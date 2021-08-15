 客座评论：中国和塔利班的共同利益 | 评论分析 | DW | 18.08.2021

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评论分析

客座评论：中国和塔利班的共同利益

并非所有人都逃避阿富汗的新统治者。国际问题专家Alexander Görlach指出，数天来，在阿富汗蒙受耻辱的只是西方人，俄罗斯人和中国人则已经在同塔利班对话。

本文作责、国际问题专家Alexander Görlach表示，圣战者和独裁政权因对自由和人权等普世价值观的仇恨而抱团

本文作责、国际问题专家Alexander Görlach表示，圣战者和独裁政权因对自由和人权等普世价值观的仇恨而抱团

（德国之声中文网）当西方诸国在一片乱局中试图将本国外交人员和本国公民带出阿富汗时，俄罗斯和中国驻阿富汗大使馆依旧开放。随着闪电般夺回国家控制权，塔利班迅速填补了国际部队撤离后留下的真空。一边是德国外长马斯（Heiko Maas）没有预计到这一切，也很丢人地没有提前做好准备，确保当地工作人员前往德国；另一边，中国则早有准备，同塔利班作了安排。

圣战者和独裁政权天生就会相互亲近，因对自由和人权等普世价值观的仇恨而抱团。而正是西方对自由和人权等价值观的长达 20年的承诺在阿富汗一朝倾覆，让北京、莫斯科和喀布尔的威权者们踌躇满志。 

塔利班出卖了其信仰兄弟

一切其来有自：中国外长王毅一个月前刚会晤过塔利班代表团，并称该恐怖组织是地区重要参与者。中国希望保留在阿富汗的存在，保障与西部省份新疆之间有一条平安边界。

中国外交部长王毅会悟塔利班代表团

中国外交部长王毅会悟塔利班代表团

就目前情况而言，塔利班已经出卖了其信仰兄弟：中国向塔利班保证，将在这个国家投资。作为回报，塔利班宣布不允许任何人在其领土上对中国宣战。圣战者们指的可能就是为被关押的维吾尔人发声并在该地区经由恐怖主义促使中国放弃行恶的那些武装团体。

不过，"以恶驱恶"是行不通的。因此，这两个激进团伙会不会最终展开战斗并可能影响中国边境安全，还需观察。然而，北京已争取到了时间，可静观事态发展。

DW.COM

作为激进派伊斯兰武装，塔利班已经重新夺回阿富汗政权。那么，它究竟是一个怎样的组织，它的历史如何，今后又会做什么呢？

多少年了，阿富汗一直被说成是安全的。而现在，塔利班占领了这个国家。西方一些人对此惊诧不已。德国之声记者Waslat Hasrat-Nazimi指出，西方必须结束这种虚伪。

德国多家报纸都关注了在美国匆匆撤离阿富汗、塔利班重新掌权后中国国内的反应以及中国在阿富汗的利益。《法兰克福汇报》文章认为，这一巨变很符合中国官方”东方升西方落“的叙事。《商报》认为， 西方国家撤出阿富汗让其他国家感到机会来了。

美军撤离后，塔利班不战而胜占领喀布尔并将很快正式接管权力。中国网民对此议论纷纷。

随着塔利班在阿富汗不断攻城掠地，这股政治力量在国际舞台上得到承认似乎只是一个时间问题。政治学者张俊华分析认为，中国外长王毅7月末会见塔利班代表，显示北京对阿富汗塔利班寄托着重大的希望。然而塔利班到底是否会满足中国的期待， 中国对阿富汗的发展局势到底能产生多大影响，则受到诸多复杂因素的制约。

阿富汗自然资源丰富

中华人民共和国和阿富汗之间只有76公里的共同边界。但距边界不远处，便是中国"一带一路"倡议的一条重要走廊。经此，中国可以进入愿接受北京贷款的各个国家，并发挥影响力。若这条走廊因阿富汗局势不稳而受到威胁，便会危及中国在巴基斯坦的利益。

而且，北京在阿富汗也有经济利益：除了中国公司已获钻探权的油田。阿富汗还有丰富的"稀土"--智能手机、平板电脑和 LED 屏幕等不可或缺的原料。中国尚不具备邻近民主国家和地区如韩国和台湾所拥有的芯片技术知识。据称，阿富汗的稀土资源价值一万亿美元，尚待开发。而谁能开发，谁就能对全球芯片生产的未来产生巨大影响，从而对美、欧买家施压。

自由世界耻辱的日子

对自由世界、对其所作的实现自由和人权的承诺，这几天是耻辱的日子。这几天无情揭示了从华盛顿到柏林政策的失败，让阿富汗人民现在处于孤立无援的境地。对于在兴都库什丧生者的家属来说，这些日子也犹如被人扇了耳光。

北京和莫斯科，则已经在开香槟。失去阿富汗，或许有些人认为可以忍受，然而，它将改变自由世界和专制世界之间的地缘政治架构。有一点很清楚：在兴都库什，现在得到捍卫的是独裁者们的利益，而不再是我们的自由。

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