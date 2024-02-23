 客座评论：中国电影审查里的"龙标"与《沃土》 | 文化经纬 | DW | 23.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

客座评论：中国电影审查里的"龙标"与《沃土》

在当前进行的第74届柏林电影节上，中国第六代导演王小帅的《沃土》未获"龙标"而举行世界首映礼。这为导演本身及影片发行均带来巨大风险，并凸显出国家意识形态及资本市场化运作之间的张力。

2019年参加柏林影展的王小帅导演

2019年参加柏林影展的王小帅导演

（德国之声中文网）中国迄今为止的电影审查制度可谓沉疴已久，在当前"解放思想"的呼声之下，关于《沃土》的争议，或许能成为一个推动改良的契机。

1. 何为"龙标"？

"龙标"是指中外影片通过当局审查，在中国大陆获得放映资格的标识：其出现在每一公开发行的影片之首，为绿色背景之下的一条金龙。而龙图腾之意象，恰与电影审查制度背后的深层心理机制不谋而合：即始于西周时期的礼乐制度。

礼乐制度是从当政者或贵族角度出发，确定社会之中的身份等级及外在行为规范；并以艺术作为伦理教育、情感导向的重要的社会润滑剂。近年来最符合该隐秘心理的大手笔电影，当推第69届柏林电影节（2019）闭幕式上临时取代《一秒钟》的华丽的《英雄》。

这也助于理解：为何电影作为独特的西方视觉艺术一传入中国（1896年左右），随即于本土制作首批长故事片时即遭审查呼吁（1921年的《阎瑞生》与《张秋生》）；而其推动者，恰为"仓廪实而知礼节"的文化经济相对发达地区（江苏与上海的教育、民俗社团）。

然而，即使是在当时中西文化剧烈碰撞、新旧文明交替之时代，所谓的电影审查也主要在于是否"有伤风化，违背道德"（特别是针对未成年人的保护），而并无政治因素。总体说来，民国电影审查重点在于道德教化与民族主义情感（如针对"武侠热"及"辱华"元素），但意识形态并不强，因此颇具"革命性"的左翼电影亦能崛起。

2019年王小帅的《地久天长》中两名主角分获最佳男女演员银熊奖

2019年王小帅的《地久天长》中两名主角分获最佳男女演员银熊奖

然自中华人民共和国建国以来（1949），新的电影审查制度则几乎没有脱离政治-思想因素：毛泽东1951年于人民日报撰写著名的"520社论"（《应当重视电影〈武训传〉的讨论》），指责刻划平民教育家的《武训传》是"为地主阶级服务的资产阶级改良主义"。此后，随着文艺界对《海瑞罢官》的深入批评，中国电影业更是一度陷于只有八个"样板戏"的荒谬时代。

改革开放之后，特别是90年代的电影产业市场化以来，电影逐渐回归娱乐化之重心。然而，虽然看似是资本引领着电影投资及票房，但国家仍以延续至今的电影审查制度干预意识形态，并成为实际上的资本引领者。譬如电影审查于2018年正式归于中宣部辖下；而即使是"划时代意义"的《电影产业促进法》（2017），亦明文规定：未取得"龙标"的电影不得发行放映（第20条）、并不得参与电影节（第21条）。

以娄烨导演的《颐和园》为例，因涉及"六四"背景与性场面，于2006年5月15日提交审查之后随即遭拒（5月16日），被指为"技术原因"（如画面太暗，声音不清楚等）。其于次日再次提交而再被拒审。5月18日，其携无"龙标"影片参加戛纳电影节，此举被视为对审查制度的严重对抗，从而被罚，禁止娄烨在五年之内不得从事电影制作。

而在本届柏林电影节上，未获"龙标"、甚至在参映前夕被命撤回的王小帅导演亦在采访中坦言：自己虽为影片能于柏林举行世界首映礼而感到高兴，但却"必须先面对压力"，"无论确切知道之后会发生什么。" 而出于逆反、好奇或同情心理，这反而激发出更为高涨的观影兴趣。

2008年王小帅的《左右》获得柏林影展最佳编剧银熊奖

2008年王小帅的《左右》获得柏林影展最佳编剧银熊奖

2. 电影审查制度的顽疾

在《沃土》即将亮相柏林国际电影节前夕，《综艺》杂志（Variety）指出其已在15个月内进行过50多次剪辑删改，但仍未过审。此种"异乎常情"的局面，恰恰说明中国电影审查制度长久以来的混乱状况并未改变。

首先：虽然史上各种电影审查规定均指出了意识形态的创作禁区，但标准却十分模糊空泛。如《电影产业促进法》第16条虽指定了"违反宪法确定的基本原则"、"危害国家安全"、"诋毁民族优秀文化传统"等八大禁区，但具体细则如何，却全无进一步说明。

在这种"虚无缥缈"的所指之下，为了顺利立项，电影人只能首先进行变本加厉的自我审查。但正如王小帅导演所言："在长期的审查压制下，想要敞开心扉自由创作相当困难。当我有一个故事要讲时，必须首先应对审查制度，这无疑扼杀了我自己的创作和表达。"

其次：由于审查程序并不透明，且缺乏充分公信力，审查结果及修改程序往往令电影人无所适从。譬如电影审查团队来自各行各业（一般为36人左右），以2006年最后一次公布的信息为例，其中专业影视编导（多为退休人员）仅占8%左右，学界人士仅为12%，而其余80%则为各部门领导或宣传部门负责官员，如公安部、民族事务委员会、统战部、妇联宣传部，司法部、中宣部等。

由于审查过程并无统一标准，且不对公众开放，亦无评审记录，所以当影片一旦遭拒，导演往往不得不在修改期限费尽心思地"揣摩上意"。《沃土》历时15个月的50多次剪辑删改仍不过关，显然症结仍在于傲慢的公务员内部制度：即决定"生死"的公权力一如既往地并未明示工作细节，即指出影片应在何处修改、如何修改，从而导致整个项目的疲于奔命，甚至最终陷入停滞。

此种运作性弊端不仅为导演带来毫不必要的精神折磨与创作打击，亦意味着影片无法在中国院线排档上映，无法争取票房成绩等现实问题。除却投资方的血本无归，这亦是各种人力资源、社会资源的巨大浪费。正因如此，中国电影审查制度亦招致影业界人士的一致不满，因无人确定令人头疼的红线究竟何在。

不仅如此，以国家意志出现的电影审查干预，近年来也使柏林电影节遭受空前压力。如果说在第69届电影节上，《一秒钟》的临时撤换使其难堪地打破了公平慎密的票务原则，破例予以退票；该届电影节则面临着更为尴尬之境：

似乎是为低调起见，柏林电影节不仅稍晚才公布《沃土》入选，且将其放入"新生代儿童单元"（Generation Kplus）。虽然此举的确令该片原本没有引起过多关注，但在上映期间，其厚重的题材、沉重的历史是否能为儿童或青少年们所理解，所引起的争议直指"单元划分是否存在技术性失误？"；而其压抑的基调及未被删去的性爱场景是否全然适合儿童保护原则，也引起教育工作者们的质疑与不满。

未获龙标的《沃土》

未获龙标的《沃土》

3. 《沃土》是否能与"主旋律"相容？

虽然上述荒谬的运作，导致了一系列荒谬的困境，考察《沃土》的成片过程，不难看出王小帅导演为争取"龙标"而做出过种种努力：

譬如：其认为"沃土"的名字具有双重性，因而有可能被视为"宣传片"；而其拍摄场地甘肃省靖远县，也的确把《沃土》的选址作为农村建设成果而加以宣传；而根据影片开端显示，其甚至在拍摄时期获得了上海市的相关影视促进项目。只是这一切，似乎仍然无法改变目前的重重压力。

客观而言，《沃土》在剧情上并非是一件完美作品，譬如恰恰在敏感的土改题材方面，其并未铺垫"太爷爷"的丰厚财富从何而来，是否存在真实的剥削关系，而让其只是作为旧制度下天生的"贵族"身份而出现。由于对社会结构缺乏批判性反思，这亦使得具备独立判断力的观众无法对其付出全然的同情与信任。

但《沃土》最为成功之处，恰恰是以完全私人性的视角去感触历史，甚至试图以孩子一样纯真青涩的身份去观看历史的迷雾。此种多元性、个体性的叙事角度，正是对国家单一性质的宏大叙事的有力补充：即温和的私人性批判，在揭示出切身问题的同时，并非是与"主旋律"刻意对立，而是对一代代记忆的正常的补充、竞争或拾遗。

譬如，其对农民命运在各种政策变迁下的整体刻划，与当下中国农村政策的脱贫、致富等物质关怀相比，总体说来并不冲突。只是，其显然倾向于针对个体的细腻的人性关怀：即那些在国家意志下被忽略的对乡土的眷恋、对城市化的隐隐担忧；以及渺小人物们在各种运动中无法自主选择、被时代潮流所挟裹的无力感等等，以及他们私密的身心创伤。

而当这些幽微的声音的确亦需在时代的嘹号中被听见、当这些个体所面临的矛盾与失落不应仅被官方叙事而淹没，其从而也需被国家赋予更多的平等性的人格尊严、精神尊严。遗憾的是：一纸"龙标"，似乎恰恰抹杀了这些小人物的思想感受与话语权。这也正如在刚性的行政式的电影审查之下，王小帅导演的《沃土》业已超越原本关于农民与土地所有权之间的关怀，而不得不升华为其所声称的："我想用我的电影来倡导表达自由。"

王小帅导演的“地久天长”

本文作者吕恒君（Dr. Hangkun Strian），在柏林洪堡大学亚非研究所获得哲学博士学位。主要研究及兴趣领域为文学史、电影、基督宗教本土化、国际关系等。 

相关内容

Still- Film <Above the dust> by Wang Xiaoshuai Copyright: Berlinale CHN, NLD 2024, Generation

专访导演王小帅：对一个国家、一个民族来说，记忆是非常重要的 20.02.2024

知名导演王小帅今年又带着新片《沃土》重登柏林影展。该片透过一个男孩子的梦境，展现中国农村的变迁。借《沃土》正在新生代单元放映之际，王小帅接受了德国之声的专访。

08.01.2024 Ma Ying-jeou, the president of Taiwan (R.O.C) from 2008 to 2016.

客座评论：“驯服利维坦”与马英九的“海棠血泪” 29.01.2024

华裔德籍汉学家吕恒君认为，台湾前总统马英九在大选前的访谈中就两岸关系“必须相信习近平”的论断，是对蒋经国政治遗产的忠实继承，其中不乏充满悲悯与希冀的深厚人性。如何回应中国大陆，好比文明世界如何驯服极权主义这头“利维坦巨兽”。

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 12: Michelle Yeoh accepts the Best Actress award for Everything Everywhere All at Once during the 95th Annual Academy Awards at Dolby Theatre on March 12, 2023 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

杨紫琼激励了哪些人 15.03.2023

《瞬息全宇宙》上映的时候，似乎没有人预想到这部预算并不算多，卡司也并非顶级的电影能够在2022年末到2023年横扫整个颁奖季，并且拿到了七座奥斯卡小金人。

Derwisch Tänze

巴托克：《舞蹈组曲》

贝拉·巴托克是20世纪匈牙利音乐的领军人物。《舞蹈组曲》兼有民间音乐和现代音乐的特色，在其创作生涯中具有转折点的意义。
2019年参加柏林影展的王小帅导演

客座评论：中国电影审查里的"龙标"与《沃土》

在当前进行的第74届柏林电影节上，中国第六代导演王小帅的《沃土》未获"龙标"而举行世界首映礼。这为导演本身及影片发行均带来巨大风险，并凸显出国家意识形态及资本市场化运作之间的张力。