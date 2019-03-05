客座评论：中国多层住宅加装电梯是不是一项德政

（德国之声中文网）最近有朋友很开心地告诉我：他们位于顶楼的老房子因为加装了电梯，房产增值了。都是政府的政策好，还给了财政补贴。我问他打算怎么办？卖了呗，趁着现在行情不错，高价卖了，再去换新的。再怎么看，老小区还是老小区，加装电梯多了以后，整个小区的绿化面积更加少，视野更加差，未来一定还是要贬值的。

这个老小区加装电梯的政策，已经在内地各个大城市推行了一段时间，但是进展缓慢。于是最近各地政府纷纷修改政策，放弃了底层住户一票否决的条款，只要单元楼内三分之二（上海）或者四分之三（杭州）户主同意，即可加装。实际上，多层住宅的一楼住户不可能超过整个单元楼的四分之一，所以这样的政策，就是牺牲了底层住户也要强推加装电梯。

一个社会公共政策，需要照顾不同阶层的人利益。不能简单地要求一部分人"发扬风格"去成全另外一部分人。如果政府经常性的要求一部分人发扬风格，实际上就是破坏了市场经济最基础的产权制度。而政府本来应该做的是保护私人产权，而不是破坏。

十几户人家住在一个楼道内。这个楼道，以及它涉及到的通风采光噪音等等，都构成了一个公共产权。当初新房落成，顶层住户因为爬楼吃力而享受到了优惠价，当初的老人因为爬不动，只能多花钱买了底层的房子，付出了高成本。这其实就是市场机制在自动地分配资源。如果住在高处的年轻人变老了，爬不动楼了，完全可以卖掉高处的住宅，换到底层来。市场并没有阻止他这样做，为什么市长看不惯，伸出手来捣乱呢？

不少人认为既然政府有钱，补贴一些给住在高处的老人，也不是不可以，这总是德政。其实不然。因为市场选择的缘故，今天住在无电梯的高层的老人占了全部高层住户的很小一部分，大致上连10%都不到。而财政补贴加装电梯，是对全部多层住宅的。所以如果是出于补贴老人的初心，那么就意味着财政补贴十部电梯才能受惠于其中的一户老人。与其如此低效率，不如把补贴的钱拿出来直接资助老人去养老院。因为老人需要护理也不仅仅一个电梯就可以解决的。

其次，如果就是为了补贴高层的老人，那么请问：等你加装了电梯以后，老人走了或者搬了，你难道还要拆了电梯不成？就像我的朋友，加装电梯实际上构成了一个短期投机的理由。纳税人的钱拿去完成了人家的房产增值和投机，你说这是市场的问题，还是市长的问题呢？

如果政府不管是不是为了老人，铁了心一定要给全体老小区加装电梯，也不是不可以。那就一定要对底层住户一个合理的补偿。就像现在的内地城市拆迁，并不是靠政治动员和精神学雷锋完成的。杭州的老小区居民盼着拆迁，其实就是因为拆迁补偿非常优惠，补偿到位了，自然就愿意搬迁。加装电梯，很明显是让顶楼的房产增值而底层的房产贬值。那么政府应该通过一定的财政手段从顶楼增值中转移支付给底层住户，使得这一政策让所有人受惠，而不是强迫底层住户放弃权益去成全高层住户完成财富增值。

由此可见，老小区加装电梯是不是一项德政，还是要看市长是不是尊重市场，是不是能够保护私人产权，是不是能够补偿到位，做一个公平的裁判官！

沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

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