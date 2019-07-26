客座评论：中国的威胁姿态

（德国之声中文网）香港蒸腾了--不是因为天气，而是因为人们的情绪。在这个中国特别行政区，民众情绪激愤如此，不能不让人担心港九和平。事情的起因是一法律计划。港府（或者说一度？）计划，让刑事犯罪分子引渡至中国合法化。事关如何将某人定义为案犯，中国极富创意。即使不计此点，人们也清楚：中国的司法无法让人信任。自豪于司法独立的香港人对此不会漠然无睹。

Peter Sturm是《法兰克福汇报》评论员

所有试图在尽可能长的时间里把北京的影响力减少至尽可能少的人们站了出来。他们人数众多，多到显然让北京吃惊的程度。某些年轻的抗议者在大规模示威行动中动了粗，冲击立法会大楼，一些窗户碎裂。最晚到本周已经显示出，这样的行为至少是不够明智。

北京示强--世界袖手旁观

从北京不仅传来愤怒之声，北京领导人本就高度戒备热爱自由的香港人。在那里突然发生了让人能提出棘手问题的事件：集会结束后，示威者遭到手持铁棒的男子的殴打；在发生不受欢迎的示威行动时总能迅速、大量到场的警方却在很长时间里不加干预。到底是谁要由此给民主活动人士"来个教训"？

末了，北京还再加一码：明里暗里威胁动用军队对付港人。虽然这将是对1997年与英国签署的主权移交协议的粗暴违反，但鉴于民主世界里显然无人愿意因为香港而和中国叫板，北京政府明显感到自己足够强大，可以发出相关恫吓。

香港曾被设想为台湾的榜样。北京曾有意使"一国两制"原则让那个民主的岛国也动心。惟愿北京现在不会对这一示范性原则做其它解释。毕竟，台湾如今也公开受到以军事进攻实现"重新统一"的威胁。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。