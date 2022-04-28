客座评论：中国的清零政策将在灾难中收场

（德国之声中文网）中国共产主义领导人彻底失去章法：现在竟然开始封门，用栅栏围上小区，不让里面的住户离开家门。北京的清零政策在世人眼中已演变成一场灾难，原本就没有多少权利的人，正在付出高昂的代价，食品以及药物供应全线瘫痪。所有这些手段均无法战胜疫情。

饥饿的人们被拳脚相加

上海封城让独裁专制再一次暴露它无所不用其极：幼儿同家长分开，挤在床上，听天由命。记录这类羞耻的图片传遍了世界。主人给宠物放生，让其自谋生路，却惨遭杀戮。饿极的人们走到街上寻找食物却被殴打、被虐待、被拳脚相加。打手是政府派的。

北京已呼吁全员核酸检测，人们理解这是吹响了上海式封城的前奏曲。封城也不会仅限于这两个大都市：中国一些稍小的城市，虽然名不见经传，但人口都超过1000万。作为比较，伦敦大区堪称西欧最大的城区，其人口不过1400万。

本文作者Alexander Görlach

超市里清空的货架

党的宣传机器正在开足马力，因为这事关阻止全国性的抗议。党控制的媒体展示蔬菜图片，表现人们充满乐观。但事实却不是这样：在囤积抢购之后，超市里货架被清空。中国的经济和货币即将面临严重后果，因数周以来上海港的吞吐装卸受到限制，北京的清零政策也将重创整个依赖中国供应链的世界经济。

上海每日新增约两万名感染者，测出阳性者，即被送到国家管理的方舱医院，出院者叙述那里不堪的状况。居民大楼里有人测出阳性，整个大楼将延长封闭14天。人们在互联网上发送视频表达其不满，但这些视频很快被新闻检查机构删除。因此，中国外地人对上海的实情并不了解。

空气中弥漫着反抗的气息

对习近平和他的领导圈子而言，这无疑是一场灾难：今年秋天中共召开二十大期间，习近平据信将开始其非同寻常的第三届总书记任期。为确保经济数据不出差错、人民群众没有愤怒情绪，中共将采取强硬措施。北京不会允许渴望重返自由的上海人构成挑战，那将是一场终极对抗。上海人同香港人相似，有着强烈的自我认同和自我意识。空气中弥漫着反抗的气息，但其结局却是无可预料。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 不准出入 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 居家禁足 根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 筋疲力竭 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 擁擠不堪 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 牽連全球 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 北京搶購 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 首都封城? 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。



亚历山大·戈尔拉赫（AlexanderGörlach）是卡内基国际事务伦理委员会高级研究员，也是剑桥大学宗教与国际研究学院的高级助理研究员。这位语言学家和神学博士曾在2014-2017年在哈佛大学做研究员和访问学者，2017年至2018年在国立台湾大学和香港城市大学进行学术访问。

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