客座评论：中国需要1000枚核弹吗？

(德国之声中文网) 最近，环球时报总编胡锡进抛出"中国短期内需要将核弹数目提高到1000枚"的言论，不仅在中国舆论场引起了争议，也成为一个外交问题，路透社记者在中国外交部新闻发布会上就提问，中国官方如何看待胡的言论。

姑且不论胡有否为官方放风的嫌疑，这番话因为触及敏感的核武问题，也让外界借此检视中国的核武装力量，具体说，中国究竟有多少件核武器，能否在未来的核战中--假如发生的话--抵御其他核大国如美俄的核打击，关于这一点，在中国社会内部，尤其战略界和军事发烧友，不时提及或讨论。

相对美俄两个核大国，中国核武器的数量一直是个谜，当局刻意保持模糊和不透明，这是因为，如中国专家所言，"数量不透明"才能保持对美俄的威慑。但也从反面说明，中国的核武数量可能确实不多，才须隐瞒。作为打击敌人的工具，武器任何时候都应该是质量优先，精而小的武器比劣而多的武器更能在作战中取得优势，然而这不是说武器的数量可有可无，尤其对核武这种"战略武器"来说，只有具备一定数量才能达到核恐怖平衡，让对手不敢轻举妄动，进行核讹诈。

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胡锡进正是在此意义上主张大幅增加中国的核弹数目的。他的理由是，在美国把中国看作头号战略对手的情况下，美国必拼全力打击中国，中国如核弹数量不多，构不成对美国的威胁，它对中国的打击就会无所顾忌。中国处于"二流国家"时，美国不会把中国的威胁看作多么重要的事；中国也不是朝鲜，后者虽拥有核武器，可以对美国玩命，但美国不会和朝鲜玩命，因为不值得。现在中国成为美国的头号敌人，美国就会和中国玩命。如果美国率先对中国发动核饱和攻击，将会摧毁大部分核弹，即使中国拥有对美的二次打击能力，但那时所剩核弹无几，对美就不可能有太大威胁。

外界对中国核武数目的估算，低的有100多枚，高的达上千枚，普遍预计在500-800枚之间。即使取其高值，和美俄分别达5千和7千枚相比，在数量上中国确实构不成一个等级。倘若加上质量的差距--虽然一些军事专家认为中国的核弹质量很高，更不是同等级的对手。这也是中国政府坚决不参与美俄削减核弹数量军控谈判的原因。军控谈判虽然按比例削减武器数量，但对武器数目少的国家，明显要吃亏。假如说美俄销毁2000枚核弹，还剩有3000-5000枚，中国同比例销毁200枚核弹，那么所剩就不多了。

除胡锡进说的这个理由外，很多人包括军方专家要求中国大幅增加核弹数目，原因还有一个，即随着美国导弹防御体系的完善并向全球部署，中国如核弹数量不多，大部分会被导弹防御体系拦截，能够躲过拦截的核弹很少，这样中国对美国的核威慑就处于劣势。

从纯军事的角度看，胡锡进以及其他人士大的该论调似乎也说得过去。但如果把问题深入推进观察，即便从军事角度看，这种主张的根据也是站不住脚的。一些人从意识形态的角度驳斥胡锡进，认为中国如是民主国家，根据民主国家互不打仗这个"假定"的规律（我把这个规律称为假定的），中国无须拥有很多核弹，甚至根本不要核弹。我不从这个角度看问题。因为中国现在还不是民主国家，而且至少暂时它感受到来自美国的威胁，所以要它改变制度不增加核弹，这是不现实的。

战争是政治的延续，引发战争的因素有边界、领土的冲突等等，但即使如此，也取决内政的需要，所以基本可以说，一个国家到了需要打仗的时候，哪怕外界没有触发战争的因素，也要变相"创造"从来。这大体符合历史事实。

美中会不会爆发战争，以及一旦战争打响，是否要到打核战的程度，既取决于中国，也取决于美国。美中两国的不安感这几年都在加强，很可能在南海、台湾甚至在朝鲜爆发战争，这已成了许多人包括战略界的认知。要说美国的鹰派没有在推动对中国的战争，估计很难让人相信。白宫的总统贸易顾问纳瓦罗几年前就写过一本大部头的书《美中开战的起点》，台湾有中译本。该书就设想了美中打仗的多种情形。当然在纳瓦罗先生看来，是中国的好战引起美国的警觉，使得美国不能不应战。换言之，不排除在美国的鹰派里，有人乐于看到美中一战的。因为他们假定，以美国的军力和国力，最后的战争赢家肯定是美国，对此无须怀疑。

美中有多个战争的触发点，考虑到疫情对两国民意的毒化，一旦美国对中国的索赔形成结果，很可能增加战争的概率。这可能确实不以中国的意志为转移。然而，即使美中爆发战争，发展到核战地步，可能性也是极小的。因为到这一步，谁都承受不了战争的代价，胜利者也将是失败者，甚至严重点说，核战毁灭的不单是中国，还有美国，乃至人类的文明。所以，纳瓦罗在他的那本书中，也不敢鼓吹核战。在这一点上，相信美中两国还保有本质的理性。

不妨来推演一番。假使中国保持现有的核武规模，美国威胁摧毁中国的核武库，想想中国会作何反应？中国有没有可能放弃现有的不首先使用核武器的承诺，而对美国率先发动核攻击？即使中国最后的核弹被打光，但核大战对双方和人类的灾难已经种下，谁能承担起如此后果？假使美国没有警告直接用小当量但威力强的的战术核弹打击中国，谁又能保证中国不会用战略核武器进行还击？总之，无论哪种情况，核战一旦开启，无人能承受这个代价。不要指望战争打到这个程度，美中两国领导人和民众还能保持理性。前面说的美中对核战有本质理性，指的是双方都知道核战开启的后果，所以保持谨慎，但不论哪种情况导致核战打响，这个时候要一方再保持理性，就非常难了，弱势的一方肯定抱着同归于尽的念头。想想，作为核武实力更强的美国，为了围堵中国，它愿意看到自己也被毁灭的情况出现吗？

上述分析告诉我们，胡锡进们担忧的美国举全国之力剿灭中国，哪怕成为事实，也不包括核战在内，美中今后大概率会像冷战时期的美苏一样，投入全部资源展开全方位竞争，包括代理人战争，甚至直接发生战争对决，但双方的理性会使战争维持在常规武器战争的层次，不至于失控变成核大战。除非中国想自杀，率先用核弹攻击美国，否则，美国不会用核弹来讹诈中国，不是美国多么仁慈，而是它要掂量这样做会不会真的催生核战？

故与其防范这个概率之低近乎于无的赌注而大幅增加中国的核弹，投入和美国的核军备竞赛，不如把造核弹的钱用来改善民生增加中共的合法性，对中共统治更有利。

事实上，要减少美国对中国的敌意和战略压力，即便不要求中共改变体制，只要习近平稍稍把党对中国的政治控制放松一点，在国际上真正践行人类命运共同体的理念而非喊喊口号，中国的外部处境也会得到很大改善，根本用不着增加核弹数量来确保国家安全。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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