的政治正确和既有国策，这种情况下北京就不能仰仗美国来保护自己的航道安全，而必须发展自己的军力，从而它的海军必须走向深蓝，陆军和其他军种也必须具有全球打击能力。虽然中西制度的迥异也要求中国提高军事打击能力，但不利的地缘政治更是决定因素。中国天然处于一个不友好的地缘环境，被美国的第一岛链包围，其最富裕的沿海地带没有地理屏障，处在美国海外基地的打击范围内。这对北京的决策者而言，始终会是一个不安因素。所以，它要冲破第一岛链的包围，就必须统一台湾。
北京意识到这点，华盛顿的鹰派同样明白北京的焦虑，所以才不断用台湾这个笔尖去戳中国这头大象。而华盛顿操弄台湾议题，频踩北京红线，进一步让北京的焦虑加重，双方的敌意螺旋快速上升。在习拜两次视频通话以及杨沙的阿拉斯加和罗马会谈，加上这次通话，台湾都是主要议题，习杨都放了狠话。从表述来讲，未来中国领导人不大可能比上几次更狠，故而剩下的就只有行动。华盛顿围堵中国的压力越大，北京相应的行动和部署也会越快。而在两种情形下，北京最有可能对台动武：一种是中国的经济实力超美，但不是超得很多，像一些经济学者说的那样，如果未来十几年中国的经济规模比美国大二到三倍，北京解决台湾问题就用不着武力，美国也会知难而退。但假如中国的经济规模刚超美，恰巧此时外部环境也非常严峻，北京决策层很可能倾向用武力解决问题，此时武统也更有把握。另一种是中国受到美国和西方非常严厉的围堵，其所造成的后果跟打一场台海战争差不多，那么这个时候北京决策层更会选择动武，因为这是唯一能打破美国围堵，冲出第一岛链的办法。
考量中美台的现实，中国经济在未来若干年超过美国的机会不大，而第二种或者接近第二种的情形最有可能出现。拜登政府如今在东亚部署新的印太战略，未来对中围堵只会更强，美中关系走向完全破裂是个大概率事件。虽然北京攻台的时间点难以预测，但假如二十大后还是习当政，为扭转中国的被动局面，他或放手一搏，发动攻台，因为只要拿下台湾，美国的印太战略就失败。可以说，从中美各自现状和未来趋势看，两只大象已进入摊牌时刻。
邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。
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