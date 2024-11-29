客座评论：“中国香港”样子如何，日子也将如何

中联办主任郑雁雄近日表示，饱经磨难的香港终于有“中国香港”的样子。DW中文客座评论员曾志豪分析，邓小平的“港人治港”和“五十年不变”早已破产，京官一系列的发言并不让港人意外，意外的是当初居然有人会相信。

2024年11月20日香港警察在西九龙裁判法院大楼外巡逻，这一天是《苹果日报》创办人黎智英首次在国家安全勾结案中出庭作证。 图像来源: Tyrone Siu/REUTERS

（德国之声中文网）最近两位大陆管治者开口谈香港管治，重新演绎了几个缠绕香港多年的政治呓语，摊了几张一早就要摊的牌子。一个是中国人大常委会法律工作委员会副主任张勇，重新演绎“港人治港”。另一个则是中联办郑雁雄，他解释了“香港”和“中国香港”的分别。

先说结论：亳不意外，只是把香港早已接受的现象重新用名词包装。唯一意外，当日为甚么香港人和世界会如此相信那套说法？

先说“港人治港”的新解释，张勇人如其名果然够勇，他把邓小平的“港人治港”演绎为“中央也要治港”，甚至可以用全国人大作为行使治港权利的窗口。为甚么这是一个已经发生的现象？你看影响香港深远的《国安法》，完全绕过香港任何谘询、任何程序、任何草拟、任何决策，直接就由全国人大通过并直接在香港实施，这完全就是“中央也要治港”的最佳表示。而且治港最高代表，那个香港特首，由董建华年代，大家都知道是要由中央钦点，这其实已经是“中央也要治港”的最佳示范。

所以，我不觉得任何一个香港人会为这件事感到惊讶，唯一惊讶的应该是，当日全国人民为甚么会答应邓小平这种不切实际的构想呢？你想想，为甚么只有“港人治港”，没有“川人治川”、“疆人治疆”？共产党官场还讲究“异地做官”的传统，最爱异地空降一把手做管治。所以你说，凭甚么香港就要这么特别，只能“港人”才能“治港”？

你看看隔邻埠的澳门，也提早摆脱“澳人治澳”的枷锁了，新的岑浩辉特首，并不是土生土长的澳门人，是广东省中山出世，80年代才移居澳门。所以说，下一任香港特首，还真不一定是香港自己人，邓炳强并不是坐定粒六（必定成功）可以接棒。谁叫新潮流是“中央也可治港”呢？

已故中华人民共和国最高领导人邓小平在1984年针对香港提出“一国两制”、“高度自治”、“港人治港”以及香港现有之资本主义生活方式“五十年不变”等政策。 图像来源: Photoshot/picture alliance

话说回来，当日邓小平的伟大构想，明显就是权宜之计，真实底子，是“爱国者治港”以及“中央也可治港”。收回香港却不能参与管治，入宝山空手回、过了门却不可洞房，岂不有违人性？这不是很好吗，早该摊牌了。

另一张牌便是“中国香港”。过往是“香港”，今天是“中国香港”，有甚么两样吗？原来还真是有分别。中联办郑雁雄表示，“在习近平总书记、党中央坚强领导下，香港经济社会发展出现可喜变化，政治生态发生深刻变化，饱经磨难的香港终于有了“中国香港”的样子。制度创新的特区焕发出新风荡漾的独特魅力，进入大有可为、前景广阔的全新发展阶段。”

这句话实在太重要，这表示，原来在之前，香港只有“香港的样子”，没有“中国香港”的样子，这等于又掴了邓小平一把掌，因为邓公明明保证所谓“回归”只是“换枝旗，五十年不变，马照跑舞照跳”，“不变”是关键。

但如果“不变”，香港就不会变成“中国香港”了，而原来今天的中央，是很想看到“中国香港”的样子。所以说，邓小平的“不变”，才是令香港一直不能回归的原凶啊！2020年之前，香港人一直迷信邓小平的圣旨，“不变”就是不能把香港变成中国香港，所以才有这许多抗争啊。

你一早出声好了，原来中共根本就不喜“香港样子”，而是心急要见“中国香港样子”。至于“香港样子”和“中国香港样子”的分别是甚么？官员没有说，但香港人会说，“你的样子如何，你的日子也将如何”。今天香港人过的是甚么日子？你就知道“中国香港”是甚么的样子了。



曾志豪是香港媒体人，曾任职香港电台，担任时事讽刺节目《头条新闻》主持人。目前旅居台湾。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。