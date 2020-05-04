 客座评论：中国需要1000枚核弹吗？ | 评论分析 | DW | 12.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

邓聿文专栏

客座评论：中国需要1000枚核弹吗？

在中美日趋对峙的背景下，中国应该采取怎样的核战略？专栏评论作者邓聿文认为，只要中美两国都保持理性，核战争根本就不会开启；所以中国根本无需扩充核军备，不如把造核弹的钱用来改善民生增加中共的合法性。

China Inkontinentalrakete DF-5B (picture alliance/dpa/Ren Zhenlai)

东风5B洲际弹道导弹

(德国之声中文网) 最近，环球时报总编胡锡进抛出"中国短期内需要将核弹数目提高到1000枚"的言论，不仅在中国舆论场引起了争议，也成为一个外交问题，路透社记者在中国外交部新闻发布会上就提问，中国官方如何看待胡的言论。

姑且不论胡有否为官方放风的嫌疑，这番话因为触及敏感的核武问题，也让外界借此检视中国的核武装力量，具体说，中国究竟有多少件核武器，能否在未来的核战中--假如发生的话--抵御其他核大国如美俄的核打击，关于这一点，在中国社会内部，尤其战略界和军事发烧友，不时提及或讨论。

相对美俄两个核大国，中国核武器的数量一直是个谜，当局刻意保持模糊和不透明，这是因为，如中国专家所言，"数量不透明"才能保持对美俄的威慑。但也从反面说明，中国的核武数量可能确实不多，才须隐瞒。作为打击敌人的工具，武器任何时候都应该是质量优先，精而小的武器比劣而多的武器更能在作战中取得优势，然而这不是说武器的数量可有可无，尤其对核武这种"战略武器"来说，只有具备一定数量才能达到核恐怖平衡，让对手不敢轻举妄动，进行核讹诈。

BG Waffensysteme der VR China | Bomber H-6N (Imago Images/ZUMA Press/Stringer)

轰6系列是中国当前唯一一款战略轰炸机

胡锡进正是在此意义上主张大幅增加中国的核弹数目的。他的理由是，在美国把中国看作头号战略对手的情况下，美国必拼全力打击中国，中国如核弹数量不多，构不成对美国的威胁，它对中国的打击就会无所顾忌。中国处于"二流国家"时，美国不会把中国的威胁看作多么重要的事；中国也不是朝鲜，后者虽拥有核武器，可以对美国玩命，但美国不会和朝鲜玩命，因为不值得。现在中国成为美国的头号敌人，美国就会和中国玩命。如果美国率先对中国发动核饱和攻击，将会摧毁大部分核弹，即使中国拥有对美的二次打击能力，但那时所剩核弹无几，对美就不可能有太大威胁。

外界对中国核武数目的估算，低的有100多枚，高的达上千枚，普遍预计在500-800枚之间。即使取其高值，和美俄分别达5千和7千枚相比，在数量上中国确实构不成一个等级。倘若加上质量的差距--虽然一些军事专家认为中国的核弹质量很高，更不是同等级的对手。这也是中国政府坚决不参与美俄削减核弹数量军控谈判的原因。军控谈判虽然按比例削减武器数量，但对武器数目少的国家，明显要吃亏。假如说美俄销毁2000枚核弹，还剩有3000-5000枚，中国同比例销毁200枚核弹，那么所剩就不多了。

China Wasserstoffbombe 1967 (picture-alliance/United Archiv)

1967年，中国首次进行氢弹试爆。时值文革期间，欢庆的人群挥舞着“红宝书”

除胡锡进说的这个理由外，很多人包括军方专家要求中国大幅增加核弹数目，原因还有一个，即随着美国导弹防御体系的完善并向全球部署，中国如核弹数量不多，大部分会被导弹防御体系拦截，能够躲过拦截的核弹很少，这样中国对美国的核威慑就处于劣势。

从纯军事的角度看，胡锡进以及其他人士大的该论调似乎也说得过去。但如果把问题深入推进观察，即便从军事角度看，这种主张的根据也是站不住脚的。一些人从意识形态的角度驳斥胡锡进，认为中国如是民主国家，根据民主国家互不打仗这个"假定"的规律（我把这个规律称为假定的），中国无须拥有很多核弹，甚至根本不要核弹。我不从这个角度看问题。因为中国现在还不是民主国家，而且至少暂时它感受到来自美国的威胁，所以要它改变制度不增加核弹，这是不现实的。

Infografik Militärisches Kräfteverhältnis in Ostasien CHI

战争是政治的延续，引发战争的因素有边界、领土的冲突等等，但即使如此，也取决内政的需要，所以基本可以说，一个国家到了需要打仗的时候，哪怕外界没有触发战争的因素，也要变相"创造"从来。这大体符合历史事实。

美中会不会爆发战争，以及一旦战争打响，是否要到打核战的程度，既取决于中国，也取决于美国。美中两国的不安感这几年都在加强，很可能在南海、台湾甚至在朝鲜爆发战争，这已成了许多人包括战略界的认知。要说美国的鹰派没有在推动对中国的战争，估计很难让人相信。白宫的总统贸易顾问纳瓦罗几年前就写过一本大部头的书《美中开战的起点》，台湾有中译本。该书就设想了美中打仗的多种情形。当然在纳瓦罗先生看来，是中国的好战引起美国的警觉，使得美国不能不应战。换言之，不排除在美国的鹰派里，有人乐于看到美中一战的。因为他们假定，以美国的军力和国力，最后的战争赢家肯定是美国，对此无须怀疑。

China Parade zum 70. Geburtstag der Marine (Imago Images/Xinhua/L. Ziheng)

2019年4月，中国海军的新型核潜艇亮相

美中有多个战争的触发点，考虑到疫情对两国民意的毒化，一旦美国对中国的索赔形成结果，很可能增加战争的概率。这可能确实不以中国的意志为转移。然而，即使美中爆发战争，发展到核战地步，可能性也是极小的。因为到这一步，谁都承受不了战争的代价，胜利者也将是失败者，甚至严重点说，核战毁灭的不单是中国，还有美国，乃至人类的文明。所以，纳瓦罗在他的那本书中，也不敢鼓吹核战。在这一点上，相信美中两国还保有本质的理性。

DW.COM

美国总统特朗普与俄罗斯总统普京通话，纪念二战欧洲胜利日75周年。眼看美俄之间的削减戰略武器條約即将到期，他再次向俄方表达希望纳入中国的想法。 (08.05.2020)

在社民党高层人士质疑美国在德国境内储存核武器后，出自该党的联邦外长马斯明确表示了不同立场，有意打消外界顾虑。 (05.05.2020)

五个签署《不扩散核武器条约》的国家预计下个月在伦敦展开新一轮的核武对谈，但是美国却在本周，呼吁中国加入美国与俄罗斯计划在莫斯科所举行的三方核武对谈。美国表示，国际社会急需中国投入相关对话。不过中国目前拒绝接受美国的邀请。 (22.01.2020)

俄罗斯周五表示，该国正协助中国建造一套导弹袭击预警系统，称此举突显了俄罗斯与中国的紧密联系。 (04.10.2019)

在与访问悉尼的美国防长会谈之后，澳大利亚官方周一（8月5日）证实，该国不会成为美国在亚太地区部署中程导弹的基地。面对美国可能的国防大动作，北京也立即反击。 (05.08.2019)

华盛顿正式退出《中导条约》翌日，新任五角大楼负责人马克·埃斯帕周六称，他倾向于在相对较快的时间内在亚洲部署陆基中程导弹。周日，这位美国防长又严厉批评中国破坏印太地区稳定。 (04.08.2019)

作为美俄之间一项重要的裁军协定，《中导条约》已经确认失效。如今，多方把目光转向了从未加入过该项协定的中国。 (05.02.2019)

不妨来推演一番。假使中国保持现有的核武规模，美国威胁摧毁中国的核武库，想想中国会作何反应？中国有没有可能放弃现有的不首先使用核武器的承诺，而对美国率先发动核攻击？即使中国最后的核弹被打光，但核大战对双方和人类的灾难已经种下，谁能承担起如此后果？假使美国没有警告直接用小当量但威力强的的战术核弹打击中国，谁又能保证中国不会用战略核武器进行还击？总之，无论哪种情况，核战一旦开启，无人能承受这个代价。不要指望战争打到这个程度，美中两国领导人和民众还能保持理性。前面说的美中对核战有本质理性，指的是双方都知道核战开启的后果，所以保持谨慎，但不论哪种情况导致核战打响，这个时候要一方再保持理性，就非常难了，弱势的一方肯定抱着同归于尽的念头。想想，作为核武实力更强的美国，为了围堵中国，它愿意看到自己也被毁灭的情况出现吗？

上述分析告诉我们，胡锡进们担忧的美国举全国之力剿灭中国，哪怕成为事实，也不包括核战在内，美中今后大概率会像冷战时期的美苏一样，投入全部资源展开全方位竞争，包括代理人战争，甚至直接发生战争对决，但双方的理性会使战争维持在常规武器战争的层次，不至于失控变成核大战。除非中国想自杀，率先用核弹攻击美国，否则，美国不会用核弹来讹诈中国，不是美国多么仁慈，而是它要掂量这样做会不会真的催生核战？

故与其防范这个概率之低近乎于无的赌注而大幅增加中国的核弹，投入和美国的核军备竞赛，不如把造核弹的钱用来改善民生增加中共的合法性，对中共统治更有利。

事实上，要减少美国对中国的敌意和战略压力，即便不要求中共改变体制，只要习近平稍稍把党对中国的政治控制放松一点，在国际上真正践行人类命运共同体的理念而非喊喊口号，中国的外部处境也会得到很大改善，根本用不着增加核弹数量来确保国家安全。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

  • Peking Parade 70 Jahre Volksrepublik China (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    朋友圈的阅兵式

    10月1日这一天，中国微信用户的朋友圈被阅兵式的照片和视频占领。中国此次会展示出怎样的先进武器，是大众关注的焦点之一。在中国，有许多军事迷，对军方的每一种兵器都如数家珍。

  • Peking Parade 70 Jahre Volksrepublik China (Reuters/J. Lee)

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    “大国长剑”

    具有覆盖打击美国全境能力的洲际核弹道导弹东风41号作为地面方队的压轴角色出现。也是此次中国70周年国庆阅兵的最大亮点。这是中国第一次对外展示具备大规模部署能力的东风41核导弹部队。这也是中国自主研制的陆基机动固体弹道式洲际核导弹。

  • Parade 70 Jahre Volksrepublik China (picture-alliance/dpa/Xinhua News Agency)

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    会“打水漂”的东风-17

    导弹部队中，关注度仅次于东风-41的就是据称有高超音速巡航能力的东风-17型弹道导弹。中国官方称其作战范围为大约1800至2500公里。其细长弹头的空气动力设计，能让弹头再入大气层的时候，不断变轨并像打水漂一样滑翔，在节省燃料的同时，能提高其反拦截性能。

  • BG Waffensysteme der VR China | SLBM JL-2 (Imago Images/Xinhua/Gao Jie )

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    “巨浪”袭来

    从个斗上来说与东风-41同样吸引眼球的是此次阅兵式上展示的巨浪-2型潜射弹道导弹。这个中国从90年代就开始研发的潜艇导弹系列如今已经进入第二代。个头如此庞大是因为它可携带1-3个核弹头。与核潜艇的配合能够大大增加中国在全球的核打击威慑力。

  • Peking Parade 70 Jahre Volksrepublik China (Getty Images/AFP/G. Baker)

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    自主研发转外销

    巨浪2型导弹的技术也被用到了海红旗-9系列远程地对空导弹的身上。修长的弹体使其最高可以超过6倍音速巡航。它使中国海军第一次具备发射自制空域防空飞弹的能力，减少了对俄系SA-N-6系统的依赖，还成为了中国军方的外销产品。

  • BG Waffensysteme der VR China | Gonji-11 (picture-alliance/dpa/TASS/Z. Rusinova)

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    “攻击”有点着急

    一般来说，中国军方在阅兵式上通常只会展出已经实战部署的武器装备。 这次阅兵式的另一大亮点，攻击-11型无人机验证机是个例外。据中国媒体报道，这种无人机可执行制空突击、压制防空等作战任务，反辐射无人机具备压制敌预警探测和指挥通信系统的功能。这是它的概念机几年前在一次航展上亮相后，首次以正规军的身份出现在阅兵式。

  • BG Waffensysteme der VR China | AUV HSU 001 (Imago Images/ZUMA Press/Stringer)

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    上天下海的无人机

    在无人机领域，中国不仅注重空中无人机的研发，也同时关注水下无人机的作战能力。图种的001型水下无人航行器在此次阅兵式上的代号为HSU-001，据中国媒体称是中国自主创新研制的新型水下无人装备，主要遂行隐蔽侦察任务，具有自主远程航行和自动侦察战场环境信息的能力。

  • BG Waffensysteme der VR China | Bomber H-6N (Imago Images/ZUMA Press/Stringer)

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    战略轰炸机脱胎换骨

    抬头望天，在引进苏联技术上升级研发的中国轰-6N轰炸机在此次国庆70周年阅兵式上首次公开亮相。据称这是国产新一代远程战略轰炸机，可以空中受油。其中轰-6N和轰-6K都可以实施远程奔袭、大区域巡航，具备防区外打击能力。

  • BG Waffensysteme der VR China | Xi Jinping bei der Parade zum 70. Jahrestag Volksrepublik (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    这盛世 如谁所愿？

    从武器展出的技术水平来说，此次70周年阅兵是中华人民共和国建国以来最高规模的一次阅兵。总规模约1.5万人，各型飞机160余架、装备580台。习近平乘坐的阅兵车后面，有一辆挂有1949车牌号的同款阅兵车。有解读称，这是为中共建国的“千万英魂”所备。不少民众纷纷在社交媒体上将已故总理周恩来的画像拿出，配文称“这盛世 如你所愿”。

    作者: 任琛


相关内容

Deutschland Fliegerhorst Büchel

美国在德国部署有多少核弹？ 04.05.2020

德国政界有讨论，是否应让美国撤走部署在这里的核弹。支持者认为，核武器本身就“蔑视人性”，再加上特朗普的政策“难以预见”。反对者则指出，核威慑力以及德国在北约核战略上的话语权不可或缺。

Japan Start GPS-Satellit Michibiki 2

应对未来战争 日本宣布成立太空部队 20.01.2020

日本首相安倍周日在纪念日美安保条约签署60周年时宣称，将在与美国的合作下成立太空部队，保障日本军队在太空的防御及部署能力。虽然没有明确提及中国，但日本太空部队的假想敌已经比较明确。

Japan Militärparade

日本防务白皮书：中国是最大威胁 27.09.2019

刚刚发布的日本年度防务白皮书中，中国首次被列为比朝鲜更大的威胁。该白皮书说，中国在日本领海和领空附近巡逻是“国家安全问题”。

广告