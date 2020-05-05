客座评论：中国如何回应国际社会的追责

（德国之声中文网）此波向中国的追责和索赔行动，出现于4月中旬，似乎是骤然而来。因为此前随着中国控制疫情，中国政府向全球100多个国家提供了抗疫物资和技术的援助，对很多国家还派出了经验丰富的医疗队进行具体的防疫指导，包括美国，根据中国外交部的说法，中国援美口罩达每个人可分5、6个。这使得外界之前一度对中国初期瞒报的责难，要求中国道歉的声音有所弱化。

现在这波追责和索赔行动，明显得到白宫的支持和鼓动，并获得西方一些国家的响应。特朗普尤其是国务卿蓬佩奥，这段时间不仅四处指责中国即使在3月以后还在发布不实数据，更把矛头指向武汉病毒研究所，声称掌握了武毒所乃病毒源头的大量证据，要求对中国进行病毒源头的独立调查。共和党也把攻击中国作为该党的竞选纲领。由西方五国情报部门组成的"五眼联盟"最近还将发布报告，为接下来向中国追责和索赔造势。

特朗普的"中国牌"

美国和西方对中国处理疫情态度的突然强硬，可能既有对中国借疫情援助向全球输出价值观和治理模式，谋求扩大中国影响力，进而冲击自由民主秩序和国家安全方面的地缘政治的考量和担忧，前一阶段中国向全球的援助由于高姿态和对西方疫情的惨状宣传，也许当局背后并没有西方担忧的意图，而仅仅是服务于中国内政的需要，但确实会让西方国家的政府和舆论感到不满，这也是事实；然而不必讳言，尤其对美国来说，指责中国是特朗普政府对自身抗疫不力的"甩锅"手段，以及接下来总统竞选的需要。由于美国疫情的扩大和死亡人数的不断增加，特朗普面临来自民主党和舆论的越来越严厉的批评和问责压力，根据民调显示的其总统选情已亮红灯。为摆脱此种不利局面，特朗普选择打中国牌，诿过于中方。

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不过，假使只是出于上面两方面的考量，美国和西方的追责尤其索赔就显得道义支撑的力度不够，让人很容易联想到西方要联手对付中国--虽然或许不排除这个因素。追责和索赔的第三点，也是彰显其道义基础，从而使中国必须认真对待，不能拒绝--主要是针对追责--的是，鉴于这次大流行病的严峻程度和没有有效的药物治疗，正如一些顶尖医学专家警告的，或许它将在今年冬季卷土重来，并有可能持续二到三年，倘如此，对人类特别是贫困和医疗资源不足的国家，将构成沉重打击。因此，要避免这种情况的发生，溯源就显得非常重要。不管病毒是否来源中国，疫情最早发生中国的事实，使得中国有责任和义务配合国际调查，以搞清病毒来源及传染路径，假如中国真的要做一个负责任的，对人类的生命和健康有所交代的国家的话。

中国当然也可以自己调查，但姑且不论中国是否有全球最顶级的公共卫生和传染病防治专家，也不论中国自己调查的可信度，因为既然疫情已经演变成全球的大流行病，是个事关人类福祉的全球性问题，各国就应该在调查病毒来源上通力合作，早日找出防治办法，而不是各自为战，如果中国拒绝国际调查，不但很不明智，还给人"做贼心虚"印象。

在这方面，中国的胸怀应该坦诚和宽广，不必锱铢必较，即使一些国家对中国有误解，或者为着某种政治目的采取了在中国看来不爽的某些手段，中国也须坦然面对质疑，至少对疫情初期的应对失误包括对舆论的打压向世界道歉，并在可能的情况下承担因预警不力而给其他国家个人造成的损害的直接责任。比如，在3月之前，如确有证据证明相关国家的确诊人员是由中国公民引发或者其在中国旅行受的感染，中国有责任对该人及受其感染的其他人进行赔偿。这将彰显中国的道义和责任担当，虽然也许会被某些国家拿去做文章，但亦要相信多数国家，包括西方国家是明事理的，毕竟新冠病毒是一种新型病毒，开始要识别它很难，由此造成的一些应对失误是可以理解的。

中国SARS时期对国际社会的态度也可拿来作为自身的参照。当年国际社会对中国应对SARS疫情也提出了很多批评，但在5月举行的世卫大会上，时任副总理吴仪亲自出席大会，没有回避中国的责任，向各国代表鞠躬致谢，赢得了与会代表的掌声。也许北京领导层认为，今日中国有更强实力可以扛住国际社会的问责压力，拒不道歉你也奈何不了我，若持如此想法，则大错特错。因为纵使中国翅膀硬了，要跟全世界作对下场不会太好，就算国际社会一时半会拿你没办法，但这是以14亿人民的长远福祉和民族未来做代价的。

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在中国清明公祭疫情死难者的时候，笔者曾写道，假使中国政府认为在当前环境下不宜对西方"低头"认错，也要因瞒报导致疫情扩大而对本国民众造成的生命危害和自由损失道歉和问责，这样国际舆论会觉得中国政府对本国百姓还是比较负责，是可以打交道的。但从最近事态的发展看，中国政府一直没有对相关失职官员进行有力问责，也未公开道歉，公祭行为本身并不能代替道歉。在本月底召开的全国两会上，中国政府会不会这样做，目前尚不明朗，但显然这跟应对国际社会的追责压力是同一逻辑，这不能不让人忧虑。

武汉病毒研究所一时处于争议漩涡中心

同时，国际社会特别是美国，也要照顾中国的合理关切，政治人物尤其不能出于个人利益一味鼓动民间和地方政府向中国索赔，并只凭"合理怀疑"而在没有明确证据的前提下指责中国是病毒来源国，特别是把它指向某个具体的研究机构或个人。中国官方强调的是，它不反对对病毒来源进行调查，而认为这是一个科学问题，应该交给科学家们去判断，并且不能抱有先入为主的想法，把中国放在审判的"被告席"上。客观地说，中国的这个说法也非全无道理，美国政治人物恫言掌握武毒所的大量证据，用世卫组织最新的话来说，只是一种"推测"而非实证。至今科学界包括美国自己的专家不认为新冠病毒是人为制造或泄漏。

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鉴于国际舆论目前还掌握在西方手里，美国政治人物对中国病毒来源地的指控，会刻板地不但在西方，也使得相当部分中国民众相信该说法，从而置中国不利处境，包括引发更多国家效仿美国，对中国发起索赔。

但严格来说，索赔一旦进入诉讼程序，会遇到极大法律障碍，若非法官出于本国"政治正确"判中国败诉，法律很难支持此类索赔诉求。中国如败诉，一方面很可能不得不赔不胜赔，另一方面，对"主权国家豁免"原则的破坏也将导致各国为自身利益而肆意篡改构建国际规范的基本原则，动摇现有国际秩序，这将加速世界的"丛林化"，使世界大国发生战争的概率大增。除非是有些国家想达此效果，否则不符合全球多数国家的期待和利益。

为避免这种最坏情况的出现，双方应各退让一步，中国欢迎和接受国际社会的独立调查，可以联合国名义组成调查组，成员包括与疫情相关的各领域全球最顶级的科学家和传染病防治专家，当然也要有中国的专家参与，但这种调查，需要照顾中国的国家感受。对中国而言，若病毒不是人为制造的，也是还自身一个清白。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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