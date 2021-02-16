客座评论：中国很可能是缅甸局势恶化的输家

（德国之声中文网）在刚过去的这个周末，缅甸军方在最大城市仰光等多地出动了包括装甲车在内的军车，封闭互联网、修改刑事法，四处逮捕异议份子，掐紧管控力度，至今已有至少400人遭扣留，包括昂山素季领导的民盟（全国民主联盟）要员、原政府官员和民运人士等，昂山本人在政变当天即扣至今。与此同时，民众的抗议也没有停止，反政变罢工运动获得了不少公务员的响应，很多政府部门的运作已受影响。

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缅甸曾长期处于军人统治下，发生军事政变已不是第一次，大镇压也非首次，然而，目前的局面可能是缅甸总司令敏昂莱没有预料的，尽管他宣称军人此次推翻民选政府接管政权不是军事政变，而只是履行宪法责任，可是缅甸民众毕竟享受了此前近10年的民主化生活，虽然这种民主化还有很多问题，不令人满意，但只要民主的种子在人们的心里扎根发芽，要他们再退回到军政府，将不会顺从。

换言之，缅甸的军人还是过去的军人，但人民已不是过去的人民。在社交媒体时代成长起来的缅甸年轻人，没有前一次大镇压的记忆，他们反抗军队的统治，军方要稳定社会秩序，似乎就不能不武力镇压。外界担心如今这种情形会让大镇压即将开始，联合国特别报告员安德鲁斯在推特就留言："缅甸将领似乎向人民宣战……深夜突击、增加逮捕、取消更多民权、再度封闭互联网、军车进入社区，这些都是被逼急了的迹象。"根据缅甸民间媒体报道，安全部队在第二大城市曼德勒开枪驱赶示威者，是否造成伤亡情况还不明。

对于常称缅中关系为"胞波情谊"的中国，缅甸军事政变可能并不会带来地缘政治的好处。一种看法认为，鉴于西方反对推翻民选政府，缅甸军方将不得不倒向中国寻求支持，尽管之前军方对中国也持戒心，但在西方特别是美国的制裁压力下，中国将是缅甸军政府最重要甚至唯一的依靠，也因此将收获政变地缘政治利益。

然而这个看法的前提是建立在西方虽然施压，而缅甸国内没有出现大规模的反抗运动，军政府依旧能够大体平稳运行之下。在昂山素季执政的近10年里，由于罗兴亚人的问题，其"民主女神"光环在西方褪色，导致缅甸也受西方国家冷落，不得已向中国靠拢，中国驻缅大使陈海日前就缅局势接受缅媒体书面联合采访时就说，缅甸全国民主联盟和军队都同中国有友好关系。有了这个基础，在军人接管政权后，如若走泰国军政府之路，民众也没有激烈的反抗，中国秉持一贯的不干涉内政原则，承认军人政权，特别如果在其困难时还支持它，那么作为回报，缅甸军政府会和中国建立起比较密切的关系。

六四回忆重来？

但现在的版本可能不会这么上演。假如像联合国特别报告员安德鲁斯和其他观察员观察的那样，缅甸在未来某天发生大镇压，造成流血事件，中国无疑会成为地缘政治的输家，将承受以下几个不利政治后果：

第一，缅甸军政府的镇压行动会让世界和中国民众记忆起三十年前中国发生的六四屠杀事件，从而削弱中共因经济成就和国家崛起而建立起来的合法性。

对于六四，海外虽仍在纪念，中国很多民众亦没有忘记它，然而在中共的掩盖和所谓国家崛起下，随着时光流逝，越来越多中国人特别是年轻人逐渐淡忘，即使记得它，也没有了当初那种悲痛感。记忆的钝化只有在发生同样事件的情况下才会被激活。若缅甸出现大镇压的流血事件，民众喋血在军政府的枪口下，将会唤醒世上更多人尤其是中国人回忆起自己国家的那一幕，促使人们去思考民主人权和独裁统治的关系，经济成就和社会秩序是否一定要以人权为代价。这在很多人的心里可能种下民主的种子。事实上，缅甸装甲车出现在仰光等城市的街头照片，已经在中国的自媒体大量流传，这是一种隐晦的提醒。

仰光街头出现军车

第二，如果出现镇压，中国政府在这样一个历史时刻却以不干涉内政原则为由，不能旗帜鲜明地谴责和制裁缅甸军政府的暴行，那么中国政府的道义形象不但在中国人那里，也将在全世界进一步跌落。

不干涉内政原则表面看来是中国政府的拿手法宝，避免了在很多场合该表的态，但它也是中国外交的道义软肋，削弱了中国的国际形象。全世界都知道，这个星球发生的不公不义之事，是无法指望中国主持正义的。然而，假如非流血的事件中国用"不干涉内政"搪塞过去人们尚可理解，对军方屠杀平民的行为还以"不干涉内政"为由不谴责，将在自己的人民那里都无法交代。但是，中国政府如若谴责缅甸军政府的镇压，它又有一个如何面对自己1989年的屠杀行为问题。另外，缅甸军方是否因中国政府的谴责而疏远中国？所以，谴责和制裁与否，对中国都是一个难题。

第三，缅军政府如果采取镇压措施，西方的制裁和干涉要么令它知难而退，交出政权，昂山素季再次执政；要么军政府顶住了这个压力。假如是前者，尽管有之前罗兴亚人的问题让昂山素季对西方难以完全放弃戒心，但由于对中国的失望，她领导下的缅甸无疑会再次靠拢西方。而西方也明白，不能把缅甸重新推向中国。美国得已借此介入缅甸的内部事务，从此在中国的西南边境多了一个制衡中国的因素。假如是后者，即使中国以不干涉内政为由不去谴责缅军政府，也不跟随西方制裁缅甸，但在这种情况下，中国也不可能公开表态支持它。缅军政府虽然可能不会埋怨中国，可亦不会明显倾向中国。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季全家福 昂山素季(图下方)在1945年6月19日出生于缅甸仰光。1947年他的父亲昂山将军为缅甸独立与英国谈判，同年被政敌暗杀。1960年，她的妈妈杜钦季出任印度大使。15岁的昂山素季随母亲出国。1964年，她在印度中学毕业后进入英国牛津大学。直到1988年，为了照顾生病的母亲，43岁的她才返回缅甸。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季初登场 缅甸独立英雄昂山将军的女儿昂山素季身边围绕着领导起义的学生们。1988年8月，昂山素季向约50万群众发表了一场着名演说。 曾在国外生活了几十年的她要求缅甸实行民主和多党制。 缅甸专家佐尔纳 (Hans-Bernd Zöllner)告诉德国之声：「在某些方面，昂山素季从西方引入了民主的概念。」他说：「当时缅甸人民还不清楚民主对国家意味着什麽。不过显而易见的是，人们想要改变当时的体制。」

昂山素季与缅甸的民主运动 人民揭竿而起 当昂山素季成为抗议运动的象徵时，民主的呼声也变得越来越强烈。数十万人参加了缅甸各地的抗议活动，要求结束一党专政。人民反对专制，要求经济救济。

昂山素季与缅甸的民主运动 第一次民主梦碎 当军队于1988年9月18日控制缅甸时，抗议者的梦想和希望破灭。武装部队使用暴力打压民主运动。成千上万的人被杀和被捕。许多学生逃往邻国。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季首度遭软禁 昂山素季在1989年7月20日，昂山素季第一次被软禁，目的是防止她参加1990年的大选。 然而她即便在软禁当中，她所创办的全国民主联盟仍然取得选举绝对优势。依法她应该出任主席和总书记，然而选举结果却遭到军方作废。

昂山素季与缅甸的民主运动 选举结果遭军方作废 昂山素季成立的全国民主联盟（NLD），在1990年大选中获得压倒性胜利。 但是，国家恢復法律和秩序委员会（SLORC）的军事将领在新宪法起草之前，拒绝将权力移交给全国民主联盟，也拒绝让昂山素季成为总理，并持续监禁她。此后20年，军方提出将她驱逐出境的交换条件，都被她再三拒绝。图中为1990年选举委员在政府的严密监控下计票的状况。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季获诺贝尔和平奖 1991年，被软禁的她获得诺贝尔和平奖，由画面上的丈夫和兒子代领。昂山素季在答词中说：［在缅甸追求民主，是一国民作为世界大家庭中自由与平等的成员，过一种充实全面、富有意义的生活的斗争。它是永不停止的人类努力的一部分，以此证明人的精神能够超越他自然属性的瑕疵。」她将诺贝尔和平奖的130万美元奖金交付信托，用于缅甸人民的健康与教育。

昂山素季与缅甸的民主运动 哪一种民主? 在接下来的几年裡，军方与昂山素季都一直谈到民主， 但两边对民主的想像很不一样。军方想要一个「纪律严明的民主」，规则由中央政府决定。 另一方面，昂山素季则抱持着人民主权的民主概念。

昂山素季与缅甸的民主运动 军方的民主 在接下来的20年裡，缅甸军队在这个东南亚国家推行了「戒律式民主」(disciplined democracy)， 并在2008年通过了新宪法，规定将四分之一的议会席次留给军方。因此，未经军方同意，宪法修正案就不可能通过。

昂山素季与缅甸的民主运动 将军控制一切 根据宪法，国防、边防和内政部长将由陆军总长直接任命。这意味着军队和警察仍在将军的控制之下。 林特纳 (Bertil Lintner)是一名记者和作家。他写了一本有关缅甸1988年起义的书，名为《8.8.88》，指的是运动开始当天--1988年8月8日。他说：「制定这样的规则，举行选举对军方来说就是安全的。」

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季遭软禁时期 昂山素季数度遭到软禁，最后一次超过五年。国际社会不断呼吁缅甸政府释放她,世界各地也都举行相关的倡议遊行。最终，她在2010年11月13日结束了软禁生涯。获释後，她立即投入政治工作并参与选举。

昂山素季与缅甸的民主运动 2010 的选举 选举最终于2010年举行。军事将领们脱掉了制服，并将自己扮作平民统治者。昂山素季的全国民主联盟抵制选举，拒绝不民主的宪法。军方最后几乎赢得了议会的所有席次。

昂山素季与缅甸的民主运动 国务资政昂山素季 随后缅甸有了进一步的改革。最终，在2015年，全国民主联盟同意在与2010年相同的条件下参加大选。正如所料，全国民主联盟赢得选举，昂山素季成为「国务资政」，一个与总理同样重要的角色。

昂山素季与缅甸的民主运动 民主获胜? 国际媒体盛赞2015年的选举是缅甸民主的胜利。不久后，西方解除了对缅甸的制裁。但林特纳认为，虽然2008年的宪法在某种程度上让缅甸更加开放，但真正的权力从未转移到民选政府。 他说：「全国民主联盟赢得了2015年大选，但没有掌权。」

昂山素季与缅甸的民主运动 「总比过去好」 虽然缅甸实际时仍由军方掌权，但支持1988年民主运动的缅甸大多数人都认为，今天的情况要好于1980年代末和1990年代的情况。

昂山素季与缅甸的民主运动 全国民主联盟的「倒退」 林特纳认为全国民主联盟有足够的空间给军队施加更大的压力，但它却没有自信这样做。 他说：「人们期望他们比在2015年大选中做的更多。不过相反地，他们却像是活在自己的世界般，没有作为。」

昂山素季与缅甸的民主运动 罗兴亚难民危机 林特纳引用罗兴亚难民危机当作例子。去年，军方以打击穆斯林叛乱分子为名，在若开邦发动大规模军事行动，迫使超过50万罗兴亚人逃往邻国孟加拉。联合国将其描述为罗兴亚穆斯林的「种族清洗」。 在冲突期间，全国民主联盟好像消失了一样，没有发出异议。

昂山素季与缅甸的民主运动 妥协後的民主 自缅甸民主「获胜」以来，西方国家在缅甸也变得更加活跃，加强合作，促进民主。但佐尔纳和林特纳都表示西方对缅甸的影响有限。 林特纳说：「西方可以向缅甸宣传民主，但除非民主的推动力来自国内，否则不会有任何改变。」他也补充说这种改变应该不会很快到来。

昂山素季与缅甸的民主运动 跋扈领袖? 昂山素季所属民盟当政后，掌握国会多数。昂山素季稳居有政治实权的国务资政一职，但却不断传出缅甸部长和官员必须对她言听计从，不容许任何异议或违抗的消息。让许多人对她的领导风格感到忧心。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季无视罗兴亚问题 虽然林特纳确信，全国民主联盟无法在罗兴亚问题上与军方对抗，但他表示，联盟至少可以出面回应这场人道主义危机。此外，昂山素季本可以访问若开邦，并会见了当地的政治家和受到冲突影响的人。林特纳认为，这是全国民主联盟无法治理国家的其中一个例子。

昂山素季与缅甸的民主运动 缅甸少数民族文化危机 许多人期待昂山素季可以为缅甸带来族群平等。不过根据媒体报导，缅甸民族主义兴起，佛教主义也愈趋极端，少数族群的文化认同受到压迫。

昂山素季与缅甸的民主运动 缅甸关押路透社记者 2017年底，两名缅甸路透社记者瓦隆(戴眼镜者) 和乔索欧(举手者) 因为采访罗兴亚屠杀遭到当局关押。他们可能面临长达14年徒刑。呼吁释放他们的国际声浪不断。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季人权光环褪色 罗兴亚问题和一系列争议让昂山素季昔日人权斗士的声望直落。许多国际性奖项也被撤销，包括牛津自由奖、都柏林自由奖和魏瑟尔人权奖等等。许多人也不断询问，世界是否错看了昂山素季。前美国驻联合国大使李察逊 (Bill Richardson)更指责她活在自己的世界。

昂山素季与缅甸的民主运动 备受争议的选举 在2020年11月8日举行的缅甸大选中，执政的全国民主联盟赢得胜利，该党获得的席位数量足以组建政府。但是亲近军方的联邦巩固与发展党（USDP）则声称大选存在舞弊，要求在军方监控之下重新举行选举。关于可能发生军事政变的传言甚嚣尘上。图为支持军方的僧侣在仰光上街游行。

昂山素季与缅甸的民主运动 军方发动政变 昂山素季被扣押 2021年2月1日，作为国务资政的昂山素季，和总统温敏还有其他几位执政党高级官员都被军方扣押。军方和文职政府之间的矛盾已持续多年，但这次的抓捕行动则是矛盾不断激化造成的结果。军方宣布去年11月的选举存在舞弊，将权力转移至军方，并实施为期一年的紧急状态。缅甸国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）将接管国家领导职权。



上面假设的是大镇压后对中国的几种不利情形。当然，缅甸的大镇压最后也有可能不会发生，但即使如此，依然对中国会产生其他的不利政治影响。缅甸军政府承诺一年后重新大选，将政权还给赢得大选的政党。照目前样子，民众对军政府的强烈不满在未来一年内难以消停，一年后的大选极可能仍是昂山素季领导的民盟获胜。昂山会把这个获胜看作西方对军政府压力的结果，对中国，则很可能会因为某些信息"误导"而认为中国在她和军方的选择中偏向后者，不像西方一样，对军政府施加应有压力。

专制政权和强硬路线的困境

最近在互联网上，出现了大量有关中国飞机运送技术人员赴缅、中国帮助缅甸建防火墙、中国士兵出现在缅甸街头的说法，引发缅民众在中使馆请愿，以致中国官方不得不出来辟谣，批评此乃无稽之谈，是故意给中国设套，表示缅甸现在的局面完全是中国不愿意看到的。然而中国政府已有的对缅甸政变的模棱两可表态，以及否决联合国安理会谴责缅军方的声明，显然也会让昂山失望，尽管这可以预期。在未来一年内，假如缅甸局势变得恶劣，对中国偏向军政府的传闻和信息肯定还会不断出现。那么，民盟和缅甸民众对中国的观感和看法也就更倾向负面。重新执政的民盟势必也就会去接近西方疏远中国。

在中国使馆门前的缅甸示威者

总之，除非出现军政府支持的政党赢得大选或者在下次大选中昂山素季虽然获胜但权力依然掌控在军方手里，且在这一过程中没有出现大的冲突，否则中国就是输家，而这两者出现的概率不是很大。当然也不排除军政府撕毁承诺执政较长时间。考量各方情况，缅甸局势对中国的不利明显要大于有利，这是由中国的专制政体和强硬政治路线导致的地缘困境。

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