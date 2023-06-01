客座评论：中国资本市场为何与男足一样不长进？

（德国之声中文网）中国证监会领导最近发表谈话，欢迎全世界资本来中国投资买股票，分享中国经济增长的成果。中国政府自从改革开放以来，一向欢迎外国资本，有段时间甚至于给了超国民待遇，让中国的民营资本一个个都害了红眼病，明明是内资也要去套一个外资的外衣。所以，我对这个表态并不感到新奇。

但另外一方面，中国资本市场从来没有给外资超国民待遇，甚至到现在还有很多限制性条款。而且，资本市场收益是一视同仁的，股票价格涨涨跌跌，并不是外资就一定赢。这不，领导讲话刚刚落地，世界最大的资管公司中国区总经理就下岗了。别人一看，原来它进入中国资本市场这几年，和中国散户一样，输的精光。

中国资本市场和中国男子足球一样，永远长不大。它们倒是分享了中国经济增长的成果，但是一直没有对中国经济增长起到应该有的作用。中国股市的上市公司数量和总市值都在走高，可是代表了最优质股票的沪深300指数的增长率却远低于中国经济增长率。就像中国男子足球，球员工资一直在走高，甚至超过了中国经济增长率和其它足球水平远高于他们的外国同行，但是男子国家队就一直踢不出亚洲，别说和中国经济一样，成为世界老二了。

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为什么会这样，原因众说纷纭，写个博士论文一定没问题。笔者的这篇小文章也不可能罗列得面面俱到。但是其中一条：缺乏基本公信力，已经成为大家的共识。中国足球在打假，反腐倡廉。中国股市也在建立早就应该建立的打假机制，不再让造假人带来损失数以亿计，而其本身最高只罚60万的现象再次发生。但是任何变革都不是一纸公文就可以立马见效的，商鞅改革徙木立信：在城门口立了一根木头，说任何人搬走都可以得一百金。这个远超普通劳务回报的搬木头工作，其目的有二，首先要实实在在地通过给赏金，告诉大家改革是有好处的，而不是天天只开会做宣讲；其次是把施政者信誉建立起来，后面颁布的法规条令才会得到大家的信服。

形同赌场的股票市场

中国股票市场搞了三十年，建立了一个没有回报的零和博弈市场的信誉，无论是经济学家还是普通散户，都觉得这就是国家允许开门营业的大赌场。所以尽管中国经济增长导致中产阶层颇具规模，理财需求日益增长，但是大家都宁愿去买房子存银行，甚至于相信P2P这类不着调的骗子，也不愿意把主要资产投入到资本市场。所以现在你想要老百姓突然相信这个资本市场是可以有回报，是可以作为主要理财渠道的，那你可不就应该先徙木立信吗？仅仅开宣讲会是远远不够的。

除此以外，笔者还想到另一个成语叫“近悦远来”。中国资本市场总有一天会完全对外开放，全世界的资本也一定会到中国来分享经济增长的成果。但是你不能首先指望外国资本来撬动起中国资本市场，人家既不是义工，也不是消防队。真正理解中国经济的是中国人和中国资本。只有在中国这个土壤里生长起来的中国资本能够从中国资本市场上获得丰厚回报，津津乐道，乐此不疲，才能够吸引远方的朋友和资本过来一起共同成长。现在中国民营资本对中国经济增长缺乏信心，不少蓝筹股的估值达到了历史低位，近不悦，又怎么能远来呢？所以才看得到在海外上市的中国资产被抛售，得不到合理估值。

振兴中国股市，给出合理估值，从而让资本市场恢复本来作用，帮助中国经济继续增长，并推动技术创新和转型升级。其实钥匙还是在中国政府手里，只不过一直没有动用。这把钥匙就是上市的国有蓝筹大盘股。它们是中国A股市场里面的定海神针，估值中枢。也是立在股市里已经很久的大木头。虽然证监会呼吁大家去搬木头，但是中特估（中国特色估值体系）行情哪里来回到哪里去，还不如隔壁的日特估。为什么呢？原因就在于背后少了那一百金。徙木立信的关键是拿出真金白银去犒赏大家的搬木头行为。否则就是一场新的“狼来了”的游戏而已。

遭遇股灾、反腐风暴的证监会高官 刘士余：主动投案 2016年2月－2019年1月任证监会主席，任前为中国农业银行党委书记、董事长。在A股经历2015、2016年的股灾后，刘士余上任后掀起“监管风暴”。但2018年上证综指全年跌幅24.59%，深成指和创业板年跌幅则高达34.42%和28.65%，被股民戏称“熊冠全球”。2019年1月刘士余被免去证监会主席一职。5月19日，中纪委发布消息称，刘士余因涉嫌违纪违法，主动投案配合调查。

遭遇股灾、反腐风暴的证监会高官 肖钢：股灾代名词 刘士余的前任肖钢担任证监会主席的日子（2013年3月－2016年2月），被视为中国股市极富灾难性的一段时间：三次股灾，两次熔断，近20次千股跌停。大批股民认为证监会对2015年的股灾应对不足。2016年证监会推出熔断机制试图降低股灾风险，却造成股市进一步暴跌。2016年2月，肖钢被免去证监会主席职务。

遭遇股灾、反腐风暴的证监会高官 副手落马 在2015年的股市动荡发生后，证监会多名高官受到纪检部门的违纪调查，2015年9月，证监会主席助理张育军因“涉嫌违纪”接受调查。

遭遇股灾、反腐风暴的证监会高官 姚刚：“发审皇帝” 2015年11月，副主席姚刚也因严重违纪被调查。在证监会领导班子中排名第二的姚刚，因掌控A股市场IPO的发审大权，被业内戏称为“发审皇帝”。

遭遇股灾、反腐风暴的证监会高官 尚福林 接替周小川的尚福林(2002年12月－2011年10月任证监会主席)主持完成的股权分置这一重大改革，使中国A股市场真正迈入了全流通时代。但2005年6月，股指还是跌破千点，几乎所有指责的矛头都对准了证监会。2007年10月沪指终于回涨到的六千点以上；但由于全球金融危机的不断加深，2007年底开始，股市一路狂泻。一年时间里，沪指跌幅度高达72.81%。

遭遇股灾、反腐风暴的证监会高官 周小川 后来任央行行长的周小川在2000年2月到2002年12月间曾任证监会主席，被认为是崇尚监管的市场派。2001年，中国股市进入了新千年后的首次大跌，至2005年，沪指从最高点2245点下跌至998点，暴跌56%，股市蒸发市值近2.3万亿，股票市场处于崩盘边缘。尽管周小川已于2002年底被调任中国人民银行行长，但仍在接下来的数年时间里因股灾受到指责。 作者: 叶宣



沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

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