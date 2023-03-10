客座评论：中国以实力主动构建全球秩序，挑战美国

（德国之声中文网）中国过去对美国的围堵和打压，也展开反制，但更多是一种“反应型”的反击，即你有来我才有往。“反应型”的反击必然会呈现一种不对等的态势，这既是因中国缺乏相关的手段和工具，比如，对美国在高科技领域的断供和脱钩行为，中国在这方面有明显劣势，要反制力不从心；然而，某种程度上，中国也缺乏升高风险的意愿，虽然习近平口口声声要求他的高级官员有斗争精神，敢于斗争，可在面对美国领着它的西方伙伴打压中国时，并不为逞一时之恨鲁莽行事。北京政府之所以会如此行事，一个因素是对拜登政府还保持着一丝幻想，认为拜登不像特朗普，在出手打压中国时，多多少少会有一些节制，不会把中国逼向死角。

“战狼外交”的前世今生 电影《战狼》 2015年，由吴京自导自演的军事题材电影《战狼》上映后受到欢迎。中国媒体搜狐新闻报道，该片票房达到5.45亿人民币。吴京继而在2017年推出了续集《战狼2》，片子同样卖座。这部电影民族主义情绪相当浓厚，其中的一些台词“犯我中华者，虽远必诛”，“中国护照不能让你到达世界上每个地方，但他能让你从世界上任何一个地方回来”广为流传。而几乎在同一时期，特朗普出任美国总统，中美爆发贸易战。中国外交作风渐渐强硬，这种新的外交风格开始被形容为“战狼式外交”。

“战狼外交”的前世今生 外交风格转风向 北京近年来一改邓小平定下的韬光养晦外交基调。CNN指出，与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，“战狼外交”是一种完全不同的类型。这些中国外交官不会发表冗长的声明，而是在推特和其他社交媒体平台上，对任何针对中国或共产党的批评进行直接回击。

“战狼外交”的前世今生 有狼才有战狼？ 中国的外交官们最初并没有否认这种表述。根据中国官媒央视报道，中国驻英国大使刘晓明今年5月曾表示，中国坚持走和平路线，然而因为世界上有“狼”，因此中国需要“战狼”来捍卫国家尊严。图为《战狼2》剧照。

“战狼外交”的前世今生 战狼外交官 “战狼外交”代表人物之一是中国外交部发言人赵立坚，其言论多次引发争议。比如3月，他在推特上提出，可能是美军把新冠疫情带到了武汉。 “五眼联盟”外长发出针对香港问题的声明后，他在例行发布会上回应，不管他们长“五只眼”还是“十只眼”，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。最近一次引发争议是赵立坚发布的一则抨击澳军在阿富汗战争罪行的推文以及相关图片。澳洲总理莫里森表示，中国政府完全应该为这条推文感到羞耻。

“战狼外交”的前世今生 战狼大使们 中国驻澳大利亚大使成竞业4月威胁说，如果澳州政府继续推动调查新冠病毒源头(图为冠状病毒结构示意图)，中国民众可能抵制澳大利亚的产品或者旅游。中国驻巴西大使杨万明则针对巴西总统博尔索纳罗的儿子指责中共“专制政权”的说法，在推特上称他去了一次迈阿密后“感染思想病毒”。

“战狼外交”的前世今生 战狼学者 《环球时报》总编辑胡锡进最近发出“战狼呛声”，声称若是蓬佩奥及以上美国官员访台，中国应该在台北超低飞行动，宣誓中国主权。学者金灿荣(见图)曾表示，中国块头大了，物理上再继续韬光养晦已经做不到了，他在2018年11月的一次讲话中说，中国GDP是日本的2.5倍，现在蹲下来也比日本高，怎么韬光养晦。

“战狼外交”的前世今生 “战狼”效果适得其反 可北京的“战狼外交”未能改善中国的国际处境，相反，地缘政治变得进一步恶化。澳大利亚战略政策研究所（ASPI）的学者汉森（Fergus Hanson）指出，由于中共开始表现得日益“咄咄逼人”，其在澳民众舆论中的形象“急转直下”。越来越多的国家开始站出来反对中国“战狼外交”，明确表示对于新疆再教育营和限制香港自由的反对。

“战狼外交”的前世今生 中国外交部不高兴 中国外交部最近也不满“战狼外交”的说法。根据中国外交部网站，中国外交部副部长乐玉成在一次论坛发演讲时表示，给我们贴“战狼外交”这个标签，至少是对中国外交的误解。他还指出，中国从来就是礼仪之邦、以和为贵，从没有主动挑衅别人，也没有跑到别人家门口更没有到别人家里去挑事，“是别人到我们家门口耀武扬威，我们不得不奋起自卫”。 作者: 文木



在特朗普对华发起史无前例的贸易战，特别是疫情发生后，利用新冠溯源问题从道德上矮化和打击中国，以及他的政府高官发出的一系列鹰派言论，再加上特朗普本人的不稳定人格及撕裂美国的言行，中国当局对在特朗普任内改善两国关系可以说完全不抱希望。尤其在美国上届大选进入白热化阶段，特朗普败像已显后，习近平非常担心特朗普为扭转不利局面，冒险在台湾同中国开战。其实不仅习担忧这点，美国政府内部也担心特朗普会这么干。

习近平的愿望落空

拜登选胜后，习近平把稳定两国关系的期待放在他身上，认为拜登作为一个建制派政客，行事稳健，不会不按章法出牌。考虑美中千丝万缕的利益缠绕，尽管抗中已成美国的政治正确和主旋律，两国关系应不至螺旋下坠，恶化到不可收拾之地步，况且拜登本人也多次声称要为美中竞争建立护栏。尤其在俄乌战争发生后，拜登政府忙着领导西方对抗俄罗斯，对中国的围堵和打压可能减轻。但是，习的这一愿望落空。拜登确实展现了他在美中的问题上比特朗普理性一面，但也仅仅是方式不同，他在对中国举起大棒的同时会用修辞来掩饰，把美国对中国的战略打压说成竞争，且口口声声不忘要在全球议题上和中国合作，又要同习见面，还不忘当面承诺遵守“一中政策”，反对台独等。可除此外，华盛顿丝毫没有放松对中国的遏制，无论强度和范围都比特朗普时期有过之无不及，特别在芯片等高端产业和台湾问题上，不遗余力。中美关系在拜登时期非但无好转，反加速下坠。可以说，拜登没有表现出他对中国的丝毫善意以及对习本人的尊重。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



让习放弃对美幻想的一个转折点是去年佩罗西的访台。此事让习非常难堪，在中国民众面前丢了面子，使习骨子里不再信任拜登政府。2月发生的气球事件则进一步摧毁了他对美国的最后一点幻想。在中国当局看来，华盛顿对失控的中国气球的“恶意炒作”，完全是美国两党为各种利益对中国歇斯底里的打压，只要有利美国国内的党争，什么美中关系，中国的利益都可以被政客和媒体牺牲掉。当中国当局对美国和拜登政府形成如此认知，也就无需再忍，开始全球布局对抗美国。外界于是看到在俄乌战争一周年之际，中国外交部发布了政治解决乌克兰危机的12点主张以及全球安全倡议的概念文件。

中国成为“反美盟主”？

这两份重磅文件的意图，不但是要向国际社会准确传递中国对俄乌危机的基本立场和化解方案，也含有对美的批判，指责美国才是将俄乌冲突推到一个更危险境地的那个幕后推手，而中国则是国际安全的负责任者，国际社会要化解乌克兰危机以及全球安全困境，需要新的观念和行动蓝图，中国提出了政治解决乌克兰问题的方案。此外，中国当局还试图号召全球反美和疑美的国家，带领它们构建一个新的全球安全秩序。概念文件列出的20项重点合作方向，虽强调要发挥联合国作用，但它所借重的合作平台和机制，都是排斥美国，由中国主导或者和中方有密切联系的。显然，中国当局打出维护世界和平旗号，争取反美疑美国家的支持，以及西方内部对中国立场和行动方案的理解，以争夺国际话语权，削弱美国在全球和平与安全议题上的影响力和主导作用。

习近平既已出手，在话语上也就不遮掩。他在两会期间参加政协经济联组委员的讨论中首次在公开场合批评美国，指在过去五年，“以美国为首的西方国家对我实施了全方位的遏制、围堵、打压，给我国发展带来前所未有的严峻挑战。”这虽然不是在外交场合讲的话，但中国领导人过去很少直接点名批评某个国家，如果这样做，表明对该国到了非常不爽和愤怒的程度。外长秦刚在他的首场记者会上更是不留情面抨击美国，批评美国的所谓竞争就是你死我活的零和博弈，要中国打不还手，骂不还口，是办不到的。秦刚对美国和拜登政府批判之严厉和直截了当，是前年杨洁篪在阿拉斯加对布林肯说出的“中国不吃这一套”不能比的。

沙伊和谈展现北京外交实力

中国促成沙特和伊朗这两个中东死对头在北京握手言和，是习近平主动构建全球安全秩序迈出的第一步。之前的立场文件和概念文件更多还是表达中国对和平解决乌克兰问题以及全球安全困境的一种原则主张，沙伊在中国当局斡旋下达成重开大使馆的协议，表明中国开始用自己的实力和方式，将这种原则主张落实为行动。沙特和伊朗，都是中东地区的大国，一个是美国盟友，一个是美国敌人，两国有着复杂的宗教和民族矛盾，在中东有着各自的势力范围，要将它们撮合起来化解矛盾，是不容易的。但北京做到了这点，意味着中国多年深耕中东的努力得到回报，力量已深扎中东；这同时也就意味着中国的实力开始得到地区大国的认可和承认。

虽然在美国持续五年的不断打压下，中国的影响力在西方，也包括部分非西方的亲美国家被极大削弱，然而在整个非西方世界，通过此事可以看出，中国的影响力在增大。要真正成为全球大国，一个检验标准，就是看对地区争端，尤其是地区重要国家的争端是否能够调停成功。沙伊言和，说明中国至少已经初步具备这种调停能力，它很可能引起中东地缘政治的重组，也会提高世界上其他有冲突的国家，首先是亚洲地区，特别是中国所在的东亚，对中国的期待，从而有利推进中国对东亚事务的主导。对当下全球最关注的俄乌危机，亦会因为沙伊复交提升对中国介入调停的希望，传习三月访俄，接着同泽连斯基视频通话，就是一个明证。

华盛顿过去一直指责中国试图改变国际秩序，挑战美国主导权，现在“中国狼”终于来了，但对美国来说，要应对中国以这种劝和方式挑战它的全球秩序主导权，恐怕也非易事。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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