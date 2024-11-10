客座评论：中国还能对朝鲜施加影响吗？

金正恩派兵援俄的背景并不简单。除了希望从普京那里换到一些实际好处之外，更深层的动机可能是增强军队实战能力，以配合其不断崛起的核武实力。在这样的背景之下，北京对平壤具有还有多少实际影响力？

金正恩一旦开始“暴走”，习近平能管住他吗？ 图像来源: Yonhap/picture alliance

（德国之声中文网）美国大选前几个小时（11月5日凌晨），朝鲜向韩国东海海域发射多枚短程弹道导弹，400公里之射程毫无疑问可覆盖韩国所有陆海空军本部与驻韩美军群山基地；而仅仅几天之前（10月31日），其发射了迄今为止最为强大的洲际弹道导弹“火星炮-19”，号称可打击美国本土。

显然，这是金正恩意在以军事挑衅引起国际社会关注，并对美国总统选举及新任总统施压，以换取核武谈判筹码。而其公然派遣士兵前往俄罗斯参与俄乌战争，以及其外长于莫斯科发表支持宣言并与普京会面，这些事实之下不容忽视的是：朝鲜政权似已做好向国际社会军事扩张的准备。

虽然美、韩与乌克兰曾寄希望于中国对朝施加影响，甚至质疑其进行“纵容”，但中国是否还能对朝施加有效影响，或朝鲜是否愿接受中国管控，或者更愿撇开中国与新任总统特朗普谈判，则是一个极具现实性的问题。这首先需要从朝鲜近年来的意识形态与实际行动入手，进行观察分析。

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“主体思想”与“白头山血统”

在意识形态方面，2013年朝鲜已经修改了高于宪法与党章的实际统治规则，即《树立党的唯一思想体系十大原则》（简称《十大原则》）。在这次修改中，“主体革命伟业”替代删除了“共产主义伟业”，并明确规定“将劳动党和革命的血脉白头山血统永远延续下去”，“并坚决保持其绝对的纯洁性”。

其中，“主体革命伟业”的思想基础自然是金日成于1956年开始创建的“主体思想”：其本为整肃当时的亲华“延安派”及亲苏“教条派”而建，因而大力强调在朝鲜独特的国情之上（如历史地理、风俗习惯等），坚持独立自主的创新道路，并矢志以金日成为首的朝鲜劳动党的思想为主体。

而“白头山血统”则可一直上溯到朝鲜的远古传说“檀君始祖”：将金日成出生地及其抗日根据地与“檀君血脉”相连接，意在建构一个全民共识的神化叙事；而将其写入《十大原则》，则制度性保障了“金家王朝”的世袭性。而从另一角度，这亦意味着“商周箕子朝鲜论”的彻底边缘化——即从古朝鲜建国史角度，对朝中历史性血缘情感进行切割。

由于朝鲜曾因传统“华夷秩序”而长期遵奉对华宗主国关系（即“事大主义”），从金日成60年代“主体思想”的提出，到金正恩2013年将“白头山血统”正式写入施政纲领，这标志着以“纯血主义”为象征的极端民族主义的形成。至此，即使中朝在现代史中因韩战而结成的“鲜血凝聚而成的友谊”亦更退一步，朝中关系沦为主体思想体系之外的一般性盟友。而当中国因为自身利益一次次寻求与韩、美、西方等建立更为广泛的合作，这在朝鲜的眼里，却不啻于一次次对盟友的背叛。

执政路线与“拥核”分歧

在上述意识形态之下，观察近年来朝鲜之对华举动，则不难理解：金正恩对华行动的一系列“偏激”反应，并非出于年轻气盛，而是出于坚定的路线运动。其首先在内部采取极端严酷手段进行了一系列整肃，而其对象，正是所谓的“亲华派”及主张效仿中国的改革开放派。

以帮助金日成确立主体思想体系的莫斯科大学哲学博士黄长烨为例，其于1997年逃亡韩国之后，公开批评朝鲜的社会主义是与封建主义相结合，而根本解决之道则在于“走向中国式的改革开放”，“实现经济增长与民主化”。不仅其一直遭到朝鲜特工的追杀，在朝鲜内部同样寄希望于中国并意图效仿改革开放的金正恩姑父张成泽，即使居于二号高位，亦于2013年遭到处决。2017年，金正恩同父异母长兄、即与中国关系密切的金正男遇刺，则意味着朝鲜亲华势力的彻底覆灭。

在因上述事件等持续失去互信的基础之上，中方对于朝鲜半岛无核化的坚持，彻底惹恼了意图以核武进一步加强军事装备的金正恩。自朝鲜2013年2月再次进行地下核试验后，双方的对抗在平静表象之下不断提升，世人眼中最为高潮的是：2015年底，朝鲜官媒在牡丹峰乐团抵达北京的当天高调宣告朝鲜成为“核武大国”，“自主研制了原子弹和氢弹”，这导致中国高层拒绝出席在国家大剧院的演出以避免为其“背书”，而金正恩则不惜在演出前三小时撤回了乐团。

随后，因中国公开参与联合国对于朝鲜核试验的能源禁运与经济制裁，朝鲜通过自身党媒喉舌不惜点名批评中国，不仅要求中国对朝鲜作为“抗美前线”怀有感激之情，言辞亦极为犀利嘲讽，因此被《人民日报》公号视为“决裂的宣言”。2017年5月14日，中国举办首届”一带一路国际高级合作高峰论坛”，当美、韩、日、俄在内的世界多国政要齐集北京，出席者亦包括联合国秘书长、世界银行行长、国际货币基金组织总裁等，朝鲜则于当日凌晨再次发射弹道导弹（当年第六枚），其意图与手法与本次美国大选前的威慑施压如出一辙。

潜在的未来威胁

由此可见，只要朝中之间仍然存在着关于朝鲜半岛核武器的分歧，就意味着中国对坚决拥核的朝鲜并无实质性影响力。这正如2017年朝中社社论斩钉截铁之宣告：“就算冒着失去与长期盟友、最大贸易伙伴的友好关系的风险，朝鲜也将继续推进核武器计划。”而目前朝俄之间的军事合作，则意味着金正恩已经正式选择了关系更为密切的盟友。

譬如，就在特朗普宣布再度胜选美国总统的当天（11月6日），俄罗斯议会上院批准了今年6月签署、也已通过下院批准的俄朝《全面战略伙伴关系条约》；这标志着朝俄之间的进一步军事同盟即将正式生效，即双方承诺在一方受到攻击时互相提供援助。显然，这相比2019年特朗普总统与金正恩于朝鲜板门店会面、双方意图重启核谈判之时，金正恩手里有了更为强大、亦更令美国棘手的筹码。

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而相比特朗普谈判性格的不可预测性（譬如朝美双方之前于河内谈判的失败），心思慎密的金正恩显然已按部就班地做好进一步密集发射导弹或进行核挑衅的准备。而其中一个重要原因，则在于2021年初朝鲜在劳动党第八次代表大会上正式提出五大国防核心课题（包括开发核潜艇、制造超大型核弹头等战术核武器等）；而今年3月，随着新型中远程高超音速导弹多级固体燃料发动机的点火试验成功，朝鲜已正式宣布提前完成这一五年计划。

由此可见，目前一举震惊世界的朝鲜士兵赴俄参战，似乎并不能简单地被视为金正恩对俄国军力的支援补充。除却其希望以兵力换取俄罗斯对核研发、核技术的各种支持之外，其更深层次的动机，恐怕在于其对120万朝鲜兵力的战争实训，以配合其不断崛起的核武实力。在此动机之下，不仅中国面对其拥核事实已然失去实际影响力，即使声称能于24小时之内结束俄乌战争的美国新任总统特朗普，亦不得不以更为警醒之心态面对目前朝鲜带来的棘手局面。

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吕恒君（Dr. Hangkun Strian）,华裔德籍汉学家，曾求学于韩国延世大学、檀国大学，并执教于韩国弘益大学、庆州大学等多所高校。此后在柏林洪堡大学亚非研究所获得哲学博士学位。主要研究及兴趣领域为文学史、电影、国际关系、基督宗教本土化等。

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