客座评论：中欧一场贸易战几乎难以回避

政治学者张俊华指出，中国国内经济不景气，陷入中等收入的陷阱危险随着时间的推移在逐渐增加。而习近平领导的中国政府解决这个问题已有一套对策。只是这个做法势必将引起中国与世界，特别是欧洲在贸易上的冲突。
（德国之声中文网）随着中国自己的制造能力提升，同时也随着自己的经济体量增大，中国的重商主义政策也越来越显得明显。重商主义在以前的资本主义历史上就曾经出现过，所谓的重商主义（Mercantilism）是一种民族主义、国家主义经济政策，借由保护主义获取并留下尽量多的境内经济活动。重商主义设法确保国家能够生产尽可能多数量与种类，以限制本国对外国供应商的依赖。制造和工业，特别是有军事用途的商品，占有优先地位，其目标是最大程度使国家富足与强盛。
当然，中国式的重商主义跟以往的类型还是有所不同。中国的重商主义背后的大老板是一个强大的政府 （或者说共产党）。而这个政府的调控能力和规划能力远超任何一个资本主义国家，因为这个政府手中拥有的资源（包括资本）远超于世界上任何一个国家。 中国的重商主义还有一个不同的是，在国际上，它坚守「发展中国家的地位」， 为的是保证在国际贸易中享受「打折扣」的优惠，而且希望这种地位永远存在下去，尽管客观上它的经济实力远超一个发展中国家。
同时，中国的重商主义实际上并不为自己的百姓谋利。或者说，中国政府的利益与百姓之间的利益均衡的原则是：我给你多少，你就得到多少。这样，政府容忍了企业人为地压低工人的工资、延长劳动时间，甚至拖延、拒绝发放工人的工资。同时，利用警察的力量阻止任何抗议活动。劳动法在很多地方就是一张废纸，至于为工人维权的律师更是一个危险的职业。
在目前百姓消费能力差的环境下，中国政府从来没有通过「直升飞机撒钱」，给他们增加收入、从而提升消费能力的想法。相反，中国政府极力把资金投入制造业。而这样的结果是，国内的消费能力差， 这样制造出的产品在国内根本无法消化，而解决生产过剩的唯一希望就放在国外市场。
应该承认，在目前一个能对世界贸易作出30%以至于更多的贡献的国家，如此大的体量，颇有对全球贸易「翻手为云覆手雨」的效应。更不用说，中国政府确实还拥有其他的「翻手为云覆手雨」的杠杆，那就是经济威吓。譬如说最近，中国对法国白兰地发起反倾销调查，而这个做法的背后实际上是向法国发出警告，因为中国认为法国是主张欧盟对中国电动汽车反倾销的主角之一。
目前，整个欧洲正面临着来自北京政府产品大倾销。这种情况是欧洲的资本主义历史上从来没有遭遇过的，所以不少欧洲政治精英陷入了一时难以招架的窘境。
我们不妨从铁木（Temu）先说起。铁木是中国的拼多多给海外版取的名，意为「Team Up, Price Down」，即购买的人越多，价格就越便宜。目前由于乌克兰战争，造成了能源价格的提高，从而又推动的通货膨胀，民众的实际收入也因此而降低。 这样，铁木的出现，正好与欧洲的消费能力吻合。而中国在「拼多多」销售经验已经相当丰富。这些网上摆出的东西，就跟任何人走进义乌的小商品市场看到的商品一样：价格惊人的便宜、有的仿造品做得惊人的逼真。
而且，由于中国享有「发展中国家」的地位，所以在万国邮政联盟中，中国商家能够享受邮费折扣。这使得Temu商品运送到欧洲，尽管路程老远，但价格仍然超低。还有，德国法律上的愚蠢，即从中国发货的价值低于150欧元的货物无需缴纳关税。而海关对每天来自中国的成千上万的邮包，根本无法检查商品是否是在这个价格之内。
这样，也就不奇怪了，为什么铁木在短短的几个月内，在德国很顺利地抢占了老牌电商的市场。据德国《商报》报道，铁木目前在德国访问量已排名第四，仅次于亚马逊、易贝（Ebay）和欧图（Otto）。过去六个月中，26%的德国百姓在铁木上进行过购物。
这里暂时就不谈由于铁木的出现，在德国商业界以及政治精英阶层引起的不安。可以想象，如果一个数码型的义乌搬到德国，这对这里实体商业以及制造商意味着什么了，这就使笔者想起了几年前在巴基斯坦引起的骚动。
当初，中国的中巴经济走廊项目正热火朝天地进行着。而这时，中国政府制定了一个全面进入巴基斯坦的规划。即等于让巴基斯坦的经济各界对中国的国企、民企和农业开放。当初那些毫无敏感性的中国重商主义者以为，巴基斯坦既然是铁哥，那等于什么都能接受，更何况中国花了这么多钱给他们做项目呢。
而真的如此开放，这实际上也就是帮助中国解决了生产过剩的问题，同时还部分地解决劳动力过剩的问题。但如果真的这样，巴基斯坦的小商品生产者和大量企业明天的饭碗就没了。当这一消息一经巴基斯坦的媒体公布，整个国家抗议声顿时哗啦一片。于是没过几天，中方不得不无声无息地收回此计划。
欧洲目前面临的局面跟巴基斯坦虽有所不同，但实际上，其面临来自中国的重商主义的危险远超巴基斯坦。习近平深知中国的房产业、百姓的低下消费能力、通货紧缩等问题已无法挽回，或者说他并不太感兴趣去挽救。因为习近平认为中国手中的好牌（即高质量的制造业）是解决中国经济问题的唯一途径。那就是，中国的不少大商品如电动车、锂电池和太阳能板大量倾销到富有国家，那么既解决了中国的生产过剩问题，又挣到了外汇，何不乐乎。
确实，这几年，中国的所谓「新三样」产业：锂电池、电动汽车和太阳能产品对欧洲的出口额创下了历史新高。而中国客观上已经打开了欧洲电动车的大门，不少环保意识强烈的国家已开始购入中国的电动车。而现在中国政府认为，只要早点把欧盟对中国的电动车的补贴调查结束，那中国重商主义的好日子就要到来了。
要知道，上面所说的新三样，在一带一路中发挥的功能远不如在发达国家。因为那些穷国追求的绿色欲望不如解决其他基础建设的需求。而在目前美国对中国几乎已关上大门的情况下，欧洲就是中国的唯一救命稻草了。 但是，中国的重商主义并没有问一下欧洲，你们愿不愿意当中国的救命稻草。
自称是市场经济的坚定维护者的欧洲人，对中国政府的工业政策（包括补贴政策）本来就不满，而现在中国的商品如同「铁木」平台那样，往欧洲倾销，更是担忧。 对欧盟来说，2022 年中国对欧盟的贸易顺差达到近4000亿欧元的「历史性」水平，如果再加上电动车等大商品的全面轰炸，那欧洲的经济非垮不可。
于是，中欧贸易之间就形成如此的局面：中方想尽一切办法、利用所谓市场经济的原则把自己的产品输入欧洲，而欧洲却被动地像修补一艘到处有洞的大船一样，忙于补洞，以防海水进入淹没大船。而为了抢救这艘大船，欧盟似乎已经下定决心了，那就是：坚决不让中国的重商主义得逞。
但习近平领导的中国政府可不这么想，中方认为自己已是世界贸易一个不可缺少的重要角色，现有的贸易规则对中国是有利的。再说，如果习近平这次在博弈中不得获胜，那会大大增强在他的任期內中国经济走下坡路的速度。这对维护他的政治地位的稳定绝对不利。
由于双方的利益冲突如此明显，可以预料，中欧之间的摩擦和商业冲突在今年将加剧。整个世界都注视着，中国与欧洲在贸易中的博弈将以何种结果而告终。
本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。
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