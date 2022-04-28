客座评论：中国的清零政策将在灾难中收场

上海被封，北京也将迎来相似的命运。Alexander Görlach认为，中国的新冠防控政策不仅对于世界经济，同时对习近平本人也日益成了包袱。
（德国之声中文网）中国共产主义领导人彻底失去章法：现在竟然开始封门，用栅栏围上小区，不让里面的住户离开家门。北京的清零政策在世人眼中已演变成一场灾难，原本就没有多少权利的人，正在付出高昂的代价，食品以及药物供应全线瘫痪。所有这些手段均无法战胜疫情。
上海封城让独裁专制再一次暴露它无所不用其极：幼儿同家长分开，挤在床上，听天由命。记录这类羞耻的图片传遍了世界。主人给宠物放生，让其自谋生路，却惨遭杀戮。饿极的人们走到街上寻找食物却被殴打、被虐待、被拳脚相加。打手是政府派的。
北京已呼吁全员核酸检测，人们理解这是吹响了上海式封城的前奏曲。封城也不会仅限于这两个大都市：中国一些稍小的城市，虽然名不见经传，但人口都超过1000万。作为比较，伦敦大区堪称西欧最大的城区，其人口不过1400万。
党的宣传机器正在开足马力，因为这事关阻止全国性的抗议。党控制的媒体展示蔬菜图片，表现人们充满乐观。但事实却不是这样：在囤积抢购之后，超市里货架被清空。中国的经济和货币即将面临严重后果，因数周以来上海港的吞吐装卸受到限制，北京的清零政策也将重创整个依赖中国供应链的世界经济。
上海每日新增约两万名感染者，测出阳性者，即被送到国家管理的方舱医院，出院者叙述那里不堪的状况。居民大楼里有人测出阳性，整个大楼将延长封闭14天。人们在互联网上发送视频表达其不满，但这些视频很快被新闻检查机构删除。因此，中国外地人对上海的实情并不了解。
对习近平和他的领导圈子而言，这无疑是一场灾难：今年秋天中共召开二十大期间，习近平据信将开始其非同寻常的第三届总书记任期。为确保经济数据不出差错、人民群众没有愤怒情绪，中共将采取强硬措施。北京不会允许渴望重返自由的上海人构成挑战，那将是一场终极对抗。上海人同香港人相似，有着强烈的自我认同和自我意识。空气中弥漫着反抗的气息，但其结局却是无可预料。
亚历山大·戈尔拉赫（AlexanderGörlach）是卡内基国际事务伦理委员会高级研究员，也是剑桥大学宗教与国际研究学院的高级助理研究员。这位语言学家和神学博士曾在2014-2017年在哈佛大学做研究员和访问学者，2017年至2018年在国立台湾大学和香港城市大学进行学术访问。
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