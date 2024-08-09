客座评论：中国官场的“两面人”与“恨国党”

中国体育总局官员袁昊然最近被网民揭发"吃党饭，砸党锅"，引出一场对于官场"两面人"的讨论。在当局的严控下，潜伏在党的干部队伍里"两面人"为何禁而不绝？

尽管有政治高压，中国的社交媒体仍是人们发牢骚的出气孔 图像来源: Pavlo Gonchar/SOPA Images/ZUMA/picture alliance

（德国之声中文网）"两面人"是中国官方用语，指那些对党不忠诚不老实，表里不一，阳奉阴违，欺上瞒下的体制内官员；"恨国党"是网络用语，指那些仇恨国家反对中共政权的人。但两者指称的对象具有一定的重叠，"两面人"未必是"恨国党"，可"恨国党"官员一定是"两面人"。

中国体育总局官员袁昊然最近被网民揭发，是一个深藏在体制内的"吃党饭，砸党锅"的典型的"两面人"。袁是体总自行车击剑运动管理中心副主任，日前随中国奥运代表团在巴黎。他的微博名"混合泳"，在微博文中分析了美国游泳运动员赛后脸部发紫的原因并非中国网民指控的服药，而被认为替美运动员"豁免禁药"辩护，对潘展乐夺冠冷嘲热讽，让中国网民非常不爽，去翻检其微博言论。这一扒不要紧，发现了一个"惊天秘密"，此公原是国家体总官员，还做过游泳运动中心负责人，其几千条微博言论竟然充斥着大量对体制的不满和嘲讽，如把中国称为"天朝"，将长征火箭称为"二踢脚"、神舟飞船称为"高压锅"、航天员称为"傻子"，还将解放军的围台军演称为"笑话"，甚至对坠毁的中国海军飞机和罹难的飞行员也语出不敬。如果不提其身份，这就是一个标准的"恨国党"言论。

潘展乐在巴黎奥运男子100米自由泳决赛中，以46秒40的成绩打破世界纪录夺冠 图像来源: Agustin Marcarian/REUTERS

冰山一角

官员发牢骚也好，骂体制也罢，并不少见，但像袁昊然这样长期在社交媒体公开发表在一般人看来感觉不妥的言论，确实罕见。也许这是当局舆论控制的疏忽，但它揭示了一个现象，即中国官场的"两面人"太多，袁不过是最新被网民揭发出的代表。

此事在社交媒体引出对于官场"两面人"的讨论，"爱国者"们对袁群起攻击，连带也对体育总局和意识形态主管部门如此长时间没发觉这个"两面人"大为不满，用一个左派评论者的话讲：有那么一群人，身在体制内，享受到了体制内的种种好处，甚至本身就是党员、干部，但是，他们却对中国现状极度不满，对中国前景极度悲观，说起任何关于中国的话题，都是一副咬牙切齿的样子。这些人最喜欢做的就是，"端起碗来吃肉、放下筷子骂娘"。他们其实就是体制内的"恨国党"。

客观地说，官场内的"两面人"一般都兼有"恨国党"的某些特征，有一些反体制的言论。按照当局定义的纯粹的对党（实际是对习近平）不忠诚、表里不一的"两面人"其实不多，多数"两面人"不仅在政治纪律，也在言论上会讲反体制乃至反党的话。

对官场内的"两面人"，当局当然不是没有注意到，会祭出组织和政治处分。比如，中共纪律处分条例第58条规定，对党不忠诚不老实，表里不一，阳奉阴违，欺上瞒下，搞两面派，做两面人，在政治上造成不良影响的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。纪律处分条例还在第六章列举了几十条违反政治纪律的言行。巡视工作条例也把查处"两面人"作为巡视的一个重点任务。这些年，在当局以反腐败之名查处的官员里，很多官员都被贴上政治上不忠诚、不老实的"两面人"标签。袁这回是因自己的不小心被人挖出。

但这还只是冰山一角。笔者前不久在一次会议上听一位华人学者说，他认识的体制内学者，在私下场合，没有一个不骂当局控制太严的，包括以左派面目出现、被官方力捧的当红学者，他们都非常清楚现实是怎么回事，但公开场合，都替当局背书，是典型的"两面人"。

"两面人"为何禁而不绝？

既然在当局的严控下，"两面人"却禁而不绝，潜伏在党的干部队伍里，这其中的原因是什么，需要来探讨探讨，也让人们对未来体制的变革抱有一线希望。

可以从两个角度看待这一问题。

第一个角度，中共的组织和干部队伍本来就是不纯的，说政治投机有些严重，但肯定不是奔着共产主义而入党提干，加入中共干部队伍的。中共表面上宣称信仰共产主义，以其为指导思想，然而，这一套理论和意识形态在现实中注定是无法落地的，所以，为共产主义奋斗终生云云，不过是为它的加入者而"发明"的虚假誓词，党知，你知，他知，我知。许多人宣誓参加中共，乃因为党垄断了政权及其支配的资源，要进入体制尤其是要做官，享受体制的种种收益，别无二法，只得加入中共成为它的一员。从此角度看，入党含有某种投机成分，而非真的相信中共的意识形态，喜欢这个党，以成它的一员自傲。这就决定了几乎所有的党员特别是领导干部，都是"两面人"。这就是在党的干部队伍里，为何在思想上反共反党者大有人在。

第二个角度，不能不说到当局对党员和领导干部在思想和组织上的约束和控制之严，到了和人的自然本性产生尖锐冲突的程度。中共自组党起，对党员的言行就有很强的纪律约束，要把一套乌托邦的理想国硬塞给党员，就要求强调党的组织纪律性。改革开放后，欧风美雨进来，中国要和世界接轨，引进西方的资本和思想，党虽然仍然看重主义的纯洁和政治的一致，但实际上对党员和领导干部的言行控制大大放松，甚至一度流于形式。然而，习上台后，为重建权威，再次加强了对党员尤其是领导干部的思想和行动控制，并且将这种政治控制制度化、法条化，扩及整个体制，不服从者会遭受严厉处分。这当然有违人性，经历过改革开放、享受过党内某种程度的自由化的领导干部，那受得了此种控制，但在不满和反抗有可能被剥夺现有一切好处的压力下，只能假装对当局驯服，可这并不能浇灭他们心中对政治现实的不满。

上述两个因素，说明当局是不可能消灭官场"两面人"的。袁昊然在自己的微博上长期发布对体制不满的言论，要不是因为这次奥运会中国运动员的频繁药检将引怒网民，将矛头指向美国，而他恰在此时不恰当地为美国运动员的"紫脸"辩护，也许网民不会发现他的真实身份。相信之前也有网民看过他的微博，但充其量把他当作一般的"恨国党"，至少，他的一些同事和运动员知道"混合泳"微博是他的，然而，他们要么对他的"问题"言论不以为然，要么没有政治敏感性，看不出有什么问题。这表明，在他们的潜意识里，对当局用政治大棒强制人们服从一种统一的政治规范，是相当抵触的，换言之，体总和体育行业，存在着"两面人"和"恨国党"。

从另一角度讲，"两面人"意味着其内心还保留着一份人性，不是事事从党性、党的利益去考虑。虽然中国的官场对人性的扭曲也很厉害，许多官员只考虑个人利弊得失，但终究是要强过将党的利益特别是政权利益置于个人利益之上的政治逻辑。打着党的旗号，实际上谋取的也是领导者个人或小集团的私利，可正因为有着这个"旗号"，才能"合法"使用党的政治机器来压服和遏制体制内人士，故而显得道貌岸然。但官场"两面人"的大量存在也戳破了当局的一种假象，以为靠强力政治高压，可以改造官场，让官员去除最根本的人性，只留党心。这实际上办不到。从而，未来的重启变革在官员队伍中是有可能的。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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