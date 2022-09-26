客座评论：中国同战争失利者俄罗斯保持距离

（德国之声中文网）独裁者普京和习近平之间的友谊究竟如何？两人之间的关系、今年2月份时还承诺的互谊互忠正日渐散淡。

上星期两人在乌兹别克斯坦的撒马尔罕会面之前便已明显，北京正同普京保持距离。其时，克里姆林宫侵略者在乌克兰的处境已发生扭转，基辅收复了大片俄占国土。习近平之来乌兹别克斯坦，原是要向中国和世界显示，作为领袖的他有能力主宰整个地区，无意在这一场合下与失败者普京同框。

渐行渐远

然而，这并非自此遇以来北京拉开距离、动向日益强化的唯一原因。中国之所以在乌克兰问题上支持普京，是因为它不在该国追求自己的利益；普京则在台湾问题上和习近平愉快站在一起。而现在，似乎正失去战争的普京威胁使用最严厉手段，即核打击。这将是二战结束以来的人类第一次使用核弹，势必引发全球局势动荡。这是中国不想要的。北京对其在欧洲销售市场的担心小于对曾在莫斯科桎梏下加盟苏联的中亚国家的忧虑。

本文作者Alexander Görlach

习近平和普京在上合组织领导人会议上会晤。该组织服务于北京在前苏联疆土扩展自己的影响。既然俄罗斯以核打击威胁乌克兰，中亚国家则会担心莫斯科也可能随时重新对它们发出军事威胁。这一不信任感使得任何更深入的地区合作都无可能。

普京未公开显示自己的恼怒，这已叫人惊讶，因为，中国在中亚所做的事情正是克里姆林宫指责自由世界在乌克兰所做的事情：突入俄罗斯的势力圈，并在那里偷猎。然而，目前的俄罗斯已使自己完全依赖中国，习近平可对普京颐指气使。因此，普京只得老实。这一点在撒马尔罕便很明显：他不得不在习近平面前唯唯诺诺，公开表示理解中国对乌克兰战争的 "提问和忧虑"，并“当然会考虑”中方的“关切”。

中国家门口的军备竞赛

然而，北京不会让俄罗斯倒下，因为，正值全球天然气和电力价格暴涨之时，廉价的石油和天然气进口大有助于中国经济。在联合国，王毅外长利用中国对俄罗斯越来越大的影响力敦促走到谈判桌旁来。中国自己使用帝国主义腔调，并准备对所有不按北京意愿行事者动用军队，这一点倒被王毅抛之脑后。

俄罗斯若投入核武器势将撼动亚洲的整个地缘政治结构。因为柬埔寨、泰国和越南也可以认为，只有自己拥有核武器才能免遭中国的入侵。但是，在自己家门口出现这样的军备竞赛，这是北京绝不愿看到的。不过，印度、菲律宾和台湾等已增加国防开支，缔结或加强了军事联盟，以应对来自日益咄咄逼人的中国的攻击。

习近平新冠后国外首秀第一步“踏空”

Alexander Görlach是卡内基国际事务伦理委员会高级研究员，也是牛津大学互联网研究所的助理研究员、德国吕讷堡大学伦理学和神学的荣誉教授。他拥有语言学和神学博士学位。中国崛起以其对自由世界的意义是他的一个核心话题。2009-2015年，他创办了《The European》杂志并担任主编。

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