客座评论：中国民营企业家的出路在哪里？

（德国之声中文网）中国改革开放四十年，诞生了一大批优秀的民营企业家。这两天刚刚去世的杭州娃哈哈董事长宗庆后就是一个典型。他42岁才开始创业，享年79岁。临终前的最后一刻还在病床上办公，从鞠躬尽瘁这个角度看，几乎和我们老百姓所崇敬的模范官员没什么两样。区别在于其巨大的资产。很多老百姓一想到人家几百亿的身家，就觉得那种任劳任怨和死而后已，都是为其个人家族在奋斗，和我们普通人无关，所以也就没法敬仰起来。其实，企业家对我们社会发展和经济增长的好处非常多，没有他们就不可能有市场经济。用经济学家的语言就是：正外部性特别强，也就是说经济行为个体的活动使他人或社会受益，而受益者无须花费成本。

首先，企业家能够有效配置资源。我爸爸是一个工人老师傅，我小时候，他经常能够把一堆看起来没什么用的破铜烂铁废旧零件，捣鼓捣鼓装成一个在家里能发挥作用的小器件。比如我们需要的煤饼炉子、置物架、甚至自行车电风扇，他都是自己攒起来的，这让我非常佩服。企业家也会把闲置在社会各个角落的看起来没啥用处的资源整合到一起，变身一个高效运作的企业，生产出物美价廉的产品。没有这个核心的资源配置者，那些闲置资源就没有生产力。过去四十年，从国有经济和计划经济向混合经济和市场经济过渡的进程中，这样的例子比比皆是，不胜枚举。

我记得在九十年代，青岛海尔的董事长张瑞敏就到美国哈佛大学去报告他的“激活休克鱼”理论。这就是个整合闲置资源的经典案例。他整合的不少休克鱼，其实就是经营不善的国有企业，然后在海尔本身有效的管理制度下重组，产生了新的活力。在这个过程中，民营企业家的个人财富增加和整个社会的经济增长，以及制度改革需要是相匹配和兼容的，大目标一致，所以社会形象也就比较正面。比如娃哈哈董事长宗庆后在杭州的很多普通老百姓眼里，尤其是上城区的普通教师心中，存在着很好的口碑。到现在杭州市上城区国资管理公司还是娃哈哈的大股东，持股比例46%；另外还有大约四分之一股权是企业工会的；每年还能给上城区教师发点儿福利金。

其次，民营企业面对市场需求，能够迅速反应，推动了产品升级换代和技术创新。我们一般老百姓理解的科技创新似乎和普通民营企业没什么关系，因为我们老百姓眼界太高了，不得诺贝尔奖我们觉得不是科学研究，不发明芯片不登陆火星都不是技术进步。其实在市场经济中，我们老百姓的每一次消费，都在悄悄告诉市场我们的喜好，这些喜好信息汇聚起来就是生产商改进产品质量和创造新产品的动力。对市场需求的反应快慢，正确与否，才是技术创新和产业升级的第一要务。这好比战争中的侦察兵，他们了解敌情，反馈到司令部，才能决定未来的排兵布阵。而民营企业对市场信息最敏感，反应最快，也最愿意推出符合市场需求的产品。在这方面，我们也有很好的案例，比如华为，美的，比亚迪等等。

当然，在现代经济中，分工合作越来越精细化，研发需要的资金越来越大。很多大型的科研项目需要整合全社会的重大资源，这时候，民营企业力有不逮，需要国家行政力量的介入。比如现在美国封锁中国企业获得先进芯片的能力，国家就需要整合全社会的科技力量去打破这种卡脖子现象。很显然单靠华为一家已经无法应对。

这种介入理所应当，不光是在中国，在美国欧洲这些市场经济先进经济体内，政府介入也早已有之并且越来越频繁出现。欧洲空中客车项目就是一个经典案例。实际上美国现在频频利用国家安全理由设置政策倾斜，抑制中国企业，扶持本土企业，也是一种表现形式。但是行政力量调动巨大资源的优势，并不能取代反而应该结合民营企业对市场需求反应敏锐的优势。两者结合的好，事半功倍；两者互相排斥，事倍功半。这方面或许中国还需要向美欧等先进经济体继续学习。

所以，在改革开放四十年后的今天，在中国经济面对越来越多的外部压力的今天，在产业升级和技术创新到了挑战别人的现有优势，并且触摸到了全球生产可能性边界的时候，民营企业的出路更加需要和整体社会的科技创新需求结合起来。正如宗庆后老先生曾经说过的：“我们富起来了以后不要跑掉，而是要留下来带动全社会的富裕”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 华为突然发售“史上最强大的Mate手机” 8月29日，华为公司在未进行任何大型推介和广告的情况下，突然提前宣布销售最新的旗舰手机Mate 60 Pro，售价为每台6999元人民币。华为原本的计划是9月12日在上海发布Mate 60系列手机。华为称，这是“史上最强大的Mate手机”，采用鸿蒙4.0操作系统和盘古人工智能大模型，同时是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。华为虽然没有公布任何有关手机芯片的信息，但大量网络博主在社交媒体上分享的速度测试视频显示，Mate 60 Pro的下载速度超过了顶级5G手机，表明它至少是处在旗鼓相当的水平上。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 访问中国的美国“压轴官员”——雷蒙多 华为发布最新旗舰手机Mate 60 Pro的前一天，美国商务部长雷蒙多抵达北京，开始对中国展开为期四天的访问。雷蒙多在美国大使官邸举行的招待会上对美国商界代表说，“我想明确一点，在事关国家安全的问题上，我们不会妥协或谈判。但这次应该是一次对话，我们将在对话中增加透明度，明确我们在做什么。”雷蒙多和中国商务部长王文涛在长达4小时的会晤中，双方同意两国就经济和商业问题建立新的沟通渠道。《华尔街日报》指出，美中商务部长会晤达成的协议旨在“缓解华盛顿去年10月采取措施限制对华出口先进半导体和设备之后出现的紧张局势”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 美国全面封杀华为 美国从2019年开始对华为采取一轮轮限制措施，封堵其获得最先进机型所必需的芯片制造工具的渠道。2020年5月，美国商务部宣布，在全球范围内阻止向华为供应芯片。三个月后又加码封杀华为，要求半导体厂商凡包含美国技术和软件研发制造，都要获美国政府许可，才可以向华为及其供应商供货，此举目的在于阻止华为藉第三方取得美国芯片。去年年底曾一度有报道称，华为用于制造智能手机的高阶芯片库存已经用尽，在芯片遭美国断供下，华为恐被迫退出全球智能手机市场。根据Counterpoint Research的数据，在美国实施制裁时，华为在全球智能手机市场的份额为12%，但去年已降至2%。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 雷蒙多惨遭中国网民恶搞 2019年，美国对华为实施制裁、限制其获得先进制程芯片以来，华为基本上一直在销售4G手机。但是新推出的Mate 60 Pro拥有类似5G的速度和功能，令人大吃一惊。美国商务部长雷蒙多访华期间华为推出新款手机，《纽约时报》评论称，“它发布的时机可能不是巧合。美国遏制北京获取先进芯片能力的工作一直是由商务部主导的，雷蒙多此行相当一部分时间在向中国官员解释美国打压行动的理由”。大量中国网民更是在雷蒙多社交媒体官方账号下张贴处理过的图片。这些被恶搞的图片大多是雷蒙多拿着华为新手机，旁边写着“我是雷蒙多，这次我为华为代言”和“华为手机大使雷蒙多”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国离产业自主更近一步？ 专业调研机构TechInsights与彭博社拆解研判，华为新机除了韩国SK海力士的快闪内存之外，其余部件几乎全是“中国制造”，而且许多都来自鲜为人知的中国企业，例如射频前端模块用的是北京“昂瑞微电子”，卫星通讯解调器则来自北京“华力创通”，射频收发器则属于“广州润芯”信息技术公司。至于芯片，TechInsights认定是由海思设计，并由中芯以7纳米米制程生产出来。该机构分析师哈奇森（Dan Hutcheson）表示，中国半导体产业确实有进展，也显示中国芯片技术能力的韧性，使其得以不依靠最先进的EUV就达到7纳米制程。事实上，该机构去年的报告便曾指出，中芯已能借7纳米制程生产比特币“挖矿”用的芯片。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 沙利文：美国应继续实施“小院高墙”政策 9月5日，白宫国家安全事务助理沙利文在记者会上就华为推出Mate 60系列手机表示，在未获得关于其所搭载芯片的确切信息之前，不会发表评论，“无论如何，它告诉我们的是，美国应继续实行‘小院高墙’的技术限制措施，这些限制措施只侧重国家安全问题，而不是更广泛的商业脱钩问题。这就是我们的重点所在。无论结果如何，我们都会继续这样做”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 美国议员呼吁停止向华为和中芯出口所有技术 据路透社报道，9月6日，担任美国众议院“中国特别委员会”主席的共和党议员加拉格尔（Mike Gallagher）呼吁美国商务部停止向华为和中芯出口所有技术。他在一份声明中表示：“已经到了向华为和中芯国际停供所有美国技术出口的时候了，要清晰表明，任何藐视美国法律并危害我们国家安全的公司都不得获取我们的技术。”美国众院外交委员会主席麦考尔（Michael McCaul）也表达类似观点，称中芯“看起来的确”违反了美国制裁、一直试图取得美国的知识产权。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国外交部：制裁打压只会增强中国的决心和能力 9月8日中国外交部例行记者会上，有记者提问称，美国政府已经开始对用于华为最新手机的芯片展开调查。对此，中国外交部发言人毛宁表示：“我们一贯反对将经贸科技问题政治化，反对滥用和泛化国家安全概念。美国滥用国家力量，无理打压中国企业，违反自由贸易原则和国际经贸规则，扰乱全球产供链稳定，损人不利己。我想强调的是，制裁、遏制、打压阻止不了中国发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。”

华为重返5G手机市场，美国大意了？ ASML CEO：更多出口限制会逼迫中国人加强创新 荷兰光刻机巨头ASML的首席执行官温宁克（Peter Wennink）近日在接受荷兰电视节目“Nieuwsuur”采访时说，完全孤立中国将是“无望的”，这会“迫使”中国加强创新。他说：“中国有14亿人，而且聪明人很多，他们能想到我们未想到的解决方案。我们是在迫使他们提升创新能力。”荷兰政府最新芯片出口管制措施9月1日正式生效，按照美荷双方此前的说法，这项针对中国的限制措施，旨在防止技术被中国用于增强军事力量。温宁克表示，他担心荷兰政府会在美国的“坚持”下采取更多的出口管制措施。有传闻称，上海微电子正在致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国禁止政府工作人员在工作场所使用iPhone 美国《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中国中央政府机构工作人员被要求不得在工作中使用包括iPhone在内的外国品牌手机，也不得将这类手机带进办公场所。报道指出，禁止政府工作人员在工作场所使用外国品牌的手机是中国政府为减少对外国技术的依赖和加强网络安全而采取的最新措施，也是在限制敏感信息流出中国的背景下出台的。由于苹果公司将在9月13日举行iPhone 15系列手机发布会，因此也有看法认为，中国政府选择此一时机宣布禁止政府工作人员使用iPhone手机是向苹果“插刀”，表达对美国制裁的不满。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 苹果手机遭双重狙击 《华尔街日报》报道中国禁止政府工作人员使用苹果手机的消息后，苹果公司股价较上周三（9月6日）开盘水平已累计下跌超过6%，市值缩水约1,900亿美元。同期纳斯达克综合指数仅下跌2%。中国是苹果公司的第三大市场，在该公司2022年3940亿美元的总收入中占19%。中国也是苹果公司最大的增长引擎。2021年，苹果公司在华业务增长了近70%，远高于其前两大市场美洲和欧洲的增速。华为新款手机已经上市就被抢购一空，这也意味着华为有可能会夺回早先在中国市场被苹果公司抢走的用户。投资公司Oppenheimer的分析师Martin Yang表示，由于华为新手机的推出，苹果公司2024年的iPhone出货量可能减少1000万部。



最近几年来，我们看到不少国进民退的案例。

有一些民营企业实际上主业做的不错，但是成功了就跨行业去涉及金融这类现在行政当局认为的稳定经济环境的要害部门。也许若干年后这样的跨行业扩张并没有错，但是短期看，并不是行政力量鼓励的方向，那就得不到国家的支持，甚至存在一定程度的掣肘。

还有一些民营房地产企业利用金融市场不恰当地放大资金杠杆，从而试图迅速制造个人财富，实际上是把可能的市场风险转嫁给了金融系统也就是全社会老百姓。而他们一旦成功，就会转移资产，把获得利润润出了国。对中国经济的负外部性很大。

最后还有一些民营经济就是做的普通产业，但却披了一层高科技外衣，在金融市场上坑蒙拐骗，呼风唤雨，最后还是把骗到手的钱挥霍浪费或者转移出国。这样的民营企业和吃拿卡要的贪官污吏其实没有什么两样，都是损害了全社会的利益去满足其个人资产的膨胀。当然更加不应该是民营企业的主流和未来的发展方向。



沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

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