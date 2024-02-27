客座评论：中国今年两会看什么

中国“两会”还有不到一周就召开。时评人邓聿文认为，由于今年不是政府换届之年，可能也没有大的政策宣示，本次两会的重要性似乎不如去年。不过，中国本身的分量决定了外界会关注这个一年一次固定的政治表演节目，以下是三个值得关注的点。
（德国之声中文网）从中国两会的议程看，总理所作的政府工作报告都是重头戏，一般也是外界关注的重点。政府工作报告要向代表委员报告过去一年政府施政情况及其业绩，以及新的一年政府打算要做哪些事情。所以举凡政治、经济、社会、民生、外交、国防、港澳台在政府工作报告里都要涉及，都不能少。尽管如此，政府工作报告谈的最多的还是经济。去年的经济状况中国政府之前就公布了，好坏外界基本上都了解，市场需要知道的是，对今年的经济，中国政府又会如何规划如何布局，会不会有一个相对集中的主题，是否提出一个GDP的增速指标。
在这方面，一个观察点是李强在政府工作报告里，会不会将习近平提出的新质生产力，作为今年中国经济工作的重点进行部署。习是在去年下半年提出这个说法的，在一月底政治局的集体学习中，对它作出正式阐述。按照习的论述，新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，以全要素生产率大幅提升为核心标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。习把新质生产力提到生产力理论的高度，要代替旧的生产力理论，来指导、推动中国的高质量发展。换言之，中国要实现高质量发展，新质生产力就必须占主导作用。
这个提法听起来很好，官方把它作为习对生产力理论的创新，进行大肆宣传。在政治局集体学习后，中国的经济学者和科技专家，还有官媒，开始大量讨论新质生产力对中国经济发展的重要性，有官方学者就说，如果两会后召开三中全会，新质生产力或许会作为全会的主题。假如这种可能性很大，那么在今年的政府工作报告中，新质生产力一定会作为重点来部署。中央经济工作会议强调，今年要有一批重要的经济改革举措出台，假如真有所谓的改革，这个改革大概率是着眼于新质生产力的，也就是改革不利于新质生产力的生产关系和制度。
以上是经济。人事和机构调整也是外界对中国全国两会向来的关注点，但今年的两会这方面基本不会有动作。去年当局免去了嫌疑腐败的国防部长和嫌疑婚外情的外交部长，不过，后来这两个职务有了新的任命，外长由现任外办主任王毅兼任，防长由海军司令董军担任。
现在的一个悬案是王毅会不会卸任外长，交由刘建超或其他人选。外办主任是中国最高外交主管，是除习之外的外交政策的规划者和决策人。外长则更多处理外交实务，处在外交一线，相对需要精力充沛。王毅作为外长年龄偏大一点，这当然不是问题的关键，但如果常年马不停蹄地出席各种外事活动，在外交的具体事务上占用太多时间，就不能去考虑那些事关大局和长远的外交战略和策略，和外办主任的身份产生冲突，所以预期他会卸下外长一职。
但如果仅任命一个新外长，无需“劳驾”两会，人大常委会就可以，除非新外长同时被任命为国务委员。之前的秦刚和李尚福都是国务委员，可董军不是，假如新外长是刘建超，习打算要刘和董做作国务委员，那今年两会要处理这个人事问题。然而，两会人大代表讨论人事任命，一般情况下是有一批官员要人大选举通过，只表决外长和防长的国务委员身份，就把它作为人大会议的一个议程，可能性也不高，所以，这次两会是否会通过外长和防长的国务委员任命，外界可把它作为一个观察点。
观察点之三，也是本次两会最可能的观察点，是李强的政府工作报告或者习近平对台湾问题会不会有新的提法和表述。众所周知，“务实台独工作者”赖清德已经当选台湾总统，他和副总统萧美琴在选前就被中国当局批为“双独组合”，这虽是台湾的内部事务，但对大陆来说，可算是两岸关系的一个重大事变，为台海局势增加了不确定性。
另外，在两会前，又发生了大陆渔船被撞事件，台湾对该事件的处理让大陆群情激愤，两岸关系雪上加霜，大陆也借机宣布不承认台湾单方划定的禁止、限制水域，并在厦金水域开展常态巡航。政府工作报告特别是习近平对两岸关系这种新的变化会有什么说法，引人注目。
中国今年的对台工作会议刚刚开完，负责对台事务的最高官员王沪宁的讲话有几个明显变化，往年会议经常出现的“两岸一家亲”与“和平统一”不见了，对“台独”也由以前的遏制和反对变成了严厉程度更高的“打击”，并首次表示“要进一步掌握实现祖国完全统一的战略主动”。显然，从王的讲话和上述表述来看，中国在今年会提升反独促统压力，而赖清德也不可能接受大陆的“九二共识”，两岸冲突的风险会提高。这种情况对外界来说，一个观察点就是政府工作报告或习近平对台湾问题有没有新的说法，还是继续原来的政策。
倘若习要对台湾问题释出新信号，有可能是参加人大台湾代表团或政协台联界别的讨论发表的讲话，又或人大闭幕式的讲话。从目前两岸态势看，按常理他是要有一个针对台湾的表态的，只是这种表态和原来的对台政策是否有改变，或者改变的程度多大，不好确定。假如他不就此表态，只能看政府工作报告如何表述对台政策了。
习近平上台以来的中国两会，由于政治肃杀，不得妄议中央，两会代表委员的议政质量大大下降，基本没有看头；政府政策和举措这块，出人意料的也不多。今年仍会保持这种特色，值得关注的看点不会多，而会不会有某些戏剧性变化，现在不好预料。
邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。
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