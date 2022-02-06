客座评论：中国经济下滑？别开玩笑了吧！

（德国之声中文网）尽管到目前为止，中国的经济增长非常好，2021年中国GDP总量已经超过了美国的四分之三，但是中国的经济增长率也已经从十年前的8%逐步下降到现在5%左右。如果未来持续下降的话，中国人均GDP想要进一步接近美国就成了问题。所以，探讨一下中国的宏观经济走势以及宏观经济政策还是很有必要的。

实际上，对于中国的未来经济增长率，有两个方面值得探讨，短期和长期。因为影响这两个方面的因素是极端不同的，所以如果放在一个小文章里面全面论述显然不合适。影响短期经济增长走势的主要是中央政府的货币和财政政策，而长期则涉及到一些制度性的问题。这里就对应着美国国债问题，聊一下中国的国债，以及由此衍生出来的财政政策以及货币政策。所以针对的是中国经济的短期走势。

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2020年中国的国债余额是20.89万亿元人民币，因为当年的中国GDP总量刚好是100万亿，所以比例很好算，就是差不多21%。2021年的变化应该不是很大。而对应着美国的情况，差不多是130%，两者不可同日而语。当然，因为两国的体制很不一样，这样的直接对比有很多的问题。比如美国是联邦制，中央政府对地方政府的负债可以置之不理，任由其破产清算，所以我们只考虑国债和GDP的比例是有道理的；但是中国则不同，大一统的中央集权体制下，实际上地方政府只是中央政府的派出机构，当然就很难像美国一样说：地方债中央管不着。所以在十几年前，实际上是没有地方债这个概念的，所有的债务都是中央兜底，都可以视其为国债。但近年来，中国政府意识到有必要加强地方政府的财政纪律，所以在中央和地方的债务问题上慢慢建立起区别来。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记（一） 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。 作者: 苗子, 文山, 任琛



刺激经济 中国仍有足够空间

由此，我们简单地从国家统计局的报告里面就可以揣测出来地方债的大致情况。比如2020年整个中国政府的财政赤字是62765亿元，但是国债只增加了40868亿元，那么其差额可以简单地用地方债来解释，那就是21897亿元。从2008年开始，12年来这个我揣测的地方债余额累计达到了12.65万亿人民币。所以和上述20.89万亿合计起来就是33.54万亿，这或许是可以和美国国债对比的债务指标。虽然规模因此扩大了60%，但是占GDP的比例仍然只有33%，远远低于美国的130%。所以，如果中国政府计划采取扩张性的财政政策，是有足够的空间的。

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除此以外，中国的国债利息，在2020年大约是5500亿元，平均来讲2.6%，虽然这是美国的差不多两倍，显示了国际市场对美国和中国的不同态度。但是和美国不一样的是：中国的通货膨胀率很低，这两年都在2.5%左右，并不存在美联储面对的升息压力。而且中国银行的准备金率又很高，即便因为美国加息的压力导致中国的央行在降息方面不那么容易，但降低准备金率的空间还是很大的。所以，可以说对中国政府来讲，只要意图扩张货币政策，手段依然非常丰富。

由此可以看出：虽然这两年中国经济的增长率不断走低，但是中国的宏观经济政策还有足够的刺激空间，未来如果需要，中国政府完全可能既扩大财政赤字，又放松货币供给，走上财政货币双宽松的道路。这也是笔者一直不太担心中国短期经济增长的原因所在。当然，在疫情这个特殊环境下，仅仅和过去一样分析财政和货币政策或许是不够的。未来病毒继续变化，中美两国在防疫政策上的差距越来越大，是不是还能够持续显现到目前为止的防疫成果？我们不能刻舟求剑，静态地看问题，而需要与时俱进。期待未来人类社会能够既保持有益的互相竞争，又能够在面对共同敌人的时候携手相助吧！

沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

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