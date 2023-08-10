客座评论：中国对俄乌战争的立场正在调整吗?

（德国之声中文网）日前在沙特举行的乌克兰问题国际会议被认为是9月召开的乌克兰和平全球峰会的前奏。出人意料的是，中国派乌克兰问题特使李辉出席了此次会议。按中方一贯做法，它不会出席一个排斥俄罗斯的国际会议，以免损害俄中关系。比如，6月在丹麦首都哥本哈根也举行了一次乌克兰问题的会议，巴西、印度、土耳其和南非等国都参加，中国虽也受邀，但就是没有去。所以，李辉这次与会，连乌外长库列巴都表示，"是历史性胜利和超级突破"，美国也两度"表扬"中国参会富有成效。

故而这给外界一个印象，中国对俄乌战争的立场和态度正在发生某种程度的改变。有人也将北京此举和最近几个中国人驾车去俄罗斯旅游，遭俄海关官员盘查刁难四小时，中国领事馆为此对俄严厉批评一事并提，相信这种看法的人似乎正在增多。

自俄乌战争开打以来，中国的立场就广受瞩目。北京一直到现在都没有公开谴责俄入侵乌，它宣称持中立立场，既不站在俄罗斯一边，也不偏袒乌克兰，如果一定要说站在什么立场，中国站在和平一边。但是，北京的这个表态也被西方舆论质疑，认为它中立、谋和谈的背后其实是支持莫斯科。不过，随着这场战争打了一年多，俄在国际上的处境越来越孤立，国际上也不时传出中国有意和俄拉开距离，比如在瓦格纳事变后，纽约时报的一篇文章就称，北京和莫斯科的兄弟情已经见顶，对后者的继续支持对中国已无甚益处。类似说法总能得到某种蛛丝马迹的证实。李辉出席乌克兰和平会议，也给外界此种想象。

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中国要给沙特面子

但在我看来，作如此解读有些牵强，李辉赴会并不表示中国对俄乌战争的立场在进行调整，从实质性的支持俄罗斯摆正到开始支持乌克兰，而是出于以下三点考虑：第一，尽管乌克兰实际是这次会议的幕后发起者，但主办地在沙特，而且也是沙特出面邀请的，中国就不能不给沙特这个面子。年初中国调停了沙伊复交，沙特给了中国很大面子，两国关系近年来有明显升温，沙特在王储主政下，在外交上愈来愈靠近北京，而北京也要用沙特作为抗衡美国的一张牌，所以这个面子不能不给利雅德。一名西方外交官就直白地告诉媒体，选择沙特作为主办地，部分原因是希望沙特说服中国与会。

第二，中国向来强调劝和促谈，今年二月还特意发布关于乌克兰和平的12点主张，并随后宣布设立乌克兰问题特使，负责和谈的斡旋事宜。李辉在6月为撮合俄乌会谈还专门到乌、法、波、俄以及欧盟跑了一圈，见了泽连斯基，虽然无功而返。此次会议也是关于结束战争的和平会议，如果中国不去，和之前宣称的和平立场就有些不吻合，会被人怀疑和谈诚意与努力只是个做样子，实际是站队俄罗斯的。北京当然要避免这种舆论出现。换言之，北京知道中国的和平倡议不会被乌克兰和美欧接受，但也希望更多了解其他国家的立场和意图，不缺席由非西方国家主导的有关乌克兰问题的国际会议，以打造自身爱好和平的形象。

第三，从此次会议的主旨看，几个核心的支持乌克兰的西方国家，特别是美国，希望利用这个场合，将全球南方国家，至少是其中的重要国家，拉到西方一边，造成世界绝大部分国家都力挺乌克兰的印象和声势，从而让俄罗斯处于一个更不利的境地，同时也为西方对乌支持增加道义优势。俄乌战争打到如今，由于它所造成的外溢效应，特别是粮食和能源危机已波及到发展中国家，导致很多发展中国家对俄乌及背后支持的美国都有意见，保持中立，而俄乌双方也正为赢得这些第三势力的支持在国际上展开日益激烈的较量。俄罗斯前些天在莫斯科召开了和非洲国家领导人的峰会，宣布对非洲的粮食援助计划。乌克兰和美欧无疑希望各国能在这次标志性的和平峰会上争取到国际社会对有利于乌克兰的和平条款的支持，届时就能签署解决俄乌冲突的共同原则。

另一面，主办者沙特也有自己的打算，不纯粹是被乌克兰和美欧"利用"。沙特的目的是通过这次会议，在俄乌战争这个当今全球最关注也最棘手的事情上，凸显中东国家的力量，同时展现沙特在中东及阿拉伯世界的领导力。过去中东国家基本是没有能力和意愿参与和界入国际冲突等热点问题的处理，除非它发生在中东，但现在沙特认为它有这个能力，中东不能老是在国际场域缺席。可沙特也知道，要发挥自己的国

际影响力，不能少了中美来捧场。美国不会缺席，因为它正要利用这个场合，排斥俄罗斯，中国能不能来，就要打个问号。除中国外，沙特要做这个场子，全球其他重要的南方国家，亦不能缺席。所以这次会议，实际是全球南方国家和西方阵营借乌克兰问题争取国际规则权，表面上是美欧要"讨好"前者，实际是双方各有盘算。

对北京而言，沙特是一个重要朋友，以后在伊斯兰世界还要仰仗利雅得，因此，这个面子是不能不给的。中国的自我定位也是全球南方国家，且是领头羊，而在出席此次会议的40余国中，包括印度、巴西、印尼、埃及、墨西哥、智利、南非等有影响力的全球南方国家，假如中国不来参会，全球南方国家就缺一只领头羊，因而，中国也要借此场合，和这些国家协调立场，共同确立全球南方国家一致的声音，不被美欧和乌克兰"带偏"节奏。

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北京不会接受乌克兰10点和平主张

由此来看，中国虽然派团出席会议，但不会接受泽连斯基早前提出的10点和平主张，因为泽氏的主张和北京的主张虽然都打着和平旗号，但本质内容是有差异的。全球南方国家亦不大可能改变它们原先的中立立场，而完全站队乌克兰。事实上，与会各方虽然讨论了乌克兰提出的解决方案，强调通过国际协商实现和平，但全球南方国家基本没有改变原先的态度，会后也没有一个共同声明，巴西等国还是坚持今后类似会议要有俄罗斯参加。中国外交部长王毅会后同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，用"中俄两国是信得过，靠得住的好朋友、好伙伴"来表述两国关系，表示当前双方最重要的工作是继续落实好两国元首达成的重要共识，推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系继续保持高水平发展。王毅特别强调，在乌克兰危机问题上，中方在任何国际多边场合，都将秉持独立公正立场，发出客观理性声音，积极推动劝和促谈，致力寻求政治解决途径。显然，王毅怕俄罗斯对中国派李辉出席这次会议有误解，而主动说这番话。

尽管中俄关系会有一些矛盾，双方可能会遇到一些不愉快的事情，但在美中对抗没有显著改善的前提下，中国不可能有意疏远俄罗斯，这是由北京的战略利益决定。不过，北京也不愿意因为俄罗斯而使自己受到太多牵扯，随着形势的变化，不排除在乌克兰问题上，探索某种适应性、机动性的空间。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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